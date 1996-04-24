SInalTradeEA Telegam To MT5

SinalTradeEA Telegram To MT5

SinalTradeEA é um Expert Advisor totalmente automatizado desenvolvido para integrar sinais de trading diretamente ao MetaTrader 5.

Ele executa ordens com precisão, oferecendo controle total sobre entradas, saídas e gerenciamento de risco.

Tanto iniciantes quanto traders experientes podem contar com o SinalTradeEA para obter precisão, flexibilidade e segurança em suas operações.

Principais Recursos

Integração direta com sinais do Telegram ou outras fontes externas.

Execução de ordens totalmente automatizada.

Gestão inteligente de Take Profit e Stop Loss com vários modos.

Estratégias avançadas de gerenciamento de risco e dimensionamento de lotes.

Funciona com múltiplos pares de moedas e ativos no MT5.

Proteções embutidas contra slippage, spread alto e drawdown.

Parâmetros Detalhados

Modos de Take Profit

TP_MODE_AUTO → Usa automaticamente os TPs enviados pelo sinal.

TP_MODE_MANUAL → TP definido manualmente em pontos.

TP_MODE_HYBRID → Dá prioridade ao TP do sinal e utiliza o manual se necessário.

Comentários de Ordem

COMMENT_FROM_SIGNAL → Usa o comentário enviado pelo sinal.

COMMENT_MANUAL → Usa o comentário definido pelo usuário.

Estratégias de Distribuição de Lot

LOT_EQUAL_DIVISION → Divide o lote igualmente entre todos os TPs.

LOT_PERCENTAGE_BASED → Distribui lotes com base em porcentagens.

LOT_RISK_WEIGHTED → Ajusta lotes considerando o risco e distância do TP.

LOT_FIXED_PER_TP → Usa lote fixo para cada TP.

Modos de Gerenciamento de Risco

RISK_MODE_FIXED_LOT → Utiliza lote fixo.

RISK_MODE_PERCENT_BALANCE → Calcula lote com base no saldo.

RISK_MODE_PERCENT_EQUITY → Calcula lote com base na equity.

RISK_MODE_AUTO → Gerenciamento adaptativo automático.

Controle de Horário

Sessões configuráveis para evitar períodos de baixa liquidez.

Opção para bloquear trades durante notícias de alto impacto.

Stop Loss e Proteções

Stop Loss automático ou manual em pontos.

Filtro de spread.

Proteção contra slippage.

Sistema de proteção contra drawdown global.

Modo Debug

EnableDebugMode → fornece detalhes adicionais para testes e diagnóstico.

Vantagens

Elimina execução manual de sinais.

Remove interferência emocional.

Aumenta consistência e disciplina.

Adequado para estratégias conservadoras ou agressivas.

Conclusão

SinalTradeEA V4.7 é uma solução completa para automatizar sinais no MetaTrader 5 com segurança e eficiência.

Seus parâmetros configuráveis e sistema avançado de gestão de risco oferecem controle total e execução profissional.

Importante: após a compra, entre em contato para receber instruções completas de instalação e configuração.