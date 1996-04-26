Tpx Dash Supply Demand Risk Return

Com Dash TPX Supply Demand você terá visão 360º em todo o mercado para descobrir as áreas relevantes de Supply e Demand. Com filtros que farão os alertas serem ainda mais precisos.

Você pode configurar alertas para apenas relação de risco/retorno que você escolher (2:1, 3:1, 4:1 e até 5:1).

Pode também filtrar os alertas apenas na direção da tendência macro, através do filtro com heiken aish, evitando sinais falsos ou contratendência.

Seja qual for sua forma de operar, o Dash TPX Supply Demand é uma ferramenta fundamental para você saber onde está no mercado e não entrar em operações que estão prestes a reverter!

Com alertas mais que completos com o preço de entrada, stoploss, takeprofit e risco retorno. Que você pode receber também direto pelo celular!

Após a compra, baixe gratuitamente o "TPX Connect Supply Demand" que fará a conexão das informações ao seu Dash!

Mais do que um Dash, é Supply Demand puro em sua tela, em vários pares e em vários times frames!!!!


Produtos recomendados
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
Indicadores
The Sextet Scalper Pro  is an MT4 indicator that gives signals when new waves are starting in a trend. The trends are calculated using the original " The Sextet " indicator method. You get a free EA to trade with The Sextet Scalper Pro: Free EA . Default settings were optimized on GBPUSD H1 from 2017. EA could be tested on free demo version of The Sextet Scalper Pro, before purchase. Key Features: Uses The Sextet Trend Detection Method which is already a good strategy in itself for detecting lo
Shark Deal Book
Philip Pankaj Suthagar
4 (3)
Indicadores
Term  "shark"  in the business world denotes a high volume investor who just made a good investment in a highly Potential business deal.So, sharks are the ones who make the market move. In our case, if an American shark bought a Japanese company, he/she has to convert American dollars into Japanese yen to make the deal. So, the demand for the Japanese yen will increase sharply. Thus USD/JPY will go short rapidly if the deal was from the shark. Another example, In the case of forex, if fed increa
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor é um indicador que prevê o preço de fechamento de uma vela. O indicador destina-se principalmente ao uso em gráficos D1. Este indicador é adequado tanto para negociação forex tradicional quanto para negociação de opções binárias. O indicador pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou pode atuar como um complemento ao seu sistema de negociação existente. Este indicador analisa a vela atual, calculando certos fatores de força dentro do próprio corpo da vela, be
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma “
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicadores
Indicador de gestão de risco e monitoramento de limites para traders profissionais e contas de avaliação (Prop) Esta ferramenta apenas exibe, no gráfico, informações precisas de gestão de risco e limites, ajudando você a decidir com mais foco. O indicador não abre/fecha/modifica ordens e não interfere com Expert Advisors (EAs). Recursos Monitoramento do drawdown diário e total Calcula e exibe o drawdown diário e total com base no Saldo (Balance) ou no Patrimônio (Equity) (configurável). Mostra
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profissional de Delta Cumulativo e Mediana de Volume Acompanhe a pressão real de compra/venda com esta poderosa ferramenta de análise de volume. O Volume Compare Indicator combina o Delta Cumulativo e as Medianas de Volume para ajudar você a identificar a atividade institucional, desequilíbrios e potenciais reversões. Principais Recursos: Histograma de Delta Cumulativo – Visualiza o volume líquido de compra vs. venda em tempo real. Medianas de Volume de Compra/Venda – Linhas hor
Donchian Time Sync Analyzer
Thushara Dissanayake
Indicadores
O   Donchian Time Sync Analyzer   traz uma poderosa dimensão   multi-timeframe   para a análise clássica de canais Donchian, permitindo que os traders monitorem simultaneamente   a força da tendência   e potenciais   sinais de reversão   em cinco períodos gráficos diferentes. Este indicador avançado calcula as máximas e mínimas mais altas nos timeframes selecionados, gerando   sinais visuais claros   que ajudam a identificar a convergência da direção da tendência em múltiplos horizontes temporai
Market Shaver
Remi Passanello
Indicadores
Barbeador de mercado   Cambista de mercado Este indicador faz parte dos sistemas RPTrade Pro Solutions. Market Scalper é um indicador de tendência diária usando Price Action, Dynamic Support e Resistances. Ele foi projetado para ser usado por qualquer pessoa, mesmo o iniciante absoluto na negociação pode usá-lo. NUNCA repinta. As indicações são dadas de perto para perto. Projetado para ser usado sozinho, nenhum outro indicador é necessário. Dá-lhe indicações claras e simples Como funciona Ma
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
MT4 high accuracy indicators5
Xue Hang Pan
Indicadores
It will be the best tool for you to make a profit! Through unique algorithms You're going to see an amazing amount of right trading signals Make huge profits every day and realize more possibilities!   Like the car no money to buy it, the love of the girls dare not to pursue?Or the credit card bill is not paid, the rent does not have the extra money to settle?Or are you fed up with being bossed around by your boss and Hope to get more people's respect?Can't afford to buy the things you want ？ wa
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicadores
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Indicadores
Cansado de traçar linhas de suporte e resistência? A Resistência de suporte é um indicador de período múltiplo que detecta e plota automaticamente linhas de suporte e resistência no gráfico com um toque muito interessante: conforme os níveis de preços são testados ao longo do tempo e sua importância aumenta, as linhas se tornam mais espessas e mais escuras. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Melhore sua análise técnica da noite para o d
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicadores
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Dynamic Scalping Oscillator" - um indicador avançado e personalizado para Crypto_Forex - uma ferramenta de negociação eficiente para MT4! - Nova geração de osciladores - veja as imagens para saber como usá-lo. - O Dynamic Scalping Oscillator possui zonas adaptáveis de sobrevenda/sobrecompra. - O oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos em áreas dinâmicas de sobrevenda/sobrecompra. - Valores de sobrevenda: abaixo da linha verde, valores de sobrecompra: acima
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicadores
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
FXTrader Ariel TakeProfit Stoploss Indicator
Ariel Capja
Indicadores
This is the FXTraderariel-TakeProfit - Stop Loss Indicator . It provides you 3 potential Take Profits and 1 Stop Loss. These potential targets are computed based on several methods . The indicator can be used on every time frame, but we advise to use it on H1, H4 and D1. Especially if you are a novice trader. Pro Traders can also you use it for scalping in smaller time frames (M1, M5 and M15). This indicator is not a complete trading system. It doesn't provide you a Signal nor can predict the m
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Indicadores
Title : Market Bias Indicator - Oscillator-Based Trading Tool Introduction : Discover the potential of the "Market Bias Indicator," a revolutionary oscillator-based trading tool designed for precise market analysis. If you're in search of a robust alternative to traditional bias indicators, your quest ends here. Market Bias Indicator offers unparalleled accuracy in identifying market sentiment and is your gateway to confident trading decisions. Recommended Trading Pairs : Market Bias Indicator i
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub é um indicador para obter pontos de entrada de alta qualidade. O indicador foi desenvolvido para facilitar cálculos matemáticos e simplificar a busca por pontos de entrada em uma posição. A estratégia de negociação para a qual o indicador foi escrito tem provado a sua eficácia há muitos anos. A simplicidade da estratégia de negociação é a sua grande vantagem, o que permite que até mesmo os comerciantes novatos negociem com sucesso com ela. VR Cub calcula os pontos de abertura de posição e
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Indicadores
QuantumEdge Trader v1.0 AI-Powered Precision Signals for Serious Traders QuantumEdge Trader is a smart and reliable indicator that delivers accurate BUY and SELL signals using advanced market analysis and trend detection. Designed for M1 to M60 timeframes, it's ideal for scalping and intraday strategies. --- Key Features: No Repaint – Signals never change after appearing Smart trend filters to reduce noise Adjustable sensitivity and alerts Perfect for XAUUSD, EURUSD, and m
The coated chart
Jin Wang
Indicadores
Heiken Ashi candle chart is an improved version of The Japanese candle chart, which can effectively filter the market "noise" of the Japanese candle chart. It is favored by many traders for its simplicity and intuition. For trend traders, the HA candle chart is a magic tool. Unlike the traditional Japanese candle chart, Heikenashi does not reflect the opening price, high price, low price and closing price of the market. Instead, Heikenashi calculates the value of a single K line in the dominant
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicadores
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicadores
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicadores
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
Os compradores deste produto também adquirem
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador é uma super combinação dos nossos 2 produtos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funciona para todos os períodos de tempo e mostra graficamente impulso de força ou fraqueza para as 8 principais moedas mais um Símbolo! Este Indicador é especializado para mostrar a aceleração da força da moeda para quaisquer símbolos como Ouro, Pares Exóticos, Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicadores
Apresentando       Quantum Breakout PRO   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você negocia Breakout Zones! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência em negociação de mais de 13 anos,   o Quantum Breakout PRO   foi projetado para impulsionar sua jornada comercial a novos patamares com sua estratégia inovadora e dinâmica de zona de rompimento. O Quantum Breakout Indicator lhe dará setas de sinal em zonas de breakout com 5 zonas-alvo de lucro
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indicadores
Este é um indicador para MT4 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indicadores
ACTUALMENTE COM 26% DE DESCONTO!! Este indicador é uma super combinação dos nossos dois principais indicadores ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Mostra valores de Força da Moeda para TICK-UNITS e sinais de alerta para 28 pares de Forex. Podem ser usadas 11 Tick-Units diferentes. Estas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, e 30 segundos. A barra de Tick-Unit na sub-janela será mostrada e deslocada para a esquerda quando houver pelo menos 1 tick dentro
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicadores
Indicador único que implementa uma abordagem profissional e quantitativa para significar negociação de reversão. Ele capitaliza o fato de que o preço desvia e retorna à média de maneira previsível e mensurável, o que permite regras claras de entrada e saída que superam amplamente as estratégias de negociação não quantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Sinais de negociação claros Incrivelmente fácil de negociar Cores e tamanhos personalizáveis
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicadores
Difícil de encontrar e com pouca frequência, as divergências são um dos cenários de negociação mais confiáveis. Este indicador localiza e verifica automaticamente divergências ocultas e regulares usando seu oscilador favorito. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Fácil de trocar Encontra divergências regulares e ocultas Suporta muitos osciladores conhecidos Implementa sinais de negociação baseados em fugas Exibe níveis adequados de sto
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicadores
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
5 (1)
Indicadores
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryIndicator is a highly accurate indicator for trading binary options. It shows excellent results in scalping. This indicator is based in multifactor analysis of trend indicators, as well as confirmation oscillators, which in the end gives an increased accuracy of signals. Advantages of the indicator Increased accuracy of signals. Excellent results when trading binary options with a short expiration time from M30 to M1 . It works on any timeframes. Works with any trade symbols. Parameters
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
SHOGUN Trade [Concept: Command the Market Structure] To win a war, one must see the entire battlefield, not just the skirmishes. SHOGUN Trade elevates your perspective from a reactive foot soldier to a strategic "Commander." By synchronizing analysis across 7 timeframes and identifying the maturity of trends, it allows you to govern your trades with the authority and patience of a "Shogun," entering the market only when the structural advantage is undeniable. 5 Strategic Benefits of Installi
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
Indicadores
Title: BBMA Structure Guide - BBMA Structure Guide Description: BBMA Structure Guide is a specialized MQL4 indicator designed to help traders understand the journey of BBMA structure more easily and efficiently. BBMA, or "Bollinger Bands Moving Average," is known for its motto "One Step Ahead," highlighting the importance of understanding market structure in depth. With BBMA Structure Guide, you can quickly identify the underlying market structure patterns that drive price movements. This wil
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicadores
Indicador de detecção de blocos de pedidos de multi-timeframe MT4. Características - Totalmente personalizável no painel de controle do gráfico, fornece interação completa. - Oculte e mostre o painel de controle onde quiser. - Detectar OBs em vários períodos de tempo. - Selecione a quantidade de OBs para exibir. - Interface de usuário de OBs diferente. - Filtros diferentes em OBs. - Alerta de proximidade OB. - Linhas ADR de alta e baixa. - Serviço de notificação (alertas de tela | not
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Golden Gendut
Anthonius Soruh
5 (1)
Indicadores
Gendel Gendut is Binary Option Indicator From @realTatino Trade with expaired time Pairs : All Forex Pair Time Frame : M5 only Trade Time All Time Alert : Alert Message, Alert Email, Alerts Push Buffer : 4 Buffer (0,2 (Buy) || 1,3 (Sell) Broker Suitable : All Broker Binary With Forex Pair Auto Trade : Yes Repaint : NO Delay : NO Other Binary Indicator : https://www.mql5.com/en/market/product/70915 https://www.mql5.com/en/market/product/71054 https://www.mql5.com/en/market/product/57755 etc IND
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicadores
Swing Trading é o primeiro indicador projetado para detectar oscilações na direção da tendência e possíveis oscilações de reversão. Ele usa a abordagem de negociação de linha de base, amplamente descrita na literatura de negociação. O indicador estuda vários vetores de preço e tempo para rastrear a direção da tendência agregada e detecta situações nas quais o mercado está sobrevendido ou sobrecomprado em excesso e pronto para corrigir. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de prob
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicadores
O indicador ACB Breakout Arrows fornece um sinal de entrada essencial no mercado ao detectar um padrão especial de rompimento. Ele monitora constantemente o gráfico em busca de um momento de estabilização direcional e oferece um sinal preciso pouco antes de um grande movimento.  Obtenha o scanner multissímbolo e multitemporal aqui - Scanner para ACB Breakout Arrows MT4 Principais recursos O indicador fornece níveis de Stop Loss e Take Profit. Acompanha um painel de Scanner MTF que monitora sina
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Price Action Entry Alerts
Stephen Sanjeeve Sahayam
5 (3)
Indicadores
Este indicador analisa cada barra de pressão de compra ou venda e identifica 4 tipos de padrões de velas com o maior volume. Essas velas são filtradas usando vários filtros lineares para mostrar sinais de compra ou venda. Os sinais funcionam melhor, em conjunto com a direção do período de tempo mais alto e quando negociados durante as horas de alto volume. Todos os filtros são personalizáveis ​​e funcionam de forma independente. Pode visualizar sinais de uma única direção com o clique de um bot
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Indicadores
TPSproTrend PRO       - Este é um indicador de tendência que analisa automaticamente o mercado e fornece informações sobre a tendência e suas mudanças, além de exibir pontos de entrada para negociações.       Sem redesenhar! ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   INSTRUÇÕES   ENG   -   VERSÃO MT5 Funções principais: Sinais de entrada precisos       SEM PRECISAR REPINTAR! Uma vez que um sinal aparece, ele permanece válido! Esta é uma diferença significativa em relação aos indicadores de repintura, que podem forne
Mais do autor
TPX Supply Demand MTF
TPX
5 (1)
Indicadores
O indicador TPX Supply Demand será seu alerta para detectar áreas de Supply e Demand, com o filtro de risco/retorno, você só irá receber alertas se estiver de acordo com a configuração que você escolher. Com o filtro de primeiro toque, os alertas só serão dados nas áreas coloridas que ainda não foram tocadas, ou seja, ainda não foram liquidadas e com maior potencial de reação. Uma vez que a área seja tocada, fica somente a borda. Com valores de entrada e stop loss, tanto nos alertas quanto na te
FREE
TPX Dash Agulhada MT5
TPX
Indicadores
Atendendo a pedidos, agora em MT5, o TPX Dash Agulhada é tudo o que você precisa para encontrar em vários timesframes e em diversos pares ao mesmo tempo as famosas Agulhadas do Didi, que é o encontro simultâneo das médias 3, 8 e 20 que alinhado com o indicador ADX, são sinônimo de grandes e fortes movimentos no mercado. Agora com o novo filtro Heiken Aish, o nome do par mostra o sentido do Heiken Aish que você escolher, pode ser semanal ou diário, todos os sinais irão aparecer na tela, mas agora
TPX Connect All
TPX
Indicadores
Depois que comprar o Tpx Dash Supply Demand, você deve baixar esse i ndicador que irá fazer a ligação e alimentação dos dados do mercado para o Tpx Dash Supply Demand e irá fornecer todos os sinais de preços de Supply Demand, ATR Stop, VAH e VAL, valores da tendência com o ADX e preços e localizações dos preços de POC no mercado. Só baixar e o Dash irá localizar o indicador para buscar as informações!
FREE
Tpx Adx Color
TPX
Indicadores
Indicador ADX usado no método das Agulhadas do Didi que irá te facilitar a se manter no trade, enquanto estiver na cor azul você não irá precisar olhar outros sinais para sair do trade e inversamente enquanto estiver amarelo você irá segurar a venda. Tudo de forma rápida e visual.  O indicador ADX mostra se existe tendência no mercado, esse indicador usado junto com as agulhadas é a combinação perfeita para você surfar os movimentos fortes do mercado!!!!
FREE
TPX Heikin Ashi Alerta
TPX
Indicadores
Indicador Heiken Aish que gera alertas nas mudanças de direção do mercado. Ameniza a visualização da volatividade do mercado, levando mais calma nas tomadas de decisões. Azul sendo compra e Amarelo sendo venda.  Candle sem mecha indica forte tendência, ou seja, candles azuis sem mechas na parte inferior, forte tendência de compra e vice-versa, amarelo sem mecha na parte de cima, forte tendência de baixa.
FREE
Connect Supply Demand
TPX
Utilitários
Após a compra do Dash Supply Demanda, baixe gratuitamente "Connect Supply Demand" que será o link de informações que irá abastecer o Dash. O   "Connect Supply Demand" será o combustível de informações que levará os dados para o Dash, não esqueça que ele deverá estar na mesma pasta do Dash! Você confirmar o caminho para ele através da janela do indicador! Qualquer dúvida faremos o auxilio completo!
FREE
Didi Alerta
TPX
Indicadores
Didi Index indicator with visual buy and sell alert, with confirmation alert. Buy or sell alerts, on screen and for mobile phones, with a visual description in colors of the direction on the screen! A warning in the color of the current direction of the graph on the screen quickly informs you if the pair is bought or sold by Didi Index. With configurable text position and size, making it easier to follow the trend of the pair.
FREE
TPX Alerta Media 9
TPX
5 (1)
Indicadores
O indicador com alertas do Setup de Larry Williams que conseguiu fazer U$ 10.000 virar U$ 1.100,00 em um campeonato de Trade em 1987 e comprovou fazendo a filha, que é atriz, fazer o mesmo estrago no mercado! A média de 9 para cima é compra, para baixo é venda, simples assim! Com alertas de sons e visual de compra, venda e flat, você se mantendo posicionado até a o alerta inverso a sua posição. Aconselhável usar de H1 para cima.
FREE
TPX Calculadora de Lotes
TPX
Indicadores
A ferramenta que vai ajudar a você a calcular o lote de forma precisa para o risco que você precisa, se você quer arriscar 1% da sua conta é só colocar os valores de entrada, alvo e stop e você terá o tamanho do lote para usar e só perder a porcentagem escolhida. Você também pode escolher um valor fixo. Essa ferramenta vai ajudar a você na consistência, pois só pode ser consistente se operar de forma consistente e entradas com valores de perda fixas, é uma forma INFALÍVEL de ser consistente!!!!
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Indicadores
Indicador para ser colocado na mesma pasta do Dash para a ativação do filtro de alertas com Heiken Aish. Após baixar o indicador, copiar para a mesma pasta para o Dash fazer a leitura do indicador. Não é necessário inserir no gráfico, sendo este apenas para o Dash buscar os sinais e informar o sentido de compra e venda do Indicador. Conferir se o caminho do indicador está correto dentro do Dash.
FREE
Tpx symbol charger
TPX
Utilitários
Esqueça ficar caçando o par que quer abrir na tela pela Observação de mercado, com TPX Symbol Charger vai facilitar sua vida colocando vários pares a apenas um clique, você edita a lista de pares que opera e com um clique você vai ao par escolhido, de formar rápida e precisa! Só preencher a lista dos pares separando com ponto e virgula (;) para criar uma segunda linha de pares é só incluir um asterisco entre os pontos e virgulas (;*;)  Mais uma útil ferramenta TPX para você!
FREE
TPX Dash Agulhada
TPX
5 (1)
Indicadores
O TPX Dash Agulhada é tudo o que você precisa para encontrar em vários timesframes e em diversos pares ao mesmo tempo as famosas Agulhadas do Didi, que é o encontro simultâneo das médias 3, 8 e 20 que alinhado com o indicador ADX, são sinônimo de grandes e fortes movimentos no mercado. Agora com o novo filtro Heiken Aish, o nome do par mostra o sentido do Heiken Aish que você escolher, pode ser semanal ou diário, todos os sinais irão aparecer na tela, mas agora você pode configurar e os alertas
TPX Dash Needled HA
TPX
Indicadores
The TPX Dash Needle is everything you need to find the famous Didi Needles on several timeframes and in several pairs at the same time. These are the simultaneous meeting of the 3, 8 and 20 averages that, aligned with the ADX indicator, are synonymous with large and strong movements in the market. Now with the new Heiken Aish filter, the name of the pair shows the direction of the Heiken Aish you choose, it can be weekly or daily, all signals will appear on the screen, but now you can configure
Tpx Dash Supply Demand
TPX
Indicadores
Com TPX Dash Supply Demand A você terá visão 360º em todo o mercado para descobrir as áreas relevantes de Supply e Demand. Você terá em apenas uma tela o acompanhamento em tempo real de vários pares com filtros que farão os alertas serem ainda mais precisos: Alertas apenas para o primeiro toque na área Posicionamento do preço em relação ao Market Profile Diário (VAH e VAL) Direção da Média Móvel (Sistema Larry Williams - Média9) Valores e direção do Stop ATR Identificação e valor da POC Virgem m
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário