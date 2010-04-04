Professional Percentage Levels Indicator

Indicador Profissional de Níveis Percentuais
Níveis percentuais de alta precisão, calculados a partir do preço de abertura do período

Esta ferramenta profissional de trading plota automaticamente níveis percentuais simétricos a partir do preço de abertura Diário, Semanal ou Mensal, oferecendo aos traders zonas de referência claras para estratégias intraday e swing trade.

Nota: Como parte do nosso lançamento inicial, este indicador está sendo disponibilizado gratuitamente para os primeiros 100 usuários, ou até 15 de janeiro de 2025. Após esse período, o preço padrão será de US$ 49,00.

Principais Funcionalidades

Modos Duplos de Operação:

  • Modo Período:
    Níveis calculados a partir do preço de abertura do período atual

  • Modo Projeção:
    Níveis projetados à frente, baseados no preço de abertura do período anterior

Configuração Flexível:

  • Três níveis percentuais personalizáveis
    (padrão: 0,70%, 1,00%, 1,23%)

  • Suporte aos timeframes Diário, Semanal e Mensal

  • Filtro opcional de dados de fim de semana

  • Personalização completa de cores, estilos e espessura para cada nível

Especificações Técnicas:

  • 14 buffers de indicador (7 para cada modo)

  • Compatível com todos os timeframes de gráfico

  • Linhas terminam na penúltima barra, garantindo uma apresentação visual limpa

  • Recalculo automático ao alterar parâmetros

  • Sem repaint e sem lag

Ideal Para:

  • Traders do Reino Unido / Europa:
    Perfeito para acompanhar FTSE 100, DAX e pares de Forex durante a sessão de Londres

  • Traders sistemáticos alemães:
    Níveis matemáticos precisos para estratégias baseadas em regras

  • Gestores profissionais:
    Referências visuais claras para gestão de risco e alvos de lucro

  • Swing traders:
    Níveis semanais e mensais como excelentes zonas de suporte e resistência

Casos de Uso:

  • Identificação de ranges intraday em índices principais
    (DAX, FTSE, Euro Stoxx)

  • Definição de alvos de lucro sistemáticos em níveis percentuais

  • Análise do comportamento do preço em limiares estatisticamente relevantes

  • Combinação com outras ferramentas de análise técnica para zonas de confluência

Qualidade Profissional

Desenvolvido por Danton Junior – Xtraders, com foco em performance, confiabilidade e arquitetura de código limpa.

Sem repaint. Sem atraso. Apenas níveis matemáticos precisos, atualizados em tempo real.


Produtos recomendados
AliPivot Points
Alexandra Voicu
Indicadores
AliPivot Points is a Meta Trader 5 Indicator that draws you the latest pivot points. You can choose from timeframes ranging from 1 Minute to 1 Month. Calculation methods for pivot points includes: Classic Pivot Points Camarilla Pivot Points Fibonacci Pivot Points Woodie Pivot Points You can personalize the line colors, style, and width to suit your preference. The indicator displays values on the right side of the chart. AliPivot Points values can also be utilized by developers for creating Expe
FREE
Virtual Trend Assistant
Gennady Sergienko
Indicadores
O indicador é uma ferramenta analítica que incorpora 37 variações diferentes de médias móveis desenvolvidas por autores como Patrick Mulloy, Mark Jurik, Chris Satchwell, Alan Hull e outros. Ele fornece a capacidade de testes virtuais históricos. O indicador pode ser usado em vários instrumentos, incluindo ouro, criptomoedas, índices de ações, pares de moedas e outros ativos. Um backtester visual integrado permite que os usuários simulem posições de negociação virtuais, rastreiem resultados e ava
FREE
Amiguinhos Bar Counter
Eduardo Correia Da Silva
3.67 (3)
Indicadores
O Amiguinho's Bar Counter é um indicador de price action para exibir a contagem de barras (candles) com algumas opções interessantes. Sobre o parâmetro "Período de análise": caso o timeframe corrente estiver em minutos, então o período de análise será considerado em dias; caso o timeframe corrente estiver em dias, então o período de análise será considerado em meses; ou caso o timeframe corrente estiver em semanas ou meses, então o período de análise será considerado em anos.
FREE
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicator for MT5 – Pivot-Based Reversal and Trend Levels Raymond Cloudy Day Indicator is a pivot-based level indicator for MetaTrader 5 (MT5). It was developed by Ngo The Hung based on Raymond’s original idea and is designed to give a structured view of potential reversal zones, trend extensions and support/resistance levels directly on the chart. The default settings are optimised for XAUUSD on the H1 timeframe, but the indicator can be tested and adjusted for other symbols
FREE
MP Woodie Pivot Levels for MT5
Pierre Ksachikian
Indicadores
This indicator is stand alone version from  MP Pivot Levels  (All in one) containing Woodie Pivots. Woodie’s pivot points are made up of multiple key levels, calculated from past price points, in order to frame trades in a simplistic manner. The key levels include the ‘pivot’ itself, and multiple support and resistance levels (usually up to three each). Traders use these levels as a guide for future price movements when setting up trades. The pivot : (Previous high + previous low + 2 x previous
FREE
Simple Weis Wave
Jean Jacques Huve Ribeiro
3.67 (3)
Indicadores
One of the best tools for analyzing volume, Weis Wave was idelized by David Weis, to facilitate the reading of directional flow. For the VSA method disciples it is an evolution of the practices created by Richard Wycoff, facilitating a predictive reading of the market, always seeking an accumulation and distribution of the negotiated contracts. Cumulative wave volume  Range of wave ( removed) Average Wave volume Ref "Tim Ord lectures" ( removed)
FREE
Pivots Lines
Abakou Nazaire Ayelenou
5 (1)
Indicadores
Desenha pontos pivôs Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla para qualquer período de tempo Apoiar todo o tipo de pivot Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla Apoiar qualquer período de tempo (M1...H1...D1...MN1...Anualmente) Servidor de apoio Horário de Verão Apoio forex secção diária de Sydney aberta para os EUA Fechar Apoiar o comércio Crypto Preencher a lacuna entre o pivot e a tendência, muito útil Os pontos pivot mostram a direcção da tendência e
FREE
Pivot Point Classic Indicator
Nils R M Peleman
5 (1)
Indicadores
Detailed Description: The   Pivot Point Classic Indicator   is designed for traders who rely on classic pivot points and midpoints levels for their trading strategies. By automatically calculating and plotting these levels, the indicator provides a clear, visual representation of critical price areas where the market may reverse or break out. Key Features: Automatic Pivot Point Calculations : Automatically calculates pivot points, three support (S1, S2, S3) and resistance (R1, R2, R3) levels bas
FREE
VWAP Wave
Rizwan Akram
Indicadores
VWAP WAVE [Riz] - MT5 Indicator               Advanced VWAP Divergence Detection System VWAP Wave is a professional-grade Volume Weighted Average Price indicator with built-in divergence detection system. It identifies high-probability reversal and continuation signals by analyzing price-VWAP relationships across multiple timeframes.
FREE
Renko Chart
Marcin Konieczny
3.56 (9)
Indicadores
This indicator allows to display Renko charts in the indicator window. Renko charts show only price movements that are bigger than the specified box size. It helps to eliminate noise and allows to focus on main trends. Time is not a factor here. Only price movements are taken into account. That's why Renko chart is not synchronized with the main chart it is attached to. Indicator works in two modes: CLOSE - only close prices are taken into account while building the chart HIGH_LOW - only high/l
FREE
Auto Midas VWAP
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicadores
AUTO MIDAS VWAP Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Commonly, MIDAS VWAP damand you to determine the initial point of analysis. This indicator plots automatically based on ZigZag Approach. You will be able to use up to 3 HIGH MIDAS VWAP's and 3 LOW MIDAS VWAP's. Wish the best trade results!!
Cybertrade Bollinger Bands
Emanuel Andriato
Indicadores
Cybertrade Double Bollinger Bands - MT5 O indicador Bollinger Bands mostra os níveis de diferentes máximos e mínimos que um preço de segurança atingiu em uma determinada duração e também sua força relativa, onde os máximos estão próximos à linha superior e os mínimos estão próximos à linha inferior. Nosso diferencial é apresentar esse indicador de forma dupla, com disponibilização de seus valores para simplificar as automatizações. Funciona em períodos maiores do que o período visível no gráfi
FREE
Dynamic ExposureTable iExposure Custom
Mohamad Sami Taleb
Indicadores
Do you find it difficult to track and manage your open positions across multiple different symbols in MetaTrader 5? Do you need a quick and comprehensive overview of your current market exposure and the performance of each symbol individually? The "Dynamic Exposure Table" indicator is your ideal tool! This indicator displays a clear and detailed table in a separate window below the chart, summarizing all your open positions and intelligently grouping them by symbol, giving you a complete view of
FREE
Midas VWAP
Paulo Henrique Faquineli Garcia
4 (2)
Indicadores
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. This indicator contains Daily VWAP and MIDAS' VWAP, which means you are able to anchor the beggining of MIDAS' calculations and, therefore you will be able to use this methodology to study price versus volume moves after anchor point. You will be able to anchor up to 3 HIGH MIDAS VWAP's and 3 LOW. Wish
FREE
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Indicadores
Auto Fibonacci Retracement Indicator — Flexible and Reliable This isn’t just another Auto Fibonacci Retracement indicator. It’s one of the most flexible and dependable tools available . If you find it useful, please consider leaving a review or comment — your feedback means a lot! Check out my other helpful tools below: Smart Alert Manager   - Set up advanced alerts and send them to Mobile, Telegram, Discord, Webhook... Timeframes Trend Scanner    - Scan the trend of assets in difference timefr
FREE
Zigzag Pro MT5
Kaijun Wang
5 (5)
Indicadores
本指标 基于 Zigzag 基础上... 增加了: 1.增加了箭头指示,使图表更鲜明 2.增加了价格显示,使大家更清楚的看清价格. 3.增加了报警等设置,可以支持邮件发送 原指标特性: 1.基本的波段指标构型. 2.最近的2个ZIGZAG点不具有稳定性,随着行情而改变,(就是网友所说的未来函数) 3.原指标适合分析历史拐点,波段特性,对于价格波动有一定的指导性. Zigzag的使用方法一 丈量一段行情的起点和终点 （1）用ZigZag标注的折点作为起点和终点之后，行情的走势方向就被确立了（空头趋势）； （2）根据道氏理论的逻辑，行情会按照波峰浪谷的锯齿形运行，行情确立之后会走回撤行情，回撤的过程中ZigZag会再次形成折点，就是回撤点； （3）在回撤点选择机会进场，等待行情再次启动，止损可以放到回撤的高点。 一套交易系统基本的框架就建立起来了。 Zigzag的使用方法二 作为画趋势线的连接点 趋势线是很常见的技术指标，在技术分析中被广泛地使用。 但一直以来趋势线在实战中都存在一个BUG，那就是难以保证划线的一致性。 在图表上有很多的高低点，到底该连接哪一个呢？不同的书上画趋势线的方法
FREE
Essential Renko
Adrian Hodianto
Utilitários
This utility EA will display simple renko, hence the name essential renko. The renko will be shown in a new tab and using custom symbol. Please do note (especially for those who new to Renko), that Renko does not follow timeline as it will follow price movement. That's why it has a lot of potential where you can attach any EA that you want and use any custom indicator in this new custom symbol for renko. Always use M1 timeframe. Most of the time you don't need to change anything. But if you d
FREE
Draw Pivot Point
Rainer Schnoege
Indicadores
The utility draws pivot levels for the selected timefram in classic method. Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + ( high - low ) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (high - low) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) you can change the timeframe, colors and fontsize. also you can change the text for the levels. Have fun and give feedback...
FREE
Rejection Zones
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicadores
Este poderoso indicador analisa o gráfico e mostra zonas de Rejeição de Preços! Isto é, locais onde o preço foi, mas não foi aceito pelo mercado! A visualização desta zona de Rejeição, facilita o entendimento do trader na tomada de decisões de onde operar e como operar! O indicador é composto por 4 linhas, sendo classificadas em 2 grupos: Linhas Vermelha e Amarela: Denotam os extremos onde o preço conseguiu chegar, mas não foi aceito! Linhas Laranja e Azul: A partir delas, denotam o Início da z
FREE
LT Agression Indicator
Thiago Duarte
5 (3)
Indicadores
Este é um indicador de agressão comprador e vendedor que analisa o formato de cada vela e projeta esses dados em forma de histograma. Há 4 histogramas em um só. Na parte frontal temos dois: Superior - força compradora Inferior - força vendedor Na parte de trás temos também dois histogramas, ambos da mesma cor. Eles medem a força conjunta dos compradores e vendedores. Esses histogramas podem ser desativados nos Parâmetros de Entrada. É possível também ter o volume real ou de tick para fazer essa
FREE
Five Minute Drive
Kenan Ozkarakas
5 (2)
Indicadores
"Five Minute Drive" indicator that is designed to be used in the 5 minute timeframe only. One of its most important advantages is that it shows the general trend in the upper time frames when looking at the 5-minute timeframe. Therefore, when opening positions in the 5 minute timeframe, when it is in line with the trends in the upper timeframes, you are less likely to be upside down. If you can interpret the curvilinear and linear lines drawn by this indicator on the graphic screen with your geo
FREE
CPRs Central Pivot Range
Andrii Hurin
Indicadores
The CPR (Central Pivot Range) Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key support and resistance levels on your MetaTrader 5 charts. It calculates the Central Pivot (CP) as the average of the previous day's high, low, and close prices, providing a central reference point. Calculates and plots 11 pivot levels (CP, BC, TC, S1-S4, R1-R4) Adjustable lookback period (default: 5 days) Option to show or hide price labels with customizable size and offset Fully customizable
FREE
Camarilla Swing Trade Indicator
Chayakorn Rakwongthai
Indicadores
Camarilla Swing Trade Indicator is an Indicator. Support and resistance points are calculated from the High Low Close of the previous TF Week's price. What are Camarilla Pivot Points? 1.Camarilla Pivot Points is a modified version of the classic Pivot Point. 2.Camarilla Pivot Points was launched in 1989 by Nick Scott, a successful bond trader. 3.The basic idea behind Camarilla Pivot Points is that price tends to revert to its mean until it doesn't. 4.Camarilla Pivot Points is a mathematical pr
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.4 (10)
Indicadores
Imagine VWAP, MVWAP and MIDAS in one place... Well, you found it! Now you can track the movement of Big Players in various ways, as they in general pursue the benchmarks related to this measuring, gauging if they had good execution or poor execution on their orders. Traders and analysts use the VWAP to eliminate the noise that occurs throughout the day, so they can measure what prices buyers and sellers are really trading. VWAP gives traders insight into how a stock trades for that day and deter
FREE
Standardize
Manuel Gonzales
5 (1)
Indicadores
The "Standardize" indicator   is a technical analysis tool designed to   standardize and smooth price or volume data to highlight significant patterns and reduce market noise, making it easier to interpret and analyze. Description & Functionality: Standardization : The indicator standardizes price or volume values by subtracting the mean and dividing by the standard deviation. This converts the data into a distribution with zero mean and standard deviation of one, allowing different data sets t
FREE
VWAP and MVWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (7)
Indicadores
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Additionally we put in this indicator the MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). For those who do not know the usage and the importance od this indicator I recommend a great article about this subject at Investopedia ( https://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp )
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Indicadores
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Additionally we put in this indicator the MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). For those who do not know the usage and the importance od this indicator I recommend a great article about this subject at Investopedia ( https://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp
FREE
Touch VWAP MT5
Danrlei Hornke
4.8 (5)
Indicadores
O Touch VWAP é um indicador que permite calcular uma Média Ponderada por Volume (VWAP) apenas apertando a tecla 'w' no seu teclado e após clicando no candle do qual deseja realizar o calculo, clicando abaixo do candle é calculada a VWAP baseado na minima dos preços com o volume, clicando sobre o corpo do candle é calculado uma VWAP sobre o preço medio com o volume e clicando acima do candle é calculado uma VWAP baseado na máxima dos preços com o volume, voce tambem tem a opção de remover a VWAP
FREE
Pivot Point MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.09 (11)
Indicadores
The   Pivot Point indicator   automatically calculates and displays the pivot point line and support and resistance levels. Pivot can be calculated according to the Classic, Floor, Fibonacci, Woodie, Camarilla or DeMark formula. It is also possible to select the period for calculating the indicator. A trader can choose from daily, weekly, monthly, or user-defined periods. Types of pivots Classic Floor Fibonacci Woodie Camarilla DeMark Main features The indicator shows the current and historic
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Painel ATR Multi-Tempo Profissional para Scalping e Swing Trading em Ouro Gold Entry Sniper é um indicador avançado para MetaTrader 5 projetado para fornecer sinais de compra/venda precisos para XAUUSD e outros ativos, com base na lógica de Trailing Stop ATR e análise multi-tempo . Ideal tanto para scalpers quanto para swing traders. Principais Recursos e Vantagens Análise Multi-Tempo – Veja a tendência de M1, M5 e M15 em um único painel. Trailing Stop Baseado em ATR – Níveis
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Mais do autor
Dual Bollinger Session Channel
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indicadores
Dual Bollinger Session Channel Descrição do Produto O Dual Bollinger Session Channel é um indicador profissional para MetaTrader 5 que constrói canais de preço baseados em dois conjuntos de Bandas de Bollinger , calculados a partir do pregão anterior real (diário ou semanal), respeitando rigorosamente os limites de cada sessão. Diferente das Bandas de Bollinger tradicionais, que se movem a cada novo candle, este indicador fixa os níveis do canal durante todo o período , permitindo ao trader visu
FREE
Four MA on OBV
Danton Dos Santos Sardinha Junior
5 (1)
Indicadores
Four MA on OBV - Seu Guia Definitivo para Operações Bem-Sucedidas! Desvende o verdadeiro potencial das suas operações com o indicador Four MA on OBV . Projetado exclusivamente para a plataforma MetaTrader 5, este poderoso indicador combina quatro médias móveis com o On-Balance Volume (OBV) para fornecer sinais precisos e confiáveis. Características Técnicas: Quatro Médias Móveis: Integração de médias móveis simples, exponenciais, suavizadas e lineares para um acompanhamento detalhado das tendênc
Daily Trend Lines Pro
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indicadores
Descrição Técnica Daily Trend Lines Pro é um indicador avançado desenvolvido em MQL5, projetado para oferecer insights precisos dos movimentos diários do mercado. Com base na média móvel calculada a partir do primeiro candle de cada dia, o indicador traça uma linha de tendência diária que se reinicia a cada novo dia, garantindo clareza visual e delimitando os períodos de negociação. Principais Funcionalidades: Cálculo Dinâmico e Preciso: A linha diária é derivada do valor da média móvel calcula
BD Bands Precision
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Experts
BD Bands Precision – Seu guia definitivo para negociações automatizadas de ouro bem-sucedidas! Desbloqueie todo o potencial das suas operações com o BD Bands Precision . Projetado exclusivamente para a plataforma MetaTrader 5 , este Expert Advisor é baseado nas Bandas de Bollinger e no Canal Donchian , fornecendo sinais precisos e confiáveis. O EA utiliza uma estratégia combinada de: Bandas de Bollinger para identificar condições de sobrecompra/sobrevenda Canal Donchian para confirmar tendênci
SqueezeMAX Pro
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indicadores
Mikko Breakout Indicator - Detector de Rompimentos Inteligente Mikko Breakout Indicator Detector de Rompimentos com Visualização Inteligente para MetaTrader 5 Breakouts em Tempo Real Visualização Adaptável Alta Performance Totalmente Customizável Descrição Técnica O Mikko Breakout é um indicador avançado para MetaTrader 5 que identifica pontos de rompimento (breakouts) em tempo real, utilizando uma lógica baseada em máximas/mínimas móveis. Ele se adapta dinamicamente ao estilo do grá
MultiMA Ichimoku Stochastic Color
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indicadores
Visualize Market Momentum with Precision MultiMA_ICHIMOKU_STO_Color is a comprehensive technical analysis tool designed to provide clear market signals by combining three powerful indicators into one smart system. This indicator integrates three customizable Moving Averages, key components of the Ichimoku Cloud, and the Stochastic oscillator. Its unique feature is the intelligent candle coloring system that instantly reveals market conditions: Bullish (Blue): Price is above all three MAs AND Sto
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário