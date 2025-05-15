Trade Management MT5

O sistema permite um cálculo preciso do risco por operação e uma configuração simples do RR (relação risco-recompensa), enquanto monitora todos os parâmetros de negociação de relance. Simplifica a abertura de novas ordens através da função One-Click, gerencia suas operações com opção de fechamento parcial, Break-Even e outras funções úteis para controlar completamente cada uma de suas operações - tudo com a operação mais simples, extensas possibilidades de personalização, execução ultra-rápida, controle de risco preciso, desenvolvimento contínuo e suporte direto.


Tudo o que você precisa:

Como Instalar   |   Como Usar   |   Teste para uma Conta Demo


📊 Visualização de Ordens

 Visualiza preço de entrada, Stop Loss e Take Profit diretamente na janela do gráfico. Assim, você pode planejar novas ordens com precisão e capturar todos os parâmetros relevantes de relance antes da colocação. A operação amigável ao usuário permite mostrar ou ocultar individualmente todos os parâmetros exibidos, dependendo do que é pessoalmente importante para você.


Gestão de Risco

 O sistema de cálculo de risco calcula o volume da ordem automaticamente com base no seu risco definido e na distância do Stop Loss. Defina quaisquer distâncias de Stop Loss - seu risco permanece constante. No campo de risco, você define seu risco opcionalmente em porcentagem (0-100%) ou como lotes fixos. Através das configurações, você escolhe o método de cálculo: porcentagem do saldo da conta, porcentagem do patrimônio ou lotes fixos.

Você ajusta confortavelmente a relação Risco-Recompensa (RR) por arrastar e soltar. A proporção definida define automaticamente a relação entre Take Profit e Stop Loss. Defina seu objetivo de lucro em relação ao risco - por exemplo, 1:1 para SL e TP do mesmo tamanho ou 1:2 para Take Profit duas vezes maior.


Execução de Ordens

 Escolha entre seis tipos de ordens: Duas ordens de Execução Instantânea (Market Buy/Sell) e quatro Ordens Pendentes (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit). Todas as ordens podem ser abertas diretamente através da função One-Click.


Visão Geral das Funções

  • Modo RR Automático: Cálculo automático de posições TP/SL sem perda de tempo - ideal para scalpers

  • Cálculo Preciso do Tamanho da Posição: Escolha flexível entre Balance%, Equity% ou lotes fixos

  • One-Click Order Execution: Compatível com seis tipos diferentes de ordens

  • Magic Number & Order Comments: Identificação única e comentários de todas as ordens

  • Função de Múltiplos Lotes: Abra múltiplas ordens além da limitação do corretor - com apenas um clique

  • Colocação Simultânea de TP & SL: Cada operação é aberta imediatamente na entrada com Take Profit e Stop Loss - proteção total desde o início

  • Ajuste Inteligente de Spread/Slippage: TP e SL mantêm automaticamente a distância originalmente planejada para a entrada

  • Break-Even com Um Clique: Move o Stop Loss automaticamente para o Break-Even assim que a operação estiver no lucro

  • Fechar Tudo com Um Clique: Feche todas as posições abertas com um clique

  • Fechamento Parcial com Um Clique: Fechamento gradual de posições em etapas percentuais definidas

  • Trailing Stop: Os valores de início e passo ajustam-se automaticamente à volatilidade atual - desempenho ótimo em mercados altamente voláteis e calmos

  • Monitoramento Automático de Filtros: Varredura contínua de spread, latência e volatilidade - em caso de rejeição de uma ordem, você recebe imediatamente o motivo exibido

  • GUI Escalável: Ajuste de tamanho sem perda para visão ótima em qualquer monitor

  • Modelos de Gráfico Integrados: Alternância com um clique entre modo claro e escuro

  • Visualização de Parâmetros Personalizáveis: Mostre apenas os parâmetros de negociação relevantes para você e ajuste todas as configurações de cores individualmente

  • Mudança Rápida de Símbolo: Alternância conveniente entre todos os ativos - Forex, Índices, Cripto, Commodities, Futuros e Ações


Ideal para traders de scalp, day trade e swing trade. Combine-o com força de moeda, Price Action (HH/LL), Kagi, padrões de gráfico, Harmonic Patterns, formações de candlestick, linhas de tendência, indicadores, divergências e análises de múltiplos timeframes para resultados ótimos.

Imagine: Não mais cálculos distraídos, não mais colocação frenética de ordens, não mais estresse na execução. Concentre-se exclusivamente no ponto de entrada perfeito - todo o resto é cuidado pelo Trade Management MT5 para você. Isso significa mais clareza, melhores decisões e, em última análise, operações mais lucrativas. Os gráficos costumam estar sobrecarregados de informações. Com este EA, você vê apenas o que é importante para você. Visão clara para pensamentos claros e decisões de negociação claras. Fácil de usar, mas altamente complexo na execução - a complexidade é assumida pela máquina. Concentre-se nas operações, não nos cálculos complexos e na execução. Mais foco para estar no lugar certo no momento certo no gráfico e fazer a coisa certa.

Suas Vantagens:

  • Execução ultra-rápida através de otimização máxima de código

  • Precisão na gestão de risco

  • Extensas possibilidades de personalização

  • Desenvolvimento contínuo gratuito

  • Suporte direto

Dica: Compatível com Windows e Windows VPS. Inclui 12 ativações (uma por máquina). Usuários de Linux, VirtualBox e Mac: Por favor, teste seu sistema previamente.

Muitas atualizações com recursos adicionais já estão planejadas e serão lançadas gradualmente. O desenvolvimento está a todo vapor - todas as atualizações são garantidamente gratuitas.

Teste a versão de teste em contas demo (link acima) ou garanta uma licença da versão completa para contas reais.

Satisfeito com o utilitário? Ficaríamos muito felizes com uma avaliação positiva! Se tiver dúvidas ou problemas, pode entrar em contato conosco a qualquer momento - sua mensagem será garantidamente lida e respondida.


Produtos recomendados
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Experts
️ Trade Manager oneclick  ( Reverse Trade,  Partial Close,  Breakeven, Close All Running Trade )   control – Smart Manual Trade Control for MT5 Trade Manager oneclick control is a powerful yet lightweight trade management utility built for manual traders who want precise control over their open positions — directly from the MT5 chart. This EA does not open or close trades automatically based on any strategy. It simply provides one-click management tools to handle your running trades efficient
FREE
Kill Zone Hunter
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
KILL ZONE HUNTER Institutional Kill Zone, Market Structure & Fair Value Gap Trading EA for MT5 Overview KILL ZONE HUNTER is a professional-grade MetaTrader 5 Expert Advisor engineered around Institutional Smart Money Concepts (ICT / SMC) , with a primary focus on Kill Zone trading , Market Structure , and Fair Value Gap (FVG) execution . This EA is designed to systematically hunt high-probability trades during institutional trading windows (Kill Zones) , where liquidity, volatility, and directio
StatisticCandles
Anton Nazarov
Utilitários
Statistic Candles. Утилита для получения статистики с графика "Японские свечи". Статистика собирается нижеописанными методами.  Выполняет следующие функции: Подсчёт свечей на 19-ти таймфреймах (внутридневные свечи):   Количества бычьих и медвежьих свечей в указанном промежутке дат. Количества бычьих и медвежьих свечей в указанном промежутке дат в обозначенное время. Подсчёт количества нестандартных свечей (прим.: Custom _ time = 14:56, Period _ time = 1 H ). Данные средних значений open - close
XP Trade Manager
Ahmed Soliman
Utilitários
XP Trade Manager 1. Overview XP Trade Manager is a professional visual trading panel designed for manual traders on MetaTrader 5. It simplifies execution and provides advanced risk management tools like bulk closures, hedging, and position reversal directly from the chart. 2. Interface & Controls A. Trade Entry Section LOT: Trade volume input. Use the arrows to adjust by the Lot Box Step . TP / SL: Take Profit and Stop Loss inputs (in Points). SELL / BUY: Instant execution buttons. COMMENT: Cu
Hot Zones MT5
Innovicient Limited
Indicadores
This indicator simplifies your entry zones by displaying the areas where you can plan your entry that potentially could give you high risk/reward ratios. Other than picking the most optimal entry points, the Hot Zone indicator can act as your typical support/resistance indicator for pullbacks for all timeframes. You can use this indicator as the only trading indicator or use it with another indicator for reentry purposes.  Besides, when using Hot Zones, the risk/reward ratio should be well abov
Axilgo PipPiper CoPilot
Theory Y Technologies Pty Ltd
5 (2)
Utilitários
Axilgo Pip Piper CoPilot Elevate your trading game with the Axilgo Pip Piper CoPilot, the first in our revolutionary Pip Piper Series. This all-inclusive toolset is meticulously crafted for serious traders, focusing on key areas such as Risk Management, Trade Management, Prop Firm Rule Compliance, and Advanced Account Management . With CoPilot, you’re not just investing in a tool—you’re gaining a strategic partner in the intricate world of trading. Important Notice: To ensure you receive the fu
FREE
Blahtech VWAP MT5
Blahtech Limited
5 (1)
Indicadores
Was: $69  Now: $49   Blahtech VWAP - Volume Weighted Average Price (VWAP) is the ratio of price to total volume. It provides an average price over a specified time interval.  Links [  Install  |  Update  |  Documentation   ] Feature Highlights Configurable VWAP Line Sessions, intervals, anchored or continuous Previous day settlement line Standard Deviation bands Alerts at bar close or real time Automatic Broker or Tick volumes Significantly reduced CPU usage Input Parameters Expert Advisor Mo
Tarnix
Dian Mayang Sari
Experts
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 96 . Apresentando Tarnix – EA Avançado Controlado por Risco  Tarnix é um Robô de Investimento robusto, adaptado para gerentes de risco inteligentes e traders de empresas prop. Ele opera totalmente automatizado em EURCHF e usa M30 como gráfico base. Basta carregar o EA em um gráfico apenas e deixar que a lógica de precisão cuide de tudo. “Equipado com lógica de stop móvel e controle rigoroso de drawdown —
Ask Bid Spread
Anthony Peters
Utilitários
Bid Ask Spread Display - Real-Time Price Monitor Instantly visualize crucial market pricing information directly on your chart with this lightweight, efficient script. Perfect for all trading styles, this tool provides: Key Features: Real-Time ASK Price (Red) Real-Time BID Price (Green) Spread Display in Points (Blue) ️ Fully Customizable : Position, fonts, colors High Performance : Updates 10x/second Clean Layout : Professional three-line display Self-Cleaning : Automatically
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Gold Trump Grid Power
Filippo Morleo
Experts
Gold Trump EA – The Ultimate Grid Trading Powerhouse Dominate the Markets with a Smart, Adaptive, and Highly Customizable EA! Join Our Telegram Group! First, enter the group    Join Here Then, access the main section    Go Here In this channel, you can chat with other traders and download the full PDF guide with all the details about this EA. Join now and stay updated Hey everyone! I'm working on a new version of Cristoforo Gold , and it’s almost ready for release!  For the first 10 customers ,
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitários
Apresentamos o NAS100 Auto SL e TP Maker para MT5: Nunca mais perca a definição de StopLoss e TakeProfit com o nosso NAS100 Auto SL e TP Maker, um assistente indispensável para os traders que navegam no mercado Nasdaq 100 no MetaTrader 5. Esta ferramenta foi concebida para aqueles que procuram uma solução perfeita para automatizar a gestão dos níveis de StopLoss e TakeProfit. Caraterísticas principais: Automação sem esforço: Monitoriza automaticamente as transacções Nasdaq 100 sem StopLoss e/o
FREE
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descrição Técnica do Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 O Delta Profile é um indicador desenvolvido para o MetaTrader 5 com foco em análise detalhada do fluxo de volume dentro de um intervalo definido de candles. Ele organiza e exibe informações sobre o desequilíbrio de volumes positivos (associados a movimentos de alta) e negativos (associados a movimentos de baixa) em diferentes níveis de preço. O resultado é uma visão clara dos pontos do gráfico onde há maior concentração de negócios
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Utilitários
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
Supply and Demand Zones MT5
Peter Mueller
4.89 (18)
Indicadores
The Supply and Demand Zone Indicator is a powerful and easy-to-use tool designed to help traders identify critical supply and demand zones on the chart. These zones can provide valuable insight into potential market reversals, breakouts, and important price levels where buyers or sellers are likely to take control. The best   FREE Trade Manager . If you want to create your own Hedging or Grid strategies without any coding make sure to check out the   ManHedger Key Features: Automatic Zone Detect
FREE
Titan Machinist MT5
Marco De Donno
Utilitários
Titan Machinist - Your Professional Management System for MetaTrader                                                                                                                                 Transform Your Trading with Automated Position Management Tired of having to manually manage every single trade? Titan Machinist is the ultimate solution to automate your trade management, allowing you to trade like a true professional. Suitable for any trading technique: one s
Tick Charts
Vasily Kravtsov
4 (1)
Utilitários
**** Happy Holidays! Limited Time Sale - 10% Off! **** Merry Christmas and Happy New Year!   A Tick Chart app. It lets you create real-time tick charts, based on number of ticks per candle. You can choose the amount of ticks per candle, and the amount of ticks to load. Supports showing trade history and trade levels.   When you add this EA to an instrument it automatically generates a custom symbol with the _Tick added to the name. The tick chart should open automatically. Make sure the timefr
EA Nation
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
A estratégia dos Expert Advisors veio de uma nação da EA do Grupo do Facebook. O grupo tem mais de 40 mil membros. Ele abre uma negociação de hedge para cada nova vela e abre a grade quando a posição está no lado perdedor da negociação. Grade média = N                     = a soma de 6 barras antes da barra atual / N Período de tempo = abre uma nova negociação de hedge quando uma nova barra aparece Lote automático = 1 lote significa em $ 10.000 o tamanho do lote será de 0,01 NO MOR
ForexcopyLocalMT5
Wei Ming Ding
Utilitários
1. Copiar pedidos, de 12 contas master para 100 contas slave. O número de contas slave pode ser personalizado, de 12 a 100. 2. Suporte MT4 a MT4, MT4 a MT5, MT5 a MT4, MT5 a MT5. 3. Identifique os sufixos de variedades de negociação em diferentes plataformas, como EURUSD, EURUSDm, EURUSDk. 4. Correspondência de moeda personalizada, como XAUUSD=GOLD. 5. Pode copiar todas as transações ou apenas copiar as instruções BUY, SELL, CLOSE 6. Você pode escolher se deseja copiar o stop profit e o stop lo
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Experts
AUDCAD MT5 EA with Fully Automated Martingale Strategy The AUDCAD Double Grid Expert is an Expert Advisor (EA) specifically optimized for the AUD/CAD Forex currency pair on the M15 timeframe. Regardless of the current trend, the EA continuously opens buy and sell positions (0.01 lot), which are managed using an innovative grid system. The EA is designed for hedging accounts with a 1:500 leverage. How Does the EA Work? The EA continuously opens new buy and sell positions, provided that a gri
Future Function RX322
Pavle Grkovic
Indicadores
About indicator > The indicator is a function based on one value (open/high prices up to now) and then it is a mathematical representation of the whole function that is totally independent from any else values. So, if you ask yourself will the future be as it is on the graph... I can tell you - as it was the same as the trading function up to the moment "now"... In conclusion, the point of the indicator is  to try to show the future of the trading function into eternity. The graphic is sometime
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Scale and Trail Trade Manager
Michael Musco
Utilitários
Scale & Trail Trade Manager (MT5) Your all-in-one solution for   precision trade execution and management . With just two clicks, you can size, place, and manage trades effortlessly—no calculators, no guesswork, no stress. Workflow Click 1:   Set your entry — instantly snaps to the live market price. Move Mouse:   Preview your stop-loss and four profit targets (1R–4R) in real time. Click 2:   Lock it in — the tool sizes your trade to your exact dollar risk (e.g., $3350) and manages it automatica
Global Market Sessions Visual Analyzer
Akhmad Khoirul Anam
5 (1)
Utilitários
Global Market Sessions – Visual Analyzer for MT5 A lightweight MT5 indicator that visually maps Tokyo, London and New York sessions, auto-detects broker timezone & DST, and highlights the best liquidity windows for smarter trading. See the market’s rhythm at a glance. Trade with clarity, precision, and confidence. Overview Global Market Sessions is a powerful yet easy-to-use MT5 indicator that visually displays the world’s major trading sessions (Tokyo, London, New York) directly on your chart
FREE
NewsCatcher Pro for MT5
Evgeniy Scherbina
Experts
NewsCatcher Pro opens both pending and market orders based on data from the mql5.com calendar. In live mode, NewsCatcher Pro automatically downloads the calendar, opens orders, trails and closes orders. NewsCatcher Pro can trade any event from the calendar with any symbol available in MetaTrader, including Gold, Oil and cross-rates. To change the default symbol, go to the event view you want to change it for. NewsCatcher Pro uses two strategies: Strategy 1 (pending orders): the advisor opens two
EV Adaptative Stack Trader
Enrique Valeros Muriana
5 (1)
Experts
RSI Weighted Scaler Pro 2.8 is a controlled multi-entry trading system designed to exploit RSI-based reversal and exhaustion points with stable, fixed-lot scaling. The EA adds positions only when market conditions remain favorable, without increasing lot sizes or applying aggressive risk models. The strategy uses RSI overbought and oversold levels to generate high-probability entry zones. Traders can enable new-bar confirmation to reduce noise and limit entries using a configurable maximum numbe
FREE
Manager Time Position
Aliou Ba
Utilitários
Essa ferramenta Pequena permite definir um contador de tempo em minutos para o fechamento de suas posições de acordo com o número de minutos que você definiu. Por exemplo, se você definir 30 Min, a ferramenta fechará cada posição aberta após 30 minutos de sua abertura. As configurações ATIVO: É para ativar a ferramenta e usá-la para fechar suas posições após o número de minutos definido. GERENCIAR: você pode escolher com os símbolos gerenciados pela ferramenta. Escolha "TODAS AS CU
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Experts
One thousand Pip  Set1:TP/SL 20kpip. Set2:TP/SL 10kpip. Set3: TP/SL 5k pip. Set4:  TP/SL 2k pip. Set5:  TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker.  Only Pair DE40, US100, US30. Automatic added EU London Session. This Version works with fixed Lot and buy/sell. Robot Strategy: Trade open = First "Round Price-Number Entry". Write me a Message of Questions when undecided. I send ex4 Code by Request.
FREE
True Trendlines MT5
Thoriq Jameel
Indicadores
True TrendLines MT5 - Smart Trend Detection & Alerts Overview True TrendLines MT5 is a professional-grade technical analysis tool that automatically identifies and plots high-probability trend lines on your MetaTrader 5 charts. Using a sophisticated swing point detection algorithm, it helps traders visualize key market structure and potential reversal points with precision. Key Features Automatic Trend Line Detection Identifies valid swing highs and lows based on your chosen strength paramet
FREE
Time lines for MT5
Koji Kobayashi
Utilitários
Time Line for MT5 機能: 昨日高値、安値、本日始値、高値、安値の時間から線を引きます。 時間足により表示する時間が変わります。 1分、5分足では1時間ごとの表示 15分、30分足では4時間ごとの表示 1時間、4時間は12時間ごとの表示 日足以降は時間は表示されません。 高値安値は週足より下位足で表示されます。 各ラベルを変更可能になります。 更新頻度を変更できるのでチャート表示が 重くなることはありません。 各パラメータの説明： Server_Time:6 サーバとの時間差を入力 Yesterday_High_Label:昨日高値 Yesterday_Low_Label:昨日安値 Show_Open:true 始値の線を表示するかどうか Today_Open_Label:本日始値 Today_High_Label:本日高値 Today_Low_Label:本日安値 max_bar:true 使用するバーを制限するかどうか Maxbars:1500 制限を使用した場合に1分では5日分 UpdateFrequency:60 更新頻度、ディフォルトは60秒ご
Os compradores deste produto também adquirem
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (580)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitários
Custom Alerts: Monitore vários mercados e não perca nenhuma oportunidade importante Visão geral Custom Alerts é uma solução dinâmica para traders que desejam monitorar configurações potenciais em vários instrumentos a partir de um único local. Integrando dados de nossas ferramentas principais — como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — o Custom Alerts notifica automaticamente sobre movimentos importantes do mercado, sem a necessidade de alternar entre diversos gráficos ou pe
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilitários
Crypto Charting for MT5 – Integração de gráficos de criptomoedas no MetaTrader 5 Visão geral Crypto Charting for MT5 oferece gráficos OHLC em tempo real através de WebSocket. Suporta múltiplas corretoras e atualizações automáticas no MT5. Funcionalidades Dados em tempo real via WebSocket Sincronização automática de histórico Atualizações programadas após falhas de conexão Compatível com todos os timeframes do MT5 Dados OHLCV completos Suporte ao testador de estratégias Reconexão automática Corr
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Utilitários
Crypto Ticks para MetaTrader 5 – Dados de Ticks e Livro de Ofertas em Tempo Real Visão Geral O Crypto Ticks transmite dados de ticks em tempo real e profundidade de mercado das principais exchanges de criptomoedas diretamente para o MetaTrader 5. Feito para traders que precisam de dados precisos para scalping, estratégias algorítmicas e testes. Exchanges Suportadas Binance: Spot (profundidade no gráfico ativo) e Futuros (múltiplos ativos com profundidade) KuCoin: Spot e Futuros Bybit: Futuros e
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitários
Ultimate Trade Assistant MT5 — Assistente de Trading Multifuncional Mais de 66 ferramentas integradas para análise, gestão e automação das suas operações. O assistente combina gestão de risco, execução automatizada, análise de mercado e controle de posições em um único painel. Compatível com Forex, ações, índices, criptomoedas e muito mais. Por que os traders escolhem este assistente Execução e gestão rápidas com um clique Cálculo automático de lote e risco com base no saldo Ordens inteligentes:
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitários
DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitários
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilitários
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitários
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitários
Este é um painel de negociação visual que ajuda você a realizar e gerenciar operações facilmente, evitando erros humanos e aprimorando sua atividade comercial. Ele combina uma interface visual fácil de usar com uma abordagem sólida de gerenciamento de riscos e posições. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de usar Negocie facilmente a partir do gráfico Negocie com gerenciamento preciso de riscos, sem complicações
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitários
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
EchoTrade Telegram to MT5 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (1)
Utilitários
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 5! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatibi
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitários
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Risk Management Tool SmartRiskT
Denis Daniel Hormazabal Andaur
Utilitários
Take control of your operations efficiently at trading, mannaging by an smart way the risk of your positions. Whit this tools, you can: Estimate the potencial profits or losses from your operations, either in money or pips. You also can visualize profits or losses by substracting the spread cost previusly configured in the tool’s input parameters. Calculate the lot size or margin required for your orders. Estimate the risk/reward ratios of your positions. Study the negative impact of the spread
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
Utilitários
Timeless Charts é uma solução avançada de gráficos desenvolvida para traders profissionais que buscam controle total sobre a construção e visualização de gráficos, além das limitações do sistema de gráficos nativo do MetaTrader 5. Diferente dos gráficos offline tradicionais ou indicadores personalizados simplistas, esta solução constrói barras totalmente personalizadas com precisão real de carimbo de tempo , até milissegundos, proporcionando uma experiência de trading poderosa e precisa. Este a
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitários
Copie os sinais de qualquer canal do qual você seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT5.  Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações. Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do usuário + Demo  | Versão MT4 | Versão Discord Se deseja experimentar
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
Riskless Pyramid Mt5
Snapdragon Systems Ltd
3.5 (2)
Utilitários
Introduction This powerful MT4 trade mangement EA offers a way potentially to aggressively multiply trade profits in a riskfree manner. Once a trade has been entered with a defined stoploss and take profit target then the EA will add three pyramid add-on trades in order to increase the overall level of profit. The user sets the total combined profit target to be gained if everything works out. This can be specified either as a multiple of the original trade profit or as a total dollar amount. Fo
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitários
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
Filtro:
Eirini Stefanidou
125
Eirini Stefanidou 2025.06.29 17:29 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Jonas Elias Ott
341
Resposta do desenvolvedor Jonas Elias Ott 2025.12.08 18:17
Thank you very much! If there is any question you are welcome to let me know.
Responder ao comentário