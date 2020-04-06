Por favor, entre em contato comigo diretamente para que eu possa adicioná-lo ao meu grupo no Telegram

Se você clicou aqui esperando encontrar mais um EA que mostre backtests bonitos e prometa que você vai se aposentar em seis meses, este não é o caso. Se você espera uma mágica de martingale que transforme $100 em $10.000 enquanto você dorme — sinceramente, poupe nosso tempo e siga em frente. O Euro Star foi criado para traders que já estão no mercado há tempo suficiente para entender que o dinheiro de verdade no forex não é feito com fogos de artifício. Ele é feito com disciplina, com matemática que realmente se sustenta e com um respeito saudável pelo que o mercado pode fazer com você quando fica descuidado. Isto é o que aprendi ao longo dos anos: a volatilidade não vai destruir sua conta. A impaciência vai.

Martingale? Sim, ela tem reputação — e é merecida. Pode destruir sua conta mais rápido do que qualquer pico de notícias se você não souber o que está fazendo. Mas aqui está o ponto: quando ela é construída corretamente, quando limites claros são definidos, quando é tratada como a ferramenta de precisão que pode ser, e não como uma roleta — ela se transforma em algo completamente diferente. Isso é o Euro Star. É martingale, sim — mas engenheirada. Controlada. Matematicamente limitada. Criada para traders que entendem que a estratégia em si não é perigosa; o perigo está em usá-la de forma incorreta.

Se você ainda está aqui, ótimo. Isso significa que você entende.

Este EA representa tudo em que acredito sobre como sistemas de recuperação devem funcionar: não desesperados, não imprudentes, não cegos. Mas estruturados, inteligentes e sempre — sempre — com a proteção de capital como prioridade máxima. Os pares do euro não se movem como outros instrumentos de forex. Eles têm personalidade. Estrutura. Em algumas sessões se comprimem, em outras explodem, e quando você sabe o que observar, tornam-se surpreendentemente previsíveis. Passei anos observando EURUSD, EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP e EURNZD — observando de verdade. Não apenas olhando o preço, mas estudando padrões que se repetem, ritmos que surgem em diferentes timeframes e como eles se comportam quando a liquidez muda. O Euro Star utiliza as últimas 60 velas nos timeframes M15, M30, H1, H4 e D1. Ele analisa constantemente, busca similaridades de padrões e calcula probabilidades do que vem a seguir. E só opera quando esses padrões se alinham em múltiplas camadas. Isso é importante porque significa que o EA não está simplesmente jogando trades no mercado. Cada posição começa com uma base sólida de reconhecimento de padrões — não esperança, não impulso, não porque um indicador cruzou outro.

Quando você vê uma operação aberta sem um Stop Loss visível, não é porque o sistema é descuidado. É porque:

A entrada foi confirmada por análise de padrões A faixa de preço foi calculada e limitada Limites de tempo e distância estão sendo monitorados ativamente Protocolos de recuperação estão prontos para agir Seu capital está sendo protegido acima de tudo

Se a operação não se resolve dentro desses parâmetros — então sim, o motor de martingale entra em ação. Mas não de forma caótica. Nem desesperada. E sim com limites predeterminados que foram definidos antes mesmo da operação existir. Essa é a diferença. É isso que faz o sistema funcionar.

Como o Euro Star mantém sua conta segura?

Motor de Reconhecimento de Padrões

Análise de 60 velas em cinco timeframes, medindo constantemente a repetibilidade e projetando estruturas prováveis. Nenhuma operação é aberta sem confirmação de padrão.

Lógica de Recuperação com Limite de Tempo

As operações não ficam abertas indefinidamente. Se uma posição não se fecha dentro do tempo calculado, a recuperação é ativada — evitando a armadilha de drawdown infinito que destrói a maioria dos sistemas de martingale.

Limites de Recuperação Baseados em Faixa

O EA calcula envelopes de volatilidade para cada par. A martingale opera apenas dentro de zonas controladas. Quando o mercado fica caótico, o sistema recua. Simples assim.

Otimização Individual dos Pares do Euro

Cada par possui sua própria modelagem. EURUSD não se comporta como EURJPY, e o EA sabe disso. Não há configurações copiadas e coladas — cada cruzamento é tratado de acordo com suas próprias características.

Parâmetros de Risco Inegociáveis

O sistema possui limites rígidos. Ele nunca excederá sua profundidade de recuperação. Nunca. Mesmo que isso signifique abandonar uma operação. Proteção de capital não é um recurso — é a base de tudo.

Sem spam de grid. Sem duplicações infinitas. Sem caos.

Cada escalonamento é calculado. Cada passo é intencional. Nada acontece por acaso.

Este não é um EA para quem quer ação a cada hora. Ele não vai encher o histórico da conta com dezenas de entradas por sessão. O Euro Star é para traders que valorizam:

Lógica que pode ser compreendida

Comportamento previsível

Setups que fazem sentido

Recuperação controlada, não em pânico

Retornos consistentes em vez de picos chamativos

Matemática acima da emoção

Você verá operações significativas. Poucas — mas cada uma baseada em lógica de padrões, cada uma passando por múltiplas camadas de verificação de segurança e cada uma respeitando seu capital acima de tudo. Se você é o tipo de trader que entende que consistência não se anuncia em voz alta — ela simplesmente aparece de forma confiável nos números — então o Euro Star foi criado para você.

Como operar:

Timeframe: H1

Pares: EURUSD (EURUSD H1 é o recomendado), EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD

EURUSD (EURUSD H1 é o recomendado), EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD Depósito mínimo: $1000 (quanto mais, melhor se você operar vários pares)

$1000 (quanto mais, melhor se você operar vários pares) Tipo de conta: ECN ou Raw, de preferência

ECN ou Raw, de preferência Risco: Gerenciado internamente pela lógica do EA, sendo recomendado o método de tamanho de lote com risco por operação de 0,5%

Gerenciado internamente pela lógica do EA, sendo Alavancagem: 1:100 ou superior

O Euro Star não tenta ser mais um EA de martingale que promete a lua e entrega uma chamada de margem. É uma tentativa de combinar inteligência de padrões — reconhecimento real e mensurável — com uma lógica de recuperação que não destrói contas. Ele foi criado para traders que entendem os dois lados da martingale: o poder e o perigo. Se você é paciente. Se entende que uma recuperação controlada pode ser uma aliada, não uma inimiga. Se você valoriza estrutura, limites e proteção de capital acima do caos e da esperança — então este pode ser o único sistema de martingale de que você precisará. O mercado recompensa a paciência. O Euro Star foi construído com base nesse princípio.

Deixe-o trabalhar.