Triangle Engine MT5

O Triangle Engine foi criado para aumentar o capital das pessoas de forma simples e acessível. Se está cansado de algoritmos que parecem funcionar muito bem em testes retrospectivos, mas depois não funcionam da mesma forma em contas reais, então o Triangle Engine é a solução que procura. O Triangle Engine é um algoritmo avançado meticulosamente concebido para identificar e explorar as vulnerabilidades inerentes ao AUDCAD. Usando um conjunto sofisticado de métricas e diferentes estratégias, este sistema realiza uma análise aprofundada e em tempo real da dinâmica do mercado, avaliando fatores críticos como volatilidade, tendências emergentes e padrões históricos.

O que realmente diferencia o Triangle Engine de outros algoritmos no mercado é a sua notável adaptabilidade. Em vez de se limitar a um único tipo de ambiente financeiro, ele ajusta dinamicamente as suas estratégias para ter um desempenho eficaz em condições de mercado em alta, em baixa ou mesmo altamente incertas. Essa flexibilidade mitiga significativamente os riscos associados a períodos prolongados de queda // Para obter detalhes adicionais aprofundados, consulte o Guia Manual.

Versão MT4 Sinal ao vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2279071





Características



Backtest sólido e desempenho ao vivo (pode descarregar os backtests no guia manual)

Não é necessário ajustar a hora GMT (o EA fará isso por si)

Não utiliza estratégias arriscadas, como martingale, averaging, etc.

Adequado para empresas de prop como a FTMO

Adequado para contas CENT

Adequado para contas com capital pequeno (a partir de 150$)

Muito mais barato do que alternativas de alta qualidade disponíveis

Muito fácil de usar: não são necessários ficheiros de configuração





Requisitos



O capital mínimo necessário é de apenas 150

necessário é de apenas 150 Pares de negociação: AUDCAD

AUDCAD Prazo: Qualquer

Qualquer Use as configurações padrão

O EA deve ser executado continuamente num VPS para evitar interrupções na rede ou tempo de inatividade (entre em contacto comigo se precisar de um)

O backtesting deve ser feito no prazo M15





Como usar



Anexe o EA a apenas um gráfico AUDCAD (o período de tempo não importa).





Avisos



Eu só vendo os meus produtos no MQL5.com. Se alguém entrar em contacto consigo para vender os meus produtos, então são burlões que só querem o seu dinheiro.

Além disso, se comprar os meus produtos num site externo, garanto-lhe que serão versões falsas e não funcionarão da mesma forma que os originais.



