Grid Masters Grid Matrix Pro MT5

Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Sistema de Grade Bidirecional Inteligente

Um EA avançado que identifica automaticamente zonas de alta probabilidade de negociação (PP, R1, S1) e constrói grades dinâmicas de compra/venda. Inclui trailing, bloqueio de capital, congelamento de lucro e função “fechar após X dias de negociação”. Os botões no gráfico BUY, SELL e CLOSE ALL permitem controle manual imediato.


---

Visão Geral

Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 é um Expert Advisor profissional baseado em um sistema de grade bidirecional. Gera automaticamente grades de compra e venda em torno das zonas de equilíbrio do mercado, gerenciando risco dinamicamente com bloqueio de capital, congelamento de lucro, trailing inteligente e fechamento de posições baseado em tempo.

Este EA fornece execução baseada em estrutura, gerenciamento inteligente de risco e implantação flexível de grades, seja para supervisão manual ou automação completa.


---

Principais Funcionalidades

Detecção automática de zonas (PP, R1, S1) — reage instantaneamente às zonas de equilíbrio

Lógica de grade bidirecional — grades simétricas BUY e SELL com espaçamento, TP, SL e tamanho de lote configuráveis

Proteção de capital e lucro — fecha posições ou congela o EA ao atingir níveis definidos

Modos de trailing inteligentes — passo a passo e breakeven com acompanhamento de grupo/ciclo, evitando erros

Fechamento automático após X dias de negociação — fecha posições após número definido de dias

Motor de ordens pendentes sem erros — verificações de margem, stop, spread e preço

Controles manuais no gráfico — botões BUY, SELL e CLOSE ALL para intervenção imediata

Leve e seguro — sem DLLs externas, totalmente otimizado para negociação ao vivo e Strategy Tester



---

Parâmetros de Entrada (Resumo)

InpBuyLevels — Número de níveis de compra

InpSellLevels — Número de níveis de venda

InpGridSpacingPoints — Distância entre ordens da grade (pontos)

InpSL_Points — Stop Loss (pontos)

InpTP_Points — Take Profit (pontos)

InpCloseAfterDays — Fecha posições após X dias de negociação (0 = desativado)

InpUsePP / R1 / S1 — Ativar negociação automática em PP, R1, S1 (false = modo manual)

InpLots — Tamanho do lote por ordem pendente

InpEquityLock — Fecha todas as operações ao atingir o capital flutuante definido (0 = desativado)

InpProfitLock — Meta de lucro para fechar/congelar EA (0 = desativado)

InpTrailingMode — 0 = Off, 1 = Passo a passo, 2 = Breakeven

InpTrailStartPoints — Pontos de lucro antes de iniciar o trailing

InpTrailStepPoints — Distância do trailing atrás do preço

InpMaxSpreadPoints — Spread máximo permitido

InpSlippage — Slippage permitido

InpWaitCandleClose — Se true, grades manuais são colocadas no fechamento da vela

InpMagic — Número mágico para identificar as ordens do EA

InpDebug — Mostrar logs detalhados para testes


> Nota: Configure InpUsePP, InpUseR1, InpUseS1 como false para usar apenas os botões no gráfico.




---

Painel Manual no Gráfico

BUY — Grade simétrica no preço atual ou fechamento da vela anterior

SELL — Grade espelhada para venda

CLOSE ALL — Fecha todas as posições do EA e remove ordens pendentes


Importante: Os botões não funcionam no Strategy Tester; use o modo automático.


---

Dicas e Melhores Práticas

Teste primeiro em conta demo

Use gatilhos automáticos no Strategy Tester

Utilize tamanho de lote conservador e VPS para estabilidade

Ajuste InpMaxSpreadPoints para bloquear grades com spreads altos

Use InpProfitLock + Freeze para garantir lucro e parar negociações



---

Configurações Recomendadas

Timeframes: H1–D1

Pares: principais (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)

Espaçamento da grade: 50–200 pontos, dependendo da volatilidade

Tamanho do lote: comece pequeno, por exemplo 0.10 lotes em $1.000



---

Por que os Traders Gostam

Funciona bem em mercados de tendência e de faixa

Adapta-se à estrutura do mercado sem ajustes constantes

Segurança incorporada previne riscos excessivos

Lógica transparente — cada ordem e passo visível

Backtesting estável e baixo consumo de recursos


"Este EA não persegue velas. Ele constrói estrutura. Não se trata de sorte — trata-se de lógica."
Produtos recomendados
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Crush
Yvan Musatov
Experts
Scalping (scalping, pipsing) is a trading approach based on technical analysis and involves opening and closing a large number of transactions in short periods of time: transactions are kept open from a few milliseconds to several minutes. In other words, the purpose of Forex scalping is not to hold a position for hours, days or weeks, but to make a profit in minutes or even seconds, just a few points per trade. In practice, it is difficult to achieve pure scalping within a minute, since, as a
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experts
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Experts
Venom US30 Scalp – Scalping de Precisão no US30 Desenvolvido pela VENOM LABS O EA QUE NUNCA IRÁ QUEBRAR SUA CONTA Para corretores com fuso horário diferente (como a Exness), defina a última entrada como TRUE se o seu corretor não for GMT+3. Use apenas o período de  H1 minutos. ️ Aviso : Configurações incorretas de fuso horário ou tempo gráfico podem causar mau funcionamento do EA. PREÇO DE LANÇAMENTO POR APENAS 24H! Garanta sua cópia agora! SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experts
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
Forex Fortune Navigator
Tatiana Savkevych
Experts
ForexFortune-Navigator: Your reliable guide to the Forex market ForexFortune-Navigator is an advanced trading bot designed for Forex traders. This innovative tool has a wide range of features and capabilities that allow traders to effectively manage their trades and strategies. The price for the first users is reduced; in the future the price will be increased. Advantages of ForexFortune-Navigator: Reliability and Stability : ForexFortune-Navigator is designed to meet high standards of relia
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Experts
REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Experts
Autonomously executes trades, overseeing the entire process from initiation to completion.  Free support via chat, email and remote assistance Originally built for XAUUSD (Gold). Settings changes for other symbols Powerful rules management Enhanced positioning features Risk Management / Dynamic lot sizing Quick Setup Symbols : XAUUSD Investment for all: Our trading bot is crafted to serve traders of all investment levels, ensuring accessibility to the forex market even for those with limited fu
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - é um dos melhores Expert Advisor para Meta Trader 5. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta os fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída rentáveis ​​e utiliza uma gestão avançada de dinheiro e multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA - é um dos melhores Expert Advisor para Meta Trader 5. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta os fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída rentáveis ​​e utiliza uma gestão avançada de dinheiro e multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at
Session Sweep Pro
Jose Antonio Valverde Galdeano
5 (1)
Experts
Oferta de Lançamento: Preço introdutório disponível por tempo limitado. Os primeiros compradores recebem acesso completo com um desconto especial antes que o preço normal seja aplicado. Estratégia Institutional Session Sweep Sem promessas exageradas, sem otimizações irreais, sem ilusões. Apenas uma estratégia comprovada, baseada na lógica real do mercado. SessionSweep é um sistema de trading automatizado projetado para capturar reversões após varreduras de liquidez em sessões importantes do merc
Guard Scalper
Entus Sofian
Experts
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Murray Grid EA
Dzmitry Kurylenka
Experts
Murray Grid EA: Advanced Trading with Murray Math and Grid Strategy Murray Grid EA is a professional trading robot that combines the precision of Murray Math Levels with the power of a grid trading strategy. It is designed to identify key support and resistance levels and execute trades with high accuracy, while a built-in grid system helps to average positions and maximize profit potential during trending markets. Key Features: Murray Math Levels:   Automatically calculates and draws all 13 cr
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experts
EA Forex Scalping é um Expert Advisor desenvolvido especificamente para três pares principais de moedas: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Sinais Apenas 1 cópia restante de 10 a este preço. Próximo preço: $699.99 Disponível para MT4 e MT5 Não utiliza: grid, martingale, IA, rede neural ou arbitragem. Cada operação possui um Stop Loss (SL) rígido e pré-definido, diferente para cada par. Os lucros são protegidos com Trailing Stop. Este EA está rodando em contas reais há mais de 6 meses Permite ajuste para
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Momo botbot
Or Franco
Experts
Momo botbot  is an automated trading bot designed to maximize profit potential in Forex trading, specifically for the EUR/USD currency pair. The bot operates based on a smart combination of technical indicators and an advanced averaging strategy, with a focus on the 5-minute timeframe (M5). Key Advantages: Advanced Technology: Combines precise data from multiple technical indicators for accurate market analysis and optimal trade execution. Sophisticated Averaging Method: Enables smart risk manag
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experts
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá Comerciantes! Apresento a Estratégia "Duende", Duende é um algoritmo que detecta padrões de diferentes níveis altos e baixos, onde eles permanecem constantes para fazer boas entradas, com um sistema de recuperação consultando várias coisas como ponto de equilíbrio e cruzamentos entre pares Comprovou controlar várias moedas sem problemas, com um poderoso controle de notícias durante o mercado é possível gerenciá-lo com todos os símbolos que você precisa Minha estratégia é otimizada para "A
Jmax Fx New Age AI Bullion Van
Ernest Elorm Akom
Experts
Apresentando J-Max_Fx New_Age_A.I-Bullion_Van_($). Este sistema de negociação foi concebido para negociar XAUUSD_(Ouro) no período H1. A estratégia baseia-se em zonas de sobrecompra e sobrevenda com níveis de suporte e resistência. Par de negociação: XAUUSD (ouro) Período: H1 Depósito mínimo: $100 Execute o EA no VPS 24/5 Corretora recomendada: Justmarkets ou qualquer corretora de spread apertado Desejo a todos boa sorte nas vossas negociações!!!
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
Experts
Visão Geral AMO AI é um Consultor Especializado (Expert Advisor) avançado que utiliza uma arquitetura de rede neural profunda de 7 camadas combinada com algoritmos de inteligência artificial para análise automatizada do mercado. O sistema processa dados de mercado por meio de várias camadas analíticas para identificar oportunidades de negociação com base em padrões técnicos e no comportamento do mercado. Arquitetura Técnica Rede Neural: arquitetura de aprendizado profundo de 7 camadas Motor de
Ultra AI Pro
Smart Trading Robots Ltd
Experts
***Limited Launch Offer! Ultra AI Pro will be free to download for the first 50 users! After that we are going full price. All we ask in return is that you give us some feedback, review Ultra AI Pro and leave a comment.*** Ultra A.I Pro is a sophisticated trading bot tailored for assets with strong long-term holding potential and robust market growth fundamentals, typically associated with indices like NAS100, S&P 500, and others. Designed to operate daily, Ultra A.I Pro meticulously capitalizes
BTC Trade Master Pro
Yanlin Wu
Experts
BTC Trade Master Pro is a powerful EA designed to operate on the MetaTrader 5 (MT5) platform, offering a range of features tailored for traders seeking risk control and flexibility in various market conditions. Key Features: No Risk-Amplifying Strategies: BTC Trade Master Pro does not use risky methods like Martingale or Grid strategies. Each trade is a single transaction with predefined stop-loss and take-profit levels. Built-in Stop-Loss and Take-Profit: Every trade is equipped with both stop-
Os compradores deste produto também adquirem
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction usin
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Experts
META i9 – Motor Quântico de Trading Adaptativo  -  Referência Técnica META i9 é um Expert Advisor totalmente autônomo baseado em uma arquitetura de três camadas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Ao comprar o META i9, você recebe o META i7 gratuitamente! (Oferta por tempo limitado de uma semana) Enquanto o META i7 utiliza duas redes neurais cooperativas, o META i9 vai além: Suas arquiteturas neurais foram significativamente a
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário