REVERA EA é uma ferramenta aberta, flexível, totalmente automatizada e multifacetada, multimoeda, para identificar vulnerabilidades no mercado de EURUSD + AUDUSD + AUDCAD!
Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network , Not Arbitrage .
Default Settings for One Сhart EURUSD M15
Esse é um Multi -moeda sistema que permite você para diversificar seu risco em vários pares de moedas .As configurações padrão trabalhar sobre o Um gráfico EURUSD M15
Cada posição sempre tem uma SL+TP fixo e rastreamento de lucro de negócios virtuais .
Qualquer Lucro Monitorando é Escondido de o Corretor e é Completamente Virtual na RAM.
O sistema usos sobrecomprado e sobrevendido zonas em o mercado e negócios durante o dia .O sistema façanhas mercado vulnerabilidades durante períodos de alto volatilidade quando o preço retorna para o médias .
Isso é Não é um algoritmo de quebra de mercado, então quase todos os deslizamentos de mercado são Positivo e Adicionar lucros adicionais para nós.
Cada transação tem virtual TP - nível apoiar para o preço , qual significativamente reduz o conquista do SL nível .
O REVERA EA Divide todas as transações em várias partes, cada parte da posição aberta tem sua Gestão de Lucros Próprios .
Este é um Algoritmo seguro , cada transação é protegida contra grandes spreads, notícias fortes ( NONFARM/FOMC ) e deslizamentos.
O Algoritmo de forma independente Adapta-se às condições do seu corretor (Spreads, Delays, Slippages, Market Gaps) em Tempo real .
O sistema utiliza Rastreamento de lucro virtual (VPT) em combinação com Corrigido TP+SL , que oculta o comportamento do sistema do corretor.
O sistema faz diversos longo e longo prazo posições por semana .
Este é um sistema aberto , você Tenha sempre acesso total aos parâmetros e pode Otimize suas configurações exclusivas .
O Sistema NÃO use o princípio da caixa fechada quando as configurações estratégicas fundamentais NÃO estiverem disponíveis para você!
O Revera não pode lugar negócios todo dia , como isto pode trabalhar para diversos dias sem negócios . Esse NÃO é um Escalpelamento sistema .
Esse Mecanismo vai apelo para aqueles Quem apreciar estável e perceptível progresso da EA.Esse EA vai experiência redução períodos , esse é correto . Real negociação envolve perdas e reduções
Se você nunca usou EAs antes, vou mostrar e ensinar como usá-los!
Recomendações
- O algoritmo pode ser sensível a spread e slippage. Recomendo usar um bom corretor ICM/RAW/Pro/ECN.
- EU pode sempre dar recomendações e o melhor configurações , sentir livre para contato meu!
- EU pode sempre pessoalmente conectar remotamente para ajuda você com o instalação e configurações !
- O sistema lê constantemente todos os indicadores do corretor, por isso é melhor usar o VPS 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- O consultor usa cálculo de tamanho de lote adaptável, mas com baixa alavancagem (1:50 e abaixo), pode haver problemas com requisitos de margem em contas com baixo capital.
- Experimente a conta Demo nas primeiras 1-2 semanas para verificar seu corretor
- Depósito mínimo de $ 300 para EURUSD M15
- Por favor fazer não hesitar para contato meu , EU sou claro que Eu serei capaz para ajuda você em qualquer caso e com qualquer pergunta !
Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql