A principal vantagem do terminal de negociação MetaTrader é a habilidade de criar sistemas de negociação automatizados que podem realizar operações de negociação sem a intervenção do negociante, assim eliminando a influência da psicologia nos resultados da negociação. Para fazer isso, precisamos formular uma estratégia de negociação e implementar ela na forma de um programa na linguagem MQL. Adicionalmente, além dos indicadores técnicos padrão do mercado, você pode criar os seus próprios indicadores e visualizá-los no terminal de negociação.
No entanto, nem todos os negociantes são programadores, então, em fóruns frequentemente vemos postagens como "Precisa-se de programador". Muitos programadores fornecem tais serviços como escrever Consultores Especialistas e indicadores da linguagem MQL. Escrever Consultores Especialistas de negociação para outros requer uma certa especificidade; o algoritmo deve ser claramente formalizado (ver Um consultor especialista feito por encomenda. Manual para um negociante), caso contrário o cliente pode não receber o que ele ou ela esperava e podem haver mal entendidos.
Aqueles em cada lado do contrato (o cliente e o programador que implementa a solução) desejariam reduzir esses fatores desagradáveis. O programador gostaria de se certificar de que a tarefa será claramente formulada, aceita e paga a tempo. O cliente precisa que o trabalho seja feito dentro do período de tempo necessário e no volume especificado. Como sabemos, as melhores propagandas são as recomendações— uma lista de programadores qualificados (em russo) é periodicamente discutida no fórum. Tentamos implementar tudo isso em um local.
Caminhada aleatória e indicador de tendência
O jogo de cara ou coroa existe há eras. Vamos jogar esse jogo, mas com as intenções de testar e entender os mecanismos de negociação técnica no mercado Forex. Não estamos longe do primeiro que tomou uma moeda em suas mãos. Para aqueles que desejam aprender mais sobre a teoria da probabilidade, podem consultar An Introduction to Probability Theory and Its Applications por William Feller. Nosso objetivo é entender os mecanismos de negociação.
O algoritmo de geração de pontos (ticks) dentro do examinador de estratégia da plataforma MetaTrader 5
A plataforma MQL5 contém um ambiente de desenvolvimento integrado para o desenvolvimento de estratégias totalmente automatizadas (robôs de negociação) que podem realizar negociações sem qualquer intervenção humana. Um outro nome para esses robôs de negociação é Conselheiros Especialistas. Os Conselheiros Especialistas. e os indicadores técnicos para a plataforma MetaTrader 5 são escritos usando a linguagem MQL5, a qual abrange todas as vantagens das linguagens de programação modernas.
A capacidade de depurar programas no MQL5 permite criar um código com o máximo nível de segurança possível, mas apesar de necessária, esta não é a única condição exigida para o desenvolvimento de um sistema de negociação lucrativo. Os sistemas de negociação, os quais são capazes de demonstrar resultados positivos ao longo de um grande intervalo de dados históricos, são chamados de robustos que é derivado da palavra inglesa "robust" que significa tolerante a falhas e erros.
Análise técnica: O que analisamos?
Hoje em dia, é muito fácil começar a negociar com a flutuação da moeda. Basta instalar o MetaTrader (MT) no seu computador e abrir uma conta em um centro de negócios; depois disso, você pode começar a negociar. é claro, todos querem negociar com lucro. E aqui a experiência mundial em negócios vem nos ajudar.
As ferramentas mais populares para análise técnica estão inclusas no MetaTrader na forma de indicadores, e você pode encontrar na Internet muitas publicações sobre este tópico escritas pelos autores mais populares.
Infelizmente, mesmo se você seguir rigidamente estas instruções e as recomendações dos gurus mais respeitados em análise técnica, isso não o levará a um resultado desejado o tempo todo. Por quê? Este artigo não fornecerá uma resposta para essa pergunta. Mas, vamos tentar entender, o que analisamos?
Análise técnica: Como analisamos?
Observando em diversas publicações, relacionadas de alguma maneira ao uso da análise técnica, nos deparamos com informações que, às vezes, deixam você indiferente, e algumas vezes aparece um desejo de comentar a informação. é este desejo que levou à escrita deste artigo, que, antes de mais nada, é dirigido a tentar analisar nossas ações e resultados uma outra vez, usando um método de análise particular.
Como fazer um pedido de Expert Advisor e obter o resultado desejado
O trading automatizado está ganhando um novo impulso - o lançamento do MetaTrader 5 com o novo MQL5, está completo. Ele passou de forma bem sucedida pelo Automated Trading Championship 2010, e a nova versão da plataforma de trading está sendo ativamente promovida por brokers. O antecessor do MetaTrader 5, - MetaTrader 4 - é ainda ativamente utilizado por centenas de brokers e por milhões de traders ao redor do mundo.
Apesar de tal popularidade (ou especialmente, por causa dela) o nível profissional do trader médio está tornando-se menor - como em qualquer outra área, a quantidade raramente torna-se qualidade. Se nós considerarmos trading automatizado (a conexão de trading e programação), a situação é ainda pior - muitos poucos traders possuem um grau de programação de computadores e, para a maioria das pessoas, mesmo para aquelas com uma mente técnica, a especialização em programação pode ser bastante desafiadora. Não devemos nos esquecer também sobre aqueles que simplesmente não estão interessados em programação. "Nós devemos fazer o que fazemos melhor" - eles dizem, e eu não posso discordar deles.
Tudo nos traz gradualmente ao tópico de nosso artigo. Há uma demanda por serviços de programação com MetaTrader, e esta demanda continua a crescer. Onde há demanda, há um suprimento - esta é a lei do mercado. De fato, há traders suficientes que desejam automatizar sua estratégia, e programadores que desejam ganhar esse dinheiro. Mas, infelizmente, suas comunicações nem sempre resultam em benefício mútuo - há muitos clientes insatisfeitos, também como programadores que estão cansados de explicar os conceitos.Este artigo lida com o problema que pode surgir durante a comunicação "Cliente - Programador". Primeiramente, ele é destinado para traders, eles frequentemente não possuem a experiência ao lidar com pessoas de uma estrutura mental diferente. Mas não há dúvida que para programadores, este artigo será muito útil - um relacionamento sempre tem dois lados, e o sucesso do empreendimento conjunto depende de ambos.
Crie Seu Próprio Expert Advisor no MQL5 Wizard
O conhecimento das linguagens de programação não é mais um pré-requisito para a criação de robôs de negociação. Anteriormente, a falta de habilidades de programação era um obstáculo intransponível para a implementação de estratégias de negociação próprias, mas com o surgimento do MQL5 Wizard, a situação mudou radicalmente. Os comerciantes inexperientes podem parar de se preocupar por causa da falta de experiência em programação - com o novo Wizard, que permite gerar código do Expert Advisor, isso não é necessário. O programa irá fazer todo o trabalho sozinho.
Praticamente todo Expert Advisor consiste em três módulos independentes - sinais, gestão do dinheiro e limite móvel. E como os módulos podem ser implementados de várias maneiras, há um grande número de combinações possíveis de Expert Advisors. Assim, você pode construir um EA ao seu gosto. Você só precisa especificar os parâmetros desejados e selecionar os componentes necessários - que o MQL5 Wizard fará o resto. A criação de robôs de negociação nunca foi tão rápida e simples. Apenas quatro cliques - e a negociação com o Expert Advisor de acordo com sua estratégia está pronta!
Diminuindo o Consumo de Memória pelos Indicadores Auxiliares
Provavelmente, você já usou ou criou Expert Advisors ou indicadores que usam outros indicadores auxiliares para o seu funcionamento.Por exemplo, o indicador famoso MACD usa duas cópias do indicador EMA (média móvel exponencial) calculando a diferença entre seus valores: