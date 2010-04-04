Professional Percentage Levels Indicator
- Indicadores
- Danton Dos Santos Sardinha Junior
- Versão: 1.0
Indicador Profissional de Níveis Percentuais
Níveis percentuais de alta precisão, calculados a partir do preço de abertura do período
Esta ferramenta profissional de trading plota automaticamente níveis percentuais simétricos a partir do preço de abertura Diário, Semanal ou Mensal, oferecendo aos traders zonas de referência claras para estratégias intraday e swing trade.
Nota: Como parte do nosso lançamento inicial, este indicador está sendo disponibilizado gratuitamente para os primeiros 100 usuários, ou até 15 de janeiro de 2025. Após esse período, o preço padrão será de US$ 49,00.
Principais Funcionalidades
Modos Duplos de Operação:
-
Modo Período:
Níveis calculados a partir do preço de abertura do período atual
-
Modo Projeção:
Níveis projetados à frente, baseados no preço de abertura do período anterior
Configuração Flexível:
-
Três níveis percentuais personalizáveis
(padrão: 0,70%, 1,00%, 1,23%)
-
Suporte aos timeframes Diário, Semanal e Mensal
-
Filtro opcional de dados de fim de semana
-
Personalização completa de cores, estilos e espessura para cada nível
Especificações Técnicas:
-
14 buffers de indicador (7 para cada modo)
-
Compatível com todos os timeframes de gráfico
-
Linhas terminam na penúltima barra, garantindo uma apresentação visual limpa
-
Recalculo automático ao alterar parâmetros
-
Sem repaint e sem lag
Ideal Para:
-
Traders do Reino Unido / Europa:
Perfeito para acompanhar FTSE 100, DAX e pares de Forex durante a sessão de Londres
-
Traders sistemáticos alemães:
Níveis matemáticos precisos para estratégias baseadas em regras
-
Gestores profissionais:
Referências visuais claras para gestão de risco e alvos de lucro
-
Swing traders:
Níveis semanais e mensais como excelentes zonas de suporte e resistência
Casos de Uso:
-
Identificação de ranges intraday em índices principais
(DAX, FTSE, Euro Stoxx)
-
Definição de alvos de lucro sistemáticos em níveis percentuais
-
Análise do comportamento do preço em limiares estatisticamente relevantes
-
Combinação com outras ferramentas de análise técnica para zonas de confluência
Qualidade Profissional
Desenvolvido por Danton Junior – Xtraders, com foco em performance, confiabilidade e arquitetura de código limpa.
Sem repaint. Sem atraso. Apenas níveis matemáticos precisos, atualizados em tempo real.