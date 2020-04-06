Bot Pulse Ultra DAX
- Experts
- Adrian Lara Carrasco
- Versão: 2.12
- Atualizado: 1 novembro 2025
- Ativações: 5
Bot Pulse Trading – Robô de Bandas de Bollinger para DAX
Aproveite a volatilidade do mercado com um algoritmo de negociação baseado em Bandas de Bollinger projetado para o DAX! Este robô avançado identifica pontos precisos de entrada e saída, adaptando-se à dinâmica do mercado com uma abordagem estruturada e disciplinada.
Principais Características:
- Estratégia Inteligente de Bandas de Bollinger – Identifica extremos de preço para operações de alta probabilidade.
- Uma Operação por Vez – Execução focada para garantir um trading controlado e eficiente.
- Testes Rigorosos e Robustez – Testado em diversas condições de mercado.
- Automatizado e Confiável – Nenhuma intervenção manual necessária—basta deixar rodando!
Este robô foi submetido a testes rigorosos de robustez, garantindo um desempenho consistente em diferentes cenários de mercado. Embora nenhuma estratégia garanta resultados futuros, esta ferramenta é baseada em uma metodologia sólida e bem testada para aprimorar sua experiência de negociação no DAX.
Negocie com inteligência. Negocie com confiança.