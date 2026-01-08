RSI TrendGate 3MA é um indicador para exibição no gráfico que ajuda a confirmar a direção da tendência usando RSI e três Médias Móveis (MA).

Quando, de acordo com as condições selecionadas, o estado é considerado “predominantemente de alta” ou “predominantemente de baixa”, o indicador desenha uma seta na janela do gráfico.

Este produto não foi projetado para usar as setas como um sinal de entrada isolado. O uso recomendado é confirmar a direção em um timeframe superior e definir o momento de entrada em um timeframe inferior com regras próprias do usuário.

Visão geral

O indicador determina a direção com base nos seguintes elementos.

Regime pelo ordenamento de 3 MAs (base da direção)

O indicador calcula três MAs: curta, média e longa.

O regime é definido apenas pela ordem:

Regime de alta: MA Short > MA Mid > MA Long

Regime de baixa: MA Short < MA Mid < MA Long

Sem regime: qualquer outro estado (as MAs ficam misturadas e a direção não é clara)

Filtro de inclinação da MA curta (opcional)

A inclinação da MA curta é verificada comparando valores em dois shifts (por exemplo, Shift1 vs Shift3).

Pode ser aplicado um limite mínimo de inclinação em pontos para ajudar a excluir condições fracas ou quase laterais. Suavização do RSI (média móvel sobre o array do RSI)

Primeiro o RSI é calculado e depois é suavizado aplicando um método de MA ao array do RSI (MA on RSI).

É possível configurar período e método de suavização (SMA/EMA/SMMA/LWMA).

O objetivo é reduzir o efeito do ruído de curto prazo na confirmação de direção. Avaliação da inclinação do RSI (comparação de dois pontos)

Para o RSI suavizado, a inclinação é avaliada como a diferença entre dois valores com shift (ShiftA e ShiftB).

O parâmetro InpRSIMinDelta permite filtrar mudanças fracas. Disparo por borda (opcional)

Quando habilitado, a seta é exibida apenas no momento em que a condição de inclinação do RSI muda para “para cima” ou “para baixo”.

Isso ajuda a reduzir setas repetidas durante o mesmo estado de direção.

Quando desabilitado, as setas podem ser exibidas continuamente enquanto a condição permanecer verdadeira.

Sinais e exibição

Seta de compra: desenhada abaixo da barra quando o regime de alta é válido e a inclinação do RSI muda para alta (com filtros opcionais, se habilitados).

Seta de venda: desenhada acima da barra quando o regime de baixa é válido e a inclinação do RSI muda para baixa (com filtros opcionais, se habilitados).

Linhas de MA: é possível mostrar ou ocultar as três linhas (short/mid/long).

Offset da seta: a distância da seta em relação à máxima/mínima da barra pode ser ajustada em pontos.

O cálculo das condições é feito em barras fechadas (closed bar) para evitar que valores de barra em formação afetem a decisão de direção.

Parâmetros de entrada

RSI

InpRSIPeriod: período do RSI

InpRSIAppliedPrice: preço aplicado do RSI

Suavização do RSI (MA on RSI)

InpRSISmoothPeriod: período de suavização

InpRSISmoothMethod: método (SMA/EMA/SMMA/LWMA)

Comparação de inclinação do RSI

InpRSISlopeShiftA: shift A

InpRSISlopeShiftB: shift B

InpRSIMinDelta: delta mínimo para validar a inclinação

MA (3 linhas)

InpShortMAPeriod: período da MA curta

InpMidMAPeriod: período da MA média

InpLongMAPeriod: período da MA longa

InpMAShift: shift da MA

InpMAAppliedPrice: preço aplicado da MA

InpShortMAMethod: método da MA curta

InpMidMAMethod: método da MA média

InpLongMAMethod: método da MA longa

Filtro de inclinação da MA curta

InpUseShortMASlope: ativar filtro de inclinação

InpShortMASlopeShiftA: shift A da MA curta

InpShortMASlopeShiftB: shift B da MA curta

InpShortMAMinSlopePts: inclinação mínima (em pontos)

Estilo de disparo

InpUseRSIEdgeTrigger: mostrar setas apenas na mudança (edge)

InpAllowNoneRegime: permitir sinais sem regime (se habilitado)

Exibição

InpArrowCodeBuy: código Wingdings da seta de compra

InpArrowCodeSell: código Wingdings da seta de venda

InpArrowOffsetPts: offset da seta (em pontos)

InpShowMALines: mostrar/ocultar linhas de MA

Diagnóstico

InpTestMode: 0 normal, 1 forçar setas long (apenas regime de alta), 2 forçar setas short (apenas regime de baixa)

InpDebugPrint: imprimir informações no log (opcional)

Opção de desempenho

InpCalculateOnNewBarOnly: calcular apenas quando surgir uma nova barra (recomendado)

Uso recomendado

Instale o indicador em um timeframe superior (por exemplo, H1 ou H4) para confirmar o regime de direção.

Em um timeframe inferior (por exemplo, M5 ou M15), use regras próprias para definir entradas/saídas na mesma direção do timeframe superior.

Não é recomendado operar apenas com as setas. As setas são destinadas à confirmação de direção e mudanças de estado, não para temporizar entradas sozinhas.

Notas