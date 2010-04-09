Dual Bollinger Session Channel
- Indicadores
- Danton Dos Santos Sardinha Junior
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Descrição do Produto
O Dual Bollinger Session Channel é um indicador profissional para MetaTrader 5 que constrói canais de preço baseados em dois conjuntos de Bandas de Bollinger, calculados a partir do pregão anterior real (diário ou semanal), respeitando rigorosamente os limites de cada sessão.
Diferente das Bandas de Bollinger tradicionais, que se movem a cada novo candle, este indicador fixa os níveis do canal durante todo o período, permitindo ao trader visualizar com clareza:
-
Zonas de equilíbrio de preço
-
Áreas de excesso (sobrecompra e sobrevenda)
-
Regiões estatísticas de expansão e contração
O indicador foi projetado para funcionar corretamente em qualquer timeframe, mantendo a coerência visual dos canais e evitando distorções comuns em indicadores baseados em objetos gráficos.
Princípio de Funcionamento
-
O indicador identifica o último pregão válido (diário ou semanal).
-
Calcula duas Bandas de Bollinger:
-
Banda Interna (BB1) – desvio padrão menor
-
Banda Externa (BB2) – desvio padrão maior
-
-
Os valores calculados são fixados para todo o período atual, criando canais estáveis.
-
O desenho respeita exatamente o início e o fim do período, criando gaps visuais automáticos entre dias ou semanas.
-
Opcionalmente, o indicador aplica sombreamento estatístico e estilo especial para sexta-feira, facilitando a leitura do contexto de mercado.
Principais Vantagens
-
✔ Canais estatísticos fixos durante o período
-
✔ Funciona em qualquer timeframe (M1 a D1)
-
✔ Respeita o pregão real e ignora fins de semana
-
✔ Não utiliza objetos para linhas principais (buffers compatíveis com EAs)
-
✔ Visual limpo, institucional e profissional
-
✔ Ideal para Forex, índices, commodities e criptomoedas
Parâmetros de Entrada
1. Período do Canal
-
PeriodoCanal – Define se o canal será baseado no período diário ou semanal.
2. Configuração de Dias
-
UsarUltimoPregaoReal – Usa apenas dias válidos de negociação.
-
MostrarDiasAnteriores – Exibe canais de períodos anteriores.
-
QuantidadeDiasAnteriores – Quantidade de períodos históricos exibidos.
-
OcultarSabadoDomingo – Remove visualização de fins de semana.
3. BB1 – Banda Interna
-
MostrarBB1 – Exibe ou oculta a BB1.
-
BB1Period – Período da média.
-
BB1Dev – Desvio padrão.
-
BB1Price – Preço aplicado.
-
CorBB1 – Cor das linhas.
-
BB1Width – Espessura das linhas.
4. BB2 – Banda Externa
-
MostrarBB2 – Exibe ou oculta a BB2.
-
BB2Period – Período da média.
-
BB2Dev – Desvio padrão.
-
BB2Price – Preço aplicado.
-
CorBB2 – Cor das linhas.
-
BB2Width – Espessura das linhas.
5. Linhas Médias
-
MostrarMedias – Mostra as médias centrais.
-
LinhaMediaPontilhada – Define estilo pontilhado.
-
CorMediaCentral – Cor da média central.
-
MostrarMediaEntreBBs – Exibe média entre BB1 e BB2.
-
CorMediaEntreBBs – Cor da linha intermediária.
6. Sombreamento
-
SombreamentoAtivo – Ativa o preenchimento visual.
-
UsarSombreamentoBB1 – Usa BB1 como limite do sombreamento.
-
CorSombreamento – Cor do preenchimento.
-
TransparenciaSombreamento – Nível de transparência.
-
SombreamentoEspecialSexta – Cor especial para sexta-feira.
7. Estilo Especial de Sexta-feira
-
EstiloEspecialSexta – Ativa estilo visual diferenciado.
-
SextaCorCanal – Cor dos canais.
-
SextaCorMedia – Cor das médias.
-
SextaEspessura – Espessura das linhas.
-
SextaEstiloLinha – Estilo de traço.
Indicação de Uso
Este indicador não gera sinais de compra ou venda. Ele fornece estrutura estatística de preço, sendo ideal para:
-
Price Action
-
Breakouts
-
Reversões estatísticas
-
Gestão de risco
-
Confirmação de contexto
Pode ser usado manualmente ou em conjunto com Expert Advisors, graças ao uso exclusivo de buffers.
Aviso de Risco
Este produto é uma ferramenta de análise técnica. Não garante lucros e não substitui uma gestão de risco adequada. O trader é totalmente responsável por suas decisões.
Desenvolvido por Ds Global Systems