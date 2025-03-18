Revera

4

REVERA EA é uma ferramenta aberta, flexível, totalmente automatizada e multifacetada, multimoeda, para identificar vulnerabilidades no mercado de EURUSD + AUDUSD + AUDCAD!

Not    Grid   , Not    Martingale   , Not    AI    , Not    Neural Network ,  Not   Arbitrage .

Default  Settings for One Сhart   EURUSD M15

Christmas Sale ! Only 7 Copies of 10 Left  for 245$ 

Next Price 590 $ 

Esse   é um   Multi -moeda   sistema   que   permite   você para   diversificar   seu   risco   em vários pares de moedas .

As configurações padrão   trabalhar   sobre   o   Um gráfico   EURUSD   M15

Cada posição sempre tem uma   SL+TP fixo e rastreamento de lucro de negócios virtuais .

Qualquer   Lucro   Monitorando   é   Escondido   de   o   Corretor   e   é   Completamente   Virtual na RAM.

O   sistema   usos   sobrecomprado   e   sobrevendido   zonas em   o   mercado   e   negócios   durante   o   dia .

O   sistema   façanhas   mercado   vulnerabilidades   durante   períodos   de   alto   volatilidade   quando   o   preço   retorna   para   o   médias .

Isso é   Não é um algoritmo de quebra de mercado, então quase todos os deslizamentos de mercado são   Positivo   e   Adicionar lucros adicionais   para nós.

Cada   transação   tem   virtual   TP - nível   apoiar   para   o   preço ,   qual   significativamente   reduz   o   conquista   do   SL   nível .

O   REVERA EA   Divide todas as transações em várias partes, cada parte da posição aberta tem sua   Gestão de Lucros Próprios .

Este é um   Algoritmo seguro , cada transação é protegida contra grandes spreads, notícias fortes ( NONFARM/FOMC ) e deslizamentos.

O Algoritmo de forma independente   Adapta-se   às condições do seu corretor (Spreads, Delays, Slippages, Market Gaps) em   Tempo real .

O sistema utiliza   Rastreamento de lucro virtual (VPT)   em combinação com   Corrigido TP+SL , que oculta o comportamento do sistema do corretor.

O   sistema   faz   diversos   longo   e   longo prazo   posições   por   semana .

Este é um sistema aberto , você   Tenha sempre acesso total aos parâmetros e pode   Otimize suas configurações exclusivas .

O Sistema   NÃO use o princípio da caixa fechada quando as configurações estratégicas fundamentais NÃO estiverem disponíveis para você!

O Revera não pode   lugar   negócios   todo   dia ,   como   isto   pode   trabalhar   para   diversos   dias   sem   negócios .   Esse   NÃO é um   Escalpelamento   sistema .

Esse   Mecanismo   vai   apelo   para   aqueles   Quem   apreciar   estável   e   perceptível   progresso   da EA.

Esse   EA   vai   experiência   redução   períodos ,   esse   é   correto .   Real   negociação   envolve   perdas   e   reduções

Se você nunca usou EAs antes, vou mostrar e ensinar como usá-los!

 

Recomendações

  • O algoritmo pode ser sensível a spread e slippage. Recomendo usar um bom corretor ICM/RAW/Pro/ECN.
  • EU   pode   sempre   dar   recomendações   e   o   melhor   configurações ,   sentir   livre para   contato   meu!
  • EU   pode   sempre   pessoalmente   conectar   remotamente   para   ajuda   você   com   o   instalação   e   configurações !      
  • O sistema lê constantemente todos os indicadores do corretor, por isso é melhor usar o VPS 24 horas por dia, 7 dias por semana.
  • O consultor usa cálculo de tamanho de lote adaptável, mas com baixa alavancagem (1:50 e abaixo), pode haver problemas com requisitos de margem em contas com baixo capital.
  • Experimente a conta Demo nas primeiras 1-2 semanas para verificar seu corretor
  • Depósito mínimo de $ 300 para EURUSD M15
  • Por favor   fazer   não   hesitar   para   contato   meu ,   EU   sou   claro   que   Eu serei   capaz   para   ajuda   você   em   qualquer   caso   e   com   qualquer   pergunta !
Comentários 2
Philipp Hermann
1544
Philipp Hermann 2025.03.25 16:22 
 

Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql

Filtro:
Steffen Schmidt
872
Steffen Schmidt 2025.05.08 08:30 
 

Not good at all, it was making some progress at the beginning of the release of this EA but now no profits.

Philipp Hermann
1544
Philipp Hermann 2025.03.25 16:22 
 

Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql

