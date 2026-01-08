Institutional VWAP Reversal EA
- Experts
- Illia Hereha
- Versão: 3.41
- Ativações: 5
Aproveite estratégias institucionais com o Institutional VWAP Reversal EA: Capture reversões via bandas de desvio VWAP, picos de volume e filtro de tendência 200 EMA. Alvos 5% de lucro mensal com 5% DD diário máximo, incluindo limites de lucro, SL de break-even e opções de reversão de sinal—ideal para desafios de prop-trading. Personalize TP/SL por percentuais, RR ou candles; negocie com tendência ou ambos os lados. Otimizado para forex majors e ouro, com execução restrita no tempo para automação de baixo risco e confiável em mercados voláteis.