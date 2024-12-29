DYJ BoS

O indicador DYJ BoS identifica e marca automaticamente os principais elementos das alterações na estrutura do mercado, incluindo:

Ruptura da Estrutura (BoS): ocorre quando o preço faz um grande movimento, rompendo o ponto anterior da estrutura.

Marca possíveis linhas de tendência de alta e de baixa (UP e DN, ou seja, novos máximos e novos mínimos consecutivos) e, quando o preço rompe essas linhas, marca-as com setas vermelhas (de baixa) e verdes (de alta) .

Um BoS ocorre normalmente quando o preço rompe decisivamente um mínimo ou máximo estabelecido por uma ação de preço anterior. Quando os preços ultrapassam um máximo ou abaixo de um mínimo, simplesmente saem de uma estrutura de mercado previamente formada, daí o nome de estrutura de “ruptura”. Isto indica geralmente uma mudança no sentimento do mercado e na direção da tendência, sinalizando a continuação de uma tendência existente ou o início de uma nova tendência.

Para aumentar a precisão do fecho de posições, é geralmente recomendado não definir stop loss e take profit. A posição final é geralmente fechada no próximo ponto de rutura na mesma direção, ou no ponto de rutura na direção oposta.

Depois de ganhar experiência suficiente na negociação de um instrumento específico, pode utilizar a relação SL=7*TP.

Para símbolos Forex defina TP=500 ($5/volume mínimo), SL=3500 ($35/volume mínimo);

Para o código do índice Volatility 75, defina TP=500000 (US$ 5/volume mínimo de negociação), SL=3500000 (US$ 35/volume mínimo de negociação);

Quando uma determinada linha de preço UP ou DN é quebrada, o momento em que a próxima linha UP ou DN aparece também pode ser utilizado como a última oportunidade para fechar a posição.

O DYJ BoS é aplicável a qualquer produto em qualquer período do gráfico.

Assim que estes sinais de compra e venda forem enviados, descarregue as práticas ferramentas do software de rastreio "DYJ follow Me" ou, melhor ainda, utilize a estratégia do jogo.

O software de cópia de negociação DYJ GameDevice pode receber estes sinais, abrir e fechar posições automaticamente e utilizar a função de estratégia de jogo para transformar ordens perdedoras em lucros.

Ou descarregue o DYJ BoS "EA" com o indicador BoS.

Também pode utilizar o modelo de análise de negociação do indicador DYJ Math Model Trader, que exibe as posições de negociação reais de abertura e fecho do indicador e calcula o lucro total e a perda flutuante máxima!



escopo


InpUseLanguage = Inglês --Selecione o idioma

InpScanBoSBars = 20 -- Barras BoS
Produtos recomendados
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicadores
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
Nosso indicador   Basic Support and Resistance   é a solução necessária para aumentar sua análise técnica.Este indicador permite que você forneça níveis de suporte e resistência no gráfico/   versão MT4 grátis Recursos Integração dos níveis de Fibonacci: Com a opção de exibir níveis de Fibonacci, juntamente com os níveis de suporte e resistência, nosso indicador fornece uma visão ainda mais profunda do comportamento do mercado e possíveis áreas de reversão. Otimização de desempenho: Com a opçã
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
O nível Premium é um indicador único com mais de 80% de precisão nas previsões corretas! Este indicador foi testado pelos melhores Especialistas em Negociação por mais de dois meses! O indicador do autor você não encontrará em nenhum outro lugar! A partir das imagens você pode ver por si mesmo a precisão desta ferramenta! 1 é ótimo para negociar opções binárias com um tempo de expiração de 1 vela. 2 funciona em todos os pares de moedas, ações, commodities, criptomoedas Instruções: Assim
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicadores
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicadores
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Adaptive Momentum Wave
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Adaptive Momentum Wave: Unlock the Market's True Rhythm Tired of lagging indicators that get you into trades too late and whipsaw you in choppy markets? The Adaptive Momentum Wave is a next-generation trend analysis tool meticulously engineered to solve this exact problem. It dynamically adjusts to market volatility, providing you with a clearer, more responsive, and less noisy view of the underlying trend. Stop guessing and start trading with an indicator that thinks like the market moves. The
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicadores
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
Indicadores
Stratos Pali Indicator is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost ! Down
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
Cansado de traçar linhas de suporte e resistência? A Resistência de suporte é um indicador de período múltiplo que detecta e plota automaticamente linhas de suporte e resistência no gráfico com um toque muito interessante: conforme os níveis de preços são testados ao longo do tempo e sua importância aumenta, as linhas se tornam mais espessas e mais escuras. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Melhore sua análise técnica da noite para o d
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitários
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Support and Resistance Levels on AZZD and EF MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indicadores
Este é um indicador MTF dos níveis de suporte e resistência com base nos   extremos do indicador Advanced ZigZag Dynamic   e / ou   Extended Fractals   com etiquetas de preço (pode ser desativado). TFs mais altos podem ser selecionados para o modo MTF. Por padrão, os níveis são gerados com base nos pontos do indicador ZigZag. Os pontos indicadores fractais também podem ser usados em conjunto com o ZigZag ou em vez dele. Para simplificar o uso e economizar tempo de CPU, o cálculo é realizado uma
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa uma abordagem profissional e quantitativa para significar negociação de reversão. Ele capitaliza o fato de que o preço desvia e retorna à média de maneira previsível e mensurável, o que permite regras claras de entrada e saída que superam amplamente as estratégias de negociação não quantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Sinais de negociação claros Incrivelmente fácil de negociar Cores e tamanhos personalizáveis
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Smart SD Arrow indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
SMART SD ARROW INDICATOR  Trade Smarter, Not Harder: The Smart SD Arrow Indicator That Paints Clear Buy & Sell Signals Right On Your Chart!  Finally, an All-in-One Supply & Demand Tool That Doesn’t Just Draw Zones—It Gives You Precise, Actionable Entry Arrows. Stop Analyzing, Start Executing. Dear Trader, Let's be honest. You've tried indicators that draw complicated zones all over your chart. They look smart, but when it's time to pull the trigger, you're left with the same old question:
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Uma das sequências numéricas é chamada de "Forest Fire Sequence". Foi reconhecida como uma das mais belas novas sequências. Sua principal característica é que essa sequência evita tendências lineares, mesmo as mais curtas. É esta propriedade que formou a base deste indicador. Ao analisar uma série temporal financeira, este indicador tenta rejeitar todas as opções de tendência possíveis. E somente se ele falhar, ele reconhece a presença de uma tendência e dá o sinal apropriado. Esta abordagem pe
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
O KT Renko Patterns analisa o gráfico Renko tijolo por tijolo para identificar padrões gráficos conhecidos que são amplamente utilizados por traders em diversos mercados financeiros. Em comparação com gráficos baseados em tempo, os gráficos Renko tornam a identificação de padrões muito mais fácil e visualmente clara, graças à sua aparência limpa e objetiva. O KT Renko Patterns possui vários padrões Renko, muitos dos quais são explicados com profundidade no livro "Profitable Trading with Renko
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicadores
Versão gratuita do ProEngulfing é o QualifiedEngulfing, com limitação de um sinal por dia e menos funcionalidades. Junte-se ao canal Koala Trading Solution na comunidade mql5 para saber as últimas novidades sobre todos os produtos Koala. Link de adesão: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution A versão MT4 deste produto já está disponível para download no link abaixo: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Apresentando o ProEngulfing – Seu indicador profissional
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicadores
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Market Profile FX
Nguyen Duc Quy
Indicadores
Market profile was developed by Peter Steidlmayer in the second half of last century. This is a very effective tool if you understand the nature and usage. It's not like common tools like EMA, RSI, MACD or Bollinger Bands. It operates independently of price, not based on price but its core is volume. The volume is normal, as the instrument is sung everywhere. But the special thing here is that the Market Profile represents the volume at each price level. 1. Price Histogram The Price Histogram i
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicadores
Descrição :  estamos felizes em apresentar nosso novo indicador gratuito baseado em um dos indicadores profissionais e populares no mercado forex (PSAR) este indicador é uma nova modificação no indicador SAR parabólico original, no indicador pro SAR você pode ver o cruzamento entre os pontos e o gráfico de preços, este crossover não é sinal, mas fala sobre o potencial de fim de movimento, você pode começar a comprar pelo novo ponto azul e colocar o stop loss um atr antes do primeiro ponto azul
FREE
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Experts
Este é o meu primeiro ExpertAdvisor, mas mais de 7 anos de experiencia com o mercado Forex, indexs e crypto ,me forneceram uma base solida para a criacao de SHEERAN! SHEERAN: O EA multi-periodico Global para tardes dinâmicos e adaptativos EA SHEERAN, é designado para trades que demandam precisao, flexibilidade e confiavel sobre diversos Periodos, seja se você esta mirando ganhos de curto prazo no periodo de 30 minutos ou procurando movimentos mais sutentaveis no periodo de 4 horas, esse EA se ad
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versão MT4  |  FAQ O Indicador Owl Smart Levels é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a estrutura de onda correta do mercado e níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Chat privado d
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (34)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicadores
Próxima geração de zonas automatizadas de oferta e demanda. Algoritmo novo e inovador que funciona em qualquer gráfico. Todas as zonas estão sendo criadas dinamicamente de acordo com a ação do preço do mercado. DOIS TIPOS DE ALERTAS --> 1) QUANDO O PREÇO ATINGE UMA ZONA 2) QUANDO UMA NOVA ZONA É FORMADA Você não recebe mais um indicador inútil. Você obtém uma estratégia de negociação completa com resultados comprovados.     Novas características:     Alertas quando o preço atinge a zona d
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
O indicador ACB Breakout Arrows fornece um sinal de entrada crucial no mercado ao detectar um padrão especial de rompimento. O indicador escaneia constantemente o gráfico em busca de um momento de consolidação em uma direção e fornece o sinal preciso logo antes do movimento principal. Obtenha o scanner de múltiplos ativos e múltiplos períodos aqui - Scanner para ACB Breakout Arrows MT5 Principais recursos Níveis de Stop Loss e Take Profit são fornecidos pelo indicador. Acompanha um painel Scan
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ajuda a identificar onde o mercado realmente muda de direção. O indicador destaca reversões de tendência e áreas onde os principais participantes do mercado voltam a entrar. As marcações BOS no gráfico representam mudanças reais de tendência e níveis-chave de timeframes superiores. Os dados do indicador não são redesenhados e permanecem no gráfico após o fechamento de cada candle. Principais elementos do indicador: BOS FLOW – ondas de tendência e mudanças reais de tendência. Repre
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (3)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicadores
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Mais do autor
DYJ ScalpingBurg EA
Daying Cao
Experts
DYJ ScalpingBurg EA é um Expert Advisor totalmente automatizado. O filtro de algoritmo Burg é usado para entradas. O consultor precisa de um tipo de conta de cobertura e ECN. A perda da ordem é resgatada pelo jogo e se torna um lucro. Se a direção da ordem estiver errada. Você pode desativar a estratégia do jogo a qualquer momento. Recomendações Gerais Recomendar contas ECN, xauusd spreads entre 8 e 11 ou menos, EURUSD spreads 1 O depósito mínimo é de 200 dólares. Faça o download do arquivo de
DYJ Trend analyst MT5
Daying Cao
Indicadores
Dynamic Market Insights for Smart Trading Our goal is to provide seamless, high-quality services that empower market participants, traders, and analysts with real-time market insights and key indicators for informed decision-making. Advanced & User-Friendly Trend Analysis This is a cutting-edge, highly robust, and easy-to-use dynamic trend analysis indicator. The  DYJ Market Watch Indicator  evaluates market bullish and bearish strength using two distinct methods—each designed to measure differe
QuickClose
Daying Cao
Utilitários
QuickClose: Instant Order Management Made Simple QuickClose   allows you to instantly close all orders with a single click. It operates at high speed, giving you the flexibility to close orders for a specific symbol or all symbols at once. This makes trade management significantly faster and more efficient. This   Expert Advisor can swiftly close all buy and sell orders either for a selected symbol or across all trades. The   SymbolButton is specifically designed for order closure, featuring bo
SoarSignal
Daying Cao
Indicadores
Professional traders know that a reversal in market price is the best entry points to trade. The trend changes K line state changes the most obvious. The SoarSignal is good to identify these changes, because we have incorporated the KDJ indicators. It is the closest to the K line state of the indicators. The two lines of KDJ Winner move within a range of 0 and 100. Values above 80 are considered to be in overbought territory and indicate that a reversal in price is possible. Values below 20 are
StrongCurrency
Daying Cao
5 (1)
Indicadores
This StrongCurrency is a complete trading system based on a variety of technical indicators, moving averages and pivots. Each of those elements can be assessed in defined rules and coefficients (depending on the indicator) providing limitless optimization scenarios for the StrongCurrency. In order to work the StrongCurrency creates a trend strength and entry point signal list display by evaluating these data, that takes data from all symbols. It extrapolates all the information in order to get t
PowerSignal
Daying Cao
5 (1)
Indicadores
Este PowerSignal é um sistema de negociação completo baseado em ATR de indicadores técnicos. Esses indicadores registrarão o status atual de cada POWERTREND em cada período de tempo e par de moedas analisado. O PowerSignal cria uma exibição de lista de sinal de ponto de entrada e força de tendência avaliando esses dados. Se houver uma coincidência total em qualquer par, um alerta aparecerá indicando tal caso. Os dados da lista incluem Symbol, M5-MN1, BuyPercent, SellPercent, LastEntry. O LastEn
DYJ TwoMACrossAlarm
Daying Cao
Indicadores
This indicator shows the crossing between two moving averages, a slower and faster moving average. Signal show alert pop-up, when MA1 crosses above the MA2. Signal show alert pop-up, when MA1 crosses below the MA2. Inputs Value Fast MA Setup Period = 5 - period of Faster Moving Average (value 5). Mode = SMA - type of Moving Average (SMA, EMA, SMMA, LWMA). Price = Close - type of price (Close, Open, Low, High, Median, Typical, Weighted). Slow MA Setup Period = 10 - period of Slower MA (value 10)
DYJ TwoMATrendFollowing
Daying Cao
Experts
This EA is based on the classical trend-following system of opening the positions. The EA is based on DYJ TwoMACrossAlarm and ATR and CCI indicator. It uses two moving averages. The EA uses dynamic allocation MA period. The MA1 and MA2 period is the Fibonacci sequence, such as 5.8 or 13.21 or 21.34 or...; EA Entry Rules: Go long when fast MA1 crosses above the slow MA2 and CCI crosses above the zero line; Go short when fast MA1 crosses below the slow MA2 and CCI crosses below the zero line; the
DYJ NewsForexFactory
Daying Cao
Utilitários
A DYJ news exchange factory é um indicador básico de análise de Mercado de ferramentas de negociação de calendário e eventos macroeconômicos. Aqui você pode encontrar notícias financeiras e indicadores para a maior economia do mundo - dos estados unidos e da união européia à austrália e ao japão, há nove economias envolvidas em mais de 60 pares de moedas. Coleta mais de 800 indicadores macroeconômicos e eventos de fontes públicas em tempo real. Cada métrica tem valores históricos, atuais e pre
DYJ ThreeMACrossAlarm
Daying Cao
Indicadores
This indicator shows the crossing between three moving averages (slower, middle and faster ones). When fast MA crosses up middle MA and middle MA crosses up slow MA, the bullish alert is issued. When fast MA crosses down middle MA and middle MA crosses down slow MA, the bearish alert is issued. Signals to close buy positions are generated if fast MA crosses middle MA downwards, signals to close sell positions are generated if fast MA crosses middle MA upwards. Inputs Fast MA Setup MAPeriod1 = 5
DYJ ThreeMACross
Daying Cao
Experts
The Expert Advisor is based on three Moving Average indicators. ThreeMACross is based on the following idea: crossing of three Moving Average lines (Fast, Middle and slow ones) is used as a signal for opening and closing a position together. Go Long when Fast MA (MA1) crosses above Middle MA (MA2), and Middle MA (MA2) crosses above Slow MA (MA3). Go Short when Fast MA (MA1) crosses below Middle MA (MA2), and Middle MA (MA2) crosses below Slow MA (MA3). Signals to close buy positions are generate
DYJ RiseTrading
Daying Cao
Experts
The RiseTrading is a unique High quality and easy to use and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and PowerSignal and MACD and Stochastic indicators. The main advantages of the trend trading strategy used by the Expert Advisor are opening positions only in the direction of a trend, ability for the long-term retention of profitable positions allowing users to achieve good combinations of profit/loss distributions. That can work on a real account at
DYJ StochController
Daying Cao
Indicadores
O DYJ stock controller é um sistema de negociação de ações de moeda completa Ele pode exibir valores aleatórios para cada par de moedas de M1 a MN Quando o valor de Stoch de um período atinge a área de hipermercado e a área de hipermercado, há dicas de cores. Você pode fazer a transação correta com base nessa informação Crie e salve um modelo de métrica de inventário chamado dyn inventory control. Quando você clica com o mouse em uma área de hiper - compras ou hiper - compras, o mapa do par de
DYJ SoarTrading
Daying Cao
Experts
The DYJ SoarTrading is based on SoarSignal indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Signals to buy are generated when SoarSignal has crossed oversold downwards, reached oversold and then crossed back up through oversold. Signals to sell are generated when SoarSignal has crossed overbought upwards, reached overbought, and then crossed back down through overbought. Close a trade when SoarSignal reaches the opposite side ( overbought for long order, oversold for short order).
DYJ WilliamsPercentRange SignalSource
Daying Cao
Indicadores
The  DYJ WPR - SignalSource is based on  WPR  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. The  WPR  recommends  Indicator values ranging between 80 and 100% indicate that the market is oversold. Indicator values ranging between 0 and 20% indicate that the market is overbought. The entry signal of this indicator is a turning point in the trend. The indicator uses analog trading technology, Provide you with indicators to evaluate the overall profit of the opening signal and clo
DYJ Sharp
Daying Cao
Indicadores
DYJ Sharp advanced algorithm that detects new trends and current trend continuations for use as an entry and exit strategy. The strategy display the SHARP trend demarcation area. This SHARP area has high HighLine and low LowLine. Falling of high below HighLine of SHARP and then falling of close below LowLine of SHARP can be interpreted as a signal to sell. Rising of close above HighLine of SHARP and then rising of low above LowLine of SHARP can be interpreted as a signal to buy. The signal for e
DYJ TrendWave
Daying Cao
Indicadores
DYJ TRENDWAVE features an advanced algorithm that detects new trends and current trend continuations for use as an entry strategy. DYJ TRENDWAVE's volatility is based on the power of buyers and sellers, it grabs total body size of candles and identifies the battle between buyers and sellers as a percentage of the total volume, like Sellers: (-)100% and Buyers: (+)100%. This information can be used for any entry and exit strategy. For bullish/Long Pin bar it is below the price line, for bearish/S
DYJ TrendWave EA
Daying Cao
Experts
DYJTRENDWAVE features an advanced algorithm that detects new trends and current trend continuations for use as an entry strategy. DYJTRENDWAVE's volatility is based on the power of buyers and sellers, it grabs total body size of candles and identifies the battle between buyers and sellers as a percentage of the total volume, like Sellers: (-)100% and Buyers: (+)100%. This information can be used for any entry and exit strategy. For bullish/Long Pin bar it is below the price line, for bearish/Sho
DYJ Scalping EA
Daying Cao
Experts
DYJ Scalping é um Expert Advisor totalmente automatizado. O filtro indicador estocástico é usado para entradas. O consultor precisa de um tipo de conta de cobertura e ECN. A perda da ordem é resgatada pelo jogo e se torna um lucro. Se a direção da ordem estiver errada. Você pode desativar a estratégia do jogo a qualquer momento. Recomendações Gerais Recomendar contas ECN, xauusd spreads entre 8 e 11 ou menos, EURUSD spreads 1 O depósito mínimo é de 200 dólares. Please download the xauusd and EU
DYJ T3ModeMA
Daying Cao
2 (1)
Indicadores
O DYJ T3ModeMA é baseado no algoritmo T3. O algoritmo T3 foi introduzido no campo da análise técnica no artigo “Better Moving Averages”, publicado na revista americana TASC. Isso suaviza as séries de preços e, ao mesmo tempo, reduz o atraso típico dos sistemas de rastreamento de tendências. O tamanho da coluna do indicador determina o sinal de entrada e, quando o tamanho da coluna se aproxima de 0, é o ponto de inflexão da tendência. O indicador usa técnicas de negociação simulada, Fornece indic
DYJ Long term Strategy EA
Daying Cao
Experts
DYJ Estratégia de longo prazo EA é um sistema de negociação de longo prazo Começamos por procurar o preço mais baixo na vela como uma tendência longa, e começamos por procurar o preço mais alto como uma tendência curta. Manteremos a posição por mais tempo e obteremos o lucro máximo. Quando a ordem está na direção errada, a estratégia pode transformar perdas em lucros. A EA é executada em qualquer período do gráfico em apenas uma moeda Signal URL INPUT InpMagicNumber = 8257 InpIsDisplayInterfac
DYJ Bands EA MT4
Daying Cao
Experts
The DYJBands opens and closes positions using Bollinger Bands signals: It performs trades after a price rebound from the borderlines of the indicator. It has the option to close positions by an opposite signal, by take profit and stop loss, move a trade to breakeven upon reaching the central Bollinger band or after a certain price movement. By default, the EA is configured for trading the GBPUSD currency pair on the H1 timeframe. Also, settings for the EURUSD, USDJPY, USDCAD and XAUUSD currency
DYJ MacdSto EA MT4
Daying Cao
Experts
The DYJ MacdSto is a unique High quality and easy to use and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and MACD and Stochastic and RSI and ADX indicators. The main advantages of the trend trading strategy used by the Expert Advisor are opening positions only in the direction of a trend, ability for the long-term retention of profitable positions allowing users to achieve good combinations of profit/loss distributions. DYJ MacdSto EA uses MACD and Stoch
DYJ StrongCurrency EA MT4
Daying Cao
Experts
This StrongCurrency is a complete trading system based on a variety of technical indicators, moving averages and pivots. Each of those elements can be assessed in defined rules and coefficients (depending on the indicator) providing limitless optimization scenarios for the StrongCurrency. In order to work the StrongCurrency creates a trend strength and entry point signal list display by evaluating these data, that takes data from all symbols. It extrapolates all the information in order to get t
DYJ TrendPending EA
Daying Cao
Experts
The DYJ TrendPending EA tracks the new change of price of the currency pair and opens trades in case of a price low and high from the main movement in the direction of the trend. So EA uses the least risky grid and Add lots. And can attach a positive and reverse pending order. The PositivePending orders can reduce the number of grids and Add lots,  while ReversePending orders reduce the loss of orders . For more convenient search, the working timeframe has been added to inputs (Work timeframe).
DYJ ArtOfForexsWar
Daying Cao
Experts
This is a multi-currency and multi-strategy EA. This EA is to create one or more polling trading strategies in a transaction. In the polling mode, the strategies filter a trend-free range market environment and trades are placed in the opposite direction at the edges of the range. With an additional main trend filter in the trend-following mode, the DYJ's ArtOfForexWar can also trade pull-backs during trends in the trend of loss. The winning rate is more than 95% within three orders or three cl
DYJ ArtOfMakingMoney
Daying Cao
Experts
DYJ ArtOfMakingMoney attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices Features Monitors all pairs at the same time. The EA monitors the top 35 pairs by default, but you can select less pairs if you wish. It is a multi-currency EA that can be run from a s
DYJ Trend Analyst
Daying Cao
5 (1)
Indicadores
Nosso objetivo é fornecer um serviço acessível e de qualidade, capacitar os participantes do mercado, traders e analistas, com ferramentas muito necessárias para decisões de negociação informadas e oportunas. O indicador analista DYJ Trend mais otimizado, altamente robusto e fácil de usar. O analista da DYJ Trend tenta avaliar as forças de alta e de baixa no mercado usando duas medidas separadas, uma para cada tipo de pressão direcional. O BearsIndex do indicador tenta medir o apetite do mer
DYJ Trend Analyser EA
Daying Cao
Experts
The DYJ Trend Analyser EA is based on  DYJ Trend Analyst  indicator. The most optimized, highly robust and easy to use DYJ Trend Analyser EA. DYJ Trend Analyser EA attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices. The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices. Pivot Point Extra Indicator for DYJ Tre
DYJ Market Challenges
Daying Cao
Experts
This is an expert adviser that is intended to trade where sudden sharp movements occur on charts.  This EA is the trend breakout trading. However it makes only one trade per bar. Low risk EA with no too many positions, and there are predefined TP, SL and TS for each position. Features Monitors all pairs at the same time. The EA monitors the top 15 pairs by default, but you can select less pairs if you wish. It is a multi-currency EA that can be run from a single chart (M5 to D1,recommended timef
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário