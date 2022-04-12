Informações e Dicas Relacionadas ao Terminal MetaTrader 5 - página 8
Indicador para representação de gráfico Kagi
O artigo "Indicador para traçar ponto e figura" descreveu uma da formas de programação de criação de Gráfico de ponto e figura. Este gráfico é conhecido desde o século 19. No entanto, este não é o único gráfico do passado distante. Outro representante notável dos primeiros tipos de representação do mercado financeiro é o Gráfico Kagi. Este gráfico será discutido no presente artigo.
A bolsa de valores - instituição financeira desconhecida para o século 19 no Japão - foi fundada em maio de 1878. É conhecida como a Bolsa de valores de Tokyo hoje em dia. Este evento teve um papel vital na criação e no posterior desenvolvimento de gráficos Kagi. A Europa e os EUA foram saber de gráficos Kagi após a publicação de Steve Nison "Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed" em 1994.
As palavras japonesas "Kagi" significam uma chave em forma de L que estava em uso no momento do desenvolvimento do gráfico. Além disso, há uma versão modificada do nome - "gráfico chave". Na publicação de Steve Nison de "Beyond Candlesticks", você também pode encontrar os nomes alternativos do gráfico: gráfico faixa de preço, gráfico gancho, gráfico delta ou cadeia.
O que é tão especial sobre este gráfico? Sua principal característica é que ele ignora a escala de tempo, deixando apenas a escala de preço (ao contrário dos gráficos de castiçais japoneses, barras e linhas). Assim, o gráfico esconde flutuações de preços insignificantes, deixando apenas os mais significativos.
O gráfico representa um conjunto de linhas espessas Yan e linhas finas Yin substituindo umas as outras, dependendo da situação do mercado. No caso do mercado se mover na mesma direção, a linha é estendida atingindo uma nova faixa de preço. No entanto, se o mercado girar para trás e atingir uma quantia predefinida, a linha Kagi é desenhada na direção oposta na coluna nova. A quantia predefinida é estabelecida tanto em pontos (geralmente usados para pares de moedas), ou em valor percentual do preço atual (normalmente usado para ações). A espessura da linha varia dependendo do avanço mais próximo de alta ou de baixa.
Olá, eu gostaria de saber por que no MT5 não foi mantida na caixa de parâmetros dos EAs as opções: "Long & Short", "Only Short" e "Only Long" que constam no MT4? Qual a alternativa?
Olá João Alexandre, tudo indica que foi uma decisão de projeto remover essa opção no MT5, talvez pelo fato de que no MT5 seja complexo administrar essa situação, já que você fecha uma posição justamente encaminhando ordens contrárias à posição atual, mas isso é pura especulação.
Como solução de contorno, se você possui o código fonte, pode simplesmente colocar um parâmetro de entrada selecionando isso, fazendo a gestão das ordens conforme o valor do parâmetro (o que provavelmente irá ter a complexidade citada anteriormente).
Outra alternativa, se for um robô fechado, é solicitar para o desenvolvedor incluir essa opção.
Boa tarde,
Eu utilizo o Metatrader 5. Tenho 11 gráficos abertos nele. Há alguma forma de exportar as informações da janela de dados para o Excel de todos esses ativos de uma vez? Só consigo copiar e colar um por um.
Obrigado.
Fabiano
Boa tarde! Como faço para retirar um alarme tipo "ding-dong" e outro tipo "boing" que tocam frequentemente?
Clique, dentro do seu terminal MetaTrader, em "Ferramentas", depois "Opções", depois clique na aba "Eventos", desmarque a caixa "Enable sound events" e clique OK.
Pronto... nenhum som mais será tocado pelo MetaTrader.
Caros.
estou iniciando agora no metatrader....trabalho atualmente com o metastock....como faco para importar para um grafico do meta trader a base de dados de graficos ja existentes no metastock ou outro formato que eu tenha disponivel...
Olá Genesis_Brasil,
infelizmente não é possível importar dados de preços de ativos para o MetaTrader 5.
Abraços,
Malacarne