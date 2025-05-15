Trade Management MT5

O sistema permite um cálculo preciso do risco por operação e uma configuração simples do RR (relação risco-recompensa), enquanto monitora todos os parâmetros de negociação de relance. Simplifica a abertura de novas ordens através da função One-Click, gerencia suas operações com opção de fechamento parcial, Break-Even e outras funções úteis para controlar completamente cada uma de suas operações - tudo com a operação mais simples, extensas possibilidades de personalização, execução ultra-rápida, controle de risco preciso, desenvolvimento contínuo e suporte direto.









📊 Visualização de Ordens



Visualiza preço de entrada, Stop Loss e Take Profit diretamente na janela do gráfico. Assim, você pode planejar novas ordens com precisão e capturar todos os parâmetros relevantes de relance antes da colocação. A operação amigável ao usuário permite mostrar ou ocultar individualmente todos os parâmetros exibidos, dependendo do que é pessoalmente importante para você.





Gestão de Risco



O sistema de cálculo de risco calcula o volume da ordem automaticamente com base no seu risco definido e na distância do Stop Loss. Defina quaisquer distâncias de Stop Loss - seu risco permanece constante. No campo de risco, você define seu risco opcionalmente em porcentagem (0-100%) ou como lotes fixos. Através das configurações, você escolhe o método de cálculo: porcentagem do saldo da conta, porcentagem do patrimônio ou lotes fixos.



Você ajusta confortavelmente a relação Risco-Recompensa (RR) por arrastar e soltar. A proporção definida define automaticamente a relação entre Take Profit e Stop Loss. Defina seu objetivo de lucro em relação ao risco - por exemplo, 1:1 para SL e TP do mesmo tamanho ou 1:2 para Take Profit duas vezes maior.





Execução de Ordens



Escolha entre seis tipos de ordens: Duas ordens de Execução Instantânea (Market Buy/Sell) e quatro Ordens Pendentes (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit). Todas as ordens podem ser abertas diretamente através da função One-Click.





Visão Geral das Funções

Modo RR Automático: Cálculo automático de posições TP/SL sem perda de tempo - ideal para scalpers

Cálculo Preciso do Tamanho da Posição: Escolha flexível entre Balance%, Equity% ou lotes fixos

One-Click Order Execution: Compatível com seis tipos diferentes de ordens

Magic Number & Order Comments: Identificação única e comentários de todas as ordens

Função de Múltiplos Lotes: Abra múltiplas ordens além da limitação do corretor - com apenas um clique

Colocação Simultânea de TP & SL: Cada operação é aberta imediatamente na entrada com Take Profit e Stop Loss - proteção total desde o início

Ajuste Inteligente de Spread/Slippage: TP e SL mantêm automaticamente a distância originalmente planejada para a entrada

Break-Even com Um Clique: Move o Stop Loss automaticamente para o Break-Even assim que a operação estiver no lucro

Fechar Tudo com Um Clique: Feche todas as posições abertas com um clique

Fechamento Parcial com Um Clique: Fechamento gradual de posições em etapas percentuais definidas

Trailing Stop: Os valores de início e passo ajustam-se automaticamente à volatilidade atual - desempenho ótimo em mercados altamente voláteis e calmos

Monitoramento Automático de Filtros: Varredura contínua de spread, latência e volatilidade - em caso de rejeição de uma ordem, você recebe imediatamente o motivo exibido

GUI Escalável: Ajuste de tamanho sem perda para visão ótima em qualquer monitor

Modelos de Gráfico Integrados: Alternância com um clique entre modo claro e escuro

Visualização de Parâmetros Personalizáveis: Mostre apenas os parâmetros de negociação relevantes para você e ajuste todas as configurações de cores individualmente

Mudança Rápida de Símbolo: Alternância conveniente entre todos os ativos - Forex, Índices, Cripto, Commodities, Futuros e Ações



Ideal para traders de scalp, day trade e swing trade. Combine-o com força de moeda, Price Action (HH/LL), Kagi, padrões de gráfico, Harmonic Patterns, formações de candlestick, linhas de tendência, indicadores, divergências e análises de múltiplos timeframes para resultados ótimos.



Imagine: Não mais cálculos distraídos, não mais colocação frenética de ordens, não mais estresse na execução. Concentre-se exclusivamente no ponto de entrada perfeito - todo o resto é cuidado pelo Trade Management MT5 para você. Isso significa mais clareza, melhores decisões e, em última análise, operações mais lucrativas. Os gráficos costumam estar sobrecarregados de informações. Com este EA, você vê apenas o que é importante para você. Visão clara para pensamentos claros e decisões de negociação claras. Fácil de usar, mas altamente complexo na execução - a complexidade é assumida pela máquina. Concentre-se nas operações, não nos cálculos complexos e na execução. Mais foco para estar no lugar certo no momento certo no gráfico e fazer a coisa certa.





Suas Vantagens:

Execução ultra-rápida através de otimização máxima de código

Precisão na gestão de risco

Extensas possibilidades de personalização

Desenvolvimento contínuo gratuito

Suporte direto





Dica: Compatível com Windows e Windows VPS. Inclui 12 ativações (uma por máquina). Usuários de Linux, VirtualBox e Mac: Por favor, teste seu sistema previamente.

Muitas atualizações com recursos adicionais já estão planejadas e serão lançadas gradualmente. O desenvolvimento está a todo vapor - todas as atualizações são garantidamente gratuitas.

Teste a versão de teste em contas demo (link acima) ou garanta uma licença da versão completa para contas reais.



