Nova EA
- Experts
- Anton Kondratev
- Versão: 2.88
- Atualizado: 14 agosto 2025
- Ativações: 7
NOVA EA É uma Sistema de Índice Acessível Totalmente Automático [DE40 / GER40] com Parâmetros de Otimização Abertos e um Mecanismo de Recuperação Opcional.
Cada posição sempre tem uma SL e TP fixos e Virtual Acompanhamento de lucro do negócio (VDPT) .
As configurações padrão atuais foram otimizadas desde dezembro de 2020 e até hoje, levando em consideração todas as cotações reais do MT5 ICM/FMarket/Robo RAW/ECN
O Algoritmo tem um Filtro de Volatilidade de Mercado (MVF) ATR , que evita entradas falsas no mercado.
Esta é uma estratégia de fuga diária durante o Daily Sessão de negociação (dentro de 10 horas).
O sistema divide todas as transações ( opcional ) em várias partes, cada parte da posição aberta tem sua Gestão de Lucros Próprios .
Este é um Algoritmo seguro , cada transação é protegida de grandes spreads, notícias fortes ( NONFARM/FOMC ) e deslizamentos.
O Algoritmo de forma independente Adapta-se às condições do seu corretor (spreads, atrasos, deslizamentos, lacunas de mercado) em Tempo real .
O sistema utiliza Rastreamento de lucro virtual (VPT) em combinação com TP/SL fixo , que oculta o comportamento do sistema do corretor.
O sistema Opcionalmente Restaura Posições no dia seguinte aumentando o número de transações.
Resumo da estratégia:
- Índice de moeda: DE40/GER40/.DE40Cash (Índice Alemanha 40)
- Depósito mínimo: $200
- Período: H1
- Tipo de conta: Spread baixo. (RAW/RAZOR/ECN)
- Tipo de conta: Hedge ou netting, FIFO também funciona.
- Faça seu pedido uma vez ao dia
- Entrada - Colocação de ordens pendentes
- Saída - Por ordens de stop loss ou trailing profit.
- Os pedidos são cancelados ou fechados antes do fim do dia.
- Sem rollover diário ou negociações durante a noite.
- VPS não é essencial, mas é recomendado
- Fácil configuração, com apenas alterações nos lotes e no relógio GMT, se necessário.
Recomendações
- O algoritmo pode ser sensível a spread e slippage. Recomendo usar um bom corretor ICM/RAW/Pro/ECN;
- O sistema lê constantemente todos os indicadores do corretor, por isso é melhor usar o VPS 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- O consultor usa cálculo de tamanho de lote adaptável, mas com baixa alavancagem (1:30 e abaixo), pode haver problemas com requisitos de margem em contas com baixo capital.
- Experimente a conta Demo nas primeiras 1-2 semanas para verificar seu corretor
