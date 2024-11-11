Flora

4.33

Flora

Bem-vindo a uma nova era de negociação. Flora não é apenas outro EA—é uma solução sofisticada projetada para lhe dar uma vantagem nos mercados em constante evolução. Construído sobre uma estrutura avançada, este Consultor Especializado combina estratégias de ponta com sistemas inovadores de gestão de risco, permitindo que você negocie com confiança e precisão.

Request a demo-exclusive trial by contacting me directly.

Early access pricing: 89. Just 4 users have purchased so far. Once 5 copies are sold, the price will change to 110.


Welcome to a new era of trading. Flora is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

Contact me → Get guidance + settings → Proper backtest results

"O sucesso na negociação consiste em gerenciar riscos enquanto deixa os lucros crescerem—Flora faz exatamente isso, com foco na segurança e na consistência."

O Coração da Estratégia

Flora foca em um sistema de acompanhamento de tendências que rastreia fortes tendências de mercado estabelecidas. O EA detecta essas tendências e as acompanha pelo maior tempo possível, permitindo que você capture grandes ganhos consistentes. Ao seguir o momentum do mercado, Flora garante que você permaneça do lado certo da tendência, enquanto filtros baseados em MACD fornecem uma camada extra de segurança, evitando entradas em condições de mercado fracas ou incertas.

Além disso, um sistema avançado de stop móvel garante seus lucros dinamicamente à medida que a tendência avança. Este stop móvel se adapta às condições do mercado, garantindo que os retrocessos sejam mínimos enquanto maximiza os retornos potenciais. Em essência, Flora atua tanto como um seguidor de tendências quanto como um gestor de risco, otimizando cada negociação para você.

Aspecto Detalhes
Símbolo USDCHF
Intervalo de Tempo H1
Sistema de Acompanhamento de Tendências Sim, projetado para capturar fortes tendências de mercado e segui-las até que a tendência se desvaneça.
Filtros MACD Sim, integrados para segurança adicional para garantir que apenas negociações de alta probabilidade sejam executadas.
Stop Móvel Avançado Sim, projetado para garantir lucros enquanto minimiza retrocessos, com adaptação dinâmica às condições de mercado.
Configurações de Risco Ajustáveis para corresponder ao seu estilo de negociação e apetite ao risco.
Blog
https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369
Channel https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots


Flora é compatível com uma variedade de contas de negociação, incluindo desafios de empresas de prop, tornando-o uma escolha ideal para traders que buscam passar essas provas com confiança.

Aviso: Flora deve ser utilizado apenas em um gráfico para evitar sobreposição de negociações. Isso garante que o EA opere em seu maior potencial e não duplique negociações em múltiplos gráficos.

Como Começar

  1. Anexe Flora ao seu gráfico de USDCHF H1.
  2. Configure suas preferências de risco de acordo com sua estratégia.
  3. Saia e se divirta e deixe o EA cuidar do resto.

Seja você buscando consistência ou tentando passar desafios de conta financiada, Flora tem a tecnologia e a estratégia para ajudá-lo a alcançar seus objetivos de negociação.

Comentários 3
HOTTE
342
HOTTE 2025.11.25 19:21 
 

I am amazed and astonished at how often EA is right!

Phantom Trading Inc.
12787
Nithin Elbin 2024.12.18 15:20 
 

Excellent EA. Have been running it on a demo for a month and results have been positive so far.

