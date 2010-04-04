Professional Percentage Levels Indicator

Indicador Profissional de Níveis Percentuais

Níveis percentuais de alta precisão, calculados a partir do preço de abertura do período

Esta ferramenta profissional de trading plota automaticamente níveis percentuais simétricos a partir do preço de abertura Diário, Semanal ou Mensal, oferecendo aos traders zonas de referência claras para estratégias intraday e swing trade.

Nota: Como parte do nosso lançamento inicial, este indicador está sendo disponibilizado gratuitamente para os primeiros 100 usuários, ou até 15 de janeiro de 2025. Após esse período, o preço padrão será de US$ 49,00.

Principais Funcionalidades

Modos Duplos de Operação:

Modo Período:

Níveis calculados a partir do preço de abertura do período atual

Modo Projeção:

Níveis projetados à frente, baseados no preço de abertura do período anterior

Configuração Flexível:

Três níveis percentuais personalizáveis

(padrão: 0,70%, 1,00%, 1,23%)

Suporte aos timeframes Diário, Semanal e Mensal

Filtro opcional de dados de fim de semana

Personalização completa de cores, estilos e espessura para cada nível

Especificações Técnicas:

14 buffers de indicador (7 para cada modo)

Compatível com todos os timeframes de gráfico

Linhas terminam na penúltima barra , garantindo uma apresentação visual limpa

Recalculo automático ao alterar parâmetros

Sem repaint e sem lag

Ideal Para:

Traders do Reino Unido / Europa:

Perfeito para acompanhar FTSE 100, DAX e pares de Forex durante a sessão de Londres

Traders sistemáticos alemães:

Níveis matemáticos precisos para estratégias baseadas em regras

Gestores profissionais:

Referências visuais claras para gestão de risco e alvos de lucro

Swing traders:

Níveis semanais e mensais como excelentes zonas de suporte e resistência

Casos de Uso:

Identificação de ranges intraday em índices principais

(DAX, FTSE, Euro Stoxx)

Definição de alvos de lucro sistemáticos em níveis percentuais

Análise do comportamento do preço em limiares estatisticamente relevantes

Combinação com outras ferramentas de análise técnica para zonas de confluência

Qualidade Profissional

Desenvolvido por Danton Junior – Xtraders, com foco em performance, confiabilidade e arquitetura de código limpa.

Sem repaint. Sem atraso. Apenas níveis matemáticos precisos, atualizados em tempo real.