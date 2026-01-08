RSI TrendGate
- Indicadores
- Etsushi Ishizuka
- Versão: 1.0
RSI TrendGate 3MA é um indicador para exibição no gráfico que ajuda a confirmar a direção da tendência usando RSI e três Médias Móveis (MA).
Quando, de acordo com as condições selecionadas, o estado é considerado “predominantemente de alta” ou “predominantemente de baixa”, o indicador desenha uma seta na janela do gráfico.
Este produto não foi projetado para usar as setas como um sinal de entrada isolado. O uso recomendado é confirmar a direção em um timeframe superior e definir o momento de entrada em um timeframe inferior com regras próprias do usuário.
Visão geral
O indicador determina a direção com base nos seguintes elementos.
-
Regime pelo ordenamento de 3 MAs (base da direção)
O indicador calcula três MAs: curta, média e longa.
O regime é definido apenas pela ordem:
-
Regime de alta: MA Short > MA Mid > MA Long
-
Regime de baixa: MA Short < MA Mid < MA Long
-
Sem regime: qualquer outro estado (as MAs ficam misturadas e a direção não é clara)
-
Filtro de inclinação da MA curta (opcional)
A inclinação da MA curta é verificada comparando valores em dois shifts (por exemplo, Shift1 vs Shift3).
Pode ser aplicado um limite mínimo de inclinação em pontos para ajudar a excluir condições fracas ou quase laterais.
-
Suavização do RSI (média móvel sobre o array do RSI)
Primeiro o RSI é calculado e depois é suavizado aplicando um método de MA ao array do RSI (MA on RSI).
É possível configurar período e método de suavização (SMA/EMA/SMMA/LWMA).
O objetivo é reduzir o efeito do ruído de curto prazo na confirmação de direção.
-
Avaliação da inclinação do RSI (comparação de dois pontos)
Para o RSI suavizado, a inclinação é avaliada como a diferença entre dois valores com shift (ShiftA e ShiftB).
O parâmetro InpRSIMinDelta permite filtrar mudanças fracas.
-
Disparo por borda (opcional)
Quando habilitado, a seta é exibida apenas no momento em que a condição de inclinação do RSI muda para “para cima” ou “para baixo”.
Isso ajuda a reduzir setas repetidas durante o mesmo estado de direção.
Quando desabilitado, as setas podem ser exibidas continuamente enquanto a condição permanecer verdadeira.
Sinais e exibição
-
Seta de compra: desenhada abaixo da barra quando o regime de alta é válido e a inclinação do RSI muda para alta (com filtros opcionais, se habilitados).
-
Seta de venda: desenhada acima da barra quando o regime de baixa é válido e a inclinação do RSI muda para baixa (com filtros opcionais, se habilitados).
-
Linhas de MA: é possível mostrar ou ocultar as três linhas (short/mid/long).
-
Offset da seta: a distância da seta em relação à máxima/mínima da barra pode ser ajustada em pontos.
-
O cálculo das condições é feito em barras fechadas (closed bar) para evitar que valores de barra em formação afetem a decisão de direção.
Parâmetros de entrada
RSI
-
InpRSIPeriod: período do RSI
-
InpRSIAppliedPrice: preço aplicado do RSI
Suavização do RSI (MA on RSI)
-
InpRSISmoothPeriod: período de suavização
-
InpRSISmoothMethod: método (SMA/EMA/SMMA/LWMA)
Comparação de inclinação do RSI
-
InpRSISlopeShiftA: shift A
-
InpRSISlopeShiftB: shift B
-
InpRSIMinDelta: delta mínimo para validar a inclinação
MA (3 linhas)
-
InpShortMAPeriod: período da MA curta
-
InpMidMAPeriod: período da MA média
-
InpLongMAPeriod: período da MA longa
-
InpMAShift: shift da MA
-
InpMAAppliedPrice: preço aplicado da MA
-
InpShortMAMethod: método da MA curta
-
InpMidMAMethod: método da MA média
-
InpLongMAMethod: método da MA longa
Filtro de inclinação da MA curta
-
InpUseShortMASlope: ativar filtro de inclinação
-
InpShortMASlopeShiftA: shift A da MA curta
-
InpShortMASlopeShiftB: shift B da MA curta
-
InpShortMAMinSlopePts: inclinação mínima (em pontos)
Estilo de disparo
-
InpUseRSIEdgeTrigger: mostrar setas apenas na mudança (edge)
-
InpAllowNoneRegime: permitir sinais sem regime (se habilitado)
Exibição
-
InpArrowCodeBuy: código Wingdings da seta de compra
-
InpArrowCodeSell: código Wingdings da seta de venda
-
InpArrowOffsetPts: offset da seta (em pontos)
-
InpShowMALines: mostrar/ocultar linhas de MA
Diagnóstico
-
InpTestMode: 0 normal, 1 forçar setas long (apenas regime de alta), 2 forçar setas short (apenas regime de baixa)
-
InpDebugPrint: imprimir informações no log (opcional)
Opção de desempenho
-
InpCalculateOnNewBarOnly: calcular apenas quando surgir uma nova barra (recomendado)
Uso recomendado
-
Instale o indicador em um timeframe superior (por exemplo, H1 ou H4) para confirmar o regime de direção.
-
Em um timeframe inferior (por exemplo, M5 ou M15), use regras próprias para definir entradas/saídas na mesma direção do timeframe superior.
-
Não é recomendado operar apenas com as setas. As setas são destinadas à confirmação de direção e mudanças de estado, não para temporizar entradas sozinhas.
Notas
-
Este indicador não utiliza chamadas DLL e não usa WebRequest.
-
A exibição depende do símbolo, timeframe, feed de preços e configurações.
-
O indicador é uma ferramenta de apoio à análise e não garante resultados de negociação.