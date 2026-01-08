RSI TrendGate

RSI TrendGate 3MA é um indicador para exibição no gráfico que ajuda a confirmar a direção da tendência usando RSI e três Médias Móveis (MA).
Quando, de acordo com as condições selecionadas, o estado é considerado “predominantemente de alta” ou “predominantemente de baixa”, o indicador desenha uma seta na janela do gráfico.

Este produto não foi projetado para usar as setas como um sinal de entrada isolado. O uso recomendado é confirmar a direção em um timeframe superior e definir o momento de entrada em um timeframe inferior com regras próprias do usuário.

Visão geral

O indicador determina a direção com base nos seguintes elementos.

  1. Regime pelo ordenamento de 3 MAs (base da direção)
    O indicador calcula três MAs: curta, média e longa.
    O regime é definido apenas pela ordem:

  • Regime de alta: MA Short > MA Mid > MA Long

  • Regime de baixa: MA Short < MA Mid < MA Long

  • Sem regime: qualquer outro estado (as MAs ficam misturadas e a direção não é clara)

  1. Filtro de inclinação da MA curta (opcional)
    A inclinação da MA curta é verificada comparando valores em dois shifts (por exemplo, Shift1 vs Shift3).
    Pode ser aplicado um limite mínimo de inclinação em pontos para ajudar a excluir condições fracas ou quase laterais.

  2. Suavização do RSI (média móvel sobre o array do RSI)
    Primeiro o RSI é calculado e depois é suavizado aplicando um método de MA ao array do RSI (MA on RSI).
    É possível configurar período e método de suavização (SMA/EMA/SMMA/LWMA).
    O objetivo é reduzir o efeito do ruído de curto prazo na confirmação de direção.

  3. Avaliação da inclinação do RSI (comparação de dois pontos)
    Para o RSI suavizado, a inclinação é avaliada como a diferença entre dois valores com shift (ShiftA e ShiftB).
    O parâmetro InpRSIMinDelta permite filtrar mudanças fracas.

  4. Disparo por borda (opcional)
    Quando habilitado, a seta é exibida apenas no momento em que a condição de inclinação do RSI muda para “para cima” ou “para baixo”.
    Isso ajuda a reduzir setas repetidas durante o mesmo estado de direção.
    Quando desabilitado, as setas podem ser exibidas continuamente enquanto a condição permanecer verdadeira.

Sinais e exibição

  • Seta de compra: desenhada abaixo da barra quando o regime de alta é válido e a inclinação do RSI muda para alta (com filtros opcionais, se habilitados).

  • Seta de venda: desenhada acima da barra quando o regime de baixa é válido e a inclinação do RSI muda para baixa (com filtros opcionais, se habilitados).

  • Linhas de MA: é possível mostrar ou ocultar as três linhas (short/mid/long).

  • Offset da seta: a distância da seta em relação à máxima/mínima da barra pode ser ajustada em pontos.

  • O cálculo das condições é feito em barras fechadas (closed bar) para evitar que valores de barra em formação afetem a decisão de direção.

Parâmetros de entrada

RSI

  • InpRSIPeriod: período do RSI

  • InpRSIAppliedPrice: preço aplicado do RSI

Suavização do RSI (MA on RSI)

  • InpRSISmoothPeriod: período de suavização

  • InpRSISmoothMethod: método (SMA/EMA/SMMA/LWMA)

Comparação de inclinação do RSI

  • InpRSISlopeShiftA: shift A

  • InpRSISlopeShiftB: shift B

  • InpRSIMinDelta: delta mínimo para validar a inclinação

MA (3 linhas)

  • InpShortMAPeriod: período da MA curta

  • InpMidMAPeriod: período da MA média

  • InpLongMAPeriod: período da MA longa

  • InpMAShift: shift da MA

  • InpMAAppliedPrice: preço aplicado da MA

  • InpShortMAMethod: método da MA curta

  • InpMidMAMethod: método da MA média

  • InpLongMAMethod: método da MA longa

Filtro de inclinação da MA curta

  • InpUseShortMASlope: ativar filtro de inclinação

  • InpShortMASlopeShiftA: shift A da MA curta

  • InpShortMASlopeShiftB: shift B da MA curta

  • InpShortMAMinSlopePts: inclinação mínima (em pontos)

Estilo de disparo

  • InpUseRSIEdgeTrigger: mostrar setas apenas na mudança (edge)

  • InpAllowNoneRegime: permitir sinais sem regime (se habilitado)

Exibição

  • InpArrowCodeBuy: código Wingdings da seta de compra

  • InpArrowCodeSell: código Wingdings da seta de venda

  • InpArrowOffsetPts: offset da seta (em pontos)

  • InpShowMALines: mostrar/ocultar linhas de MA

Diagnóstico

  • InpTestMode: 0 normal, 1 forçar setas long (apenas regime de alta), 2 forçar setas short (apenas regime de baixa)

  • InpDebugPrint: imprimir informações no log (opcional)

Opção de desempenho

  • InpCalculateOnNewBarOnly: calcular apenas quando surgir uma nova barra (recomendado)

Uso recomendado

  • Instale o indicador em um timeframe superior (por exemplo, H1 ou H4) para confirmar o regime de direção.

  • Em um timeframe inferior (por exemplo, M5 ou M15), use regras próprias para definir entradas/saídas na mesma direção do timeframe superior.

  • Não é recomendado operar apenas com as setas. As setas são destinadas à confirmação de direção e mudanças de estado, não para temporizar entradas sozinhas.

Notas

  • Este indicador não utiliza chamadas DLL e não usa WebRequest.

  • A exibição depende do símbolo, timeframe, feed de preços e configurações.

  • O indicador é uma ferramenta de apoio à análise e não garante resultados de negociação.


