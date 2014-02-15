Estratégias/Trade Systems - página 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Opa galera, to chegando agora nos fóruns aqui da mql, estou no mercado tem uns 6 anos mas apenas no ibov e mercado de opções, estou desenvolvendo (e pesquisando) estratégias baseadas em computação por ser minha área de estudo, baseadas em redes neurais, SVM (support vector machine) e outras técnicas de aprendizado de máquina. Se alguem tiver interesse nessas áreas podemos trocar umas idéias (to começando nesses temas então tenho mais a aprender doq a compartilhar rs)!
Mas sobre estratégias, tenho feito uns testes num EA que estou desenvolvendo baseado em redes neurais, que utiliza dois neuronios um com entradas dos últimos períodos de RSI e outro com o MFI (money flow index), até que nas otimizações consegui resultados bacanas (simulando de 01-06-2013 a 20-12-2013 com BVMF3, cheguei a valores como 44% de ganhos), não tenho muita idéia dos níveis de lucro que a galera ta acostumada co m um EA mas pra mim metade disso com certa confiabilidade ta excelente! rs
o post já ta meio grande mas quiserem discutir mais a idéia to as ordens!
Bem vindo Rodrixl!
Sua idéias também são bem vindas, por que vc não posta aqui a sua estratégia com imagens e nos mostra como você trabalha com este indicador MFI juntamente com o RSI. Também sugiro que você abra um tópico na categoria aqui do fórum sobre aplicações da rede neural, naquilo que você já tem experiência, tenho certeza que outros desenvolvedores irão compartilhar idéias contigo e também despertar interesses naqueles que querem começar a trabalhar nesta área.
Estratégia Paulo Brasil - ÍNDICE GERAL
Aqui temos a Idéia Geral do Funcionamento da Estratégia, abaixo os links para uma demonstração real da estratégia começada em jan 2014, vamos ver a viabilidade dela até jun 2014
1 - Testando a estratégia (2014.01.05 23:12) - 1ª entrada posição vendida
2 - Traiiling Stop - Arrastando o Stop Loss (2014.01.07 21:14 )
3 - Tomada de Lucro 1ª Entrada e 2ª Entrada - fecha posição vendida - entra posição comprada (2014.01.12 20:52)
4 - Saída Prematura da 2ª Entrada (2014.01.20 00:07)
5 - 3ª Entrada/4ª Entrada/ 5ª Entrada e Break Even- Todas posições vendidas (2014.01.20 02:30)
6 - Tomada de Lucro na 5ª Entrada em posição vendida - (2014.01.21 02:42)
7 - Observando o Suporte Formado após uma posição vendida também como condição para as entradas de futuras posições vendidas - (2014.01.25 02:53)
8 - 6ª Entrada/Tomada de Lucro 6ª Entrada/7ª Entrada - (2014.01.26 02:25)
9 - Saída prematura do 7º Trade e nova condição para trades - (2014.01.27 04:28)
10 - Entrada 8º Trade - posição vendida (2014.01.28)
11- Fechando 8º Trade (pinbar) - Abertura 9º Trade - Fechamento 9º Trade (pinbar) - Abertura 10º e seu 1º Trainling Stop : posições vendidas (2014.02.03)
12 - Fechando 10º Trade (Trainling Stop) - (2014.02.03)
Obs: o destaque acima publicado foi iniciado em 19/01/2014
Vou compartilhar com vocês uma estratégia que estou desenvolvendo um EA juntamente com um amigo que conheci aqui na Comunidade, o nome dele é Philmans, gente muito boa, ele também é desenvolvedor, mas atualmente por problemas de saúde ele não pode se dedicar, mas fizemos uma bela amizade, discutimos idéias e ele está implementando esta estratégia para MT4 que vou colocar aqui. É um sistema simples, usando os indicadores Parabólico, Uma MA rápida, uma MA Lenta e o candle PinBar, este indicador você encontra no aqui no MT5: https://www.mql5.com/en/code/1768
MA Lenta = Smoothed 35
SAR Parabolic (0.02, 0.2).
Pinbar - o PinBar tem uma configuração e cada um verifica a que é melhor para si, pois este sistema funciona perfeitamente sem este indicador, este indicador funciona mais como um filtro de alerta que o preço pode reverter.
Condição para COMPRAR
- Candle PinBar mostrando sinal para Stop Loss (simbolo vermelho) no Preço LOW (preço mínimo), no preço mínimo você vai traçar um linha suporte. Quando aparece o PinBar nesta condição somado as outras aqui descritas é sinal de entrada para Compra
- Candle PinBar mostrando sinal para Stop Loss (simbolo vermelho) no Preço HIGH (preço máximo), no preço máximo você vai traçar uma linha resistência. Quando o preço estiver acima desta linha de resistência somado as outras aqui descritas é sinal de entrada para Compra
- Preço tem que estar acima da MA Rápida com um candle fechado
- Preço tem que estar acima da MA Lenta com um candle fechado
- Stop Loss é estratégia pessoal, eu gosto de usar os fractais, para uma compra eu vejo o fractal de maior suporte e coloco o SL alguns PIPs abaixo, depende muito do timeframe que estou trabalhando
- Take Profit também, sempre coloco o alvo na próxima resistência para compra, também depende dos timeframe que estou tocando as operações.
- Quanto ao PinBar não é sempre que ele é plotado, então ele não é condição obrigatória.
Entrar com uma Ordem:
Sinal Parabolic tem que estar abaixo do preço Low (preço mínimo) do candle que determinou a entrada e este candle tem que ser uma barra bullish (barra da alta)
Vamos seguir as imagens:
No exemplo acima, temos todas as condições exceto que o último candle (barra de preço) plotada é uma Barra de Baixa
Na situação acima, foi plotado o candel de alta, o preço esta acima das MAs, a linha MA rápida esta acima da linha MA lenta, o preço esta acima da linha de resistência plotado pelo Candle Pinbar (letra A acima na imagem) quase todas as condições foram preenchidas exceto o sinal da Parabólica que esta acima do preço, então ainda não fazemos nada. O objetivo deste monte de regra é minimizar as falsas entradas!
Acima todas as condições foram alcançadas, perceba que a ordem foi executada quando fechou o último candle de alta e foi plotado o Sinal Parabólico no Preço Minimo desta Barra .
,
Aqui um regra interessante, com eu já descrevi, o PinBar funciona como um sinal de que o mercado vai reverter, então vemos nesta imagem acima que foi plotado um candle PinBar de reversão, como sei que é reversão, na configuração original do indicador o autor descreve que o sinal vermelho é a posição de Stop Loss, então o verde o azul será a direção do movimento que poderá tomar o preço, no exemplo acima o preço poderá começar um movimento short (os ursos estão querendo voltar para o Comando da tendência anterior).
A REGRA então é, pintou um PinBar de Reversão, nós fechamos a posição, mesmo com prejuízo. No exemplo acima nós fecharíamos a posição praticamente no mesmo ponto da compra posicionada.
Aqui agora vamos ver a importância da linha de resistência plotada no preço máximo do PINBAR, se você observar acima, temos todas as condições favorável para uma compra, se você não tivesse o indicador PINBAR, certamente eu compraria aqui: Preço acima das MAs, linha MA rápida acima da MA lenta, uma sequencia de 3 sinais parabólicos no preço mínimo, um provável ponto de fuga, quebrando a tendência anterior.
Mas o indicador PINBAR me fala para aguardar, somente irei comprar se o preço fechar com um candle acima da linha de resistência no preço máximo do candle PINBAR.
Vamos ver a próxima imagem
A próxima barra pintou um outro PINBAR, se tivessemos entrado em posição, pela regra teríamos que fechar, onde o nosso prejuízo seria o spread da Corretora, veja a imagem acima.
Ou seja, vamos continuar esperando o preço vencer esta nova linha de resistência que desenhamos.
Olha a imagem acima, o PINBAR nos salvou de uma entrada falsa!!!
Os Ursos venceram a queda de braço com os touros e o preço está voltando para a tendência anterior.
Agora vamos ver a condição de uma entrada de VENDA (inversão das condições para compra)
- Candle PinBar mostrando sinal para Stop Loss (simbolo vermelho) no Preço HIGH (preço máximo), no preço máximo você vai traçar um linha resistência. Quando aparece o PinBar nesta condição somado as outras abaixo descritas é sinal de entrada para Venda
- Candle PinBar mostrando sinal para Stop Loss (simbolo vermelho) no Preço LOW (preço mínimo), no preço mínimo você vai traçar uma linha suporte. Quando o preço estiver acima desta linha de suporte somado as outras condições aqui descritas é sinal de entrada para Venda
- Preço tem que estar abaixo da MA Rápida com um candle fechado
- Preço tem que estar abaixo da MA Lenta com um candle fechado
- Take Profit também, sempre coloco o alvo na próxima resistência para compra, também depende dos timeframe que estou tocando as operações.ma compra eu vejo o fractal de maior suporte e coloco o SL alguns PIPs abaixo, depende muito do timeframe que estou trabalhando
- Quanto ao PinBar não é sempre que ele é plotado, então ele não é condição obrigatória.
Entrar com uma Ordem:
Sinal Parabolic tem que estar acima do preço High (preço máximo) do candle que determinou a entrada e este candle tem que ser uma barra bearish (barra da baixa)
Na imagem acima a única condição que impede uma ordem de venda é que linha da MA Rápida está acima da Linha da MA Lenta (linha azul)
Aqui, nesta imagem temos todas as condições perfeitas para um posicionamento vendido segundo este sistema!
Divirtam-se!!!! :D
Opa galera, to chegando agora nos fóruns aqui da mql, estou no mercado tem uns 6 anos mas apenas no ibov e mercado de opções, estou desenvolvendo (e pesquisando) estratégias baseadas em computação por ser minha área de estudo, baseadas em redes neurais, SVM (support vector machine) e outras técnicas de aprendizado de máquina. Se alguem tiver interesse nessas áreas podemos trocar umas idéias (to começando nesses temas então tenho mais a aprender doq a compartilhar rs)!
Mas sobre estratégias, tenho feito uns testes num EA que estou desenvolvendo baseado em redes neurais, que utiliza dois neuronios um com entradas dos últimos períodos de RSI e outro com o MFI (money flow index), até que nas otimizações consegui resultados bacanas (simulando de 01-06-2013 a 20-12-2013 com BVMF3, cheguei a valores como 44% de ganhos), não tenho muita idéia dos níveis de lucro que a galera ta acostumada com um EA mas pra mim metade disso com certa confiabilidade ta excelente! rs
o post já ta meio grande mas quiserem discutir mais a idéia to as ordens!
Rodrigo, interessante teu foco, já começou com um desafio e tanto. Da minha experiência nessa área de redes neurais confesso que nunca vi resultados consistentes em médio e longo prazo, pelo menos nos algoritmos básicos das estratégias. Mas acredito e uso muito nas camadas superiores, que são as relacionadas à escolha e classificação dos trading systems. Essa área considero extremamente fértil para toda e qualquer técnica de IA, e é a que acredito irá superar os gestores humanos um dia.
Quanto aos resultados de otimizações e backtesting do passado, tenho vários amigos que já ficaram bilionários com isso, uma pena que apenas com dinheiro virtual ;-)
Bem vindo Rodrixl!
Sua idéias também são bem vindas, por que vc não posta aqui a sua estratégia com imagens e nos mostra como você trabalha com este indicador MFI juntamente com o RSI. Também sugiro que você abra um tópico na categoria aqui do fórum sobre aplicações da rede neural, naquilo que você já tem experiência, tenho certeza que outros desenvolvedores irão compartilhar idéias contigo e também despertar interesses naqueles que querem começar a trabalhar nesta área.
Rodrigo, interessante teu foco, já começou com um desafio e tanto. Da minha experiência nessa área de redes neurais confesso que nunca vi resultados consistentes em médio e longo prazo, pelo menos nos algoritmos básicos das estratégias. Mas acredito e uso muito nas camadas superiores, que são as relacionadas à escolha e classificação dos trading systems. Essa área considero extremamente fértil para toda e qualquer técnica de IA, e é a que acredito irá superar os gestores humanos um dia.
Quanto aos resultados de otimizações e backtesting do passado, tenho vários amigos que já ficaram bilionários com isso, uma pena que apenas com dinheiro virtual ;-)
Primeiramente agradeço a todos pela atenção e retorno! to gostando mto do forum rs!
Bem qto a minha estratégia, não tem muito mistério, eu implemento uma "mini-rede-neural" com 2 neuronios apenas, um com dados do MFI e outro com RSI, tendo como entradas externas o valor do indicador nos últimos 5 trades (testei com os ultimos periodos e se comporta melhor com os últimos ticks mesmo) , o ponto da minha estratégia, é como calculo cada neuronio, utilizo um vetor de pesos mas associado a diferença de cada período a um valor padrão de valor minimo do indicador. por exemplo:
-definido no EA os parametros de perodo_rsi= 14, RSI_minimo = 30 eu calculo para os 5 ultimos períodos o quanto a menos do rsi ele atingiu
val = weight[c] * (rsi_minimo - rsi[i] ) < 0 ? 0 : rsi_minimo - rsi[i]
feito isso normalizo os valores para ficarem entre 0.0 e 1.0, o mesmo procedimento faço para o indicador MFI (escolhi ele por ser semelhante ao RSI na forma de calculo mas ligado ao volume)
depois tenho um peso variável para cada um dos dois neuronios, e não utilizo função de ativação, os próprios pesos vão definir se um neuronio vai ou não ser ativado (todos os pesos = 0 ele desativado), feito isso, somo os neuronios, ajusto novamente pra ficar entre 0.0 e 1.0 e simplesmente faço a compra se o valor da rede estiver acima de 0.5
Para definir a venda não utilizo a rede, apenas verifico o RSI acima de um valor definido de RSI a ser alcançado E no momento que a derivada do rsi começar a decrescer, também considero para venda um valor máximo de MFI e um stop_loss definido por parâmetro. Também tenho um parâmetro de stop-gain mas não vi grandes vantagens em utilizar os parametros de stop nos resultados.
Para avaliar os resultados, estou fixando o RSI e MFI nos valores padroes "da literatura", RSI periodo=14 min=30 max=70 e MFI entre 20 e 80, e itero os pesos (10 valores) entre 0.0 e 1.0 estou utilizando sempre um período de +- 6 meses (1/06) até hoje, e defino o forward como 1/2 e depois 1/3 para tentar identificar qual a validade dos meus parâmetros antes de ser necessária uma nova etapa de aprendizado (no meu caso otimização).
Por operar bem simplificadamente, os resultados implicam em poucos negócios, são realizados na faixa de 16~20 (<50 ordens) num período de tempo de 6 meses, e com retornos variando por ação ( bvmf 44% usim5 26% itub4 33% ) isso sem variar o período e valores maximo e minimo de RSI e MFI para não inviabilizar as computações. vale lembrar que uso a otimização genética que não me garante o melhor resultado
em relação as perdas, com 2 dos 10 parâmetros fixados (após uma otimização inicial para ver o comportamento nas melhores faixas), achei interessante que em alguns papeis (bvmf, usim5 por exemplo) não existiu perda, lucro minimo foi de 0.5% mas nenhum resultado negativo.
Simulo sempre com um inicial de 10k e comprando o máximo possível em lotes de 100 ações (saldo/preco) - ((saldo/preco)%100).
---
Figurelli, interessante saber que no medio/longo não é uma estratégia consistente, uma pena! penso em avaliar o desempenho a partir do inicio do ano que vem comparando os retornos com oq eu obtiver operando manualmente, até pra verificar de quanto em quanto tempo é interessante operar assim, vamos ver noq vai dar rs! Vou estudar também aplicação das RN para classificação e escolha dos TS.
Pra finalizar, uma pergunta: Que referências vocês utilizam para avaliar quando um EA está maduro suficiente pra operar no real-money ? pelo visto resultados de otimização/backtesting do passado não diz muita coisa rs.
ÍNDICE GERAL
Primeiramente agradeço a todos pela atenção e retorno! to gostando mto do forum rs!
Bem qto a minha estratégia, não tem muito mistério, eu implemento uma "mini-rede-neural" com 2 neuronios apenas, um com dados do MFI e outro com RSI, tendo como entradas externas o valor do indicador nos últimos 5 trades (testei com os ultimos periodos e se comporta melhor com os últimos ticks mesmo) , o ponto da minha estratégia, é como calculo cada neuronio, utilizo um vetor de pesos mas associado a diferença de cada período a um valor padrão de valor minimo do indicador. por exemplo:
-definido no EA os parametros de perodo_rsi= 14, RSI_minimo = 30 eu calculo para os 5 ultimos períodos o quanto a menos do rsi ele atingiu
val = weight[c] * (rsi_minimo - rsi[i] ) < 0 ? 0 : rsi_minimo - rsi[i]
feito isso normalizo os valores para ficarem entre 0.0 e 1.0, o mesmo procedimento faço para o indicador MFI (escolhi ele por ser semelhante ao RSI na forma de calculo mas ligado ao volume)
depois tenho um peso variável para cada um dos dois neuronios, e não utilizo função de ativação, os próprios pesos vão definir se um neuronio vai ou não ser ativado (todos os pesos = 0 ele desativado), feito isso, somo os neuronios, ajusto novamente pra ficar entre 0.0 e 1.0 e simplesmente faço a compra se o valor da rede estiver acima de 0.5
Para definir a venda não utilizo a rede, apenas verifico o RSI acima de um valor definido de RSI a ser alcançado E no momento que a derivada do rsi começar a decrescer, também considero para venda um valor máximo de MFI e um stop_loss definido por parâmetro. Também tenho um parâmetro de stop-gain mas não vi grandes vantagens em utilizar os parametros de stop nos resultados.
Para avaliar os resultados, estou fixando o RSI e MFI nos valores padroes "da literatura", RSI periodo=14 min=30 max=70 e MFI entre 20 e 80, e itero os pesos (10 valores) entre 0.0 e 1.0 estou utilizando sempre um período de +- 6 meses (1/06) até hoje, e defino o forward como 1/2 e depois 1/3 para tentar identificar qual a validade dos meus parâmetros antes de ser necessária uma nova etapa de aprendizado (no meu caso otimização).
Por operar bem simplificadamente, os resultados implicam em poucos negócios, são realizados na faixa de 16~20 (<50 ordens) num período de tempo de 6 meses, e com retornos variando por ação ( bvmf 44% usim5 26% itub4 33% ) isso sem variar o período e valores maximo e minimo de RSI e MFI para não inviabilizar as computações. vale lembrar que uso a otimização genética que não me garante o melhor resultado
em relação as perdas, com 2 dos 10 parâmetros fixados (após uma otimização inicial para ver o comportamento nas melhores faixas), achei interessante que em alguns papeis (bvmf, usim5 por exemplo) não existiu perda, lucro minimo foi de 0.5% mas nenhum resultado negativo.
Simulo sempre com um inicial de 10k e comprando o máximo possível em lotes de 100 ações (saldo/preco) - ((saldo/preco)%100).
---
Figurelli, interessante saber que no medio/longo não é uma estratégia consistente, uma pena! penso em avaliar o desempenho a partir do inicio do ano que vem comparando os retornos com oq eu obtiver operando manualmente, até pra verificar de quanto em quanto tempo é interessante operar assim, vamos ver noq vai dar rs! Vou estudar também aplicação das RN para classificação e escolha dos TS.
Pra finalizar, uma pergunta: Que referências vocês utilizam para avaliar quando um EA está maduro suficiente pra operar no real-money ? pelo visto resultados de otimização/backtesting do passado não diz muita coisa rs.
Rodrigo, a grande maioria do pessoal que entra no segmento de finanças quantitativas imagina que a simples aplicação de modelos matemáticos ou determinísticos irá gerar um lucro extraordinário. E nada como um bonito backtesting para aumentar ainda mais essa ilusão.
Mas a realidade é que o problema de criar um sistema para operar no mercado financeiro com retorno consistente e acima da média, em médio e longo prazo, é, pelo menos a meu ver, um problema de complexidade e incerteza infinita. E quando estamos diante de um problema com combinações e possibilidade infinitas, tudo pode acontecer (e ai entram a arte e a sorte no processo).
O mercado financeiro é tão complexo que nesse momento, um garoto de 12 anos pode estar criando uma estratégia muito mais eficaz que uma Asset que investe milhões em tecnologias e pessoas para isso.
Então como sobrevivemos a isso: acredito que o caminho seja diminuir a incerteza. Ou seja, se estamos com 100% de incerteza, tudo fica pior. Mas a tecnologia e conhecimento acumulado do mercado já nos permite operar com graus menores de incerteza. E é mais lógico que quem opera com menos incerteza tenha mais chances de sobreviver no mercado.
Por exemplo, vejo teu sistema como uma excelente ferramenta de extração de inteligência do passado (se removeres os riscos de overfitting), mas talvez o passado não se repita no futuro e nesse caso talvez você ainda continue com 90% de incertezas.
Um EA para mim nunca estará maduro o suficiente para operar no mercado real, pois não acredito em EAs, acredito em sistemas de EAs.
Então, se me perguntares quando um sistemas de EAs estará maduro para operar, eu diria que quando ele comprovadamente conseguir reduzir a incerteza em níveis que estão acima da média de mercado, o que só o tempo e análise histórica de performance pode comprovar.
Não acredito que alguém no mercado tenha nesse momento 0% de incerteza, mas aquele que cria modelos matemáticos projetando o futuro (visão estratégica) além da visão de passado, tem maiores chances de redução de incerteza. E para isso precisamos de sistemas de EAs.
E é nesse ponto que concentro meus estudos e pesquisas, ou seja, na redução da incerteza nas três dimensões de tempo: passado, presente e futuro. A do passado é a mais fácil e o que 99% dos traders já faz. O desafio está nas outras dimensões.
E a IA é perfeita para modelar a incerteza do presente e futuro de forma até superior ao gestor humano, já que o processamento em tempo real de um grande volume de dados (Big Data) é essencial para isso.
Sinal Parabolic tem que estar acima do preço High (preço máximo) do candle que determinou a entrada e este candle tem que ser uma barra bearish (barra da baixa)
Na imagem acima a única condição que impede uma ordem de venda é que linha da MA Rápida está acima da Linha da MA Lenta (linha azul)
Aqui, nesta imagem temos todas as condições perfeitas para um posicionamento vendido segundo este sistema!
Divirtam-se!!!! :D
Paulo, em primeiro lugar quero te parabenizar pela atitude e comprometimento com a comunidade, não somente voce, como todos os outros membros... A comunidade de lingua portuguesa deste site tem um potencial gigante para crescer e se firmar, basta querermos
Pois bem, quanto a este setup, achei bem legal. Você fez backtests nele? Se sim, publica os resultados pra a gente ver :)
Me permita fazer minha única crítica construtiva a este setup... Pra mim, essas grandes variáveis, fatores, que se levam em conta nessa estratégia não me são bem vindo, porque eu acredito que em um bom setup não é a quantidade de variáveis (confluência de fatores) que o faz "vencedor", mas sim a qualidade dos sinais, se os filtros são eficientes, e também a clareza e objetividade em apresentar os eventos, uma das coisas mais importantes.
O setup está ótimo, a minha sugestão seria apenas otimizar todos esses fatores e descartar os menos fidedignos, deixar o setup mais "enxuto"
Espero ter ajudado amigo :)
Estou à disposição da comunidade.
Grato.
PauloBrasil :
...
figurelli :
...
Um EA para mim nunca estará maduro o suficiente para operar no mercado real, pois não acredito em EAs, acredito em sistemas de EAs.
Então, se me perguntares quando um sistemas de EAs estará maduro para operar, eu diria que quando ele comprovadamente conseguir reduzir a incerteza em níveis que estão acima da média de mercado, o que só o tempo e análise histórica de performance pode comprovar....
a minha sugestão seria apenas otimizar todos esses fatores e descartar os menos fidedignos, deixar o setup mais "enxuto"
Espero ter ajudado amigo :)
Estou à disposição da comunidade.
Grato.
Olá Rafael,
Obrigado pelo elogio, realmente o fórum brasileiro está alto nível!
Quanto a este sistema, estamos terminando um EA referente a ele em MT4, quando estiver pronto, eu posto o resultado baseado no histórico do preço para vermos a viabilidade dele
Gente, notei que este tópico deu uma "parada" nos comentários e sugestões para trading systems em geral, como feito e recomendado pelo Paulo em outro tópico, irei organizar este tópico em subtópicos, como um sumário, para facilitar o entendimento e para que possamos ser mais eficientes :)
Abertura do tópico, discussões a respeito de estratégias tanto para traders discricionários e traders que utilizam apenas EA's nas sua estratégia; sugestões do rodrigo de trading systems
- As páginas 2 e 3 são a continuação das discussões a respeito de trading systems, com mais sugestões de nossos amigos. Segue:
Página 2
Página 3
Página 4: Mais discussões e sugestões de trading systems; entrada do Rodrigo Otavio no forum e sua sugestão (Redes Neurais)
Página 5: Sugestão de indicador pelo Paulo, primeiras impressões, discussões e sugestões para aperfeiçoamento do mesmo.
Bem, espero que este pequeno índice ajude a visualização do tópico inteiro... Me desculpem pela falta de participação aqui nos tópicos do grupo, diminui um pouco meu ritmo no trabalho e até mesmo nos meus trades, para que eu possa aproveitar e descansar um pouco mais, mas estarei sempre aqui participando por aqui no que eu puder e tiver conhecimento :)
Paulo, aguardo seu relatório a respeito do setup que você colocou aqui para analisarmos a viabilidade do mesmo
Abraço