Daily Trend Lines Pro
- Indicadores
- Danton Dos Santos Sardinha Junior
- Versão: 1.12
- Ativações: 5
Descrição Técnica
Daily Trend Lines Pro é um indicador avançado desenvolvido em MQL5, projetado para oferecer insights precisos dos movimentos diários do mercado. Com base na média móvel calculada a partir do primeiro candle de cada dia, o indicador traça uma linha de tendência diária que se reinicia a cada novo dia, garantindo clareza visual e delimitando os períodos de negociação.
Principais Funcionalidades:
-
Cálculo Dinâmico e Preciso:
A linha diária é derivada do valor da média móvel calculada a partir do primeiro candle do dia, proporcionando uma referência atualizada para o comportamento do mercado.
-
Personalização Completa da Média Móvel:
Permite selecionar o tipo de média (SMA, EMA, SMMA ou LWMA) e o preço aplicado (ex.: close, open), para adequar o indicador ao seu estilo de trading.
-
Linhas Paralelas Ajustáveis:
Além da linha diária principal, o indicador gera duas linhas paralelas – uma acima e outra abaixo – com offsets percentuais ajustáveis individualmente. Esses níveis podem funcionar como zonas de suporte e resistência, auxiliando na identificação de pontos de entrada e saída.
-
Controles de Exibição Independentes:
Possui parâmetros booleanos que permitem ativar ou desativar a exibição da linha diária, da média móvel e de cada uma das linhas paralelas, proporcionando maior flexibilidade na visualização.
-
Desempenho e Estabilidade:
Desenvolvido com as melhores práticas de programação MQL5, garantindo alta performance, robustez e a correta liberação de recursos.
Ideal para traders que buscam:
- Uma visualização clara dos níveis de suporte e resistência diários.
- Insights dinâmicos sobre a tendência do mercado.
- Uma ferramenta customizável que se adapta à estratégia individual de cada operador.