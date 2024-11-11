Flora
Benvenuto in una nuova era di trading. Flora non è solo un altro EA, è una soluzione sofisticata progettata per darti un vantaggio nei mercati in continua evoluzione. Basato su un framework avanzato, questo Expert Advisor combina strategie all'avanguardia con sistemi innovativi di gestione del rischio, consentendoti di fare trading con fiducia e precisione.
"Il successo nel trading riguarda la gestione del rischio mentre si lascia correre i profitti—Flora fa esattamente questo, con un focus sulla sicurezza e sulla coerenza."
Il Cuore della Strategia
Flora si concentra su un sistema di trend-following che traccia forti tendenze di mercato consolidate. L'EA rileva queste tendenze e le cavalca il più a lungo possibile, permettendoti di catturare guadagni ampi e costanti. Seguendo il momentum del mercato, Flora assicura che tu rimanga dalla parte giusta della tendenza, mentre filtri basati su MACD forniscono uno strato extra di sicurezza, prevenendo ingressi in condizioni di mercato deboli o incerte.
Inoltre, un avanzato sistema di trailing stop blocca dinamicamente i tuoi profitti man mano che la tendenza progredisce. Questo trailing stop si adatta alle condizioni di mercato, garantendo minimi drawdown massimizzando al contempo i potenziali ritorni. In sostanza, Flora agisce sia come follower di tendenza che come gestore di rischio, ottimizzando ogni operazione per te.
|Aspetto
|Dettagli
|Simbolo
|USDCHF
|Timeframe
|H1
|Sistema di Trend-Following
|Sì, progettato per catturare forti tendenze di mercato e seguirle fino a quando la tendenza svanisce.
|Filtri MACD
|Sì, integrati per ulteriore sicurezza per garantire che vengano eseguite solo operazioni ad alta probabilità.
|Trailing Stop Avanzato
|Sì, progettato per bloccare i profitti minimizzando i drawdown, con adattamento dinamico alle condizioni di mercato.
|Impostazioni di Rischio
|Regolabili per adattarsi al tuo stile di trading e alla tua propensione al rischio.
|Segnale Live
Flora è compatibile con una gamma di conti di trading, incluse le sfide delle aziende di prop trading, rendendolo una scelta ideale per i trader che desiderano superare queste prove con fiducia.
Avviso: Flora dovrebbe essere utilizzato solo su un grafico per prevenire sovrapposizioni di trading. Questo garantisce che l'EA funzioni al suo massimo potenziale e non duplichi le operazioni su più grafici.
Come Iniziare
- Collega Flora al tuo grafico USDCHF H1.
- Configura le tue preferenze di rischio secondo la tua strategia.
- Esci e divertiti e lascia che l'EA si occupi del resto.
Che tu stia puntando alla coerenza o cercando di superare le sfide dei conti finanziati, Flora ha la tecnologia e la strategia per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di trading.
Excellent EA. Have been running it on a demo for a month and results have been positive so far.