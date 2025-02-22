Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe

4.8

***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado.

O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis automáticos de Fibonacci para ajudar a identificar pullbacks e pontos de reversão com precisão.

Sinais e alertas em tempo real garantem que você nunca perca oportunidades importantes quando o preço entra em zonas-chave ou quando ocorre um sinal de reversão dentro dessas zonas.

Além disso, o sistema funciona tanto como um Indicador quanto como um Sistema de Sinais (2 em 1), combinando análise de zonas com sinais de entrada em tempo real em uma única ferramenta. Ele também pode ser totalmente personalizado para se adaptar a qualquer estilo de trading.***

----------------------------------------------------------------------------------------

🎁 GRÁTIS! The FABLE Pro Suite – Kit Completo de Ferramentas para Traders de Smart Money

Ao comprar este indicador, você receberá o The FABLE Pro Suite totalmente grátis!

Uma ferramenta essencial que todo trader de Smart Money Concepts (SMC) deve ter.
Projetada exclusivamente para apoiadores do SMC FABLE.
Ajuda você a analisar com mais precisão e tomar decisões de forma eficiente.
Download instantâneo disponível após a compra – sem necessidade de esperar!

----------------------------------------------------------------------------------------

The FABLE Pro Suite Toolset : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB

The FABLE Pro Suite Guide https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic

----------------------------------------------------------------------------------------

📍User Manual, Feature Settings, FAQ, Demo Download Guide, Screenshots, Installation & Update Guide : https://docs.google.com/document/d/1bnFeV7t4N0zSAZUOcEBQmOvWdZ_2VzJWuccNZMt5ZXo

Importância Fundamental do Sistema

  • Leia a estrutura do mercado de forma clara e sistemática.
O sistema detecta automaticamente a Market Structure (BOS, CHoCH, mBOS, mCHoCH), com uma distinção precisa entre estrutura Internal e External, permitindo que você compreenda a verdadeira direção do mercado sem confusão.

  • Identifique Zonas-Chave Antes de Todos

Point Of Interest (POIs), Order Blocks (OB), Supply & Demand Zones (SD), Fair Value Gaps (FVG) e Volumized Order Blocks (VOB) são gerados automaticamente para destacar áreas com alta probabilidade de reversão de preço.

  • Todas as Informações Essenciais do Mercado em um Único Lugar

O sistema unifica todas as ferramentas cruciais — Liquidity, Equal High/Low, PDH/PDL, PWH/PWL, Premium & Discount Zones, Auto Fibonacci Levels e dados das sessões globais de trading — proporcionando uma visão completa e estruturada do comportamento do mercado.

  • Confiança em Cada Trade Entry

Sinais de reversão em tempo real e alertas instantâneos quando o preço entra em zonas-chave ajudam você a capturar as oportunidades certas no momento certo.

  • Planejamento Estratégico Transparente e Backtesting Verificável

Todas as zonas permanecem visíveis no histórico, permitindo um backtesting preciso e o desenvolvimento de estratégias de trading consistentes e replicáveis.

  • Flexível para todos os estilos de trading, incluindo o seu próprio método exclusivo

Todos os sinais, ferramentas e elementos do gráfico podem ser personalizados livremente para se alinharem ao seu método de trading, além de se integrarem de forma suave com o The FABLE Pro Suite.

  • 100% Operação em Tempo Real | No Repaint

Todos os dados são atualizados instantaneamente conforme o movimento do mercado, garantindo que sua análise reflita sempre as condições atuais.

Além disso, o Calculador de Risco por Trade calcula automaticamente o tamanho do lote! Não é mais necessário fazer cálculos manuais — basta definir seu Stop Loss e a porcentagem de risco, e o sistema cuidará do restante automaticamente. Não é preciso especificar se é uma ordem BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP ou SELL LIMIT. ***

----------------------------------------------------------------------------------------

*** Este indicador foi projetado para ser ao mesmo tempo flexível e poderoso. Pode ser utilizado com ouro, pares de moedas principais e secundárias, bem como outros ativos, para ajudá-lo a analisar o mercado e tomar decisões de negociação com confiança. ***

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    Obrigado pelo seu interesse e apoio aos produtos SMC FABLE.
    Entre em contato: Se tiver alguma dúvida ou precisar de suporte, fique à vontade para nos enviar uma mensagem privada.

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    Comentários 6
    cesiek
    582
    cesiek 2025.11.23 12:57 
     

    So far, my trading results using Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe look promising, with good risk management. The developer's support is excellent.

    lida19801
    353
    lida19801 2025.10.09 06:10 
     

    Good utility and more ever support from author is top notch.

    Gledistony Felix De Araujo
    236
    Gledistony Felix De Araujo 2025.09.23 22:09 
     

    Great indicator, I recommend it!

    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
    Sirikorn Rungsang
    4.91 (32)
    Indicadores
    ***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
    cesiek
    582
    cesiek 2025.11.23 12:57 
     

    So far, my trading results using Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe look promising, with good risk management. The developer's support is excellent.

    Sirikorn Rungsang
    5122
    Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.11.23 15:26
    Dear cesiek , Thank you very much for supporting my product. I will continue to improve and enhance the program to make it even better. If you experience any inconvenience while using the program, please feel free to contact me via private message anytime.😊 Best regards Siri 🙏💙
    lida19801
    353
    lida19801 2025.10.09 06:10 
     

    Good utility and more ever support from author is top notch.

    Sirikorn Rungsang
    5122
    Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.10.16 09:49
    Dear [ lida19801], Thank you so much for supporting my product 🙏💙 I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and enhance this indicator. If you encounter any issues while using it, please don’t hesitate to reach out to me anytime. I’m always happy to help. Best regards,
    Siri 🥰
    Gledistony Felix De Araujo
    236
    Gledistony Felix De Araujo 2025.09.23 22:09 
     

    Great indicator, I recommend it!

    Sirikorn Rungsang
    5122
    Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.09.24 03:33
    Dear [ Gledistony Felix De Araujo ], Thank you so much for supporting my product 🙏💙
    I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and update the indicator regularly. Best regards, Siri🥰
    diogougo31
    29
    diogougo31 2025.08.18 16:49 
     

    Still Using and i can tell that i ready like , cant give full review but ill add more as i go

    Sirikorn Rungsang
    5122
    Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.08.19 03:49
    Dear diogougo31, Thank you so much for your valuable support and review 🙏💙 We truly appreciate your feedback and are very happy to hear that you enjoy using it. If you have any further suggestions, please feel free to share them with us. We will continue to improve and develop it to make it even better.
    Best regards🙏
    bagats074
    449
    bagats074 2025.07.18 09:40 
     

    Best of it's kind I have experienced. Still exploring it's intricacies. Cannot comment on support yet.

    Sirikorn Rungsang
    5122
    Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.07.18 12:29
    Dear bagats074, Thank you so much for your support and for the wonderful review. 🙏💙
    I will keep improving and developing it to make it even better.
    If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you.
    Fei Yang Jiang
    193
    Fei Yang Jiang 2025.07.06 12:15 
     

    O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

    Sirikorn Rungsang
    5122
    Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.07.06 13:55
    Dear Fei Yang Jiang,
    Thank you so much for your valuable review 🙏💌
    I wish you great success in your trading and in everything you do.
    If you ever encounter any issues with the program in the future, Please don’t hesitate to reach out anytime — I’ll be more than happy to assist you.
    Responder ao comentário