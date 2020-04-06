Glow Beyond Time

Bem-vindo a uma nova era de negociação. Glow Beyond Time não é apenas mais um EA—é uma solução sofisticada projetada para lhe dar uma vantagem nos mercados em constante evolução. Construído sobre uma estrutura avançada, este Consultor Especializado combina estratégias de ponta com sistemas inovadores de gestão de risco, permitindo que você negocie com confiança e precisão.

Request a demo-exclusive trial by contacting me directly.

Early access pricing: 100. Just 9 users have purchased so far. Once 10 copies are sold, the price will change to 120.


Welcome to a new era of trading. Glow Beyond Time is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

Contact me → Get guidance + settings → Proper backtest results

"O sucesso na negociação está em gerenciar risco enquanto deixa os lucros correrem—Glow Beyond Time faz exatamente isso, com um foco na segurança e consistência."

O Coração da Estratégia

Glow Beyond Time se destaca na detecção de reversões de tendência. Usando indicadores avançados e análise de ação de preço, o EA identifica quando uma tendência predominante está perdendo força, sinalizando uma reversão iminente do mercado. Ao entrar em negociações nesses pontos críticos de virada, Glow Beyond Time permite que você capture movimentos iniciais antes que o mercado mude de direção. Filtros MACD oferecem segurança adicional, garantindo que sinais falsos sejam evitados.

Além disso, um avançado sistema de trailing stop bloqueia seus lucros dinamicamente à medida que a tendência avança. Este trailing stop se adapta às condições do mercado, garantindo mínimos drawdowns enquanto maximiza os retornos potenciais. Em essência, Glow Beyond Time atua como um seguidor de tendência e um gestor de risco, otimizando cada operação para você.

Aspecto Detalhes
Símbolo US500
Intervalo de Tempo M15
Sistema de Seguimento de Tendência Sim, projetado para capturar tendências fortes do mercado e segui-las até que a tendência se desvaneça.
Filtros MACD Sim, integrados para segurança adicional para garantir que apenas operações de alta probabilidade sejam executadas.
Trailing Stop Avançado Sim, projetado para garantir lucros enquanto minimiza drawdowns, com adaptação dinâmica às condições do mercado.
Configurações de Risco Ajustáveis para combinar com seu estilo de negociação e apetite ao risco.
Blog
https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369
Channel https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots


Glow Beyond Time é compatível com uma gama de contas de negociação, incluindo desafios de empresas prop, tornando-o uma escolha ideal para traders que buscam passar esses testes com confiança.

Aviso: Glow Beyond Time deve ser usado apenas em um gráfico para evitar sobreposição de operações. Isso garante que o EA opere em seu mais alto potencial e não duplique negociações em múltiplos gráficos.

Como Começar

  1. Anexe Glow Beyond Time ao seu gráfico US500 M15.
  2. Configure suas preferências de risco de acordo com sua estratégia.
  3. Saia e divirta-se e deixe o EA cuidar do resto.

Seja você visando consistência ou tentando passar desafios de contas financiadas, Glow Beyond Time tem a tecnologia e estratégia para ajudá-lo a alcançar seus objetivos de negociação.

Nota: Certifique-se de entrar em contato após a compra para receber seu acesso gratuito ao nosso canal do Telegram, onde você obterá dicas de negociação exclusivas, presentes e atualizações.

