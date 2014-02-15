Estratégias/Trade Systems - página 9
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Ae jbarrionuevo, acho que a cerva vai ficar pra próxima viu kkkkkkkkk
Eu fechei minha posição vendida de NZDUSD, e consegui fechar com lucro, não foi essas coisas todas, mas foi até bom por sinal rsrsrs
Paulo, eu acreditei nesse trade, mas pensando bem, preferi fechar por dois motivos, o primeiro foi que eu me posicionei com um volume um pouco maior, e não quero dormir posicionado em ativo nenhum! E o segundo, é que essa queda, se voce olhar para o gráfico diário de NZDUSD, essa queda é mais uma retração do preço do que reversão de tendencia
Mas de qualquer maneira, ainda consegui lucrar alguma coisa, mas como aqui no Brasil já está na nossa hora de dormir, fechei a posição...
Muito obrigado pelos alertas amigo.
Grato
Ae jbarrionuevo, acho que a cerva vai ficar pra próxima viu kkkkkkkkk
Eu fechei minha posição vendida de NZDUSD, e consegui fechar com lucro, não foi essas coisas todas, mas foi até bom por sinal rsrsrs
Paulo, eu acreditei nesse trade, mas pensando bem, preferi fechar por dois motivos, o primeiro foi que eu me posicionei com um volume um pouco maior, e não quero dormir posicionado em ativo nenhum! E o segundo, é que essa queda, se voce olhar para o gráfico diário de NZDUSD, essa queda é mais uma retração do preço do que reversão de tendencia
Mas de qualquer maneira, ainda consegui lucrar alguma coisa, mas como aqui no Brasil já está na nossa hora de dormir, fechei a posição...
Muito obrigado pelos alertas amigo.
Grato
Retração?? ondee? No D1 o preço está mais perdido que surdo no bingo! kkkkkk! Quem vai nos dizer sobre isso é o H4 e seus subordinados, pelo que vejo, tendência de queda desde o fim do dia 8 muito bela..
Dê uma olhada no que perdemos.... A MINHA MARGEM TAH FERRADA DESDE ONTEM... AÍ EU NÃO PODIA FAZER NADA... NÃO QUIZ ENCERRAR POSIÇÕES.. tava alimentando esperanças, mas enquanto eu aguardava, perdia uma oportunidade atrás da outra... essa foi mais uma...
Big hug!!
Retração?? ondee? No D1 o preço está mais perdido que surdo no bingo! kkkkkk! Quem vai nos dizer sobre isso é o H4 e seus subordinados, pelo que vejo, tendência de queda desde o fim do dia 8 muito bela..
Dê uma olhada no que perdemos.... A MINHA MARGEM TAH FERRADA DESDE ONTEM... AÍ EU NÃO PODIA FAZER NADA... NÃO QUIZ ENCERRAR POSIÇÕES.. tava alimentando esperanças, mas enquanto eu aguardava, perdia uma oportunidade atrás da outra... essa foi mais uma...
Big hug!!
Boa análise, mas o mercado andando assim de lado é que é o problema das médias móveis, eu colocaria uma zona de suporte/resistência e aguardaria o rompimento para confirmar essa venda, porque se ficar lateralizado assim essa estratégia deve comprometer a margem.
Boa noite Figurelli!! Tudo bem??
Então... aí é que entra a chave mágica..., é claro... vai depender do período..., mas quando o mercado tah lateralizado no caso acima do Rafael, temos uma carta na manga muito forte, bizoiar os períodos inferiores e não abrir operações muito longas, se preocupando somente com os períodos inferiores...
veja, que nesse caso entendo que devemos observar os períodos menores, o quais devem sempre convergir nas mesmas tendências, assim da pra operar tranquilo...mas a longo prazo.. no D1 do dólar neozelandês/usd, do jeito que tá agora? eu não operaria.. seriam operações envolvendo somente períodos inferiores, com alvos e stops proporcionais ao tempo do período e observando os níveis de suporte e resistência fibonacci de leve...
Assim, creio eu que dá para reduzir as entradas falsas..., esse seria o meu comportamento nessa situação, para corrigir a falha das médias móveis que ficam loucas nessas circunstâncias...
Outra coisa importante... se eu ficar esperando o preço tomar um rumo na vida para operar, somente me baseando no gráfico diário, iria esperar dias e dias e meses e anos e séculos e milênios até a bendita tendência aparecer, aí eu já morri... asuhasuhsauhsauhsauhsauh... brincadeira... foi só pra descontrair...
Grande Abraço!
Pessoal, boa tarde..
Olhem o belo indicador que encontrei: https://www.mql5.com/en/code/9876
Lembram dos números de fibonacci? Parece mágica, eu já conhecia, mas vale a pena relembrar...https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Fibonacci
A Sequência de Fibonacci na natureza
A sequência de Fibonacci está intrinsicamente ligada à natureza. Estes números são facilmente encontrados no arranjo de folhas do ramo de uma planta, em copas das árvores ou até mesmo no número de pétalas das flores.
As sementes das flores, frutos e, de forma particulamente interessante, as pinhas, trazem no seu escopo natural esta sequência. Como esta proporção trata-se de uma sucessão numérica, é possível perceber, em vários traços notáveis, a manifestação desta em muitos aspectos da natureza de maneira estética e funcional. Tal linha de análise é, muitas vezes, utilizada como base explicativa para a teoria criacionista denominada Design Inteligente.
Nautilus
Na espiral do nautilus, por exemplo, pode ser facilmente percebida a sequência de Fibonacci. A composição de quadrados com lados de medidas proporcionais aos números da sequência mostram a existência desta sucessão numérica nesta peça natural.
O primeiro quadrado terá os lados com medida 1, o segundo também, o terceiro terá os seus lados com medida 2, o quarto com medida 3, o quinto com medida 5, o sexto com medida 8 e, assim, sucessivamente.
Anatomia humana - dentição
Vistos frontalmente, os dentes anteriores estão na proporção áurea entre si. Por exemplo, a largura do incisivo central está proporcional à largura doincisivo lateral, assim como o incisivo lateral está proporcional ao canino, e o canino ao primeiro pré-molar.
O segmento “incisivo central até o primeiro pré-molar” se encontra na proporção áurea em relação ao canto da boca (final do sorriso). A altura do incisivo central está na proporção áurea em relação à largura dos dois centrais Na face relaxada, a linha dos lábios divide o terço inferior da face nos segmentos da proporção áurea: “da ponta do nariz à linha dos lábios” e “da linha dos lábios até o queixo”.(retângulo de ouro).
A espiral
Na espiral formada pela folha de uma bromélia, pode ser percebida a sequência de Fibonacci, através da composição de quadrados com arestas de medidas proporcionais aos elementos da sequência, por exemplo: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… , tendentes àrazão áurea. Este mesmo tipo de espiral também pode ser percebida na concha do Nautilus marinho.
A espiral de Fibonacci também é o símbolo da Sociedade Brasileira de Matemática.
Arranjos nas folhas
Os arranjos das folhas de algumas plantas em torno do caule são números de Fibonacci. Com este arranjo, todas as folhas conseguem apanhar os raios solares uniformemente. Esta formação, em caso de chuva, também facilita o escoamento da água na planta [1].
ÍNDICE GERAL
jbarrionuevoOlhem o belo indicador que encontrei:
https://www.mql5.com/en/code/9876
Abaixo imagens com a continuação dos tópicos:
Estratégia Paulo Brasil
1 - Testando a estratégia (2014.01.05 23:12) - 1ª entrada posição vendida
2 - Traiiling Stop - Arrastando o Stop Loss (2014.01.07 21:14 )
3 - Tomada de Lucro 1ª Entrada e 2ª Entrada
Na imagem acima temos mais um stop móvel sendo executado, de 1.36616 movemos para 1.36351, como entramos em posição vendida no preço 1.37240, estamos no lucro de 88,90 PIPs!
Próxima Imagem :
Aqui nós temos os preços de sexta-feira, os compradores reagindo contra os vendedores, nesta semana vamos ver quem vai ganhar esta queda de braço.
Aqui nós fechamos a ordem vendida anterior com lucro e abrimos nova ordem, agora uma posição comprada devido as seguintes condições:
Parametros:
MAE Lenta: periodo 100
MAE Rápida: periodo 14
SAR Parabolica: 0,02 -0,2
PINBAR :MinimalBarSpread - 50 / ofset - 150
Entrei COMPRADO quando:
- Barra de Preço Altista fechou acima das MAE Lenta e MAE Rápida
- Barra de Preço Altista fechou acima das linha resistência dos PINBAR (letras b - b' - b" na imagem acima)
- Linha MAE Rápida cruzou para cima a Linha MAE Lenta
- Marcador UP do SAR parabolica abaixo da Barra de Preço Altista que confirmou os itens acima
Observação:
1 - Estiquei o Stop Loss alguns PIPs abaixo da Linha MAE Lenta - letra (D)
2- Letra (C) acima foi onde fechamos a ordem vendida, com lucro de 88,90 PIPs!
3- Na letra (A) eu poderia ter fechado a posição no fechamento desta vela com um PINBAR confirmado e nos dizendo que temos um resistência forte no preço alto desta vela (1.3686). Para completar também temos uma RESISTÊNCIA NATURAL em 1.37000, então o bom senso nos diz que quando o mercado abrir hoje eu deva fechar esta ordem comprada e esperar uma vela completa acima do preço 1.37000
Acho muito legal este tópico iniciado pelo Rafael, vou ajudar complementando o índice que Rafael iniciou:
Página 1: Postagem inicial do Tópico - Rafael inaugura tópico e lança a idéia para sugestões de estratégias com o indicador Heiken Ashi Smoothed
Página 2: Referência a estratégia chamada Osmoretti - esta estrategia está disponível no forum TradersBrasil
Página 3: Estratégia BRAINWASHING SYSTEM
Página 4: Referência de vários indicadores MT4 em Forex Strategies,Forex Resources
Página 5: Estratégia particular de Paulo Brasil - ainda em teste
5.1 - Testando a estratégia - 1ª entrada posição vendida
5.2 - Traiiling Stop - Arrastando o Stop Loss
5.3 - Tomada de Lucro 1ª Entrada e 2ª Entrada - posição comprada
Página 6: Sugestão de Rodrigo Otavio - uma estratégia simples com dois indicadores sendo testada em Rede Neural
Página 7: Estratégia 3 MAs - sugestão Barrionuevo
7.1 - Comentário 1
7.2 - Comentário 2
7.3 - Comentário 3
7.4 - Comentário 4
7.5 - Comentário 5
7.6 - Comentário 6
7.7 - Comentário 7
7.8 - Comentário 8
7.9 - Comentário 9
Página 8: Sugestão de Indicador Fibonacci - sugestão Barrionuevo
jbarrionuevo, estava na minha incessante busca por buscar setups pescadores de boas tendências, e também estou estudando a união de operações scalping com micro tendências (tendencias de timeframe 1 minuto)
Construí esse setup, muito simples de se fazer, ele é um setup caçador e qualificador de tendência, dá uma olhada nele aí cara
Estou anexando duas imagens, uma explicando como funciona, e exemplificando uma fictícia operação COMPRADA, e outra imagem com uma operação VENDIDA
Veja se voce gosta :)
Grato.
ÍNDICE GERAL
jbarrionuevo, estava na minha incessante busca por buscar setups pescadores de boas tendências, e também estou estudando a união de operações scalping com micro tendências (tendencias de timeframe 1 minuto)
Construí esse setup, muito simples de se fazer, ele é um setup caçador e qualificador de tendência, dá uma olhada nele aí cara
Estou anexando duas imagens, uma explicando como funciona, e exemplificando uma fictícia operação COMPRADA, e outra imagem com uma operação VENDIDA
Veja se voce gosta :)
Grato.
Então Rafael, esse setup parece promissor, mas é a forma como vc vai utilizá-lo é que vai marcar a otimização do mesmo.
Por exemplo, em trades curtos ou longos, o stop e o target devem sempre ser proporcionais ao timeframe no qual vc viu o sinal. Se for fazer scalping, lembre-se que só podemos usar até 30 minutos, mais que isso fica fora de base.
Última coisa que eu aprendi:
1) pegue esse setup que vc aprendeu e jogue-o no meta 4, salve a configuração que vc fez em um template.
2)abra o examinador de estratégias e rode algum período no timeframe que vc quiser testar.
3)quando o gráfico for aberto e o tempo começar a correr controle-o para uma velocidade legível.
4)abra o setup que vc salvou em um template nesse gráfico que está correndo.
5)pronto, agora é só se deleitar com a sua estratégia, aprender com ela e ir otimizando-a.
Isso é muito eficiente pra mim, consigo ver se a minha estratégia tem muitos ou poucos pontos de entrada e saída falsos, vejo a qualidade dela e assim vou fazendo melhoramentos.
Grande abraço!
ÍNDICE GERAL