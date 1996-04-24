SInalTradeEA Telegam To MT5
SinalTradeEA é um Expert Advisor totalmente automatizado desenvolvido para integrar sinais de trading diretamente ao MetaTrader 5.
Ele executa ordens com precisão, oferecendo controle total sobre entradas, saídas e gerenciamento de risco.
Tanto iniciantes quanto traders experientes podem contar com o SinalTradeEA para obter precisão, flexibilidade e segurança em suas operações.
Principais Recursos
Integração direta com sinais do Telegram ou outras fontes externas.
Execução de ordens totalmente automatizada.
Gestão inteligente de Take Profit e Stop Loss com vários modos.
Estratégias avançadas de gerenciamento de risco e dimensionamento de lotes.
Funciona com múltiplos pares de moedas e ativos no MT5.
Proteções embutidas contra slippage, spread alto e drawdown.
Parâmetros Detalhados
Modos de Take Profit
TP_MODE_AUTO → Usa automaticamente os TPs enviados pelo sinal.
TP_MODE_MANUAL → TP definido manualmente em pontos.
TP_MODE_HYBRID → Dá prioridade ao TP do sinal e utiliza o manual se necessário.
Comentários de Ordem
COMMENT_FROM_SIGNAL → Usa o comentário enviado pelo sinal.
COMMENT_MANUAL → Usa o comentário definido pelo usuário.
Estratégias de Distribuição de Lot
LOT_EQUAL_DIVISION → Divide o lote igualmente entre todos os TPs.
LOT_PERCENTAGE_BASED → Distribui lotes com base em porcentagens.
LOT_RISK_WEIGHTED → Ajusta lotes considerando o risco e distância do TP.
LOT_FIXED_PER_TP → Usa lote fixo para cada TP.
Modos de Gerenciamento de Risco
RISK_MODE_FIXED_LOT → Utiliza lote fixo.
RISK_MODE_PERCENT_BALANCE → Calcula lote com base no saldo.
RISK_MODE_PERCENT_EQUITY → Calcula lote com base na equity.
RISK_MODE_AUTO → Gerenciamento adaptativo automático.
Controle de Horário
Sessões configuráveis para evitar períodos de baixa liquidez.
Opção para bloquear trades durante notícias de alto impacto.
Stop Loss e Proteções
Stop Loss automático ou manual em pontos.
Filtro de spread.
Proteção contra slippage.
Sistema de proteção contra drawdown global.
Modo Debug
EnableDebugMode → fornece detalhes adicionais para testes e diagnóstico.
Vantagens
Elimina execução manual de sinais.
Remove interferência emocional.
Aumenta consistência e disciplina.
Adequado para estratégias conservadoras ou agressivas.
Conclusão
SinalTradeEA V4.7 é uma solução completa para automatizar sinais no MetaTrader 5 com segurança e eficiência.
Seus parâmetros configuráveis e sistema avançado de gestão de risco oferecem controle total e execução profissional.
Importante: após a compra, entre em contato para receber instruções completas de instalação e configuração.