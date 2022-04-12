Informações e Dicas Relacionadas ao Terminal MetaTrader 5 - página 5
Como escrever uma boa descrição para um produto do mercado
Você é um desenvolvedor que está ganhando dinheiro escrevendo aplicativos para o Mercado do MQL5? Excelente! Ajudaremos você a obter ainda mais lucro com os seus produtos. Atualmente, nosso serviço tem muitos produtos à venda, mas algumas de suas descrições deixam muito a desejar. Muitos textos obviamente precisam de melhoria, visto que negociadores comuns não são capazes de compreendê-los. Muitas descrições de produtos contêm linhas de código, dados de entrada, gírias e abreviações que não fazem o menor sentido para os clientes. O mais importante é que todos esses elementos estranhos não são capazes de destacar o seu produto em relação aos demais. Assim, a descrição do produto é um componente importante para vendas de sucesso no Mercado.
Quão seguro é comprar os produtos no Mercado MQL5?
O Mercado MQL5 é um serviço projetado para a compra segura de Expert Advisors, indicadores e outros aplicativos. Todo o processo de compra (desde a colocação de um produto no Mercado até o seu download para o terminal) é fortemente protegido. Você poderá utilizar o aplicativo no terminal MetaTrader 5 imediatamente após pagar por ele. O aplicativo estará sempre disponível para você.
Vantagens dos Sinais MQL5
O serviço de Sinais de negociação introduzido recentemente no MetaTrader 5 permite que os negociadores copiem as operações de negociação de qualquer provedor de sinais. Os usuários podem selecionar qualquer sinal, assiná-lo e todos os acordos serão copiados para suas contas. Os provedores de sinais podem estabelecer os seus preços de assinatura e receber uma taxa mensal fixa de seus assinantes.
MetaTrader 5 no Mac OS
Os produtos da Apple tornaram-se muito populares. A MetaQuotes Software Corp. acompanha com atenção o progresso da indústria de TI e já lançou os aplicativos móveis especiais para dispositivos baseados em iOS - MetaTrader 4 para iPhone e MetaTrader 5 para iPhone.Há muitos tópicos no fórum do MQL5.community em que as pessoas buscam uma solução para executar o MetaTrader 5 no sistema operacional Mac OS. Neste artigo, você descobrirá como trabalhar no MetaTrader 5 através do popular sistema operacional da Apple.
MetaTrader 5 no Linux
O Linux é um sistema operacional de computador parecido com o Unix, instalado com base em um modelo de desenvolvimento e distribuição de software gratuito e de fonte aberta. Os sistemas Linux são amplamente utilizados em smartphones e hardware de servidores. Muitos usuários de computadores preferem Linux à série MS Windows.
Neste artigo, você descobrirá como trabalhar no MetaTrader 5 através de uma das versões do Linux - Ubuntu.
Negócios sociais com as plataformas de negócios MetaTrader 4 e MetaTrader 5
O que são negócios sociais? São uma cooperação mútua benéfica entre negociadores e investidores pelo meio dos quais negociadores de sucesso permitem o monitoramento de suas negociações e investidores em potencial aproveitam a oportunidade de monitorar seus desempenhos e copiar negociações daqueles que parecerem mais promissores.
Você monitora negociações em tempo real de um número de negociadores, conecta-se aos de maior sucesso, e copia seus negócios em modo automático - é disso que se trata a negociação social. Para negociadores novatos ou sem experiência que acabaram de entrar nos mercados financeiros para ter uma renda extra, é provavelmente a melhor oportunidade de fato começar a negociar.
Como ganhar dinheiro com o AppStore MetaTrader e Serviços de Sinal de Comércio se você não é um vendedor ou fornecedor
Neste verão, lançamos um novo programa de afiliados para auxiliar membros da MQL5.community a promover seus produtos e sinais. Entretanto, ele é benéfico não apenas para vendedores do MetaTrader Market e fornecedores de sinais de comércio pagos, mas também para usuários comuns. Agora, você não tem que escrever aplicativos Market por si só ou vender assinaturas para seus sinais para ganhar dinheiro no MQL5.com. Você pode simplesmente ajudar a promover estes produtos e receber sua parcela de lucro.
é muito simples:
Teste rápido das ideias de negociação no gráfico
O sexto Campeonato de Negociação Automatizada (ATC) finalmente começou. A agitação inicial já passou e finalmente podemos relaxar um pouco e examinar os robôs de negociação enviados. Decidi fazer uma pequena pesquisa para encontrar os recursos mais notáveis dos robôs de negociação modernos e definir o que podemos esperar de suas atividades de negociação.
Isso provou ser uma tarefa bem difícil. Por essa razão, meus cálculos não podem ser considerados perfeitamente exatos ou completos, visto que apenas tive acesso às descrições de Expert Advisors e a raros comentários dos desenvolvedores. Entretanto, ainda podemos chegar a algumas conclusões e abaixo estão os resultados dos meus cálculos: 451 Expert Advisors participaram do Campeonato, mas apenas 316 deles contêm alguma descrição significativa. Os desenvolvedores dos EAs restantes preencheram suas descrições com saudações a seus amigos e familiares, mensagens a civilizações extraterrestres ou aplausos para si próprios.
Fundamentos básicos da programação MQL5: Arrays
Juntamente com as variáveis e funções, os arrays são partes integrais de quase todas as linguagens de programação. Muitos programadores iniciantes frequentemente ficam com medo dos arrays. Parece estranho, mas é verdade! Posso assegurar que eles não são nem um pouco assustadores. Na realidade, os arrays são semelhantes às variáveis comuns.
Alterar os parâmetros do Expert Advisor instantaneamente a partir do painel de usuário
Introdução
1. Assuntos em foco
2. Estrutura do Expert Advisor
3. Interação com o painel de usuário
Conclusão