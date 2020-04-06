Gold Fast Trend

Todas as atualizações são gratuitas para sempre.

Este é o GoldFastMoney, testado nas mais rígidas condições, em várias corretoras, com resultados bastante lucrativos  e consistentes (imagens abaixo).

Nesta versão mais recente, no modo conservador, o GoldFastMoney trabalha com 10 estratégias avançadas, trabalhando juntas, com precisão impressionante, capaz de gerar lucros altos e consistentes, abrindo operações apenas quando todas as estratégias concordam que é o momento certo.

Este EA não faz uso de Martingale.

Fácil instalação e uso simplificado. O EA é entregue, configurado para as melhores condições de operação.

Requisitos e recomendações:

·      .    Par: Ouro / XAUUSD

·      .    Timeframe: M5

·      .    Corretoras recomendadas: TicMil, FpMarkets, IcMarkets, Fusionmarkets, ou uma corretora com spreads baixos.

·      .    Depósito inicial mínimo: US$ 100 nos níveis mais baixos, US$ 200 no nível médio e US$ 500 nos demais, com alavancagem de 1:500.

·         A utilização de um VPS é altamente recomendada, para que o EA funcione 24 horas por dia, sem interrupções. O custo mensal de um VPS é aproximadamente U$10.00 (50 reais).


Após sua compra, envie-me uma mensagem privada, e lhe enviarei o manual com todas as informações necessárias.

