Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe

***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado.

O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis automáticos de Fibonacci para ajudar a identificar pullbacks e pontos de reversão com precisão.

Sinais e alertas em tempo real garantem que você nunca perca oportunidades importantes quando o preço entra em zonas-chave ou quando ocorre um sinal de reversão dentro dessas zonas.

Além disso, o sistema funciona tanto como um Indicador quanto como um Sistema de Sinais (2 em 1), combinando análise de zonas com sinais de entrada em tempo real em uma única ferramenta. Ele também pode ser totalmente personalizado para se adaptar a qualquer estilo de trading.***

🎁 GRÁTIS! The FABLE Pro Suite – Kit Completo de Ferramentas para Traders de Smart Money

Ao comprar este indicador, você receberá o The FABLE Pro Suite totalmente grátis!

Uma ferramenta essencial que todo trader de Smart Money Concepts (SMC) deve ter.

Projetada exclusivamente para apoiadores do SMC FABLE.

Ajuda você a analisar com mais precisão e tomar decisões de forma eficiente.

Download instantâneo disponível após a compra – sem necessidade de esperar!

The FABLE Pro Suite Toolset : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB

The FABLE Pro Suite Guide : https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic



📍User Manual, Feature Settings, FAQ, Demo Download Guide, Screenshots, Installation & Update Guide : https://docs.google.com/document/d/1bnFeV7t4N0zSAZUOcEBQmOvWdZ_2VzJWuccNZMt5ZXo



Importância Fundamental do Sistema

Leia a estrutura do mercado de forma clara e sistemática.

O sistema detecta automaticamente a Market Structure (BOS, CHoCH, mBOS, mCHoCH), com uma distinção precisa entre estrutura Internal e External, permitindo que você compreenda a verdadeira direção do mercado sem confusão.

Identifique Zonas-Chave Antes de Todos

Point Of Interest (POIs), Order Blocks (OB), Supply & Demand Zones (SD), Fair Value Gaps (FVG) e Volumized Order Blocks (VOB) são gerados automaticamente para destacar áreas com alta probabilidade de reversão de preço.

Todas as Informações Essenciais do Mercado em um Único Lugar

O sistema unifica todas as ferramentas cruciais — Liquidity, Equal High/Low, PDH/PDL, PWH/PWL, Premium & Discount Zones, Auto Fibonacci Levels e dados das sessões globais de trading — proporcionando uma visão completa e estruturada do comportamento do mercado.

Confiança em Cada Trade Entry

Sinais de reversão em tempo real e alertas instantâneos quando o preço entra em zonas-chave ajudam você a capturar as oportunidades certas no momento certo.

Planejamento Estratégico Transparente e Backtesting Verificável

Todas as zonas permanecem visíveis no histórico, permitindo um backtesting preciso e o desenvolvimento de estratégias de trading consistentes e replicáveis.

Flexível para todos os estilos de trading, incluindo o seu próprio método exclusivo

Todos os sinais, ferramentas e elementos do gráfico podem ser personalizados livremente para se alinharem ao seu método de trading, além de se integrarem de forma suave com o The FABLE Pro Suite.

100% Operação em Tempo Real | No Repaint

Todos os dados são atualizados instantaneamente conforme o movimento do mercado, garantindo que sua análise reflita sempre as condições atuais.

Além disso, o Calculador de Risco por Trade calcula automaticamente o tamanho do lote! Não é mais necessário fazer cálculos manuais — basta definir seu Stop Loss e a porcentagem de risco, e o sistema cuidará do restante automaticamente. Não é preciso especificar se é uma ordem BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP ou SELL LIMIT. ***

*** Este indicador foi projetado para ser ao mesmo tempo flexível e poderoso. Pode ser utilizado com ouro, pares de moedas principais e secundárias, bem como outros ativos, para ajudá-lo a analisar o mercado e tomar decisões de negociação com confiança. ***

Obrigado pelo seu interesse e apoio aos produtos SMC FABLE.

Entre em contato: Se tiver alguma dúvida ou precisar de suporte, fique à vontade para nos enviar uma mensagem privada.

