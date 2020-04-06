Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
- Experts
- Tola Moses Hector
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Sistema de Grade Bidirecional Inteligente
Um EA avançado que identifica automaticamente zonas de alta probabilidade de negociação (PP, R1, S1) e constrói grades dinâmicas de compra/venda. Inclui trailing, bloqueio de capital, congelamento de lucro e função “fechar após X dias de negociação”. Os botões no gráfico BUY, SELL e CLOSE ALL permitem controle manual imediato.
---
Visão Geral
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 é um Expert Advisor profissional baseado em um sistema de grade bidirecional. Gera automaticamente grades de compra e venda em torno das zonas de equilíbrio do mercado, gerenciando risco dinamicamente com bloqueio de capital, congelamento de lucro, trailing inteligente e fechamento de posições baseado em tempo.
Este EA fornece execução baseada em estrutura, gerenciamento inteligente de risco e implantação flexível de grades, seja para supervisão manual ou automação completa.
---
Principais Funcionalidades
Detecção automática de zonas (PP, R1, S1) — reage instantaneamente às zonas de equilíbrio
Lógica de grade bidirecional — grades simétricas BUY e SELL com espaçamento, TP, SL e tamanho de lote configuráveis
Proteção de capital e lucro — fecha posições ou congela o EA ao atingir níveis definidos
Modos de trailing inteligentes — passo a passo e breakeven com acompanhamento de grupo/ciclo, evitando erros
Fechamento automático após X dias de negociação — fecha posições após número definido de dias
Motor de ordens pendentes sem erros — verificações de margem, stop, spread e preço
Controles manuais no gráfico — botões BUY, SELL e CLOSE ALL para intervenção imediata
Leve e seguro — sem DLLs externas, totalmente otimizado para negociação ao vivo e Strategy Tester
---
Parâmetros de Entrada (Resumo)
InpBuyLevels — Número de níveis de compra
InpSellLevels — Número de níveis de venda
InpGridSpacingPoints — Distância entre ordens da grade (pontos)
InpSL_Points — Stop Loss (pontos)
InpTP_Points — Take Profit (pontos)
InpCloseAfterDays — Fecha posições após X dias de negociação (0 = desativado)
InpUsePP / R1 / S1 — Ativar negociação automática em PP, R1, S1 (false = modo manual)
InpLots — Tamanho do lote por ordem pendente
InpEquityLock — Fecha todas as operações ao atingir o capital flutuante definido (0 = desativado)
InpProfitLock — Meta de lucro para fechar/congelar EA (0 = desativado)
InpTrailingMode — 0 = Off, 1 = Passo a passo, 2 = Breakeven
InpTrailStartPoints — Pontos de lucro antes de iniciar o trailing
InpTrailStepPoints — Distância do trailing atrás do preço
InpMaxSpreadPoints — Spread máximo permitido
InpSlippage — Slippage permitido
InpWaitCandleClose — Se true, grades manuais são colocadas no fechamento da vela
InpMagic — Número mágico para identificar as ordens do EA
InpDebug — Mostrar logs detalhados para testes
> Nota: Configure InpUsePP, InpUseR1, InpUseS1 como false para usar apenas os botões no gráfico.
---
Painel Manual no Gráfico
BUY — Grade simétrica no preço atual ou fechamento da vela anterior
SELL — Grade espelhada para venda
CLOSE ALL — Fecha todas as posições do EA e remove ordens pendentes
Importante: Os botões não funcionam no Strategy Tester; use o modo automático.
---
Dicas e Melhores Práticas
Teste primeiro em conta demo
Use gatilhos automáticos no Strategy Tester
Utilize tamanho de lote conservador e VPS para estabilidade
Ajuste InpMaxSpreadPoints para bloquear grades com spreads altos
Use InpProfitLock + Freeze para garantir lucro e parar negociações
---
Configurações Recomendadas
Timeframes: H1–D1
Pares: principais (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)
Espaçamento da grade: 50–200 pontos, dependendo da volatilidade
Tamanho do lote: comece pequeno, por exemplo 0.10 lotes em $1.000
---
Por que os Traders Gostam
Funciona bem em mercados de tendência e de faixa
Adapta-se à estrutura do mercado sem ajustes constantes
Segurança incorporada previne riscos excessivos
Lógica transparente — cada ordem e passo visível
Backtesting estável e baixo consumo de recursos
"Este EA não persegue velas. Ele constrói estrutura. Não se trata de sorte — trata-se de lógica."