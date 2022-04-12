Informações e Dicas Relacionadas ao Terminal MetaTrader 5 - página 13
Apresentar resultados zerados tende mais a ser problema em seu código do que no testador de estrategia.
Foi você quem desenvolveu o EA?
Se sim, abra uma thread exclusiva postando trecho do código para colaboração.
Se não, entre em contato com o desenvolvedor do EA.
O meta 5 não esta fazendo loguin com a internet, já desinstalei e reinstalei e nada, a minha corretora passou um novo provedor para conexão e nada, onde estou errando?
Um erro frequente de quem está começando é tentar entrar na conta MT5 usando o mesmo login e senha que usa para entrar na conta da corretora.
Por acaso vc está fazendo isso?
Tem que usar o login e senha específicos para a conta do MT5, que são diferentes do login e senha que vc usa no site da corretora.
O login e senha específicos da conta MT5 geralmente vêm no mesmo e-mail onde eles informam o nome do servidor MT5 (que você chamou de "provedor para conexão").
Corretor passou provedor?? Tem algo estranho ai...
Esta errando em muitas coisas. Alem do citado pelo @Trader_Patinhas (mais provável em seu caso), você não esclareceu se o MT5 foi instalado em seu computador pessoal ou de trabalho.
Se for no de trabalho, mesmo configurando corretamente, pode haver bloqueio por parte da empresa e, se isso ocorrer, não irão liberar para uso.
Olá estou iniciando no mercado de forex pelo Meta Trader , mas estou encontrando dificudades em enviar ordens , sempre aparece stop ou take inválido e não sei o que isto siginifica , aguém pode me ajudar a entender como enviar uma ordem e não perder o trader?
Desde já agradeço
Val
Boa tarde ,
existe um nível mínimo no valor dos stops que deve ser obedecido. A ordem abaixo não é aceita, pois os take profit está definido a 3 pontos da entrada o correto seria o mínimo de 4 pontos.
bom dia .
estou com um problema de visualização dos gráficos, a medida que vou escolhendo tempos menores as velas ficam mais finas ate virarem traços horizontais como se não tivesse variação de preço naquele tempo ou como se ninguém tivesse comprado ou vendido, no gráfico de 4 horas QUASE não se percebe este padrão mas no de 1 minuto por exemplo a tela fica cheia desses tracinhos e alguns bem mais altos outros bem baixos bem distantes um do outro, não é possível identificar tendências ou suporte e resistência, pode ser configuração mas já tentei muitas vzs ajustar a escala, zoom e o problema permanece, alguém pode me ajudarnão consegui add uma foto na tela mas esta anexado