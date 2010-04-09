Dual Bollinger Session Channel

Dual Bollinger Session Channel

Descrição do Produto

O Dual Bollinger Session Channel é um indicador profissional para MetaTrader 5 que constrói canais de preço baseados em dois conjuntos de Bandas de Bollinger, calculados a partir do pregão anterior real (diário ou semanal), respeitando rigorosamente os limites de cada sessão.

Diferente das Bandas de Bollinger tradicionais, que se movem a cada novo candle, este indicador fixa os níveis do canal durante todo o período, permitindo ao trader visualizar com clareza:

  • Zonas de equilíbrio de preço

  • Áreas de excesso (sobrecompra e sobrevenda)

  • Regiões estatísticas de expansão e contração

O indicador foi projetado para funcionar corretamente em qualquer timeframe, mantendo a coerência visual dos canais e evitando distorções comuns em indicadores baseados em objetos gráficos.

Princípio de Funcionamento

  1. O indicador identifica o último pregão válido (diário ou semanal).

  2. Calcula duas Bandas de Bollinger:

    • Banda Interna (BB1) – desvio padrão menor

    • Banda Externa (BB2) – desvio padrão maior

  3. Os valores calculados são fixados para todo o período atual, criando canais estáveis.

  4. O desenho respeita exatamente o início e o fim do período, criando gaps visuais automáticos entre dias ou semanas.

  5. Opcionalmente, o indicador aplica sombreamento estatístico e estilo especial para sexta-feira, facilitando a leitura do contexto de mercado.

Principais Vantagens

  • ✔ Canais estatísticos fixos durante o período

  • ✔ Funciona em qualquer timeframe (M1 a D1)

  • ✔ Respeita o pregão real e ignora fins de semana

  • ✔ Não utiliza objetos para linhas principais (buffers compatíveis com EAs)

  • ✔ Visual limpo, institucional e profissional

  • ✔ Ideal para Forex, índices, commodities e criptomoedas

Parâmetros de Entrada

1. Período do Canal

  • PeriodoCanal – Define se o canal será baseado no período diário ou semanal.

2. Configuração de Dias

  • UsarUltimoPregaoReal – Usa apenas dias válidos de negociação.

  • MostrarDiasAnteriores – Exibe canais de períodos anteriores.

  • QuantidadeDiasAnteriores – Quantidade de períodos históricos exibidos.

  • OcultarSabadoDomingo – Remove visualização de fins de semana.

3. BB1 – Banda Interna

  • MostrarBB1 – Exibe ou oculta a BB1.

  • BB1Period – Período da média.

  • BB1Dev – Desvio padrão.

  • BB1Price – Preço aplicado.

  • CorBB1 – Cor das linhas.

  • BB1Width – Espessura das linhas.

4. BB2 – Banda Externa

  • MostrarBB2 – Exibe ou oculta a BB2.

  • BB2Period – Período da média.

  • BB2Dev – Desvio padrão.

  • BB2Price – Preço aplicado.

  • CorBB2 – Cor das linhas.

  • BB2Width – Espessura das linhas.

5. Linhas Médias

  • MostrarMedias – Mostra as médias centrais.

  • LinhaMediaPontilhada – Define estilo pontilhado.

  • CorMediaCentral – Cor da média central.

  • MostrarMediaEntreBBs – Exibe média entre BB1 e BB2.

  • CorMediaEntreBBs – Cor da linha intermediária.

6. Sombreamento

  • SombreamentoAtivo – Ativa o preenchimento visual.

  • UsarSombreamentoBB1 – Usa BB1 como limite do sombreamento.

  • CorSombreamento – Cor do preenchimento.

  • TransparenciaSombreamento – Nível de transparência.

  • SombreamentoEspecialSexta – Cor especial para sexta-feira.

7. Estilo Especial de Sexta-feira

  • EstiloEspecialSexta – Ativa estilo visual diferenciado.

  • SextaCorCanal – Cor dos canais.

  • SextaCorMedia – Cor das médias.

  • SextaEspessura – Espessura das linhas.

  • SextaEstiloLinha – Estilo de traço.

Indicação de Uso

Este indicador não gera sinais de compra ou venda. Ele fornece estrutura estatística de preço, sendo ideal para:

  • Price Action

  • Breakouts

  • Reversões estatísticas

  • Gestão de risco

  • Confirmação de contexto

Pode ser usado manualmente ou em conjunto com Expert Advisors, graças ao uso exclusivo de buffers.

Aviso de Risco

Este produto é uma ferramenta de análise técnica. Não garante lucros e não substitui uma gestão de risco adequada. O trader é totalmente responsável por suas decisões.

Desenvolvido por Ds Global Systems


Produtos recomendados
Cybertrade Auto Fibonacci
Emanuel Andriato
4.9 (10)
Indicadores
Cybertrade Auto Fibonacci retração e projeção  - MT5   O Fibonacci automático é um indicador que traça automaticamente a retração e projeção de Fibonacci com base no número de barras que você seleciona na configuração do indicador. Estão disponíveis 9 níveis diferentes para retração e 3 níveis para projeção que podem ser customizados conforme desejado. Funciona em períodos maiores do que o período visível no gráfico. Todos os valores estão disponíveis em forma de buffers para simplificar possí
FREE
Marca Dagua
Erison Francisco De Sales
3 (1)
Indicadores
Adiciona marca d'água com nome do ativo em negociação. Pode ser ajustado definindo tamanho da fonte e coloração do texto. Testado com vários ativos do mercado B3 e Forex  Adione ao gráfico e configure de acordo com a necessidade. Caso tenha problemas sinta-se a-vontade para nos avisar e providenciaremos a correção logo que possível. ______________________________
FREE
Multiple TimeFrame MACD Confluency Tool
Kelvin Souza Da Costa Oliveira
Indicadores
Multiple Timeframe MACD indicator. This indicator was built for making multiple timeframe analysis possible in MT5 using MACD Indicator. MACD Indicator traditionally shows two lines and one histogram. MACD Line(Yellow) is calculated by subtracting 12period EMA(fast) from 26period EMA (slow). Signal Line(Blue) is created by a 9period EMA from MACD Line. Histogram is just the difference between MACD and Signal lines. Histogram is colored based on the difference between its value and the previous h
MultiSymbolsWpr Indice x IBOV
Israel Goncalves Moraes De Souza
Indicadores
O Indicador identifica relação do Índice com a soma dos principais ativos, funciona para qualquer mercado do mund o, possui um oscilador WPR com a soma dos principais ativos escolhidos, indicando a antecipação do movimento em relação ao Índice. Características WPR com a soma dos papéis escolhidos - branco WPR do papel atual - vermelho Canal de Tendência O indicador pode indicar movimento de entradas, sendo: cruzamento das linhas cruzamento da linha Multi Symbols no -50 cruzamento entre os canai
FREE
Multi Timeframe Multi Ddivergence MT5 indicator
Gazi Mahmudur Rahman
Indicadores
Indicador MTF de Divergência Múltipla (MT5) Identifique Reversões Poderosas Antes Que Aconteçam O MTF de Divergência Múltipla é uma ferramenta avançada de deteção de divergências, concebida para traders profissionais que exigem confirmação em vários períodos gráficos e alertas em tempo real. Ao contrário dos indicadores de divergência padrão, que funcionam apenas num oscilador, esta ferramenta analisa o RSI, o MACD e o Estocástico simultaneamente e, em seguida, confirma sinais com até 6 per
Watermark Centralized
Ronnie Ferreira Silva
3.67 (3)
Indicadores
Watermark Centralized Adiciona uma marca d'agua centralizada com o nome do ativo e o período escolhido. É possível substituir o tipo de fonte, o tamanho da fonte, a cor da fonte e o caracter separador. A marca d'agua é posicionada atrás dos candles, não atrapalhando a visualização. Possui recentralização automática caso a janela seja redimensionada. Espero que este indicador te ajude, bons trades ;)
FREE
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indicadores
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
Support and Resistance Depth of Market
Antonio Augusto Barreto De Melo
Indicadores
Muitas vezes buscamos pontos de suporte e resistência no gráfico. Uma das técnicas que pode-se utilizar é através da quantidade de lotes oferecidos no livro de ofertas. Este indicador busca os maiores lotes do livro de ofertas e desenha no gráfico em forma de linhas, com isso obtemos onde fica a maior concentração de lotes oferecidos no mercado da bolsa centralizada naquele momento, configurando assim possíveis linhas de suporte e resistência. - A quantidade de linhas a desenhar pode ser definid
Traders Inside Trend Indicator
Markus Paminger
Indicadores
Displays trends in current chart. You can display trends of multiple timeframes in one chart by inserting this indicator as often as you want. Key features: displays trend line by finding highs and lows counts number of high/low of current trend in different color (long/short) allows you to display multiple timeframe trends in one chart Settings: Indicator Name: if you want to show M5 and H1 on one chart add TITrend twice to your current chart and rename M5 to "TITrendM5" and H1 to "TITrendH1" C
Fibo Retracao Maxima e Minima Full
Robson Ferreira
Indicadores
Descubra zonas de RETRAÇÃO e DEFESA traçadas AUTOMATICAMENTE com base na MAXIMA e MINIMA do dia com o indicador Fibo Retração Máxima e Mínima Full Nesse indicador os  níveis de retração  serão ajustados  automaticamente , de acordo com a  máxima e mínima do dia , dessa forma o operador pode analisar os pontos de retração importante, como as  Zonas de Ouro (61,8%) . O indicador técnico de retração Fibonacci para muitos é essencial e a base de todas a previsões dos movimentos do mercado. O nome
HiLo Activator Plus
Rodrigo Galeote
5 (1)
Indicadores
HiLo Activator is one of the most used indicators to determine trend. Find it here with the ability to customize period and colors. This indicator also plots up and down arrows when there is a change on the trend, indicating very strong entry and exit points. HiLo fits well to different types of periods for day trading. You can easily understand when it is time to buy or sell. It works pretty good also for other periods like daily and monthly signalizing long-term trends. The use of the indicato
Fibonacci Master Pro
Claudio Aguiar De Aragao
Indicadores
O Fibonacci Master Pro é um indicador avançado de projeção Fibonacci projetado para otimizar suas estratégias de trading. Este indicador incorpora os princípios da análise técnica de Fibonacci, fornecendo projeções precisas e oportunidades de entrada e saída no mercado. Fibonacci Master Pro  mostra Projeções Fibonnaci para cima e para baixo baseadas no valor máximo e mínimo de uma vela que você especifica. Principais Características :  **Projeções Precisas:** Utilizando algoritmos sofisticado
Chart Control MT5
Danrlei Hornke
5 (1)
Indicadores
O Chart Control é um indicador que permite de forma rapida e pratica alterar o timeframe e ativo do grafico, possibilitando que voce possa fazer todas as suas analises em apenas um grafico sem precisar abrir vários, além disso voce pode escolher o entre os temas claro e escuro para o qual melhor se adapta a sua preferencia. MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/112155  
FREE
Didi Index Indicator
Eduardo Fernando Teixeira
Indicadores
O Didi Index é um indicador que auxilia na identificação da "Agulhada do Didi", método criado pelo experiente trader brasileiro Odir Aguiar (Didi). O QUE É A AGULHADA DO DIDI? O conceito das agulhadas é simples: adicionam-se no gráfico 3 médias móveis (por padrão 3, 8 e 20 períodos, no modo simples), e sempre que as 3 médias passarem simultaneamente por dentro do corpo real de um candle ocorre a agulhada, que foi batizada assim pois esse movimento é semelhante a passar uma linha por dentro da
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
Indicator LuxAlgo Envelope
Luis Orlandini
Indicadores
This indicator builds upon the previously posted Nadaraya-Watson smoothers. Here we have created an envelope indicator based on Kernel Smoothing with integrated alerts from crosses between the price and envelope extremities. Unlike the Nadaraya-Watson estimator, this indicator follows a contrarian methodology. Please note that by default this indicator can be subject to repainting. Users can use a non-repainting smoothing method available from the settings. The triangle labels are designed so
XCalper HiLo Activator
Aecio de Feo Flora Neto
Indicadores
HiLo Activator v1.02 by xCalper The HiLo Activator is similar to moving average of previous highs and lows. It is a trend-following indicator used to display market’s direction of movement. The indicator is responsible for entry signals and also helps determine stop-loss levels. The HiLo Activator was first introduced by Robert Krausz in the Feb. 1998 issue of Stocks & Commodities Magazine.
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versão 2025 249$ Apenas para os primeiros 5 compradores! Sinal ao Vivo Verifique o desempenho ao vivo do Sonic R Pro Enhanced: Estratégia de Trading Sonic R Pro Enhanced é uma versão aprimorada da estratégia Sonic R, automatizando operações com base na Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e incorporando algoritmos avançados para maximizar o desempenho. Timeframes: M15, M30 Pares suportados: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trading - Retrações e
AutoSignals Trend Panel
Danilo Maia Siqueira
Indicadores
O indicador rastreia a tendência em 5 tempos gráficos diferentes do mesmo ativo, tendo como base 6 sinais par cada tempo gráfico. O indicador tem como principal objetivo, nos mostrar a tendência majoritária do ativo financeiro em que ele foi colocado. O sistema passa as informações das tendências em diversos tempos gráficos, dessa forma o usuário consegue ter uma visão ampla do movimento do ativo, este tipo de ferramenta faz com que o usuário tenha uma maior taxa de acerto pelo fato de auxilia
Simple Candle Countdown
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Indicadores
Simple candle countdown - never again miss how much time is left to open a new bar! This indicator doesn't plot any line on the chart - it uses only objects and calculates the time left to open a new bar. You can set custom colors for the panel background and border and for the text color. Simple as that, the indicator is ready to use. If you find any bugs, feel free to contact me. 
FREE
Supreme CCI Divergence Indicator
Eveline Van Neyghem
Indicadores
A lot of professional traders use high quality divergence signals as a part of their strategy to enter a position. Spotting correct divergences quickly can often be hard, especially if your eye isn’t trained for it yet. For this reason we’ve created a series of easy to use professional oscillator divergence indicators that are very customisable so you get only the signals you want to trade. We have this divergence indicator for RSI, MACD, Stochastics, CCI and OBV. RSI:   https://www.mql5.com/en/
Supreme Stoch Divergence Indicator
Eveline Van Neyghem
Indicadores
A lot of professional traders use high quality divergence signals as a part of their strategy to enter a position. Spotting correct divergences quickly can often be hard, especially if your eye isn’t trained for it yet. For this reason we’ve created a series of easy to use professional oscillator divergence indicators that are very customisable so you get only the signals you want to trade. We have this divergence indicator for RSI, MACD, Stochastics, CCI and OBV. RSI:   https://www.mql5.com/en/
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Probability Advanced Indicator
Dioney De Jesus Batista Alves
Indicadores
. O ProbabilityAdvancedIndicator é uma ferramenta sofisticada para análise de probabilidade de tendência, desenvolvida para operações de scalping e day trade. Ele combina múltiplos indicadores técnicos e análise multi-timeframe para gerar sinais visuais claros de probabilidade de compra/venda. O ProbabilityAdvancedIndicator é uma ferramenta completa para traders que buscam: Tomada de decisão baseada em probabilidade Análise técnica consolidada Flexibilidade para diferentes estilos de operação I
Fibonacci Sessions MT5
Nikhil T K
Indicadores
O Indicador Fibonacci Sessions é uma poderosa ferramenta de trading projetada para scalping de precisão e estratégias intradiárias.  Ele traça automaticamente os principais níveis de Fibonacci para as sessões de Nova Iorque, Londres e Ásia, oferecendo aos traders uma visão clara da dinâmica do preço durante as principais sessões de mercado.  Zonas exclusivas de "Ouro" são destacadas em cada sessão, onde o preço reage com mais frequência.  Isso cria zonas altamente confiáveis para reversões, romp
FREE
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
DM IND Exclusive
Sergio Vidal Prado
Indicadores
Indicador Para Opções Binarias. Indicator for Binary Options Usa dois gales. Instalar em mt5 Esse indicador é para ser usado no tempo de vela de 5 minutos e em M5. Este também funciona em M1, porém é mais eficiente em M5. Só descompactar e copiar os arquivos na pasta de dados do seu MT5. Arquivos indicator na pasta MQL5 - Indicator. Baixe também a Media Movel totalmente gratis: https://www.mql5.com/pt/market/product/50400 Esse Indicador é para a próxima vela. Apareceu a seta, só aguardar a próx
Support indicator and resistance with arrows
Maicon Pinheiro Dos Santos
Indicadores
Indicador perfeito para usa  No Forex ou na Opções binária Pode usar manualmente ou usa automatizado na plataforma mt2trading  ou outras iguais Indicador winrate 90% Perguntas frequentes Com que corretoras isso funcionar? IQOption.com Binary.com Alpari.com Spectre.ai Instaforex.com Clmforex.com GCOption.com É necessario deixar meu pc ligado o dia todo usando o modo automatizado? >embora nossa plataforma deva rodar constantemente em seu laptop / PC, se você quer que ela funcione enquanto
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicadores
O Trend Trading é um indicador projetado para lucrar o máximo possível com as tendências que ocorrem no mercado, cronometrando retrocessos e rupturas. Ele encontra oportunidades de negociação analisando o que o preço está fazendo durante as tendências estabelecidas. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Negocie mercados financeiros com confiança e eficiência Lucre com as tendências estabelecidas sem ser chicoteado Reconhecer retrocessos
Paula Bollinger Bands Strategy
Francisco Gomes Da Silva
4 (2)
Indicadores
Setup da Paula A estrategia da Paula foi criada por Joe Ross e muito difundida aqui no Brasil por Rodrigo Cohen Indicador Para você não precisar ficar procurando onde seriam as entradas dela no grafico eu criei esse indicador que mostra com uma seta onde seriam as entradas da Paula. A entrada da Paula A entrada é configurada quando o preço de um candle fecha fora e no candle seguinte fecha dentro, então deve operar na abertura do proximo candle. Comente Me deixe saber se esse indicador que fiz s
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Mais do autor
Professional Percentage Levels Indicator
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indicadores
Indicador Profissional de Níveis Percentuais Níveis percentuais de alta precisão, calculados a partir do preço de abertura do período Esta ferramenta profissional de trading plota automaticamente níveis percentuais simétricos a partir do preço de abertura Diário, Semanal ou Mensal , oferecendo aos traders zonas de referência claras para estratégias intraday e swing trade . Nota: Como parte do nosso lançamento inicial, este indicador está sendo disponibilizado gratuitamente para os primeiros 100
FREE
Four MA on OBV
Danton Dos Santos Sardinha Junior
5 (1)
Indicadores
Four MA on OBV - Seu Guia Definitivo para Operações Bem-Sucedidas! Desvende o verdadeiro potencial das suas operações com o indicador Four MA on OBV . Projetado exclusivamente para a plataforma MetaTrader 5, este poderoso indicador combina quatro médias móveis com o On-Balance Volume (OBV) para fornecer sinais precisos e confiáveis. Características Técnicas: Quatro Médias Móveis: Integração de médias móveis simples, exponenciais, suavizadas e lineares para um acompanhamento detalhado das tendênc
Daily Trend Lines Pro
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indicadores
Descrição Técnica Daily Trend Lines Pro é um indicador avançado desenvolvido em MQL5, projetado para oferecer insights precisos dos movimentos diários do mercado. Com base na média móvel calculada a partir do primeiro candle de cada dia, o indicador traça uma linha de tendência diária que se reinicia a cada novo dia, garantindo clareza visual e delimitando os períodos de negociação. Principais Funcionalidades: Cálculo Dinâmico e Preciso: A linha diária é derivada do valor da média móvel calcula
BD Bands Precision
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Experts
BD Bands Precision – Seu guia definitivo para negociações automatizadas de ouro bem-sucedidas! Desbloqueie todo o potencial das suas operações com o BD Bands Precision . Projetado exclusivamente para a plataforma MetaTrader 5 , este Expert Advisor é baseado nas Bandas de Bollinger e no Canal Donchian , fornecendo sinais precisos e confiáveis. O EA utiliza uma estratégia combinada de: Bandas de Bollinger para identificar condições de sobrecompra/sobrevenda Canal Donchian para confirmar tendênci
SqueezeMAX Pro
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indicadores
Mikko Breakout Indicator - Detector de Rompimentos Inteligente Mikko Breakout Indicator Detector de Rompimentos com Visualização Inteligente para MetaTrader 5 Breakouts em Tempo Real Visualização Adaptável Alta Performance Totalmente Customizável Descrição Técnica O Mikko Breakout é um indicador avançado para MetaTrader 5 que identifica pontos de rompimento (breakouts) em tempo real, utilizando uma lógica baseada em máximas/mínimas móveis. Ele se adapta dinamicamente ao estilo do grá
MultiMA Ichimoku Stochastic Color
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indicadores
Visualize Market Momentum with Precision MultiMA_ICHIMOKU_STO_Color is a comprehensive technical analysis tool designed to provide clear market signals by combining three powerful indicators into one smart system. This indicator integrates three customizable Moving Averages, key components of the Ichimoku Cloud, and the Stochastic oscillator. Its unique feature is the intelligent candle coloring system that instantly reveals market conditions: Bullish (Blue): Price is above all three MAs AND Sto
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário