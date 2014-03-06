Crie Seu Próprio Expert Advisor no MQL5 Wizard

O conhecimento das linguagens de programação não é mais um pré-requisito para a criação de robôs de negociação. Anteriormente, a falta de habilidades de programação era um obstáculo intransponível para a implementação de estratégias de negociação próprias, mas com o surgimento do MQL5 Wizard, a situação mudou radicalmente. Os comerciantes inexperientes podem parar de se preocupar por causa da falta de experiência em programação - com o novo Wizard, que permite gerar código do Expert Advisor, isso não é necessário. O programa irá fazer todo o trabalho sozinho.



Praticamente todo Expert Advisor consiste em três módulos independentes - sinais, gestão do dinheiro e limite móvel. E como os módulos podem ser implementados de várias maneiras, há um grande número de combinações possíveis de Expert Advisors. Assim, você pode construir um EA ao seu gosto. Você só precisa especificar os parâmetros desejados e selecionar os componentes necessários - que o MQL5 Wizard fará o resto. A criação de robôs de negociação nunca foi tão rápida e simples. Apenas quatro cliques - e a negociação com o Expert Advisor de acordo com sua estratégia está pronta!





A quais sinais de negociação seu EA irá responder? Qual sistema de gerenciamento de dinheiro irá usar? Como o limite móvel será implementado? Respondendo a estas perguntas é fácil obter um Expert Advisor pronto. Após a compilação, você só precisa testar o Expert Advisor que você construiu de blocos e otimizá-lo escolhendo os melhores parâmetros. Depois de todos estes passos, você terá um EA viável, completamente pronto para o negócio. Ele vai negociar de acordo com os algoritmos de sinais de negociação, gerenciamento de dinheiro e limite móvel escolhidos no Wizard.





O conjunto de parâmetros e algoritmos do MQL5 Wizard será expandido ao longo do tempo. Você terá acesso a uma ampla gama de possibilidades e diferentes combinações de Expert Advisors, a partir da qual você será capaz de escolher as que melhor se adequem às suas atividades de negociação. No entanto, mesmo agora, é difícil superestimar a importância deste Assistente para os negociantes que não têm conhecimentos de programação. Ele permite que você simplifique o processo de desenvolvimento de robôs de negociação, criando diferentes módulos EA para você. Um conjunto completo de ferramentas de trabalho para negociação automatizada já está disponível não só para desenvolvedores-MQL, mas também para negociantes comuns. Baixe o terminal MetaTrader 5 e veja você mesmo.



