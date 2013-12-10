MetaTrader 5 - Mais do que você imagina!

Introdução

O desenvolvimento do MetaTrader 5 iniciou em 2007. O MetaTrader 5 foi concebido como uma plataforma de multimercado que pode ser executada no Forex assim como em qualquer outro mercado financeiro. Muito trabalho foi feito desde então e o resultado desse trabalho é a plataforma que fornece oportunidades ilimitadas aos traders. Neste artigo, falaremos sobre todos os recursos chaves do MetaTrader 5 e realizaremos uma análise comparativa com a versão anterior de plataforma de negociação.





1. Gráficos

Vamos começar com uma das vantagens óbvias da plataforma MetaTrader 5, sua parte analítica. Os gráficos de preço em tempo real fornecem uma funcionalidade quando comparados ao MetaTrader 4.

1.1. Personalização e 21 períodos de tempo. Os gráficos na plataforma têm uma variedade de configurações diferentes, por isso, traders podem personalizá-los e se adaptá-los às suas necessidades pessoais. O MetaTrader 5 suporta três tipos de gráficos: uma linha quebrada, uma sequência de barras e velas japonesas. Você pode definir uma cor diferente para qualquer item no gráfico para criar o espaço de trabalho mais confortável para o trabalho a longo prazo. Em comparação com a quarta versão da plataforma, o MetaTrader 5 suporta mais que duas vezes mais períodos de gráfico. Agora 21 períodos de tempo estão disponíveis.

1.2. Vantagens de barras de um minuto. O MetaTrader 5 oferece um princípio totalmente novo de armazenamento e transmissão de dados de preço. Na versão anterior, os dados sobre diferentes períodos de tempo eram transmitidos aos terminais separadamente. Agora, os dados são transmitidos e armazenados apenas na forma de barras de um minuto, enquanto períodos de tempo mais elevados são construídos com base nas barras em terminais de cliente. Esta abordagem permite poupar substancialmente o tráfego, porque o histórico é baixado apenas uma vez e se aplica a todos os períodos. Após baixar o histórico de preços, o terminal só baixará novos dados.



Agora, abrir gráficos é muito mais rápido: a construção de um gráfico de qualquer período de tempo de barras de um minuto leva alguns segundos. Os períodos de tempo construídos são armazenados em cachê no seu disco rígido. Assim, da próxima vez, o gráfico com este período será aberto imediatamente, apenas os novos dados serão adicionalmente calculados.

O trabalho com o histórico de um minuto também fornece sincronização completa (matching) de dados em todos os prazos de tempo, uma vez que todos eles usam os mesmos dados de um minuto como fonte.



Uma outra vantagem de se trabalhar com o histórico de preços é que ele é transmitido aos terminais de cliente em um formato comprimido, o que economiza largura de banda e reduz o tempo de download. Para efeito de comparação, um histórico de 10 anos de preço de barras de um minuto para um símbolo é de cerca de 10 MB em um formato compactado.

1.3. Indicadores. O pacote de entrega padrão MetaTrader 5 inclui 38 indicadores técnicos. Eles estão convenientemente agrupados na janela do Navegador com base no seu tipo: indicadores de tendência, osciladores, indicadores de volume e indicadores de Bill Williams. Os indicadores disponíveis incluem Bandas de Bollinger, envelopes, média móvel, Parabolic SAR, desvio padrão, Ichimoku Kinko Hyo, MACD, Bulls Power, Bears Power, Alligator, Awesome Oscillator e muitos outros.

O número de indicadores terceirizado para o MetaTrader 5 é praticamente ilimitado. Um número enorme de indicadores está disponível para download a partir da base de código e pode ser adquirida no mercado.



1.4. Ferramentas analíticas. A lista de ferramentas analíticas foi bastante aumentada. Agora o MetaTrader 5 oferece 46 objetos, incluindo ferramentas Elliott, Fibonacci e Gann, objetos gráficos (incluindo objetos para interatividade com programas MQL5), formas, canais, linhas e assim por diante.

Cada objeto possui suas configurações individuais - cor, largura da linha e níveis adicionais - e exibirão nos diferentes períodos de tempo.



1.5. Escala de tempo precisa. A escala de tempo precisa pode ser ativada para gráficos; agora, objetos gráficos não estão necessariamente ligados às barras. Objetos âncoras podem ser colocado em qualquer posição entre as barras de gráfico. Além disso, ao mudar de um período de tempo para outro, as posições precisas do pontos de controle do objeto são preservadas.

1.6. Calendário econômico. Um dos novos recursos do MetaTrader 5 é o calendário econômico, que auxilia desempenhar a análise fundamental dos mercados. Indicadores macroeconômicos são atualizados em tempo real. Além disso, os eventos econômicos podem ser facilmente exibidos na tabela de preços.

1.7. Mais dados de mercado. Na quarta versão, apenas cinco valores estão disponíveis para cada símbolo em tempo real: Bid (compra), Ask (venda), High (alta), Low (baixa) e Time (tempo). No MetaTrader 5, a quantidade de informações disponíveis aumentou em muitas vezes. Além das principais estatísticas de símbolo, você pode analisar o volume real e o preço do último negócio. Além do mais, na aba Market Watch, mais de 20 valores estatísticos podem estar disponíveis para cada símbolo e todos eles são atualizados em tempo real.





Uma característica importante é a disponibilidade dos valores reais de spread e de volume em dados históricos. Estes valores são armazenados em cada barra de um minuto e assim podem ser utilizados para o teste e para a otimização de um Expert Advisor no testador de estratégia que envolve múltiplas moedas do MetaTrader 5.



1.8. Gráficos de publicação online. A habilidade de publicar os gráficos online foi introduzida ao MetaTrader 5. Agora, o terminal permite-lhe não somente salvar imagens em seu PC local, mas também compartilhá-las com outros traders instantaneamente através do serviço especial de gráficos MQL5, que faz parte da MQL5.community. Se você especificou a sua conta MQL5.community no terminal, uma imagem será atribuída a ele. Agora, você pode criar sua própria galeria de imagens e gerenciá-la facilmente através do seu perfil.





Você também pode compartilhar suas imagens através dos websites das redes sociais mais populares.







2. Navegador

A interface do terminal do MetaTrader 5 está agora ainda mais conveniente. A janela do Navegador permite a você muitas operações no terminal, como abrir uma nova conta demo ou anexar Expert Advisors, indicadores e scripts aos gráficos.

2.1. Encontrar um servidor pelo nome do corretor. Um outro recurso novo do MetaTrader 5 é adicionar servidores de corretores pelos seus nomes. Com a versão anterior, você tinha de contatar o seu corretor para descobrir o endereço de IP do servidor de negociação ou fazer o download de um terminal de cliente especial. Agora, basta digitar o nome do corretor. O sistema localiza automaticamente o servidor com o nome especificado e adiciona-o à lista.

Então, você pode abrir uma conta.

2.2. Agrupamento de programas. Uma outra conveniência do Navegador é o agrupamento de programas. Os indicadores técnicos disponíveis no pacote de entrega padrão estão agrupados com base no seu tipo: indicadores de tendência, osciladores, indicadores de volume e indicadores de Bill Williams. Indicadores personalizados, Expert Advisors e scripts também são agrupados em ramificações separadas. Além do mais, uma hierarquia semelhante à estrutura da pasta em um disco é suportada dentro das ramificações. Por exemplo, você pode organizar seus indicadores personalizados em pastas secundárias MQL5/Indicators/My/MQL5/Indicators/CodeBase e assim por diante. Você verá a mesma estrutura de armazenamento na janela Navegador.

Programas MQL5 comprados através do mercado são colocados automaticamente no mercado de subcategoria apropriado no Expert Advisors, indicadores e scripts personalizados.

2.3. Desenvolvimento adicional de programas. Se você precisar modificar um aplicativo (no caso do seu código-fonte estar disponível), selecione-o e pressione Enter. O código-fonte do aplicativo será aberto imediatamente no MetaEditor.



2.4. Downloads a partir da base de código. Através da integração precisa terminal de negociação do MetaTrader 5 com os serviços da MQL5.community, direto do Navegador, você pode começar a baixar um Expert Advisor, um indicador ou um script a partir da base da Base de código com apenas um clique. Um comando especial "a mais" está disponível em cada categoria de aplicativos. A figura no comando indica o número de aplicativos disponíveis para download.

2.5. Testes rápidos. Qualquer Expert Advisor ou indicador pode ser testado com dois cliques usando o comando de contexto Test (teste). O testador de estratégia será aberto imediatamente. A única coisa que você precisa fazer é definir os parâmetros necessários e executar o teste.

3. Negociação

No MetaTrader 5, mecanismos de negociação sofreram mudanças significativas em comparação com o MetaTrader 4. Todas essas mudanças visam melhorar o uso da plataforma de negociação. Com o MetaTrader 5, você pode negociar em qualquer bolsa de valores e através de qualquer (rede) ECN. A plataforma MetaTrader 5 já recebeu o status de um fornecedor de software independente (ISV) para um número de bolsas de valores, incluindo SMX, GBOT, Citibank, Currenex, DGCX, Integral e assim por diante. Planos adicionais visam a integração com as principais bolsas de valores ao redor do mundo.

3.1. Posições de finanças. A tão chamada contabilidade de "compensação" de posições é adotada no MetaTrader 5, que satisfaz às exigências de todas as bolsas modernas. O significado de compensação é que, para um instrumento financeiro, apenas uma posição pode existir em qualquer dado momento. Posições diferentemente direcionadas (compra e venda) não são permitidas.

Assim, se você tiver condições de comprar um lote de um instrumento financeiro e vender um lote de tal instrumento, a posição será fechada. Se você tiver condições de comprar um lote de um instrumento financeiro e comprar mais um lote, você terá uma posição de dois lotes. Neste caso, o preço aberto é recalculado; um preço aberto de média ponderada é calculado para a posição: (Preço do primeiro negócio * Volume do primeiro negócio + Preço do segundo negócio * Volume do segundo negócio)/(Volume do primeiro negócio + Volume do segundo negócio).

3.2. Seis tipos de pedidos pendentes. Além de pedidos de mercado, limite e stop (orders), a plataforma MetaTrader 5 suporta mais dois tipos de pedidos pendentes: Comprar Stop Limit e Vender Stop Limit. Compra e venda de Stop Limit. Novos tipos de pedidos aumentam as possibilidades da implementação de estratégias de negociação.

3.3. Negociação de um clique. A velocidade de realização de operações de negociação é muito importante na negociação. O MetaTrader 5 fornece a possibilidade de negociação com apenas um clique. Este recurso está disponível na janela Market Watch.

Além disso, a função de um clique permite aos usuários fechar rapidamente posições, deletar pedidos pendentes, assim como níveis de Stop Loss e Take Profit na aba de Trade (Negociação).

Funções de negociação rápidas também estão disponíveis na Profundidade de mercado.

3.4. Negociação do gráfico. O MetaTrader 5 fornece ferramentas eficientes para negociação a partir do gráfico para os traders que trabalham manualmente. Cada gráfico possui um painel removível para a realização de operações de mercado rápidas.

O menu de contexto Inteligente é fornecido para colocar pedidos pendentes no gráfico. Clique no preço do pedido desejado para colocar o pedido. O tipo de pedido mais provável para a atual posição do cursor do mouse em relação ao preço é exibido primeiro.

3.5. Modificação de níveis de negociação no gráfico. O MetaTrader 5 oferece a oportunidade de mudar o preço dos pedidos pendentes, bem como de pedidos de Stop Loss e Take Profit diretamente no gráfico. Agora, vendo a situação atual no mercado, você pode facilmente arrastar um nível de negociação utilizando o seu mouse na área desejada e, em seguida, ajustar o seu valor mais precisamente.

3.6. Assincronia e multitransação. Em comparação com o MetaTrader 4, na quinta versão da plataforma, os traders têm mais oportunidades para implementar múltiplas operações de negociação de cada vez. Com a versão anterior, os traders poderiam ter o erro "Trade context is busy" ("Contexto da negociação está ocupado"), como por exemplo, ao utilizar múltiplos Expert Advisors simultaneamente. No MetaTrader 5, o contexto de negociação é mais amplo permitindo enviar até 16 solicitações de negócios para o servidor sem esperar o resultado de seu processamento.

3.7. Execução de operações na bolsa de valores. Através da integração da plataforma de negociação MetaTrader 5 com outros sistemas, agora os traders podem acessar as bolsas de valores líderes ao redor do mundo. O sistema permite a execução direta das operações de negócios em sistemas de negociação externos (processamento straight-through). Operações de negociação são executadas sem um corretor intermediário (no modo Non-Dealing Desk).

3.8. Negociação a partir da profundidade de mercado. Uma parte integral da bolsa de valores é a Profundidade de Mercado (DOM). Na DOM, um trader pode ver as solicitações atuais que estão realmente presentes no mercado, bem como ver as suas próprias solicitações de negociação. No MetaTrader 5, operações de negócios podem ser executadas diretamente a partir da Profundidade de mercado.

Juntamente com a função de negociação de um clique, a Profundidade de mercado é uma ferramenta poderosa para remoção, que permite aos usuários colocar, alterar e remover pedidos de negociação com um clique.

3.9. Termos de execução adicional. Para cada operação de negociação, um trader pode especificar termos adicionais de execução pelo corretor, Fill ou Kill (FOK) ou Immediate ou Cancel (IOC). No modo FOK, a operação solicitada deverá ser desempenhada no volume especificado. Se o volume da segurança não estiver disponível no mercado, a solicitação não deverá ser processada. O modo IOC sugere que a operação de negociação possa ser desempenhada para o volume máximo disponível no mercado dentro do volume especificado no pedido. Se o pedido não pode ser preenchido por completo, um pedido com o volume disponível será executado e o volume restante será cancelado.

3.10. Negociação móvel e notificações de tecnologia Push. Atualmente, o comércio móvel está se tornando cada vez mais popular. Os comerciantes muitas vezes precisam ter acesso às suas contas 24 horas por dia, sete dias por semana, de qualquer lugar do mundo. A parte móvel da plataforma de negociação MetaTrader 5 está em sintonia com os tempos. Os terminais móveis do MetaTrader 5 para iPhone e Android estão disponíveis para traders totalmente gratuitos.

Uma das funções mais importantes de terminais móveis é a opção de recebimento de notificações push. Notificações push são mensagens curtas de texto que podem ser enviadas para dispositivos móveis a partir da versão PC do terminal de cliente e de vários serviços MQL5.community. Tais notificações nunca são perdidas e chegam imediatamente, independentemente do aplicativo estar ou não sendo executado.

A linguagem MQL5 fornece uma função especial de SendNotification, que permite programas MQL5 enviar notificações push. O terminal também permite a criação de sinais para alertá-lo de eventos no mercado. Um dos tipos de notificação de evento são as notificações push.

As notificações push também podem ser usadas para obter informações sobre as atualizações no site MQL5.community. Para fazer isso, especifique o seu ID no perfil do usuário a aba Contacts (contatos).

As notificações push permitem que os traders possam ficar sempre informados e reajam às mudanças do mercado, mesmo quando longe do computador.







4. Caixa de ferramenta

A janela Toolbox, que estava disponível na quarta versão do terminal, agora fornece ainda mais funções.

4.1. Exposição. Agora o trader pode ver as informações resumidas sobre o estado de ativos para todas as posições abertas.

4.2. Calendário. Como mencionado anteriormente na seção um, o MetaTrader 5 agora possui o calendário de eventos econômicos. Os indicadores macroeconômicos estão disponíveis para mais de 10 economias líderes mundiais e são atualizados em tempo real. Todos os eventos podem ser exibidos nos gráficos dos pares de moedas apropriados.

4.3. Mercado. O MetaTrader 5 é totalmente integrado com os serviços MQL5.community para traders. O mercado é uma loja de aplicativos MQL5, onde qualquer pessoa pode comprar um produto para uso no terminal. Para sua conveniência, o serviço de Mercado está integrado no terminal do cliente.

Na janela Toolbox, o trader pode ver toda a gama de aplicações disponíveis no Mercado. Antes de comprar, você pode baixar uma versão experimental e testá-la no testador de estratégia. Além disso, muitos aplicativos gratuitos podem ser baixados do Mercado.

A lista de compras e downloads está convenientemente representada na aba Compras. Os aplicativos baixados/comprados estão automaticamente classificados por seu tipo no Navegador, a partir do qual você pode executá-los.

4.4. Base de código. A janela Toolbox também fornece acesso à enorme base de códigos fonte MQL5 livres. Você pode baixar e executar qualquer código diretamente do terminal. Basta arrastar um Expert Advisor, um indicador ou um script a um gráfico. O código será baixado automaticamente colocado na pasta apropriada, compilado e executado no gráfico.

O número de códigos-fonte publicados está gradualmente se aproximando de 1500 e continuará a crescer.



5. Teste e otimização

Uma das atualizações mais importantes e esperadas no MetaTrader 5 é o testador de estratégia de múltiplas moedas. Agora, os traders possuem possibilidades ilimitadas para testar e otimizar os Expert Advisors que negociam vários símbolos.

5.1. Relatório de teste avançado. O MetaTrader 5 fornece um relatório ampliado sobre os resultados de teste EA. Isso inclui estatísticas adicionais, permitindo avaliar melhor uma estratégia de negociação. Agora, você pode analisar o fator recuperado, o índice de Sharpe, tempo de retenção de posição e muitas outras características. Mais de 40 características estão disponíveis no relatório de testador.

O componente gráfico do relatório de teste foi também ampliado consideravelmente. Além de equilibrar e igualar gráficos, o testador visualiza a distribuição de tempo de entrada de posição e lucro/perda (de hora em hora, semanalmente e mensalmente):

Além disso, gera gráficos de distribuição de lucros e MAE/MFE, assim como distribuição de lucros e tempo de retenção de posição.

5.2. Precisão aumentada de teste de cada tick. O Testador de estratégia do terminal do MetaTrader 5 utiliza apenas modo de simulação de preço no teste - a geração de ticks com base nos dados de um minuto disponíveis. Usando o período de tempo M1 no testador permite uma simulação muito precisa do movimento de preço com um número mínimo de erros, em contraste com a simulação de ticks com base em períodos de tempo maiores no MetaTrader 4. Como resultado, os erros na modelagem de preços no Testador de estratégia do MetaTrader 5 são experimentais e as diferenças entre o preço simulado e o preço real só pode estar dentro da escala de uma barra de um minuto.

5.3. Mais modos de teste. O MetaTrader 5 possui quatro modos de teste: cada tick (o método mais preciso), OHLC de um minuto (teste sobre os pontos de suporte de barra), somente preço aberto (um método aproximado para teste rápido), cálculos matemáticos (para cálculos matemáticos no testador de estratégia, sem o uso de dados históricos e geração de ticks).

5.4. Critério de otimização personalizada. No MetaTrader 4, o trader conseguia otimizar o Expert Advisor por um dos cinco critérios disponíveis. Na quinta versão, mais um critério padrão está disponível (o produto do equilíbrio e do índice de Sharpe). Entretanto, o novo recurso principal é a possibilidade de utilizar um critério de otimização personalizado. Ao selecionar o valor máximo personalizado nas configurações do testador, você pode otimizar o seu Expert Advisor pelo valor máximo retornado pelo OnTester().

5.5. Relatório XML e de cachê de otimização. Os resultados dos testes são armazenados pelo terminal em um cachê especial de resultados (que é um arquivo XML), para um acesso rápido a eles quando eles forem necessários. Durante um teste ou uma otimização, para cada conjunto de parâmetros de entrada, o terminal procura o cachê de resultado para resultados já disponíveis a partir de execuções anteriores, a fim de evitar reexecuções. Se o resultado de um conjunto de tais parâmetros não for encontrado, ao agente é dada a tarefa de executar o teste.

Visto que o cachê de resultado de otimização é um arquivo XML padrão, você pode analisá-lo em aplicativos externos (por exemplo, em MS Excel).



5.6. Download automático de histórico e sincronização de períodos de tempo. O Testador de estratégia do MetaTrader 5 fornece a disponibilidade de todos os dados históricos necessários. Antes do teste, ele transfere todos os dados históricos disponíveis para o símbolo solicitado. Isto é feito apenas antes da primeira execução. Além disso, apenas dados novos são carregados. Se durante o teste, um Expert Advisor (um de múltiplas moedas) solicitar dados para outros símbolos, estes também são carregados automaticamente a partir do servidor de negociação.

5.7. Teste de encaminhamento. O MetaTrader 5 oferece o novo modo de teste de encaminhamento. O Teste de encaminhamento é uma reexecução dos melhores resultados de otimização em um período de tempo diferente. Este recurso permite que você evite parâmetros de adaptação em determinadas áreas de dados históricos.

5.8. Teste de estresse. Para tornar condições de teste EA perto de real, utilize o modo de Atraso aleatório no MetaTrader 5. A partir do momento do pedido de envio até sua execução, o preço pode mudar. Dependendo do desvio definido no pedido, ele pode ser executado no preço atual (se estiver dentro do desvio) ou uma nova cotação pode ser enviada. O teste neste modo permite a você codificar corretamente o processamento de tais situações.

5.9. Otimização Multi-Threaded. O Testador de estratégia é multi-threaded e permite o uso de todos os recursos de computador. Teste e otimização são executados utilizando agentes de computação que são instalados como serviços no computador de usuário (um agente em cada núcleo). Agentes trabalham independentemente e permitem processamento paralelo de transmissão de otimização.

5.10. Teste de nuvem de agentes remotos. Você pode conectar um número ilimitado de agentes remotos, que são os agentes instalados em outros computadores, para o seu testador de estratégia. Use o aplicativo especial MetaTester para instalar agentes de teste em cada computador de teste na sua rede local e, em seguida, conectá-los ao testador de estratégia em um terminal de cliente. Os agentes receberão tarefas de computação através da rede e retornarão os resultados ao terminal do cliente. Assim, você pode expandir significativamente as capacidades de computação paralela e várias vezes acelerar o processo de otimização.

5.11. Rede MQL5 em nuvem. A Rede MQL5 em nuvem permite organizar o mercado de recursos de computação entre aqueles que os necessitam e aqueles que podem fornecer tempo de CPU ocioso dos seus computadores. Com a Rede MQL5 em nuvem, um trader usa o poder de computação de milhares de agentes em todo o mundo. A otimização, que levaria vários anos, se utilizando apenas um computador, agora pode ser executada em poucas horas.





Para usar a rede, basta abrir o testador de estratégia e permitir o uso de agentes de nuvem.

Além de usar a Rede MQL5 em nuvem, você pode fornecer seu poder de computação de CPU na rede e ganhar dinheiro. Para fazer isso, você não precisa nem instalar o terminal de cliente do MetaTrader 5. Faça Download do instalador especialmente criado que permite a você instalar de forma rápida e fácil o MetaTester, um aplicativo para gerenciar agentes remotos no computador. Após uma simples instalação, você desfruta da Rede MQL5 em nuvem e começa a ganhar. As estatísticas sobre o uso da rede e seus ganhos para o poder de CPU fornecido estão reunidos de forma conveniente em seu perfil no website MQL5.community. Informações sobre agentes aparecerão no seu perfil imediatamente após cumprirem sua primeira tarefa.

5.12. Facilidade de gerenciamento de agentes. Você pode facilmente gerenciar agentes de teste através do menu de contexto. Com apenas alguns cliques você pode ativar/desativar qualquer tipo de agentes: Rede MQL5 em nuvem local ou remota. Além disso, aqui você pode controlar agentes remotos conectados, bem como importar e exportar configurações de agentes.



5.13. Cálculos matemáticos. As características do testador de estratégia combinada com as possibilidades da Rede MQL5 em nuvem não estão limitadas a teste e otimização dos Expert Advisors. O modo de teste de "Cálculos matemáticos" permite a você desempenhar qualquer cálculo. Nesse modo, o testador estratégia não carrega ou usa histórico de preço e informações sobre símbolos, mas simplesmente executa cálculos, chamando as funções OnInit(), OnTester() e OnDeinit(). Cálculos matemáticos são úteis para calcular um extremo de uma função matemática, cujo valor deve ser retornado da função OnTester(). A otimização é executada para encontrar o valor máximo da função.

5.14. Visualização de resultados 2D e 3D de resultados de otimização. Melhor ver uma vez do que ouvir umas cem vezes. No testador de estratégia, você pode analisar resultados de otimização em modo visual. Aqui está a visualização bidimensional da otimização. Quanto mais escuro o tom de verde, maior será o valor do critério de otimização.





Abaixo está um modo tridimensional de visualização de cálculos matemáticos no testador de estratégia. A imagem mostra a busca do máximo da função f(x,y) = MathSin(x^2 + y^2) + k * MathExp(-p * x^2 - p * y^2).

5.15. Teste visual. O modo de teste visual permite-lhe visualizar exatamente como o Expert Advisor desempenha operações de negociação durante teste nos dados históricos. O visualizador também está disponível no MetaTrader 4, mas na quinta versão do terminal, sua funcionalidade foi bem ampliada. Em primeiro lugar, o visualizador estava disponível apenas de forma separada do terminal. Agora ele é executado como um processo separado. Operações de negociação não só são exibidas no gráfico do símbolo testado. Em abas separadas, você pode acompanhar o saldo de conta corrente, posições abertas e pedidos atuais, o histórico das operações de negociação, bem como um registro detalhado.

5.16. Quaisquer resultados personalizados durante otimização. Cada vez que você inicia um Expert Advisor no testador de estratégia, você pode criar seu próprio banco de dados. Este grupo de dados pode ser salvo usando a função FrameAdd() em uma estrutura especial chamada de frame. Durante a otimização de um Expert Advisor, cada agente pode enviar uma série de frames para o terminal. Todas as frames recebidas são gravadas no arquivo *.MQD em terminal_directory/MQL5/Files/Tester nomeado como o Expert Advisor. Elas são escritas na ordem em que são recebidas dos agentes. O recebimento de uma frame no terminal de cliente de um agente de teste gera o evento TesterPass que pode ser gerenciado utilizando a função OnTesterPass(). Isso permite processar os resultados de otimização de forma dinâmica sem ter que esperar por sua conclusão.

5.17. Aceleração usando OpenCL. Um certo número de cálculos realizados em Expert Advisors pode ser executado utilizando placas de vídeo, devido ao apoio local do OpenCL na linguagem MQL5. Placas de vídeo modernas contêm centenas de pequenos processadores especializados que podem executar simultaneamente operações matemáticas simples com fluxos de dados de entrada.

Usando OpenCL em aplicativos MQL5 pode acelerar em centenas de vezes o teste e a otimização de Expert Advisors. Agentes de teste (local, remoto ou em nuvem) selecionam automaticamente o método de cálculo mais rápido: CPU ou placa de vídeo.

Por exemplo, o cálculo do bem conhecido conjunto de Mandelbrot é realizado cem vezes mais rápido utilizando OpenCL comparado à CPU.

6. Integração com MQL5.community

O terminal de cliente do MetaTrader 5 está integrado firmemente com a MQL5.community. A MQL5.community fornece serviços exclusivos a traders e desenvolvedores.

6.1. Mercado. Diretamente do terminal, você pode comprar qualquer aplicativo pronto para uso na loja de programas MQL5. Antes de comprar, você pode baixar uma versão experimental e testá-la no testador estratégia.

Qualquer um pode se tornar um vendedor no serviço de Mercado. Você só precisa enviar um formulário. Após o registro do seu status de vendedor ser aprovado, você pode vender seus produtos e ganhar dinheiro.



6.2. Rede MQL5 em nuvem. A poderosa rede de computação distribuída está disponível para teste e otimização de seus Expert Advisors no testador de estratégia. Milhares de seções de otimização podem agora ser desempenhadas em alguns minutos. Além de usar a rede, você pode fornecer suas próprias capacidades de computação e ganhar.

6.3. Armazenamento MQL5. O armazenamento MQL5 é um armazenamento pessoal de códigos fonte integrados no MetaEditor. Ele permite a você manter seu código seguro e acessá-lo de qualquer lugar do mundo. O armazenamento MQL5 conserva todo o histórico de alterações aos arquivos enviados, que podem ser vistos a qualquer momento. Além disso, você pode reverter para as versões anteriores de um arquivo.

6.4. Base de código. Com um clique, você pode baixar e executar qualquer código publicado na seção de Base de código do site da MQL5.community. Basta arrastar um Expert Advisor, um indicador ou um script a um gráfico. O código será baixado automaticamente colocado na pasta apropriada, compilado e executado no gráfico.

6.5. Sinais. O serviço de Sinais permite aos usuários enviar sinais de negociação de traders profissionais, obtê-los diretamente em seus terminais de cliente e executar operações de negociação com base neles.



6.6. Artigos. Diversos artigos na linguagem e plataforma de programação MQL5 foram publicados no website MQL5.community. Encontre o artigo desejado na lista conveniente de temas e descrições que está disponível em uma aba separada da janela Toolbox direto no MetaEditor.

6.7. Gráficos MQL5. O MetaTrader 5 permite aos traders publicarem suas imagens online através do serviço de gráficos MQL5. Sua imagem pode ser publicada automaticamente online logo após ter sido feita. Você também receberá o link para compartilhar a sua imagem através de um dos websites de redes sociais mais populares.

Se você especificou a sua conta MQL5.community no terminal, uma imagem será atribuída a ele. Isso permitirá a você criar suas próprias galerias de imagens e gerenciá-las através de seu perfil facilmente.





7. MetaEditor 5

A linguagem de programação incorporada sempre foi uma das partes mais importantes da plataforma de negociação MetaTrader. O desenvolvimento de aplicativos não é apenas a linguagem de programação MQL5, cujas vantagens indubitáveis serão mostradas abaixo, mas este é também o editor no qual você trabalha com o código-fonte. O MetaEditor 5 fornece muitos novos recursos que estavam disponíveis para usuários do MetaTrader 4.

7.1. O novo sistema de arquivo. Como na versão anterior, o MetaEditor só pode trabalhar dentro de sua própria sandbox (área de segurança) de sistema de arquivos, a pasta/MQL5 dentro da pasta de dados do terminal. Para melhor conveniência, cada tipo de arquivo de origem possui seu próprio diretório (Experts, Indicadores, Scripts, Incluir e assim por diante). A estrutura de pastas e arquivos que armazenam programas executáveis (Expert Advisors, indicadores e scripts) é exibida na janela Navegador do terminal de cliente.





7.2. O Assistente MQL5. O MetaEditor 4 inclui um assistente para a criação de Expert Advisors que permitem gerar modelos para o desenvolvimento de várias aplicações. Na quinta versão do MetaEditor, este componente foi significativamente redesenhado. Seu novo nome é Assistente MQL5. Ele ainda permite que você crie modelos de programas que já estão devidamente projetados e contém os handlers (gerenciadores) de evento necessários. No entanto, a principal novidade é a possibilidade de gerar Expert Advisors prontos para uso. O trader deve escolher quais sinais o Expert Advisor usará, sua estratégia de gerenciamento de dinheiro e a forma como se protegerá contra perdas (tipo de trailing stop).

Agora, o comerciante não precisa necessariamente saber como programar no MQL5, para obter um Expert Advisor pronto para uso. Um EA é gerado em algumas etapas fáceis. Então você pode começar a otimizar seu Expert Advisor no testador estratégia.

7.3. Armazenamento MQL5. Armazenamento MQL5 conserva códigos-fonte pessoais MQL5. É projetado para o armazenamento de versão de arquivos e gerenciamento de projetos diretamente do MetaEditor de uma forma conveniente.

O código-fonte é armazenado em um repositório remoto seguro, que pode ser acessado através da sua conta MQL5.community. Em caso de falha no disco rígido, a cópia local de códigos pode ser rapidamente restaurada do armazenamento.

Você pode acessar o seu armazenamento de qualquer computador. Faça o login usando sua conta MQL5.community no MetaEditor. Você pode trabalhar com o armazenamento utilizando o menu de contexto conveniente da janela Navegador.





Cada transação de alterações no armazenamento é registrada. Mais tarde, você pode visualizar o histórico inteiro de alterações, comparar versões de arquivos utilizando uma ferramenta especial, bem como reverter à qualquer versão anterior.

As opções do armazenamento MQL5 continuam a se expandir. Ele permitirá trabalho conjunto com projetos utilizando o armazenamento, dando permissões às contas MQL5.community necessárias.

7.4. Compilação rápida de C++ DLL. Muitos desenvolvedores usam DLLs de terceiros no desenvolvimento de aplicações no MQL5. Com o MetaEditor 5, você não precisa usar o MS Visual Studio para compilar DLL. O editor suporta padrão cpp e arquivos cabeçalho e compila-os tão facilmente quanto o código fonte MQL5. Se o MS Visual Studio estiver instalado no seu computador, seu compilador será usado. Caso contrário, os arquivos necessários são enviados para um servidor de compilação especial através de uma conexão segura. Após a compilação, o arquivo DLL pronto é enviado de volta para você.

Como com o código-fonte MQL5, todos os resultados de compilação, incluindo erros e avisos, aparecem na aba Erro da janela Toolbox.

7.5. Controle de código inteligente. O MetaEditor 5 fornece várias ferramentas que lhe permitem acelerar o processo de escrita de código, tornar a navegação mais fácil e prevenir erros.

Snippets. Para facilitar a escrita de código, o MetaEditor oferece a possibilidade de inserir snippets (trechos), pequenos fragmentos de modelo de código-fonte descrevendo uma construção particular da linguagem MQL5. A inserção de um snippet é inicializada digitando a palavra-chave.

Autossubstituição de nomes de função. É a possibilidade de visualizar as variantes de nomes de funções incorporadas e personalizadas, membros de classe variáveis e constantes, palavras-chave e assim por diante para inserir ao escrever código. As variantes de nomes são determinadas pelos primeiros caracteres digitados.



Dicas sobre parâmetros de função Com esse recurso, o desenvolvedor não precisa ler a documentação de cada função quando escrever código. Ao descrever uma função, basta pressionar uma determinada combinação de teclas e o MetaEditor exibirá uma dica com os parâmetros de função e tipos desses parâmetros.

Lista de funções. No MetaEditor, você pode ver a lista de todas as funções declaradas no arquivo atual e mover-se rapidamente a qualquer um deles.

7.6. Fórmula (Styler) de código. Um projeto bem estruturado e correto do código-fonte torna o trabalho com tal código muito mais fácil. Um código cuidadosamente formatado parece profissional. O MetaEditor fornece a função Stlyler. Qualquer código pode ser transformado em um código bem formulado com um único clique. As regras de formatação utilizadas no styler foram desenvolvidos por programadores profissionais com anos de experiência.

7.7. Destaque de código. Em comparação com a versão quatro, o MetaEditor 5 oferece oportunidades mais amplas para destacar diferentes elementos do código-fonte (palavras-chave, nomes de funções, variáveis e assim por diante). Cada usuário pode criar destaque de código individual.

7.8. Suporte para unicode. A versão anterior do editor não suporta arquivos de código-fonte em Unicode. Isso causa problemas na visualização e compilação de arquivos que contenham caracteres, que não são suportados no local atual do sistema operacional. No MetaEditor 5, este problema é completamente resolvido. Qualquer arquivo de origem pode ser salvo no formato Unicode utilizando os recursos do editor padrão e, então, você pode trabalhar com ele e compilá-lo com qualquer linguagem do seu sistema operacional.

7.9. Inserção de recursos. O MetaEditor 5 focaliza-se na máxima facilidade do processo de programação. A operação de rotina de inserção de arquivo de recurso no programa é desempenhada com um único comando.





7.10. Busca global e integração com MQL5.community. Ao desenvolver um programa, muitas vezes você precisa acessar uma variedade de informações. O MetaEditor resolve este problema através da integração com MQL5.community. Artigos e códigos-fonte publicados no mql5.com são convenientemente marcados na janela Toolbox. Entretanto, para um uso eficaz de informações disponíveis, um sistema de busca é necessário.



O MetaEditor 5 inclui o sistema de busca global.



Você digita sua solicitação na caixa de pesquisa única, escolhe onde pesquisar e obter resultados em uma aba separada da Toolbox. Além de pesquisar separadamente no documento atual, arquivos, artigos ou base de código, você pode pesquisar em todo o site MQL5.community. Isso inclui o Fórum, Artigos, Documentação e Base de código.

7.11. Depuração. Sem exagero, todos que usaram o MetaEditor 4 desejavam uma função de depuração. A aparência do depurador na quinta versão elevou o desenvolvimento de aplicativos do MQL5 a um novo nível. Todas as funções padrão estão disponíveis para depurar aplicativos.

Breakpoints (pontos de detenção). Coloque breakpoints nas linhas de código-fonte, onde o processo de execução do programa deve ser interrompido para estudar o comportamento do programa.

Watching Expressions. Siga os valores de quaisquer expressões durante a depuração em uma aba separada da Toolbox.

Call Stack. Assista a call stack durante a depuração.

Depuração passo a passo. Utilize os comandos de depuração passo a passo: Step Into, Step Over e Step Out.



7.12. Projetos. Um dos muitos recursos planejados no MetaEditor 5 é gerenciamento de projeto. Isso facilitará o trabalho de estruturação de programas do desenvolvedor.

7.13. Gprof. A depuração no MetaTrader 5 simplificou bastante o trabalho dos programadores. Mas, o MetaEditor 5 possui uma outra ferramenta poderosa para a otimização de código-fonte. Gprof detecta todos os obstáculos do aplicativo.





O Gprof analisa a velocidade de execução de fragmentos de código-fonte individuais do aplicativo. Os resultados da análise são enviados a um programador por funções e por linhas individuais. Assim, agora é possível encontrar as peças mais lentas do código e otimizar a operação do programa MQL5.





8. A linguagem de programação MQL5

8.1. Velocidade aumentada. Comparado com o MQL4, a velocidade de execução do código MQL5 aumentou de 4 a 20 vezes! A velocidade de execução quase atingiu o nível da linguagem C++, por isso, no MQL5, você não precisa usar DLL de terceiros para acelerar cálculos. Na verdade, a falta de DLL melhora a segurança do aplicativo.

8.2. Proteção de código. Com o MetaTrader 5, você pode desfrutar de um novo nível elevado de proteção de arquivos executáveis de programas MQL5 (ex5). A proteção contra descompilação aumentou devido aos seguintes fatores: algoritmos de criptografia novos e mais complicados, verificação de integridade de arquivo (verificação de que o arquivo não foi alterado após compilação) e maior complexidade da linguagem. Os programas que são vendidos por meio do serviço de Mercado são adicionalmente codificados e limitados ao hardware do usuário (configuração de computador), o que protege-os ainda mais.

8.3. Semelhança ao C++. A sintaxe da linguagem MQL5 é muito semelhante a uma das linguagens de programação mais populares, C++. Portanto, é fácil de aprender, e você pode facilmente traduzir programas de outras linguagens de programação modernas no MQL5. O MQL5 é baseado em objeto e permite que você tire vantagem dessa abordagem de programação - síntese e capacidade de extensão de tipos, herança, polimorfismo, sobrecarga e funções virtuais.



8.4. Classes e estruturas. O MQL5 suporta tipos de dados abstratos ou complexos: estruturas e classes. Elas são usados para descrever não apenas o objeto, mas também o modelo de comportamento. O fato de que o objeto é responsável pelo seu próprio comportamento simplifica a tarefa de programação para os usuários deste objeto.

8.5. Eventos. A linguagem MQL5 fornece processamento de um número de eventos predefinidos. Apenas três eventos estão disponíveis no MQL4, enquanto que na quinta versão, 13 tipos de eventos podem ser gerenciados, incluindo os eventos de inicialização e finalização de aplicativo, o recebimento de um novo tick, mudança de dados de preço e de profundidade do mercado, eventos de temporizador, eventos de negociação, eventos de teste, otimização e ações com gráficos.

8.6. Gerenciamento de gráficos, objetos e recursos diretamente do MQL5. Você pode gerenciar todas as propriedades do gráfico, adicionar, modificar e excluir objetos do gráfico diretamente dos aplicativos MQL5. Quando combinado com a possibilidade de gerenciar eventos de interação de um usuário e um gráfico, você pode criar painéis gráficos de qualquer complexidade.

Além de trabalhar com objetos incorporados, você pode usar os seus próprios gráficos e recursos de som.

8.7. Novos estilos de projeto de indicador. No MetaTrader 5, o número de estilos de projeto de indicadores aumentou de 6 para 18. Você pode desenhar linhas, histogramas, símbolos, áreas preenchidas, gráficos vela, setas e assim por diante. Aqui está o indicador com a área preenchida entre as duas linhas, desenhadas na janela secundária do gráfico.







8.8. Facilidade de trabalho com indicadores. No MQL4, a direção de indexação de buffers de indicador é permanente, a partir do mais recente (0) até os dados mais antigos. Esta abordagem é aceitável quando se trabalha com indicadores e scripts. No entanto, ao desenvolver indicadores, tal indexação é inconveniente, uma vez que com cada nova barra, a indexação de todos os elementos é movida de um a um e um novo elemento com o índice 0 é adicionado no início da série. No MQL5 o problema foi resolvido adicionando a função ArraySetAsSeries, que permite a você alterar a direção de indexação da série.



No MQL5 o número de buffers de indicadores utilizados é ilimitado, enquanto que no MQL4 você não pode usar mais de oito buffers.

No MQL5, você também pode desenvolver indicadores que são baseados nos valores de outros indicadores. Na quarta versão da plataforma, um indicador pode ser construído a partir de um outro indicador apenas através de uma opção especial na interface do terminal de cliente. No MQL5, você pode transmitir para um indicador qualquer identificador de um outro indicador conforme o preço do conjunto de dados de entrada [].



8.9. Uma enorme biblioteca padrão e muitos exemplos. O padrão de entrega do MetaTrader 5 inclui uma vasta biblioteca padrão escrita no MQL5. Torna o desenvolvimento de programas mais fácil, proporcionando fácil acesso às funções MQL5. A biblioteca padrão contém classes para a organizar dados, trabalhar com arquivos, cadeias, objetos gráficos, gráficos, indicadores e classes de negociação.

Além disso, o MetaTrader 5 inclui muitos exemplos de código-fonte de todos os tipos de aplicativos (Expert Advisors, indicadores e scripts).

8.10. Suporte OpenCL. O MQL5 possui suporte local para OpenCL. Para utilizar todos os benefícios, você não precisa de bibliotecas de terceiros. Utilize simplesmente funções especializadas MQL5. A linguagem OpenCL é usada para a execução de cálculos sobre placas de vídeo que suportam OpenCL 1.1 ou superior. Placas de vídeo modernas contêm centenas de pequenos processadores especializados que podem executar simultaneamente operações matemáticas simples com fluxos de dados de entrada. A linguagem OpenCL organiza computação paralela e proporciona maior velocidade para uma certa classe de tarefas.





9. Serviços para traders e desenvolvedores

Uma parte integrante da plataforma de negociação MetaTrader 5 é a MQL5.community. Além do local onde traders e desenvolvedores podem encontrar informações úteis e discutir questões relacionadas ao MetaTrader 5, a MQL5.community oferece aos participantes uma variedade de serviços exclusivos.

A MQL5.community possui seu próprio sistema de pagamento seguro que é utilizado em todos os serviços de comunidade. Você pode depositar dinheiro na sua conta através de WebMoney e PayPal, assim como utilizando cartão de crédito ou débito. Retiradas podem ser feitas para uma conta WebMoney ou PayPal. Todas as transferências são feitas através de uma conexão SSL codificada segura.



9.1. Empregos. O serviço de empregos é útil para ambos traders e programadores. Se um profissional precisa implementar qualquer ideia de negociação, mas não sabe como programar no MQL5, ele pode sempre entrar em contato com um desenvolvedor profissional. Por outro lado, os desenvolvedores têm uma excelente oportunidade para beneficiar-se de seu conhecimento.



O serviço de emprego possui uma interface fácil, permitindo que você coloque uma ordem pública e escolha a oferta mais vantajosa do programador ou publique uma ordem para um desenvolvedor específico. O processo de execução de ordem é dividido em várias etapas, que incluem a confirmação para ajudar a evitar mal-entendidos e desacordos entre o cliente e o desenvolvedor.

No caso de uma disputa, você pode aplicar a arbitragem, que é realizado pela MetaQuotes Software Corp.

O serviço foi lançado há dois anos e cerca de 1.300 empregos foram cumpridos desde então.



9.2. Mercado. O serviço de Mercado é um local seguro e aberto para compra e vende de aplicativos MQL5. O Mercado está disponível online no site MQL5.community e também pode ser acessado diretamente a partir do terminal de cliente. Todos os aplicativos que são oferecidos para venda estão adicionalmente protegidos. Ao fazer o download, o aplicativo é codificado e vinculado à configuração do seu computador.

9.3. Armazenamento MQL5. O Armazenamento MQL5 para código-fonte é destinado a armazenamento de versões de gerenciamento de arquivos e projetos diretamente do MetaEditor de um modo prático. Com o armazenamento MQL5, você pode acessar seu código-fonte a partir de qualquer computador usando uma conta MQL5.community. Se você estiver trabalhando em computadores diferentes, você pode sincronizar facilmente os códigos-fonte e trabalhar sempre com sua mais recente.

9.4. Rede MQL5 em nuvem. A rede MQL5 em nuvem permite organizar a bolsa de recursos de computação entre aqueles que os necessitam e aqueles que podem fornecer tempo de CPU ocioso dos seus computadores. Com a Rede MQL5 em nuvem, um trader usa o poder de computação de milhares de agentes em todo o mundo. A otimização, que levaria vários anos, se utilizando apenas um computador, agora pode ser executada em poucas horas.

9.5. Sinais. Sinais de negociação MetaTrader 5 é um serviço que permite a traders copiar operações de negociação de um Signals Provider (Provedor de sinais). Qualquer trader pode fazer uma assinatura de sinais e seguir a estratégia de um trader profissional. O serviço é absolutamente seguro; cada provedor de Sinais está registrado no sistema de monitoramento público, contendo as informações detalhadas sobre a atividade de negociação do provedor.





O mostruário de sinais de negociação disponíveis pode ser encontrado tanto no site MQL5.community como nos terminais de cliente. As assinaturas podem ser feitas utilizando uma conta MQL5.community. Os traders podem facilmente gerenciar suas assinaturas através de seus perfis ou da seção "Meus Sinais".



Qualquer trader pode se inscrever através da janela Toolbox da aba Signals no terminal de cliente do MetaTrader 5.





Não há necessidade de organizar qualquer tipo de acordo com um Provedor de sinais; todas as ações necessárias são executadas estritamente dentro do sistema. Nenhuma comissão é cobrada para usar os sinais. Após a assinatura, as operações de negociação do provedor serão copiadas para a conta do Assinante quase que instantaneamente.

Se você é um trader bem sucedido e gostaria de ganhar dinheiro usando suas experiências e habilidades, você pode se registrar como um provedor de serviço de sinais através do website MQL5.community. A conta de negociação está conectada ao sistema de monitoramento, onde informações detalhadas sobre ela serão exibidas. A conta será incluída na lista de sinais de negociação disponíveis tanto na MQL5.community e diretamente no terminal de negócios.





Se os sinais de negociação forem fornecidos por uma taxa, o pagamento dos traders será entregue na conta de pagamento da MQL5.community interna do Provedor.

9.6. Hospedagem virtual. Este é um serviço que fornece a operação 24 horas por dia do terminal do cliente para a negociação automática ou cópia de sinais. Ao contrário de alugar VDS ou VPS comuns de empresas de terceiros, você é capaz de selecionar o servidor que mais próximo de sua corretora para minimizar a latência da rede ao enviar ordens a partir do terminal para o servidor de negociação.

Um terminal virtual é alugado diretamente da plataforma de negociação, enquanto que o pagamento é feito através de uma conta MQL5.community.





O aluguel é realizado em algumas etapas simples, durante o qual você só precisa selecionar o plano de servidor e um serviço mais adequado. Depois disso, você precisa mover o ambiente de negociação necessário para o terminal virtual: símbolos, indicadores, robôs de negociação, bem como as configurações de FTP, e-mail, Expert Advisor e do sinal.



Você pode ver o diário do terminal virtual para controlar seu funcionamento. Os detalhes sobre a carga da CPU, memória e o uso do disco rígido estão disponíveis também.





Conclusão

Neste artigo, procuramos listar todos os principais recursos da plataforma do MetaTrader 5. Claro que, a funcionalidade da plataforma de negociação é ainda mais ampla. O MetaTrader 5 fornece uma gama completa de ferramentas necessárias para o sucesso de negociação nos mercados financeiros. Deve também ser observado que o desenvolvimento da plataforma de negociação continua e suas oportunidades permanecem em expansão. Nos mantemos atualizados e acompanhamos o desenvolvimento da indústria, nos comunicamos com as principais bolsas de valores, corretoras e, claro, com traders, para oferecer a melhor plataforma de negociação para você.

