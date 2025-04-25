EasyInsight MT5

5

EASY Insight – O trading inteligente começa aqui

Visão geral
E se você pudesse analisar todo o mercado – Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações – em segundos, sem precisar analisar gráficos manualmente?

EASY Insight é sua ferramenta de exportação pronta para IA, que transforma dados de indicadores em inteligência acionável para operações. Feita para traders que não querem mais perder tempo com suposições e sobrecarga visual, entrega uma visão completa do mercado em um único arquivo CSV limpo.

Isso é trading em um novo patamar – sem alternar janelas sem parar, sem sobrecarregar os gráficos. Apenas insights estruturados, vindos das ferramentas que você já conhece: FX Power (FXP), FX Volume (FXV), FX Dynamic (FXD), FX Levels (FXL) e IX Power (IXP) para todos os ativos que não sejam Forex.

Quer ainda mais praticidade? Escolha o EASY Insight AIO se você quer tudo em uma única instalação — sem configuração, sem gráficos de indicadores no chart, apenas exportação pura de dados para análise instantânea por IA.

1. Por que o EASY Insight vai mudar a sua forma de operar

Cobertura multiativos
• Analise Forex, metais, criptomoedas, índices, ações – tudo o que seu corretor oferece.

Exportações otimizadas para IA
• Exporte dados altamente estruturados, prontos para uso direto com ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity e outros.

Exportação inclui:
• Análise da força da moeda base e cotada em 3 períodos selecionáveis (do FXP).
• Dinâmica do sentimento via mudanças nas posições líquidas compradas (do FXV).
• Mudanças de volume (FXV), volatilidade (FXD) e zonas precisas de suporte/resistência (FXL).
• Dados de mercado incluindo OHLC para M15, H1, D1.

Engenharia poderosa de prompts
• Arquivo de prompt incluso para guiar sua IA na interpretação correta da exportação.
• Compatível com qualquer sistema de IA com entrada estruturada para sugestões de trade rápidas.

2. Feito para traders que querem mais

Esta versão padrão é indicada para traders que já possuem (ou preferem licenciar) nossos indicadores principais individualmente – especialmente para quem deseja ver suas ferramentas visualmente no gráfico durante a análise.

Não precisa de sobreposição no gráfico? Prefere simplicidade? Então EASY Insight AIO é a sua solução — tudo incluso, pronto para exportar, sem configuração extra.

3. Estrutura inteligente de pastas

Seus dados são automaticamente organizados em pastas por classe de ativos (Forex, Cripto, Metais, etc.), cada uma com exportações em “timelapse” para facilitar backtest, treinamento e processamento por IA.

4. Resultados comprovados na comunidade

Nossa comunidade EASY Insight está crescendo rapidamente e já compartilha configurações avançadas de prompts, estratégias de trading e até frameworks completos de EA baseados nos dados exportados. Os primeiros usuários já relataram operações lucrativas em cripto no mesmo fim de semana do lançamento.

Ao se juntar ao EASY Insight, você entra em uma nova dimensão de colaboração e inovação no trading.

5. Quer ver na prática?

Confira exemplos reais e tutoriais completos em nossa playlist de IA para trading no YouTube.

6. Recursos & Suporte

• Novo no EASY Insight? Comece por aqui: FAQ do EasyInsight
• Acesse templates, estratégias, vídeos e grupos de chat através do nosso hub central Stein Investments

7. Recapitulando – por que EASY Insight?

• Exportações CSV com um clique para todas as principais classes de ativos
• Estruturado e otimizado para ferramentas de IA
• Baseado nos seus indicadores favoritos da Stein Investments
• Usado por uma comunidade que cresce rápido, construindo o futuro do trading orientado a dados
• Eficiente, moderno e pronto para o seu próximo trade

Pronto para operar com mais inteligência?
Adquira o EASY Insight hoje mesmo e entre no mundo do trading de precisão aprimorado por IA.

Comentários 7
alvido
139
alvido 2025.10.22 13:50 
 

A great tool for analyzing market changes, and with the help of AI assistants, it is also a very good teacher, which allows you to improve your trading and understand how FX Power, FX Volume, and other Stein Investments indicators can be used. An excellent experience in improving your trading skills in the markets.

Jeffrey Quiatchon
629
Jeffrey Quiatchon 2025.07.09 23:53 
 

I’ve been able to extend my trading dynamics using this tool. If you’re into data-driven or AI-enhanced trading, this is a game-changer—a must-have for Algo Traders who want smarter decisions.

Gryffn10
445
Gryffn10 2025.07.06 20:18 
 

I was an early adopter of this EA and I held off reviewing it, until I had assessed it and had spent time with it.. Whether you are a seasoned Trader just looking for confirmations, or even if you are new to the Trading game, with Easy Insight, your trading will never be the same again. The EA opens the door to a remarkable and even fascinating, brand new Trading Landscape from which there will never be any turning back. Not only does it make things easier, it makes your trading profitable and much more fun.... It is a paradigm shift and a game changer, and the sooner you can get yourself in, the better! The Authors trade their products, provide videos, an Easy Insight Telegram Channel and regular product updates and are absolutely hands on and genuinely care for and assist their users. This is the best Trading product I have ever purchased in well over 15 years of trading!

