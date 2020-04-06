



Um EA avançado que identifica automaticamente zonas de alta probabilidade de negociação (PP, R1, S1) e constrói grades dinâmicas de compra/venda. Inclui trailing, bloqueio de capital, congelamento de lucro e função “fechar após X dias de negociação”. Os botões no gráfico BUY, SELL e CLOSE ALL permitem controle manual imediato.









Visão Geral





Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 é um Expert Advisor profissional baseado em um sistema de grade bidirecional. Gera automaticamente grades de compra e venda em torno das zonas de equilíbrio do mercado, gerenciando risco dinamicamente com bloqueio de capital, congelamento de lucro, trailing inteligente e fechamento de posições baseado em tempo.





Este EA fornece execução baseada em estrutura, gerenciamento inteligente de risco e implantação flexível de grades, seja para supervisão manual ou automação completa.









Principais Funcionalidades





Detecção automática de zonas (PP, R1, S1) — reage instantaneamente às zonas de equilíbrio





Lógica de grade bidirecional — grades simétricas BUY e SELL com espaçamento, TP, SL e tamanho de lote configuráveis





Proteção de capital e lucro — fecha posições ou congela o EA ao atingir níveis definidos





Modos de trailing inteligentes — passo a passo e breakeven com acompanhamento de grupo/ciclo, evitando erros





Fechamento automático após X dias de negociação — fecha posições após número definido de dias





Motor de ordens pendentes sem erros — verificações de margem, stop, spread e preço





Controles manuais no gráfico — botões BUY, SELL e CLOSE ALL para intervenção imediata





Leve e seguro — sem DLLs externas, totalmente otimizado para negociação ao vivo e Strategy Tester













Parâmetros de Entrada (Resumo)





InpBuyLevels — Número de níveis de compra





InpSellLevels — Número de níveis de venda





InpGridSpacingPoints — Distância entre ordens da grade (pontos)





InpSL_Points — Stop Loss (pontos)





InpTP_Points — Take Profit (pontos)





InpCloseAfterDays — Fecha posições após X dias de negociação (0 = desativado)





InpUsePP / R1 / S1 — Ativar negociação automática em PP, R1, S1 (false = modo manual)





InpLots — Tamanho do lote por ordem pendente





InpEquityLock — Fecha todas as operações ao atingir o capital flutuante definido (0 = desativado)





InpProfitLock — Meta de lucro para fechar/congelar EA (0 = desativado)





InpTrailingMode — 0 = Off, 1 = Passo a passo, 2 = Breakeven





InpTrailStartPoints — Pontos de lucro antes de iniciar o trailing





InpTrailStepPoints — Distância do trailing atrás do preço





InpMaxSpreadPoints — Spread máximo permitido





InpSlippage — Slippage permitido





InpWaitCandleClose — Se true, grades manuais são colocadas no fechamento da vela





InpMagic — Número mágico para identificar as ordens do EA





InpDebug — Mostrar logs detalhados para testes









> Nota: Configure InpUsePP, InpUseR1, InpUseS1 como false para usar apenas os botões no gráfico.

















Painel Manual no Gráfico





BUY — Grade simétrica no preço atual ou fechamento da vela anterior





SELL — Grade espelhada para venda





CLOSE ALL — Fecha todas as posições do EA e remove ordens pendentes









Importante: Os botões não funcionam no Strategy Tester; use o modo automático.









Dicas e Melhores Práticas





Teste primeiro em conta demo





Use gatilhos automáticos no Strategy Tester





Utilize tamanho de lote conservador e VPS para estabilidade





Ajuste InpMaxSpreadPoints para bloquear grades com spreads altos





Use InpProfitLock + Freeze para garantir lucro e parar negociações













Configurações Recomendadas





Timeframes: H1–D1





Pares: principais (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)





Espaçamento da grade: 50–200 pontos, dependendo da volatilidade





Tamanho do lote: comece pequeno, por exemplo 0.10 lotes em $1.000













Por que os Traders Gostam





Funciona bem em mercados de tendência e de faixa





Adapta-se à estrutura do mercado sem ajustes constantes





Segurança incorporada previne riscos excessivos





Lógica transparente — cada ordem e passo visível





Backtesting estável e baixo consumo de recursos









"Este EA não persegue velas. Ele constrói estrutura. Não se trata de sorte — trata-se de lógica."

Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Sistema de Grade Bidirecional Inteligente