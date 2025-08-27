One Minute Gold

4.5

O Ouro de Um Minuto é um conjunto de sinais de entrada com setas filtradas por volume-preço-tendência, ajudando os traders a ficarem do lado certo do mercado e a encontrarem oportunidades.

Por que escolher o Ouro de Um Minuto?

  1. TP-SL. Com objetos integrados de take profit e stop loss exibidos no gráfico para cada sinal, o trader pode colocá-los facilmente. Dois métodos: ATR TP-SL e pontos fixos TP-SL.

  2. Painel de estatísticas. Mostra taxa de vitórias, derrotas, sequência de ganhos/perdas e lucro líquido em determinado número de barras históricas.

  3. Altamente ajustável. Embora as configurações padrão sejam otimizadas, há combinações quase infinitas de períodos e parâmetros. Baseado em 5 regras que precisam concordar antes de validar um sinal.

  4. Sem repintar. Ao contrário de outros, este indicador garante clareza total: as setas e funções NUNCA repintam!

Hamid Nikniyat
124
Hamid Nikniyat 2025.12.23 14:05 
 

Definitely one of the best indicators I’ve tried so far—big thanks to the developer! :)

Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:06 
 

Very good！

Omar Alsaleem
1558
Omar Alsaleem 2025.11.22 03:00 
 

Excellent indicator.

Hamid Nikniyat
124
Hamid Nikniyat 2025.12.23 14:05 
 

Definitely one of the best indicators I’ve tried so far—big thanks to the developer! :)

Mounes Ghazel
58
Mounes Ghazel 2025.12.14 15:08 
 

Hi ! Can you help please ? It does not work I saw no signal

Abdulkarim Karazon
14286
Resposta do desenvolvedor Abdulkarim Karazon 2025.12.14 23:00
Hello my friend..please play around with settings a d explore diffrent combos...default settings should be good for m1 gold pair..try to change risk to reward ratio as well..as long as the panel give positive winrate than its good to go 👍
fangwen
30
fangwen 2025.12.13 07:59 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Ygxxjydxpy
14
Ygxxjydxpy 2025.11.24 02:46 
 

hello my friend, I don't know how to use indicators. Can you help me?

Abdulkarim Karazon
14286
Resposta do desenvolvedor Abdulkarim Karazon 2025.11.24 04:24
Hello my friend.. you have 2 modes eithe tp and sl atr ..or tp as trailing stop ..enter buy on up arrow and sell on down arrow and wait for alert to exit if you are using atr trailing ..if using only tp and sl atr with no trailing than set you tp on the green dot tp object above or below arrow..sl on the red x object above or hellow arrow.. hope this makes it clear
Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:06 
 

Very good！

Omar Alsaleem
1558
Omar Alsaleem 2025.11.22 03:00 
 

Excellent indicator.

Bahar1392
35
Bahar1392 2025.11.09 06:55 
 

One of the best. Reliable signals with SL&TP. Thank you!

Abdulkarim Karazon
14286
Resposta do desenvolvedor Abdulkarim Karazon 2025.11.09 11:06
thanks for your review my friend,glad you find it useful :)
castnod
14
castnod 2025.11.08 15:11 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Abdulkarim Karazon
14286
Resposta do desenvolvedor Abdulkarim Karazon 2025.11.08 16:49
thank you
Russell K
85
Russell K 2025.09.04 17:51 
 

Very good

Abdulkarim Karazon
14286
Resposta do desenvolvedor Abdulkarim Karazon 2025.11.08 16:49
thanks
manolo67
14
manolo67 2025.09.04 08:09 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Abdulkarim Karazon
14286
Resposta do desenvolvedor Abdulkarim Karazon 2025.09.04 09:55
hello my friend, the indicator is fixed and now works smoothly, please update
999-14096____
14
999-14096____ 2025.08.30 20:15 
 

I have been testing this indicator on different currencies/gold, on different time frames and it is very good. With very little work you can get your perfect set up. Looking forward to EA, which I believe will be the best one available.

Abdulkarim Karazon
14286
Resposta do desenvolvedor Abdulkarim Karazon 2025.09.04 09:54
hello my friend, the indicator is fixed and now works smoothly, please update
