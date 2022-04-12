Informações e Dicas Relacionadas ao Terminal MetaTrader 5

Este tópico primeiramente foi denominado "Você é iniciante em Metatrader 5!  Comece por Aqui! Pergunte Aqui! ", mas como bem foi salientado pelo Figurelli, o tópico tornou-se mais um celeiro de informações sobre MT5, e o ideal seria criar um tópico realmente para retirar dúvidas dos usuários, então fizemos estas modificações, se você quiser fazer perguntas sobre qualquer questão de Metrader 5, acesse o tópico: Você tem alguma questão sobre Metatrader 5! Pergunte Aqui!

Então agora este tópico tem por objetivo introduzir informações, dicas básicas e retirar dúvidas sobre as aplicações do Terminal de Clientes Metatrader 5 a fim de que todos aprendamos,  o tópico foi inspirado Fórum Chinês.

Os recursos de aprendizagem são muito ricos aqui na Comunidade MQL5 e no site www.metatrader5.com (ainda em inglês),  este também vinculado a Companhia MetaQuotes, a empresa idealizadora deste projeto. 

  1.  Se você  tem  experiência em programação MQL4, a migração para  MQL5 não será difícil, o Fórum  tem muitos artigos para facilitar a sua vida
    1. Se você quiser compreender algumas das diferenças entre MQL4 e funções da linguagem MQL5, então este documento poderá ajudá-lo: Migrando do MQL4 para MQL5  
    2. as ordens e posições MT5 e conceitos MT4 são muito diferentes, você pode aprender mais sobre neste artigo: Ordens, posições e negócios no Metatrader 5
    3. Principais Características  do Terminal MT5 pode ser encontrado neste artigo 
    4. Como escrever um Expert Advisor pode ser encontrado neste artigo
  2. Se você é um novato em  negociação automatizada e quer aprender a linguagem de programação MQL5 para alcançar suas idéias e estratégias de negociação estes artigos vão ajudá-lo
    1. Guia passo a passo para escrever um Expert Advisor MQL5
    2. Como  usar o Assistente MQL5 ( Wizard) - ainda em inglês
    3. Como depurar um programa MQL5  - ainda em inglês
    4. Guia de indicadores Técnicos
  3.  Outras informações úteis para ajudá-lo a melhor projetar seu próprio EA
  4. Finalmente, na Seção Documentos temos tudo o que você precisa saber sobre a linguagem de programação MQL5 e na Seção Artigos muitos assuntos que vão enriquecer seu conhecimento, muitos ainda em inglês, mas gradativamente a MetaQuotes está traduzindo para o português.

Vamos avançar juntos!

 Estejam a vontade para lançar suas dúvidas neste tópico tenha a certeza que alguém vai lhe responder!

ÍNDICE DOS LINKS IMPORTANTES POSTADOS NESTE TÓPICO:

  1. Introdução ao Tópico
  2. Migrando do MQL4 para MQL5
  3. Características da Plataforma de Negociação Metatrader 5
  4. Ordens, posições e negócios no Metatrader 5
  5. Guia passo a passo para iniciantes para escrever um Expert Advisor no MQL5
  6. O que você deve saber sobre indicadores
  7. Como escrever Expert Advisor e Custom Indicator simples
  8. Dúvidas com Relação ao RSI, é um excelente exercício para quem está aprendendo programação MQL5
  9. Como fazer um pedido de Expert Advisor e obter o resultado desejado
  10. EA - Funções de gerenciamento de dinheiro
  11. EA - Trailing stops - 
  12. Como depurar um programa MQL5
  13. Assistente MQL5 ( Wizard) - 
  14. Crie Seu Próprio Expert Advisor no MQL5 Wizard
  15. Como assinar sinais de negociação
  16. Perguntas Mais Frequentes sobre o serviço de Sinais
  17. Idéias de Estratégias para Metatrader 5
  18. Algoritmos que empregam limite móvel para fazer dinheiro
  19. Visualizar uma estratégia no Tester do MetaTrader 5 
  20.  Como encomendar um robô de negociação em MQL5 e MQL4 
  21. Como encomendar um Expert Advisor e obter o resultado desejado  - 
  22. Sistema de Pagamento MQL5.community  - 
  23. Regras de Utilização dos Serviços de Programação -  
  24. Diminuindo o Consumo de Memória pelos Indicadores Auxiliares
  25. Um consultor especialista feito por encomenda. Manual para um negociante - ainda em inglês  
  26. Caminhada aleatória e indicador de tendência
  27. O algoritmo de geração de pontos (ticks) dentro do examinador de estratégia da plataforma MetaTrader 5
  28. Análise técnica: O que analisamos?

MetaTrader 5 - Mais do que você imagina!

O desenvolvimento do MetaTrader 5 iniciou em 2007. O Meta Trader 5 foi concebido como uma plataforma de multimercado que pode ser executada no Forex assim como em qualquer outro mercado financeiro. Muito trabalho foi feito desde então e o resultado desse trabalho é a plataforma que fornece oportunidades ilimitadas aos traders. Neste artigo, falaremos sobre todos os recursos chaves do MetaTrader 5 e realizaremos uma análise comparativa com a versão anterior de plataforma de negociação.

  1. Gráficos
  2. Navegador
  3. Negociação
  4. Caixa de ferramenta
  5. Teste e otimização
  6. Integração com MQL5.community
  7. MetaEditor
  8. A linguagem de programação MQL5
  9. Serviços para traders e desenvolvedores
Como assinar sinais de negociação



Os "Sinais" na plataforma de negociação MetaTrader 5 permitem que os negociadores se conectem a qualquer sinal emitido pelos provedores. Selecione e assine qualquer provedor de sinais de negociação para copiar todos os acordos dele em sua conta.

 

 IDÉIAS DE ESTRATÉGIAS PARA METATRADER 5

  1. Postagem inicial do Tópico - inauguração tópico e sugestões de estratégias com o indicador Heiken Ashi Smoothed
  2. Referência a estratégia chamada Osmoretti  - esta estrategia está disponível no forum TradersBrasil
  3. Estratégia BRAINWASHING SYSTEM  
  4. Referência de vários indicadores MT4 em Forex Strategies,Forex Resources
  5. Estratégia Paulo Brasil - idéia geral e teste da estratégia em andamento, com meta até Jun 2014
  6. Uma estratégia simples com dois indicadores sendo testada em Rede Neural - Sugestão de Rodrigo Otavio
  7. Estratégia 3 MAs - sugestão Barrionuevo  
  8. Indicador Fibonacci - sugestão Barrionuevo
  9. Estratégia com 2 MAs e MACD - Sugestão Rafael Toscano

 

O que você deve saber sobre indicadores

Dezenas de artigos sobre indicadores estão disponíveis neste site. Você vai encontrar aqui exemplos de indicadores e artigos sobre como criar indicadores. No entanto, um iniciante pode ter algumas dificuldades ao escolher por onde começar quando for aprender a criar indicadores. Então, aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a encontrar materiais úteis.

 

Perguntas Mais Frequentes sobre o serviço de Sinais

As perguntas mais frequentes sobre o serviço de Sinais serão coletadas e processadas ​​neste tópico. A lista de perguntas será atualizada de tempos em tempos. Em breve iremos tentar dar respostas a todas as questões que chegam. Por favor, sinta-se a vontade para escrever um comentário, se você não encontrar a resposta à sua pergunta.

 
As informações do Paulo e do Sergey estão tão eficazes que ainda não apareceram traders com suas dúvidas!  ;-)

Nesse caso, a ideia de Perguntas Frequentes é muito boa, já que pode compilar também as perguntas feitas em outros idiomas.
 

Algoritmos que empregam limite móvel para fazer dinheiro




Um dos algoritmos que apresenta uma entrada aleatória e uma saída cronometrada já foi analisado no artigo A estratégia Forex de "tudo ou nada". Esse algoritmo não leva em consideração os eventos de mercado e a direção em que se deve entrar no mercado. Apenas a volatilidade do mercado, que é mais ou menos constante, é importante para este algoritmo. Basicamente, o algoritmo não resultou em nenhum lucro ou perda, mas provou ser muito útil para jogar na loteria.

O principal aspecto que devemos tirar do artigo é que a duração de uma negociação não pode ser definida como menos de uma hora ou mais de uma semana. Os valores inferiores a uma hora resultaram em uma perda muito rápida devido ao spread enquanto que os valores superiores a uma semana prolongaram a loteria por anos.

Vamos iniciar o nosso estudo dos algoritmos com o par de moeda familiar EURUSD e uma saída utilizando limite móvel.

 

Visualizar uma estratégia no Tester do MetaTrader 5




Todos conhecemos o ditado "é melhor ver uma vez do que ouvir cem vezes". Você pode ler diversos livros sobre Paris ou Veneza, mas com base nas imagens mentais, você não teria os mesmos sentimentos do que se estivesse caminhando à noite por essas cidades fabulosas. A vantagem da visualização pode ser facilmente projetada em qualquer aspecto de nossas vidas, incluindo trabalho no mercado, por exemplo, a análise de preço em gráficos utilizando indicadores e, é evidente, a visualização de teste de estratégia.

 
Neste tópico, Dúvidas com Relação ao RSI, é um excelente exercício para quem está aprendendo programação MQL5, vá lá e confira você mesmo!
