Tpx Dash Supply Demand Risk Return

Com Dash TPX Supply Demand você terá visão 360º em todo o mercado para descobrir as áreas relevantes de Supply e Demand. Com filtros que farão os alertas serem ainda mais precisos.

Você pode configurar alertas para apenas relação de risco/retorno que você escolher (2:1, 3:1, 4:1 e até 5:1).

Pode também filtrar os alertas apenas na direção da tendência macro, através do filtro com heiken aish, evitando sinais falsos ou contratendência.

Seja qual for sua forma de operar, o Dash TPX Supply Demand é uma ferramenta fundamental para você saber onde está no mercado e não entrar em operações que estão prestes a reverter!

Com alertas mais que completos com o preço de entrada, stoploss, takeprofit e risco retorno. Que você pode receber também direto pelo celular!

Após a compra, baixe gratuitamente o "TPX Connect Supply Demand" que fará a conexão das informações ao seu Dash!

Mais do que um Dash, é Supply Demand puro em sua tela, em vários pares e em vários times frames!!!!



