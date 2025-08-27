One Minute Gold
- Indicadores
- Abdulkarim Karazon
- Versão: 1.40
- Atualizado: 4 setembro 2025
O Ouro de Um Minuto é um conjunto de sinais de entrada com setas filtradas por volume-preço-tendência, ajudando os traders a ficarem do lado certo do mercado e a encontrarem oportunidades.
Por que escolher o Ouro de Um Minuto?
-
TP-SL. Com objetos integrados de take profit e stop loss exibidos no gráfico para cada sinal, o trader pode colocá-los facilmente. Dois métodos: ATR TP-SL e pontos fixos TP-SL.
-
Painel de estatísticas. Mostra taxa de vitórias, derrotas, sequência de ganhos/perdas e lucro líquido em determinado número de barras históricas.
-
Altamente ajustável. Embora as configurações padrão sejam otimizadas, há combinações quase infinitas de períodos e parâmetros. Baseado em 5 regras que precisam concordar antes de validar um sinal.
-
Sem repintar. Ao contrário de outros, este indicador garante clareza total: as setas e funções NUNCA repintam!
Definitely one of the best indicators I’ve tried so far—big thanks to the developer! :)