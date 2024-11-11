Flora 거래의 새로운 시대에 오신 것을 환영합니다. Flora는 단순한 EA가 아니라, 끊임없이 변화하는 시장에서 귀하에게 우위를 제공하기 위해 설계된 정교한 솔루션입니다. 고급 프레임워크를 기반으로 구축된 이 전문가 어드바이저는 최첨단 전략과 혁신적인 리스크 관리 시스템을 결합하여 귀하가 자신감과 정확성을 가지고 거래할 수 있도록 합니다.

Welcome to a new era of trading. Flora is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

Contact me → Get guidance + settings → Proper backtest results "거래에서의 성공은 리스크를 관리하면서 수익을 극대화하는 것입니다—Flora는 안전성과 일관성에 중점을 두고 그 일을 수행합니다."

전략의 핵심

Flora는 강력하고 확립된 시장 트렌드를 추적하는 트렌드 추종 시스템에 중점을 둡니다. EA는 이러한 트렌드를 감지하고 가능한 한 오랫동안 그 흐름을 타고, 귀하가 크고 일관된 이익을 얻을 수 있도록 합니다. 시장의 모멘텀을 따름으로써, Flora는 귀하가 트렌드의 유리한 측면에 머물도록 보장하며, MACD 기반 필터는 약하거나 불확실한 시장 상황에서의 진입을 방지하는 추가적인 안전층을 제공합니다.

추가적으로, 고급 트레일링 스톱 시스템이 트렌드 진행에 따라 귀하의 수익을 동적으로 잠급니다. 이 트레일링 스톱은 시장 상황에 따라 조정되어 최소한의 손실을 보장하면서 잠재적 수익을 극대화합니다. 본질적으로, Flora는 트렌드 추종자이자 리스크 관리자로 작용하여 귀하의 각 거래를 최적화합니다.

측면 세부 사항 상징 USDCHF 타임프레임 H1 트렌드 추종 시스템 예, 강한 시장 트렌드를 포착하고 그 흐름을 따라가도록 설계되었습니다. MACD 필터 예, 높은 가능성의 거래만 실행되도록 추가 안전성을 위해 통합되었습니다. 고급 트레일링 스톱 예, 손실을 최소화하면서 수익을 잠그도록 설계되었으며, 시장 상황에 동적으로 적응합니다. 위험 설정 귀하의 거래 스타일과 위험 수용도에 맞게 조정할 수 있습니다.

Flora는 프로프 회사 챌린지를 포함한 다양한 거래 계좌와 호환되므로, 이를 통과하고자 하는 트레이더에게 이상적인 선택입니다.

경고: Flora는 거래 중복을 방지하기 위해 한 차트에서만 사용해야 합니다. 이를 통해 EA가 최대 잠재력으로 수행되고 여러 차트에서 거래가 중복되지 않도록 보장합니다.

시작하는 방법 Flora를 귀하의 USDCHF H1 차트에 첨부하십시오. 귀하의 전략에 따라 위험 선호도를 설정하십시오. 밖에 나가서 즐기고 EA에게 나머지를 맡기십시오.

일관성을 추구하든 자금 계좌 챌린지를 통과하려 하든, Flora는 귀하의 거래 목표를 달성하는 데 필요한 기술과 전략을 가지고 있습니다.