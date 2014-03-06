MetaTrader 5 / Negociação
Crie Seu Próprio Expert Advisor no MQL5 Wizard

Crie Seu Próprio Expert Advisor no MQL5 Wizard

O conhecimento das linguagens de programação não é mais um pré-requisito para a criação de robôs de negociação. Anteriormente, a falta de habilidades de programação era um obstáculo intransponível para a implementação de estratégias de negociação próprias, mas com o surgimento do MQL5 Wizard, a situação mudou radicalmente. Os comerciantes inexperientes podem parar de se preocupar por causa da falta de experiência em programação - com o novo Wizard, que permite gerar código do Expert Advisor, isso não é necessário. O programa irá fazer todo o trabalho sozinho.

Praticamente todo Expert Advisor consiste em três módulos independentes - sinais, gestão do dinheiro e limite móvel. E como os módulos podem ser implementados de várias maneiras, há um grande número de combinações possíveis de Expert Advisors. Assim, você pode construir um EA ao seu gosto. Você só precisa especificar os parâmetros desejados e selecionar os componentes necessários - que o MQL5 Wizard fará o resto. A criação de robôs de negociação nunca foi tão rápida e simples. Apenas quatro cliques - e a negociação com o Expert Advisor de acordo com sua estratégia está pronta!

Crie Seu Próprio Expert Advisor no MQL5 Wizard

A quais sinais de negociação seu EA irá responder? Qual sistema de gerenciamento de dinheiro irá usar? Como o limite móvel será implementado? Respondendo a estas perguntas é fácil obter um Expert Advisor pronto. Após a compilação, você só precisa testar o Expert Advisor que você construiu de blocos e otimizá-lo escolhendo os melhores parâmetros. Depois de todos estes passos, você terá um EA viável, completamente pronto para o negócio. Ele vai negociar de acordo com os algoritmos de sinais de negociação, gerenciamento de dinheiro e limite móvel escolhidos no Wizard.

Crie Seu Próprio Expert Advisor no MQL5 Wizard

O conjunto de parâmetros e algoritmos do MQL5 Wizard será expandido ao longo do tempo. Você terá acesso a uma ampla gama de possibilidades e diferentes combinações de Expert Advisors, a partir da qual você será capaz de escolher as que melhor se adequem às suas atividades de negociação. No entanto, mesmo agora, é difícil superestimar a importância deste Assistente para os negociantes que não têm conhecimentos de programação. Ele permite que você simplifique o processo de desenvolvimento de robôs de negociação, criando diferentes módulos EA para você. Um conjunto completo de ferramentas de trabalho para negociação automatizada já está disponível não só para desenvolvedores-MQL, mas também para negociantes comuns. Baixe o terminal MetaTrader 5 e veja você mesmo.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/240

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

Últimos Comentários | Ir para discussão (17)
Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski | 17 jul. 2012 em 08:33
alextxpert99:

...

Todos os gráficos serão exibidos no testador de estratégias?

Sim, todos os gráficos, por símbolos e até mesmo por períodos de tempo, serão exibidos no testador de estratégias.

hemmanuel
hemmanuel | 20 mar. 2016 em 23:28
Isso funciona mesmo? Eu tentei vários tutoriais para MQL5 Wizards e nenhum deles coloca qualquer negociação no testador de estratégia?
Chris Mukengeshayi
Chris Mukengeshayi | 23 out. 2017 em 20:33

Muito útil, existe uma maneira ou um sistema que possa converter um EA do MT5 em um EA do MT4?

Como adicionar/criar um arquivo MT5 mqh de, digamos, SignalIchimoku ou qualquer indicador e colocá-lo em include\expert\signal?

farhadmax
farhadmax | 10 jul. 2023 em 18:39
gizbar_g #:

O artigo é uma instrução muito importante sobre como desenvolver especialistas mais avançados com facilidade.

No entanto, estou tendo problemas para substituir os indicadores de sinal incorporados pelo meu indicador personalizado.

O gerador reconhece meu indicador, mas o especialista se recusa a funcionar.

Há algum artigo/post sobre como fazer isso corretamente?

Sei que minha resposta está um pouco atrasada, mas é para pessoas novas:

Para poder usar seu próprio indicador personalizado dentro dos módulos de sinal, seu indicador deve estender a classe CIndicator.

Levi Nwodo
Levi Nwodo | 11 jul. 2023 em 20:20
Estou com um problema em minha máquina desenvolvida e preciso de ajuda. Não há erros. Funciona no teste, mas a negociação não estava sendo feita. Por favor, me ajude
