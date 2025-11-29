Smart Volume Profile MT4
- Indicadores
- Sathit Sukhirun
- Versão: 1.10
- Atualizado: 30 novembro 2025
- Ativações: 20
Portuguese
-
Rastreio de "Smart Money" (Volume Markers): Setas indicam volume anormal (acima da média) com cores verde/vermelho claras. Ajuda a identificar a entrada de grandes investidores e filtrar sinais falsos.
-
Alertas de Decisão (Alerts): Não precisa ficar olhando para a tela. O sistema avisa imediatamente quando o preço cruza a linha POC (Ponto de Controle), que é frequentemente um ponto decisivo para continuação ou reversão.
-
Estrutura de Mercado Atual (Developing Profile): Mostra o perfil do ciclo de preços em formação. Permite ver se o preço está fugindo de uma zona de acumulação ou sendo puxado de volta para a média.
Good indicator. Able to see the market condition.