Neuron Gold

EA Neuron Gold — Inteligência Neural para XAUUSD em M30

O Neuron Gold é um Expert Advisor avançado, desenvolvido exclusivamente para operar XAUUSD no timeframe M30.
Ele utiliza duas estratégias automáticas independentes, que podem operar juntas ou separadamente, além de um painel manual completo integrado ao gráfico.

Estratégias Automáticas do Neuron Gold

1. Estratégia de Padrões de Bandeira

Detecta automaticamente formações clássicas de continuação (bull flag e bear flag).
O EA identifica:

  • consolidação inclinada

  • direção da bandeira

  • ponto de rompimento

  • continuação da tendência

As entradas são feitas apenas quando o padrão está completo e confirmado, aumentando a precisão operacional.

2. Estratégia de Rompimento e Confirmação de Suporte e Resistência

O EA rastreia zonas importantes de S/R e detecta:

  • rompimento real (breakout)

  • retração/pullback

  • confirmação da quebra

  • ponto ideal de entrada

Isso evita rompimentos falsos e gera operações extremamente precisas.

Essas duas estratégias podem ser usadas juntas, oferecendo um sistema híbrido altamente eficiente.

Rede Neural – Obrigatória para Melhor Performance

Para ativar o modelo de aprendizagem interna, o usuário deve:

  • marcar “Rede Neural = true”

  • fazer isso antes de qualquer backtest

  • manter ativado também em conta real

A rede neural calibra automaticamente os indicadores, ajusta filtros de entrada e otimiza o comportamento geral do robô com base no próprio mercado.

Painel Inteligente no Gráfico

O painel interno exibe:

  • Spread

  • Swap de compra e venda

  • Lucro máximo

  • Saldo e patrimônio

  • Informações do ativo

  • Botões para operações manuais e ordens pendentes

O indicador proprietário integrado ao EA envia sinais visuais para entradas manuais com confirmação no gráfico.

Desempenho Comprovado

O Neuron Gold passou por testes de 2023 até os dias atuais com:

  • Modelagem de 100% em ticks reais

  • Índice de Sharpe de 4.5

  • Alta estabilidade durante movimentos fortes do ouro

Segurança e Gerenciamento de Risco

Inclui:

  • Stop Loss fixo e dinâmico

  • Trailing Stop inteligente

  • Filtro de spread

  • Filtro de horário

  • Proteção contra volatilidade extrema

  • Controle automático de exposição


