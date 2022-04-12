Informações e Dicas Relacionadas ao Terminal MetaTrader 5
MetaTrader 5 - Mais do que você imagina!
O desenvolvimento do MetaTrader 5 iniciou em 2007. O Meta Trader 5 foi concebido como uma plataforma de multimercado que pode ser executada no Forex assim como em qualquer outro mercado financeiro. Muito trabalho foi feito desde então e o resultado desse trabalho é a plataforma que fornece oportunidades ilimitadas aos traders. Neste artigo, falaremos sobre todos os recursos chaves do MetaTrader 5 e realizaremos uma análise comparativa com a versão anterior de plataforma de negociação.
- Gráficos
- Personalização e 21 períodos de tempo
- Vantagens de barras de um minuto
- Indicadores
- Ferramentas analíticas
- Escala de tempo precisa
- Calendário econômico
- Mais dados de mercado
- Gráficos de publicação online
- Navegador
- Encontrar um servidor pelo nome do corretor
- Agrupamento de programas
- Desenvolvimento adicional de programas
- Downloads a partir da base de código
- Testes rápidos
- Negociação
- Posição de finanças
- Seis tipos de pedidos pendentes
- Negociação de um clique
- Negociação do gráfico
- Modificação de níveis de negociação no gráfico
- Assincronia e multitransação
- Execução de operações na bolsa de valores
- Negociação a partir da profundidade de mercado
- Termos de execução adicional
- Negociação móvel e notificações de tecnologia Push
- Caixa de ferramenta
- Teste e otimização
- Relatório de teste avançado
- Precisão aumentada de teste de cada tick
- Mais modos de teste
- Critério de otimização personalizada
- Relatório XML e de cachê de otimização
- Download automático de histórico e sincronização de períodos de tempo
- Teste de encaminhamento
- Teste de estresse
- Otimização Multi-Threaded
- Teste de nuvem de agentes remotos
- Rede MQL5 em nuvem
- Facilidade de gerenciamento de agentes
- Cálculos matemáticos
- Visualização de resultados 2D e 3D de resultados de otimização
- Teste visual
- Quaisquer resultados personalizados durante otimização
- Aceleração usando OpenCL
- Integração com MQL5.community
- MetaEditor
- Novo sistema de arquivo
- Assistente MQL5
- Armazenamento MQL5 de local de código pessoal
- Compilação rápida de C++ DLL
- Controle de código inteligente
- Fórmula (Styler) de código
- Destaque de código
- Suporte Unicode
- Inserção de recursos
- Busca global e integração com MQL5.community
- Depuração
- Projetos
- Perfil de código
- A linguagem de programação MQL5
- Maior velocidade de operação
- Proteção de código
- Semelhança com С++
- Classes e estruturas
- Eventos
- Gerenciamento de gráficos, objetos e recursos diretamente do MQL5
- Novos estilos de projeto de indicador
- Facilidade de trabalho com indicadores
- Uma enorme biblioteca padrão e muitos exemplos
- Suporte OpenCL
- Serviços para traders e desenvolvedores
- www.metatrader5.com
Como assinar sinais de negociação
Os "Sinais" na plataforma de negociação MetaTrader 5 permitem que os negociadores se conectem a qualquer sinal emitido pelos provedores. Selecione e assine qualquer provedor de sinais de negociação para copiar todos os acordos dele em sua conta.
IDÉIAS DE ESTRATÉGIAS PARA METATRADER 5
- Postagem inicial do Tópico - inauguração tópico e sugestões de estratégias com o indicador Heiken Ashi Smoothed
- Referência a estratégia chamada Osmoretti - esta estrategia está disponível no forum TradersBrasil
- Estratégia BRAINWASHING SYSTEM
- Referência de vários indicadores MT4 em Forex Strategies,Forex Resources
- Estratégia Paulo Brasil - idéia geral e teste da estratégia em andamento, com meta até Jun 2014
- Uma estratégia simples com dois indicadores sendo testada em Rede Neural - Sugestão de Rodrigo Otavio
- Estratégia 3 MAs - sugestão Barrionuevo
- Indicador Fibonacci - sugestão Barrionuevo
- Estratégia com 2 MAs e MACD - Sugestão Rafael Toscano
O que você deve saber sobre indicadores
Dezenas de artigos sobre indicadores estão disponíveis neste site. Você vai encontrar aqui exemplos de indicadores e artigos sobre como criar indicadores. No entanto, um iniciante pode ter algumas dificuldades ao escolher por onde começar quando for aprender a criar indicadores. Então, aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a encontrar materiais úteis.
Perguntas Mais Frequentes sobre o serviço de Sinais
As perguntas mais frequentes sobre o serviço de Sinais serão coletadas e processadas neste tópico. A lista de perguntas será atualizada de tempos em tempos. Em breve iremos tentar dar respostas a todas as questões que chegam. Por favor, sinta-se a vontade para escrever um comentário, se você não encontrar a resposta à sua pergunta.
Nesse caso, a ideia de Perguntas Frequentes é muito boa, já que pode compilar também as perguntas feitas em outros idiomas.
Algoritmos que empregam limite móvel para fazer dinheiro
Um dos algoritmos que apresenta uma entrada aleatória e uma saída cronometrada já foi analisado no artigo A estratégia Forex de "tudo ou nada". Esse algoritmo não leva em consideração os eventos de mercado e a direção em que se deve entrar no mercado. Apenas a volatilidade do mercado, que é mais ou menos constante, é importante para este algoritmo. Basicamente, o algoritmo não resultou em nenhum lucro ou perda, mas provou ser muito útil para jogar na loteria.
O principal aspecto que devemos tirar do artigo é que a duração de uma negociação não pode ser definida como menos de uma hora ou mais de uma semana. Os valores inferiores a uma hora resultaram em uma perda muito rápida devido ao spread enquanto que os valores superiores a uma semana prolongaram a loteria por anos.
Vamos iniciar o nosso estudo dos algoritmos com o par de moeda familiar EURUSD e uma saída utilizando limite móvel.
Visualizar uma estratégia no Tester do MetaTrader 5
Todos conhecemos o ditado "é melhor ver uma vez do que ouvir cem vezes". Você pode ler diversos livros sobre Paris ou Veneza, mas com base nas imagens mentais, você não teria os mesmos sentimentos do que se estivesse caminhando à noite por essas cidades fabulosas. A vantagem da visualização pode ser facilmente projetada em qualquer aspecto de nossas vidas, incluindo trabalho no mercado, por exemplo, a análise de preço em gráficos utilizando indicadores e, é evidente, a visualização de teste de estratégia.
ÍNDICE DOS LINKS IMPORTANTES POSTADOS NESTE TÓPICO:
- Introdução ao Tópico
- Migrando do MQL4 para MQL5
- Características da Plataforma de Negociação Metatrader 5
- Ordens, posições e negócios no Metatrader 5
- Guia passo a passo para iniciantes para escrever um Expert Advisor no MQL5
- O que você deve saber sobre indicadores
- Como escrever Expert Advisor e Custom Indicator simples
- Dúvidas com Relação ao RSI, é um excelente exercício para quem está aprendendo programação MQL5
- EA - Funções de gerenciamento de dinheiro
- EA - Trailing stops - ainda em inglês
- Como depurar um programa MQL5
- Assistente MQL5 ( Wizard) - ainda em inglês
- Como assinar sinais de negociação
- Perguntas Mais Frequentes sobre o serviço de Sinais
- Idéias de Estratégias para Metatrader 5
- Algoritmos que empregam limite móvel para fazer dinheiro
- Visualizar uma estratégia no Tester do MetaTrader
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Este tópico primeiramente foi denominado "Você é iniciante em Metatrader 5! Comece por Aqui! Pergunte Aqui! ", mas como bem foi salientado pelo Figurelli, o tópico tornou-se mais um celeiro de informações sobre MT5, e o ideal seria criar um tópico realmente para retirar dúvidas dos usuários, então fizemos estas modificações, se você quiser fazer perguntas sobre qualquer questão de Metrader 5, acesse o tópico: Você tem alguma questão sobre Metatrader 5! Pergunte Aqui!
Então agora este tópico tem por objetivo introduzir informações, dicas básicas e retirar dúvidas sobre as aplicações do Terminal de Clientes Metatrader 5 a fim de que todos aprendamos, o tópico foi inspirado Fórum Chinês.
Os recursos de aprendizagem são muito ricos aqui na Comunidade MQL5 e no site www.metatrader5.com (ainda em inglês), este também vinculado a Companhia MetaQuotes, a empresa idealizadora deste projeto.
Vamos avançar juntos!
Estejam a vontade para lançar suas dúvidas neste tópico tenha a certeza que alguém vai lhe responder!
ÍNDICE DOS LINKS IMPORTANTES POSTADOS NESTE TÓPICO: