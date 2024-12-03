NOVA EA É uma Sistema de Índice Acessível Totalmente Automático [DE40 / GER40] com Parâmetros de Otimização Abertos e um Mecanismo de Recuperação Opcional.



Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart DE40 H1

Cada posição sempre tem uma SL e TP fixos e Virtual Acompanhamento de lucro do negócio (VDPT) .

As configurações padrão atuais foram otimizadas desde dezembro de 2020 e até hoje, levando em consideração todas as cotações reais do MT5 ICM/FMarket/Robo RAW/ECN

O Algoritmo tem um Filtro de Volatilidade de Mercado (MVF) ATR , que evita entradas falsas no mercado.

Esta é uma estratégia de fuga diária durante o Daily Sessão de negociação (dentro de 10 horas).

O sistema divide todas as transações ( opcional ) em várias partes, cada parte da posição aberta tem sua Gestão de Lucros Próprios .

Este é um Algoritmo seguro , cada transação é protegida de grandes spreads, notícias fortes ( NONFARM/FOMC ) e deslizamentos.

O Algoritmo de forma independente Adapta-se às condições do seu corretor (spreads, atrasos, deslizamentos, lacunas de mercado) em Tempo real .

O sistema utiliza Rastreamento de lucro virtual (VPT) em combinação com TP/SL fixo , que oculta o comportamento do sistema do corretor.

O sistema Opcionalmente Restaura Posições no dia seguinte aumentando o número de transações.

Resumo da estratégia:



Índice de moeda: DE40/GER40/.DE40Cash (Índice Alemanha 40)

Depósito mínimo: $200

Período: H1

Tipo de conta: Spread baixo. (RAW/RAZOR/ECN)

Tipo de conta: Hedge ou netting, FIFO também funciona.

Faça seu pedido uma vez ao dia

Entrada - Colocação de ordens pendentes

Saída - Por ordens de stop loss ou trailing profit.

Os pedidos são cancelados ou fechados antes do fim do dia.

Sem rollover diário ou negociações durante a noite.

VPS não é essencial, mas é recomendado

Fácil configuração, com apenas alterações nos lotes e no relógio GMT, se necessário.

Recomendações

O algoritmo pode ser sensível a spread e slippage. Recomendo usar um bom corretor ICM/RAW/Pro/ECN;

O sistema lê constantemente todos os indicadores do corretor, por isso é melhor usar o VPS 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O consultor usa cálculo de tamanho de lote adaptável, mas com baixa alavancagem (1:30 e abaixo), pode haver problemas com requisitos de margem em contas com baixo capital.

Experimente a conta Demo nas primeiras 1-2 semanas para verificar seu corretor







