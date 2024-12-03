Nova EA

5

NOVA EA É uma   Sistema de Índice Acessível Totalmente Automático [DE40 / GER40] com Parâmetros de Otimização Abertos e um Mecanismo de Recuperação Opcional.

Christmas Sale ! Only 7 Copies of 10 Left  for 245$ 

Next Price 890 $

Not    Grid   , Not    Martingale   , Not    AI    , Not    Neural Network. Default Settings for One chart    DE40 H1

Cada posição sempre tem uma   SL e TP fixos   e   Virtual   Acompanhamento de lucro do negócio (VDPT) .  

As configurações padrão atuais foram otimizadas desde dezembro de 2020 e até hoje, levando em consideração todas as cotações reais do MT5 ICM/FMarket/Robo RAW/ECN

O Algoritmo tem um   Filtro de Volatilidade de Mercado (MVF) ATR , que evita entradas falsas no mercado.

Esta é uma estratégia de fuga diária durante o Daily   Sessão de negociação (dentro de 10 horas).

O sistema divide todas as transações ( opcional ) em várias partes, cada parte da posição aberta tem sua   Gestão de Lucros Próprios .

Este é um   Algoritmo seguro , cada transação é protegida de grandes spreads, notícias fortes ( NONFARM/FOMC ) e deslizamentos.

O Algoritmo de forma independente   Adapta-se   às condições do seu corretor (spreads, atrasos, deslizamentos, lacunas de mercado) em   Tempo real .

O sistema utiliza   Rastreamento de lucro virtual (VPT)   em combinação com   TP/SL fixo , que oculta o comportamento do sistema do corretor.

O sistema   Opcionalmente   Restaura Posições   no dia seguinte aumentando o número de transações.

Resumo da estratégia:

  • Índice de moeda: DE40/GER40/.DE40Cash (Índice Alemanha 40)
  • Depósito mínimo: $200
  • Período: H1
  • Tipo de conta: Spread baixo. (RAW/RAZOR/ECN)
  • Tipo de conta: Hedge ou netting, FIFO também funciona.
Especificações de negociação:
  • Faça seu pedido uma vez ao dia
  • Entrada - Colocação de ordens pendentes
  • Saída - Por ordens de stop loss ou trailing profit.
  • Os pedidos são cancelados ou fechados antes do fim do dia.
  • Sem rollover diário ou negociações durante a noite.
  • VPS não é essencial, mas é recomendado
  • Fácil configuração, com apenas alterações nos lotes e no relógio GMT, se necessário.

Recomendações

  • O algoritmo pode ser sensível a spread e slippage. Recomendo usar um bom corretor ICM/RAW/Pro/ECN;       
  • O sistema lê constantemente todos os indicadores do corretor, por isso é melhor usar o VPS 24 horas por dia, 7 dias por semana.
  • O consultor usa cálculo de tamanho de lote adaptável, mas com baixa alavancagem (1:30 e abaixo), pode haver problemas com requisitos de margem em contas com baixo capital.
  • Experimente a conta Demo nas primeiras 1-2 semanas para verificar seu corretor



Comentários 1
Ahmed Hasan
24
Ahmed Hasan 2025.02.10 13:23 
 

hi my friend,i bought the Nova EA bot, but i have not been able to activate the bot yet. please help me to activate the boe ..plz massage me and contact me to solve the problem ..thanx

Produtos recomendados
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experts
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experts
A estratégia do EA é baseada na negociação de Swing , com entradas após impulsos agudos calculados pelo indicador iPump. Conforme mencionado anteriormente, o EA tem a capacidade de abrir negociações manuais com suporte automático. - para uma tendência de baixa ↓ entramos em uma operação após um aumento corretivo no preço, o ativo entra na zona de sobrecompra, vendemos ao longo da tendência. - para uma tendência de alta ↑, entramos em uma operação após uma queda corretiva no preço, o ativo cai
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
O Investopedia FIVE EA é baseado neste artigo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO - Procure negociação de pares de moedas abaixo da EMA do período X e MACD em território negativo. - Aguarde que o preço ultrapasse a EMA do período X e, em seguida, certifique-se de que o MACD esteja no processo de passagem de negativo para positivo ou tenha cruzado em território positivo dentro de cinco barras. - Faça compras em X pips acima da EMA do
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Experts
This is not a grid, martingale, or gamble. QuantReaper  Mean Reversion applies pure statistics and disciplined logic to exploit market inefficiencies. It identifies stretched price conditions, quantifies volatility, and reverts trades toward equilibrium with defined risk and no averaging down. Every decision is systematic — no randomness, no emotion. QuantReaper Mean Reversion EA is a clean, data-driven Expert Advisor for H1 and M30 charts. It specializes in NZDCAD and AUDCAD , combining a 100-p
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
The Daily Retracement Scout
Raza Khan
Experts
This Expert Advisor is an intraday trading bot that exclusively targets reversals at key price levels. It operates by identifying the daily high and low and then executes trades when the price retraces to one of two predefined levels. The bot offers both fixed and dynamic lot sizing , the latter of which calculates your position size based on account balance for precise risk management. It also features a trailing stop to lock in profits as the trade moves in your favor. This strategy is best su
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
O Inside Bar e um é uma formação de vela de reversão / continuação, e é um dos padrões de Candle mais operados pelos trader. O Robô F1 permite que você configure diversas estratégias de trade, Day Trade ou swing trade, tendo como base de start o Inside Bar.   Esse padrão requer apenas duas velas para se apresentar. O Robô F1 se utiliza desse padrão extremamente eficiente para identificar as oportunidades de trading. Para tornar as operações mais efetivas ele conta com indicadores que podem ser c
SGear
Olesia Kusmenko
4.22 (9)
Experts
Promoção de Fim de Verão – Por Tempo Limitado! Aplica-se um modelo de preços em camadas: a cada quinta compra, o preço aumenta em 50 dólares. Com cada novo comprador, o próximo nível de preço fica mais próximo, tornando sua entrada mais cara. Garanta o SGear ao preço atual antes que o próximo aumento de preço seja acionado. Esta promoção é limitada – tanto em tempo quanto em quantidade. Após isso, o preço de mercado regular será aplicado. SGear – Lógica de Tendência Clara, Sem Ilusões de IA SGe
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Experts
AlgoFusion FX é um Consultor Especializado (EA) avançado, projetado para traders que buscam uma abordagem robusta, diversificada e multi-estratégica para o trading algorítmico. Desenvolvido para oferecer uma gestão de risco excepcional, adaptabilidade ao mercado e otimização de desempenho, este EA integra modelos quantitativos sofisticados e algoritmos de aprendizado de máquina para aumentar a lucratividade em ambientes de mercado em constante mudança. Seja você um trader institucional ou um inv
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experts
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Open lock MT5
Sergey Likho
5 (4)
Experts
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 4 is available here The algorithm of the EA uses counter transactions and a large number of open positions, therefore, need to use it on a hedge account
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experts
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Experts
Overview Smart Gold Digger   is a precision-crafted Expert Advisor for XAUUSD that capitalizes on   high-probability reversal setups   using a combination of   RSI oversold/overbought levels   and powerful   Pin Bar candlestick formations with an advanced algorithym . Designed for modern traders, it balances accuracy, speed, and safety — making it ideal for scalping, short swings, and prop firm compliance.   Core Features Combines RSI + Pin Bar logic for ultra-accurate entries Opti
Gold Farming
Sigit Hariyono
Experts
Gold Farming is a fully automated expert advisor that uses complex algorithm mainly based on Standard Deviation, CCI, and several other indicators as confirmations. This forex EA uses adaptive take profit and stop loss based on price action, and fixed hard stop loss to secure equity drawdown. This forex trading robot works on all timeframes and all pairs, but it is especially designed for   Gold  H1  timeframe. Main Features:  No Martingale. No Hedging.  No Averaging. No Grid.   Setting Paramet
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Experts
REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Experts
SmartChoise EA – Sistema de Negociação com Rede Neural para XAU/USD (Ouro) no Timeframe M1 O manual do usuário está disponível através do link na minha página de perfil — ele contém explicações detalhadas de todas as configurações e opções. No canal do Telegram, você também pode encontrar várias contas rodando o SmartChoise com diferentes saldos, níveis de risco e configurações. É uma ótima maneira de ver o desempenho real do EA em vários corretores e condições. Preço reduzido por enquanto. Este
Mais do autor
Enza
Anton Kondratev
Experts
ENZA EA       É totalmente automatizado e       Abrir       Sistema com       Proteção contra extravasamento       e       Fixo       SL. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 295$  Next Price 790 $   Sinais Guia Reembolso de comissão Atualizações Meu blog Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)   Construído para acessibilidade e consistência,       ENZA EA       É id
Razor MT5
Anton Kondratev
5 (3)
Experts
Razor EA       é totalmente automatizado e       Abrir       Sistema com       Proteção contra saque       e       Fixo       SL. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 445$  Next Price 1990 $   Sinais Guia Reembolso de Comissão Atualizações Meu blog Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  Esta é uma estratégia multimoeda para três pares de moedas AUDCAD, AUDNZD, NZDC
Aurum MT5
Anton Kondratev
4.33 (6)
Experts
Aurum   EA   é um   Sistema Acessível Totalmente Automático   com Parâmetros de Otimização Abertos e   Mecanismo de Recuperação em Tempo Real. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 345$  Next Price 999 $  GUIA Aurum Sinais Reembolso do Corretor de Comissão Atualizações Meu blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        XAUUSD/GOLD M15 Cada posição sempre tem um       SL/TP fixo  
Razor MT 4
Anton Kondratev
5 (1)
Experts
Razor EA       é totalmente automatizado e       Abrir       Sistema com       Proteção contra saque       e       Fixo       SL. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 445$  Next Price 1990 $   Sinais Guia Reembolso de Comissão Atualizações Meu blog Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  Esta é uma estratégia multimoeda para três pares de moedas AUDCAD, AUDNZD, NZDC
Zonda EA
Anton Kondratev
5 (4)
Experts
Zonda   EA   é um       Sistema Totalmente Automático   com Parâmetros de Otimização Abertos e   Mecanismo de Recuperação em Tempo Real. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 345$  Next Price 990 $  GUIA Zonda Sinais Reembolso de Comissão Atualizações Meu blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        GBPUSD M15 Cada posição sempre tem um       SL Fixo       e       Full Deal Tra
DOW King
Anton Kondratev
4.25 (8)
Experts
DOW KING   EA   É um       Sistema acessível totalmente automático   com todos os parâmetros de otimização abertos e um   mecanismo de recuperação. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 999 $   GUIA DOW King Sinais Reembolso do Corretor de Comissão Atualizações Meu blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 Cada posição sempre tem um       SL e TP fix
Revera
Anton Kondratev
4 (2)
Experts
REVERA EA   é uma ferramenta aberta, flexível, totalmente automatizada e multifacetada, multimoeda, para identificar vulnerabilidades no mercado de EURUSD + AUDUSD + AUDCAD! Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network ,     Not       Arbitrage . Default     Settings for One Сhart     EURUSD M15 GUIA REVERA Sinais Reembolso do corretor de comissão Atualizações Meu Blog Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price
Filtro:
Ahmed Hasan
24
Ahmed Hasan 2025.02.10 13:23 
 

hi my friend,i bought the Nova EA bot, but i have not been able to activate the bot yet. please help me to activate the boe ..plz massage me and contact me to solve the problem ..thanx

Responder ao comentário