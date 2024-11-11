Flora 取引の新時代へようこそ。Floraは単なる別のEAではなく、常に進化する市場で優位性を与えるために設計された洗練されたソリューションです。高度なフレームワークに基づいて構築されたこのエキスパートアドバイザーは、最先端の戦略と革新的なリスク管理システムを組み合わせており、自信と精度をもって取引することができます。

Early access pricing: 89. Just 4 users have purchased so far. Once 5 copies are sold, the price will change to 110.





Welcome to a new era of trading. Flora is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

取引で成功するためには、利益を伸ばしつつリスクを管理することが重要です。Floraは、安全性と一貫性に重点を置いてそれを実現します。

戦略の核

Floraは、強力で確立された市場トレンドを追跡するトレンドフォローシステムに焦点を当てています。EAはこれらのトレンドを検知し、可能な限り長くそれに乗ることで、大きく一貫した利益を得ることを可能にします。市場の勢いに従うことで、Floraはトレンドの正しい側に留まることを保証し、MACDベースのフィルターが弱いまたは不確実な市場条件でのエントリーを防ぎ、追加の安全性を提供します。

さらに、高度なトレーリングストップシステムがトレンドの進行に伴い、動的に利益を確保します。このトレーリングストップは市場の状況に適応し、最小限のドローダウンを確保しつつ、潜在的なリターンを最大化します。本質的に、Floraはトレンドフォロワーであり、リスクマネージャーとして機能し、各取引を最適化します。

側面 詳細 シンボル USDCHF 時間枠 H1 トレンドフォローシステム はい、強い市場のトレンドを捉え、トレンドが薄れるまで追従するように設計されています。 MACDフィルター はい、高確率の取引のみが実行されるように追加の安全性のために統合されています。 高度なトレーリングストップ はい、ドローダウンを最小限に抑えながら利益を確保するように設計されており、市場の条件に動的に適応します。 リスク設定 あなたの取引スタイルとリスク嗜好に合わせて調整可能です。

Floraは、プロップファームチャレンジを含むさまざまな取引口座に対応しており、これらの試練を自信を持って通過したいトレーダーにとって理想的な選択肢です。

警告： Floraは取引の重複を防ぐために1つのチャートでのみ使用する必要があります。これにより、EAが最大の潜在能力を発揮し、複数のチャートでの取引の重複を防ぐことができます。

始め方 FloraをあなたのUSDCHF H1チャートに添付します。 あなたの戦略に従ってリスクの好みを設定します。 外に出て楽しんで、残りはEAにお任せしてください。

一貫性を目指す場合でも、資金提供口座のチャレンジを通過しようとしている場合でも、Floraはあなたの取引目標を達成するための技術と戦略を持っています。