Descrição do Produto

Dual Bollinger Session Channel

O Dual Bollinger Session Channel é um indicador profissional para MetaTrader 5 que constrói canais de preço baseados em dois conjuntos de Bandas de Bollinger, calculados a partir do pregão anterior real (diário ou semanal), respeitando rigorosamente os limites de cada sessão.

Diferente das Bandas de Bollinger tradicionais, que se movem a cada novo candle, este indicador fixa os níveis do canal durante todo o período, permitindo ao trader visualizar com clareza:

Zonas de equilíbrio de preço

Áreas de excesso (sobrecompra e sobrevenda)

Regiões estatísticas de expansão e contração

O indicador foi projetado para funcionar corretamente em qualquer timeframe, mantendo a coerência visual dos canais e evitando distorções comuns em indicadores baseados em objetos gráficos.

Princípio de Funcionamento

O indicador identifica o último pregão válido (diário ou semanal). Calcula duas Bandas de Bollinger: Banda Interna (BB1) – desvio padrão menor

Banda Externa (BB2) – desvio padrão maior Os valores calculados são fixados para todo o período atual, criando canais estáveis. O desenho respeita exatamente o início e o fim do período, criando gaps visuais automáticos entre dias ou semanas. Opcionalmente, o indicador aplica sombreamento estatístico e estilo especial para sexta-feira, facilitando a leitura do contexto de mercado.

Principais Vantagens

✔ Canais estatísticos fixos durante o período

✔ Funciona em qualquer timeframe (M1 a D1)

✔ Respeita o pregão real e ignora fins de semana

✔ Não utiliza objetos para linhas principais (buffers compatíveis com EAs)

✔ Visual limpo, institucional e profissional

✔ Ideal para Forex, índices, commodities e criptomoedas

Parâmetros de Entrada

1. Período do Canal

PeriodoCanal – Define se o canal será baseado no período diário ou semanal.

2. Configuração de Dias

UsarUltimoPregaoReal – Usa apenas dias válidos de negociação.

MostrarDiasAnteriores – Exibe canais de períodos anteriores.

QuantidadeDiasAnteriores – Quantidade de períodos históricos exibidos.

OcultarSabadoDomingo – Remove visualização de fins de semana.

3. BB1 – Banda Interna

MostrarBB1 – Exibe ou oculta a BB1.

BB1Period – Período da média.

BB1Dev – Desvio padrão.

BB1Price – Preço aplicado.

CorBB1 – Cor das linhas.

BB1Width – Espessura das linhas.

4. BB2 – Banda Externa

MostrarBB2 – Exibe ou oculta a BB2.

BB2Period – Período da média.

BB2Dev – Desvio padrão.

BB2Price – Preço aplicado.

CorBB2 – Cor das linhas.

BB2Width – Espessura das linhas.

5. Linhas Médias

MostrarMedias – Mostra as médias centrais.

LinhaMediaPontilhada – Define estilo pontilhado.

CorMediaCentral – Cor da média central.

MostrarMediaEntreBBs – Exibe média entre BB1 e BB2.

CorMediaEntreBBs – Cor da linha intermediária.

6. Sombreamento

SombreamentoAtivo – Ativa o preenchimento visual.

UsarSombreamentoBB1 – Usa BB1 como limite do sombreamento.

CorSombreamento – Cor do preenchimento.

TransparenciaSombreamento – Nível de transparência.

SombreamentoEspecialSexta – Cor especial para sexta-feira.

7. Estilo Especial de Sexta-feira

EstiloEspecialSexta – Ativa estilo visual diferenciado.

SextaCorCanal – Cor dos canais.

SextaCorMedia – Cor das médias.

SextaEspessura – Espessura das linhas.

SextaEstiloLinha – Estilo de traço.

Indicação de Uso

Este indicador não gera sinais de compra ou venda. Ele fornece estrutura estatística de preço, sendo ideal para:

Price Action

Breakouts

Reversões estatísticas

Gestão de risco

Confirmação de contexto

Pode ser usado manualmente ou em conjunto com Expert Advisors, graças ao uso exclusivo de buffers.

Aviso de Risco

Este produto é uma ferramenta de análise técnica. Não garante lucros e não substitui uma gestão de risco adequada. O trader é totalmente responsável por suas decisões.

Desenvolvido por Ds Global Systems