SInalTradeEA Telegam To MT5

SinalTradeEA Telegram To MT5

SinalTradeEA é um Expert Advisor totalmente automatizado desenvolvido para integrar sinais de trading diretamente ao MetaTrader 5.
Ele executa ordens com precisão, oferecendo controle total sobre entradas, saídas e gerenciamento de risco.
Tanto iniciantes quanto traders experientes podem contar com o SinalTradeEA para obter precisão, flexibilidade e segurança em suas operações.

Principais Recursos

  • Integração direta com sinais do Telegram ou outras fontes externas.

  • Execução de ordens totalmente automatizada.

  • Gestão inteligente de Take Profit e Stop Loss com vários modos.

  • Estratégias avançadas de gerenciamento de risco e dimensionamento de lotes.

  • Funciona com múltiplos pares de moedas e ativos no MT5.

  • Proteções embutidas contra slippage, spread alto e drawdown.

Parâmetros Detalhados

Modos de Take Profit

  • TP_MODE_AUTO → Usa automaticamente os TPs enviados pelo sinal.

  • TP_MODE_MANUAL → TP definido manualmente em pontos.

  • TP_MODE_HYBRID → Dá prioridade ao TP do sinal e utiliza o manual se necessário.

Comentários de Ordem

  • COMMENT_FROM_SIGNAL → Usa o comentário enviado pelo sinal.

  • COMMENT_MANUAL → Usa o comentário definido pelo usuário.

Estratégias de Distribuição de Lot

  • LOT_EQUAL_DIVISION → Divide o lote igualmente entre todos os TPs.

  • LOT_PERCENTAGE_BASED → Distribui lotes com base em porcentagens.

  • LOT_RISK_WEIGHTED → Ajusta lotes considerando o risco e distância do TP.

  • LOT_FIXED_PER_TP → Usa lote fixo para cada TP.

Modos de Gerenciamento de Risco

  • RISK_MODE_FIXED_LOT → Utiliza lote fixo.

  • RISK_MODE_PERCENT_BALANCE → Calcula lote com base no saldo.

  • RISK_MODE_PERCENT_EQUITY → Calcula lote com base na equity.

  • RISK_MODE_AUTO → Gerenciamento adaptativo automático.

Controle de Horário

  • Sessões configuráveis para evitar períodos de baixa liquidez.

  • Opção para bloquear trades durante notícias de alto impacto.

Stop Loss e Proteções

  • Stop Loss automático ou manual em pontos.

  • Filtro de spread.

  • Proteção contra slippage.

  • Sistema de proteção contra drawdown global.

Modo Debug

  • EnableDebugMode → fornece detalhes adicionais para testes e diagnóstico.

Vantagens

  • Elimina execução manual de sinais.

  • Remove interferência emocional.

  • Aumenta consistência e disciplina.

  • Adequado para estratégias conservadoras ou agressivas.

Conclusão
SinalTradeEA V4.7 é uma solução completa para automatizar sinais no MetaTrader 5 com segurança e eficiência.
Seus parâmetros configuráveis e sistema avançado de gestão de risco oferecem controle total e execução profissional.

Importante: após a compra, entre em contato para receber instruções completas de instalação e configuração.

Produtos recomendados
Maemamia Scalping Beta
Erdem Kuyumcu
Experts
This strategy is use differences between moving avarages and supported by the RSI. It can be used semi-automated trading systems, hedging, and the pair tradings. In pair tradings ı used this strategy  for a long time to looking for good long and short opportunities. Key Features: Smart Moving Average Spreads : Harness the dual strategy of EMA and SMA to adapt dynamically to market trends, ensuring timely and accurate trade entries. RSI-Based Momentum Analysis : Capitalize on RSI-driven signals
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experts
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Price Action Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Experts
The Price Action Builder Premium expert advisor is an extension of the freely available Price Action Builder Basic :     it provides 2 new candlestick patterns besides the pinbar (already available in the basic edition);     in most configurations, backtesting usually shows an average yearly return rate increased by approximately 50%;     the account growth curve is also smoother, due to larger number of trades, almost double (2x) compared to the free version. While aimed primarily at obtaining
RC Trade Helper
Francisco Rayol
Utilitários
RC Trade Helper é um assistente de trading abrangente projetado para traders manuais. O aplicativo fornece um conjunto de ferramentas visuais para colocação rápida de ordens, gerenciamento avançado de risco e administração eficiente de trades diretamente no gráfico. Atenção: Antes de comprar, você pode testar o aplicativo em uma conta demo. O produto não opera no Testador de Estratégia. Operações de Trading Permite executar e gerenciar trades com um único clique: Abrir ordens a mercado e ordens
Help Trader Trailing Stop
Antonio Luiz Capellaro
Utilitários
Robô  Ajuda Trader: Pega a Ordem e Stop Loss, colocados pelo Trader, Acompanha o preço, faz Trailing Stop, Realiza Lucro Parcial. Genérico:  Funciona para B3(Bolsa Brasileira) e Forex. Este Robô ajuda o Trader a cuidar da ordem que acabou de colocar, ou seja ele pega a ordem que você colocou, pega o Stop Loss (SL), e faz o acompanhamento e tratamento da ordem de acordo com a estratégia de Stop Móvel (Trailing Stop), baseada no 2º (segundo Candle) e também dependendo dos parâmetros que você entr
Reverse Copier for Prop Firms
Maziar Safaeinajafabadi
Utilitários
Instructions for Using Reverse Copier EA Attach EA to Charts Open MetaTrader and attach the EA to any chart on both accounts (master & slave). Make sure AutoTrading is enabled. Master Account (Signal Sender) Set Mode = Master in EA settings. This account will send trade signals. Slave Account (Signal Receiver) Set Mode = Slave in EA settings. This account will receive trades in reverse (opposite direction). Lot Multiplier In Slave EA settings, set Multiplier to control lot size. Example: 1.0
SubWindow OnOff MT5
Fabrizio Malavasi
Utilitários
The purpose   of this utility is to manage one or more subwindow in the same chart by opening and closing them through a button or the keyboard keys How it works: If you want to handle more than one subwindow you need to reinstall the indicator . In this case some setups has to be customized onlu in the last subwindow installed and others setups in the installed subwindow during the first time installation. They are denoted in the input rispectively as ' LW ' and ' IW '. First of all install
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experts
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
Auto Breakeven MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitários
Um utilitário para definir automaticamente os níveis de equilíbrio, transfere as negociações para o equilíbrio ao passar uma determinada distância. Permite que você minimize os riscos. Criado por um trader profissional para traders. O utilitário funciona com quaisquer ordens de mercado abertas por um trader manualmente ou usando consultores. Pode filtrar negociações por número mágico. O utilitário pode trabalhar com qualquer número de pedidos ao mesmo tempo. Versão MT4 https://www.mql5.com/en/
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
HiLo Activator Plus
Rodrigo Galeote
5 (1)
Indicadores
HiLo Activator is one of the most used indicators to determine trend. Find it here with the ability to customize period and colors. This indicator also plots up and down arrows when there is a change on the trend, indicating very strong entry and exit points. HiLo fits well to different types of periods for day trading. You can easily understand when it is time to buy or sell. It works pretty good also for other periods like daily and monthly signalizing long-term trends. The use of the indicato
PowerTrend Institutional H4
Rafael Barreto Haddad
Experts
Sobre o Robô PowerTrend Institutional EA é um robô de negociação automática baseado em lógica institucional, combinando tendência, volatilidade, padrões de candlestick e volume. Compatível com contas hedge e netting, opera com qualquer ativo (Forex, metais, índices) e se adapta dinamicamente aos parâmetros do símbolo — evitando erros como volume inválido, stop incorreto ou saldo insuficiente. Além disso, possui mecanismo de fallback que garante operação mínima durante testes automáticos, val
Easy Trade Panel Expert for MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitários
Easy Trade Panel Expert for MT5 The Easy Trade Panel is a dedicated trading tool designed to enhance risk control and capital management. This expert advisor includes two main sections: ·         Order execution, position sizing, and risk-reward configuration ·         Trade management features for active positions Features and Specifications Category Capital Management – Risk Management – Trading Utilities Platform MetaTrader 5 Skill Level Beginner Indicator Type Risk & Capital Control Time Fr
Expert Amazo DEMO
Guilherme Geovanini Fraga
3 (1)
Experts
EXPERT AMAZO DEMO   é um Expert Advisor projetado especificamente para negociar WIN (mini índice) e WDO (mini dólar) e para ser usado somente em contas DEMO. A operação é baseada na abertura de ordens utilizando alguns indicadores como Sars parabólicos, médias móveis, Bandas de Bollinger, Fibonacci, etc., trabalhando de acordo com 3 modalidades de estratégia, o AMAZO procura prever os movimentos do mercado com operações contra ea favor da tendência.              Entre em nosso Grupo de WhatsAp
FREE
Trade Assistant X Light
Adrian Lara Carrasco
Utilitários
Trade Assistant X Light — Potencialize suas decisões com um único clique Descubra o Trade Assistant X Light, a ferramenta criada para traders que buscam precisão, velocidade e controle sem complicações. Integrado diretamente à sua plataforma, este painel intuitivo permite abrir ordens a mercado e pendentes, ajustar stops e objetivos, gerenciar ordens parciais e ativar funções automáticas como breakeven e fechamento parcial com apenas alguns cliques. Esqueça processos lentos: cada ação é otimizad
CopierTrader
Dmitriy Svechnikov
Utilitários
CopierTrader is an easy-to-use and reliable position copier for the MetaTrader 5 account hedging system.This expert Advisor allows you to copy trades from multiple terminals (master) to a single terminal (slave). When writing this adviser, the idea of quickly copying positions was implemented, i.e. the adviser sends requests to the server as quickly as possible. If it is impossible to quickly accept requests for trading operations by your broker, the adviser not only resends the rejected reque
Nova GTR Trader
Anita Monus
Experts
Nova GTR Trader is a precise automation of the Gator indicator — a Bill Williams tool designed to track market phases by analyzing convergence and divergence of trend signals. This EA turns the Gator’s visual cues into a disciplined, automated strategy that identifies when the market is trending, consolidating, or ready for a breakout. Instead of reacting to every small fluctuation, Nova GTR Trader waits for clear alignment between the indicator’s jaws, teeth, and lips. Trades are executed only
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Telegram Utility Close Order and Pause other EAs
Phuc Nguyen Vinh
Utilitários
Telegram Utility EA link para qualquer bot privado/público e pode ajudá-lo a: Feche todos os pedidos instantaneamente por comando. O comando é codificado com sua senha personalizada e só você sabe. O bot do Telegram informará quando todos os pedidos forem fechados e até mesmo pausará todos os outros EAs em execução no seu terminal MT5. Pause/Retome quaisquer outros EAs em execução no Terminal com apenas um clique! Exportar relatório de comércio por formulário de pips ou formulário de dinheiro.
Drawdown Terminator
Sivakumar Paul Suyambu
Utilitários
Drawdown Terminator – Account-wide Equity Guardian for MT5 Protect your capital. Lock your profits. Sleep without watching every tick. ️ 1. What is Drawdown Terminator? Drawdown Terminator is an MT5 utility (non-trading Expert Advisor) designed to protect your entire account equity – not just a single EA or symbol. It continuously monitors your total account equity / capital , and when your Equity Profit Target or Equity Loss Limit is reached, it can automatically: Close all open position
Close by percentage MT5
Konstantin Kulikov
Utilitários
Hello friends. I wrote this utility specifically for use in my profile with a large number of Expert Advisors and sets ("Joint_profiles_from_grid_sets"   https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929 ). Now, in order to limit losses on the account, there is no need to change the "Close_positions_at_percentage_of_loss" parameter on each chart. Just open   one   additional chart, attach this utility and set the desired percentage for closing all trades on the account. The utility has the following fu
NNArbitrage
Marius Ovidiu Sunzuiana
Utilitários
In a market flooded with lagging indicators and overfit strategies, this utility offers a fresh edge: real-time statistical arbitrage powered by an adaptive neural network , built entirely in MQL5—no DLLs, no external dependencies. Key Advantages Smart Spread Modeling It dynamically calculates a hedge ratio between two correlated instruments (like EURUSD vs GBPUSD), forming a synthetic spread that reflects true relative value. This isn’t just correlation—it’s cointegration-aware logic. Neur
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
Experts
Enhanced Candlestick DCA EA - Professional Trading Strategy Description The Enhanced Candlestick DCA EA is a sophisticated multi-strategy trading system that combines Japanese candlestick pattern analysis with advanced Dollar Cost Averaging (DCA) position management. Developed with both safety and profitability in mind, this EA dynamically adapts to changing market conditions through its intelligent entry system and comprehensive risk management framework. Key Features Entry System Candlestick P
AW Fractals EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
AW Fractals EA funciona com base nos sinais do indicador AW Flexible Fractals. Os fractais são usados como níveis de suporte e resistência e o consultor trabalha na divisão dos níveis. Ao entrar no mercado, o Advisor abre automaticamente ordens de mercado e pendentes e, ao sair das posições, utiliza um sistema inteligente de rastreamento e média de ordens pendentes. O Advisor possui uma função integrada para cálculo automático de gerenciamento de risco, configurações flexíveis e muitos cenários
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Binance Spot Live an History Data
Bahadir Hayiroglu
3 (1)
Utilitários
You can see Binance Spot data instantly in Metatrader 5 and it allows you to use all the features that Metatrader has provided to you. You can access the data of all symbols listed on Binance Futures. Don't forget to set the timezone. Binance it's 00:00 UTC. You need to fix it according to your own country You need to install the free Binance Spot Symbol List plugin. https://www.mql5.com/tr/market/product/83507 After loading, it automatically downloads the data of the cryptos in the market obser
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
Utilitários
Trade Mate is the trading tool for manual traders who want to take their trading to the next level. Packed with advanced features like automatic trailing stop loss, lot size calculation, pending orders, partial close, open trade management, and daily drawdown protection(makes it easier to stick to your daily equity risk).  Trade Mate offers everything you need to trade with precision and confidence. Don't settle for less - try Trade Mate today and see the difference for yourself! Check it on You
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
5 (10)
Indicadores
Smart FVG Indicator MT5 – Detecção de Fair Value Gap e Imbalance no MetaTrader 5 O Smart FVG Indicator MT5 é uma ferramenta profissional para detectar zonas de Fair Value Gap (FVG) e Imbalance diretamente no gráfico da plataforma MetaTrader 5 . Foi desenvolvido para traders que utilizam Smart Money Concepts (SMC) e análises no estilo ICT para compreender a estrutura do mercado, a liquidez e as ineficiências de preço. O indicador analisa automaticamente a ação do preço para identificar zonas váli
FREE
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilitários
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
Os compradores deste produto também adquirem
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação   -   Instruções para a aplicação   -   Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características ad
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitários
Experimente uma cópia de negociação excepcionalmente rápida com o Local Trade Copier EA MT5 . Com sua fácil configuração de 1 minuto, este copiador de negociações permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador Windows ou em um Windows VPS com velocidades de cópia ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Seja você um trader iniciante ou profissional, o   Local Trade Copier EA MT5   oferece uma ampla gama de opções para personalizá-lo de acordo com suas ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitários
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitários
Seconds Chart — uma ferramenta exclusiva para criar gráficos de segundos no MetaTrader 5 . Com o Seconds Chart , você pode criar gráficos com períodos definidos em segundos, proporcionando flexibilidade e precisão ideais para análise, indisponíveis em gráficos padrão de minutos ou horas. Por exemplo, o período S15 indica um gráfico com velas de 15 segundos. Você pode usar qualquer indicador ou Expert Advisor com suporte a símbolos personalizados. Trabalhar com eles é tão conveniente quanto negoc
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitários
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitários
DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitários
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitários
Telegram para MT5:   A solução definitiva para cópia de sinais Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais características Integração direta da API do Telegram A
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitários
O Expert Advisor Risk Manager para MT5 é um programa muito importante e, na minha opinião, necessário para todos os traders. Com este Expert Advisor você poderá controlar o risco em sua conta de negociação. O controle de risco e lucro pode ser realizado tanto em termos monetários quanto em termos percentuais. Para que o Expert Advisor funcione, basta anexá-lo ao gráfico de pares de moedas e definir os valores de risco aceitáveis ​​na moeda de depósito ou em % do saldo atual. [Instruction for
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitários
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitários
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitários
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitários
Este é um painel de negociação visual que ajuda você a realizar e gerenciar operações facilmente, evitando erros humanos e aprimorando sua atividade comercial. Ele combina uma interface visual fácil de usar com uma abordagem sólida de gerenciamento de riscos e posições. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de usar Negocie facilmente a partir do gráfico Negocie com gerenciamento preciso de riscos, sem complicações
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitários
Auto Trade Copier é projetado para copiar comércios entre contas MT5 / terminais múltiplos com uma precisão absoluta. Com esta ferramenta , você pode agir como quer provedor ( fonte ) ou receptor (destino). Cada ações negociadas será clonado a partir de provedor para o receptor sem demora. A seguir são características de destaque :     Alternar entre Provider ou papel Receiver dentro de uma ferramenta.     Um provedor pode copiar comércios de contas da multi- receptor.     Absoluto compatível
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitários
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
Mais do autor
Dominion Gold
Angelo Marcelo Serafin
4.25 (4)
Experts
Dominion Gold EA Dominion Gold EA é um Expert Advisor desenvolvido para o ativo XAUUSD (Ouro) no MetaTrader 5 , projetado para operar durante a sessão de Nova York , utilizando análise de comportamento de preço e rompimento de níveis previamente definidos . O robô executa operações com base em condições específicas de mercado observadas antes da abertura da sessão de Nova York, quando são detectadas condições de maior volatilidade. A estratégia foi estruturada para operar uma posição direcional
Ultron Conflux
Angelo Marcelo Serafin
5 (1)
Experts
Ultron Conflux – Visão Geral Ultron Conflux é um Expert Advisor projetado para operar exclusivamente no timeframe de 1 minuto (M1). Ele aplica a confluência de dois indicadores técnicos — Bandas de Bollinger e Oscilador Estocástico — para identificar oportunidades de entrada precisas com base em regras claras e objetivas. O sistema é totalmente automatizado e não utiliza martingale, grid ou hedging, garantindo uma exposição ao risco disciplinada e controlada. Todos os parâmetros de risco podem
Phalanx Neural AI
Angelo Marcelo Serafin
Experts
PHALANX NEURAL AI — Expert Advisor Neural para XAUUSD Phalanx Neural AI é um Expert Advisor para MT5 desenvolvido para traders que buscam um sistema neural inteligente para XAUUSD , com foco em análise de fluxo, microestrutura do mercado e identificação de contextos de alta qualidade. O EA utiliza um modelo neural DNN63 otimizado para operar ouro no timeframe M30 , sem grid, sem martingale e com execução estável em contas ECN e prop-firm . Este EA foi projetado para oferecer um fluxo de operaçõe
