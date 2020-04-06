HFT Prop Firm US30 Pro

**HFT Prop Firm - Expert Advisor Descrição:**

O Expert Advisor (EA) denominado HFT Prop Firm é uma solução inovadora projetada especificamente para aprovação em mesas proprietárias que permitem o uso de High-Frequency Trading (HFT). Este EA oferece dois modos de trader exclusivos, conhecidos como Trader Modo 1 e Trader Modo 2, proporcionando flexibilidade aos usuários durante o processo de aprovação.

O HFT Prop Firm EA destaca-se ao oferecer duas opções distintas para operações de HFT: HFT Normal e HFT Turbo, ambas executando ordens em milissegundos para otimizar a eficiência das transações. Os traders também têm a conveniência de utilizar configurações predefinidas, ajustadas para diferentes tamanhos de conta, variando de 50.000 a 500.000. Além disso, o processo de aprovação de contas é efetuado de maneira ágil, sendo concluído em até 10 dias, podendo, em muitos casos, ser aprovado no mesmo dia, dependendo das configurações personalizadas escolhidas pelo usuário.

O grande diferencial deste EA é a sua versatilidade, pois não apenas atende às necessidades de traders em busca de aprovação em mesas proprietárias, mas também pode ser utilizado em contas reais após a aprovação. Os usuários têm a opção de selecionar entre o modo normal Trader ou a opção Grid Trader para operações diárias. Isso faz do HFT Prop Firm um robô completo e fácil de configurar, adaptando-se perfeitamente tanto aos traders que buscam aprovação em mesas proprietárias quanto aos que desejam operar em contas reais.

É crucial observar que as opções de HFT são especificamente desenvolvidas para fins de aprovação em contas de teste. Para a utilização em contas reais, o usuário deve personalizar as configurações, optando pela opção Grid Trader ou Day Trader. Essa abordagem permite que o HFT Prop Firm seja uma ferramenta abrangente, atendendo às necessidades específicas de traders de mesa, proporcionando aprovação e a capacidade de operar diariamente, tornando-o único no mercado de mesas proprietárias.

**Operação do EA:**

| Time Frame | M1 ou M5    |

**Principais Prop Firms:**


. Infinity Forex Found


O HFT Prop Firm EA é compatível e pode ser utilizado nas principais prop firms da atualidade, proporcionando uma experiência eficiente e flexível para traders em busca de aprovação e operação em mesas proprietárias renomadas.
