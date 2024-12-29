O indicador DYJ BoS identifica e marca automaticamente os principais elementos das alterações na estrutura do mercado, incluindo:





Ruptura da Estrutura (BoS): ocorre quando o preço faz um grande movimento, rompendo o ponto anterior da estrutura.





Marca possíveis linhas de tendência de alta e de baixa (UP e DN, ou seja, novos máximos e novos mínimos consecutivos) e, quando o preço rompe essas linhas, marca-as com setas vermelhas (de baixa) e verdes (de alta) .





Um BoS ocorre normalmente quando o preço rompe decisivamente um mínimo ou máximo estabelecido por uma ação de preço anterior. Quando os preços ultrapassam um máximo ou abaixo de um mínimo, simplesmente saem de uma estrutura de mercado previamente formada, daí o nome de estrutura de “ruptura”. Isto indica geralmente uma mudança no sentimento do mercado e na direção da tendência, sinalizando a continuação de uma tendência existente ou o início de uma nova tendência.





Para aumentar a precisão do fecho de posições, é geralmente recomendado não definir stop loss e take profit. A posição final é geralmente fechada no próximo ponto de rutura na mesma direção, ou no ponto de rutura na direção oposta.





Depois de ganhar experiência suficiente na negociação de um instrumento específico, pode utilizar a relação SL=7*TP.





Para símbolos Forex defina TP=500 ($5/volume mínimo), SL=3500 ($35/volume mínimo);





Para o código do índice Volatility 75, defina TP=500000 (US$ 5/volume mínimo de negociação), SL=3500000 (US$ 35/volume mínimo de negociação);





Quando uma determinada linha de preço UP ou DN é quebrada, o momento em que a próxima linha UP ou DN aparece também pode ser utilizado como a última oportunidade para fechar a posição.





O DYJ BoS é aplicável a qualquer produto em qualquer período do gráfico.





Assim que estes sinais de compra e venda forem enviados, descarregue as práticas ferramentas do software de rastreio " DYJ follow Me " ou, melhor ainda, utilize a estratégia do jogo.





O software de cópia de negociação DYJ GameDevice pode receber estes sinais, abrir e fechar posições automaticamente e utilizar a função de estratégia de jogo para transformar ordens perdedoras em lucros.









Também pode utilizar o modelo de análise de negociação do indicador DYJ Math Model Trader, que exibe as posições de negociação reais de abertura e fecho do indicador e calcula o lucro total e a perda flutuante máxima!













escopo





InpUseLanguage = Inglês --Selecione o idioma





InpScanBoSBars = 20 -- Barras BoS