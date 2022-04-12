Informações e Dicas Relacionadas ao Terminal MetaTrader 5 - página 6
Como testar um robô de negociação antes da compra
A compra de um robô de negociação no Mercado MQL5 apresenta uma vantagem distinta em relação a todas as outras opções similares - um sistema automatizado oferecido pode ser inteiramente testado diretamente no terminal MetaTrader 5. Antes da compra, um Expert Advisor pode e deve ser cuidadosamente executado em todos os modos não favoráveis no Strategy Tester integrado para que você entenda completamente o sistema, observando que todo Expert Advisor oferecido no Mercado MQL5 disponibiliza uma versão de demonstração.
Widgets de sinais de negociação para MetaTrader 4 e MetaTrader 5
Recentemente, o usuário do MetaTrader 4 e MetaTrader 5 recebeu uma oportunidade de tornar-se um provedor de sinais e receber lucros adicionais. Agora, você pode exibir os seus sucessos de negociação em seu website, blog ou página de rede social utilizando os novos widgets.
Os benefícios do uso de widgets são óbvios: eles aumentam a popularidade do provedor de sinais, estabelecem a reputação deles como negociadores de sucesso bem como atraem novos assinantes. Todos os negociadores que colocam os widgets em outros websites podem desfrutar desses benefícios. Agora, informações sobre provedores de sucesso são encontradas não apenas nos terminais de negociação e no MQL5.com, mas também em quaisquer recursos da web.
Informações gerais sobre os sinais de negociação para MetaTrader 4 e MetaTrader 5
Sinais de negociação MetaTrader 4 / MetaTrader 5 é um serviço que permite que os negociadores copiem as operações de um provedor de sinais.
Alguns negociadores não têm tempo suficiente para negociar ativamente, enquanto outros não têm autoconfiança ou conhecimento suficientes para trabalhar no mercado. Os sinais de negociação fazem o dinheiro dos negociadores trabalhar, em vez de simplesmente ficar acumulando pó nas contas.
Cálculo de características integrais das emissões de indicador
As emissões de indicador representam uma direção nova e muito promissora no estudo de séries temporais. Ela se caracteriza pelo fato de que a análise não está focada nos indicadores em si, mas em suas emissões no futuro ou no passado, com base nas quais podemos fazer realmente uma previsão do ambiente de mercado:
Fundamentos básicos da programação MQL5: Tempo
Guia prático do MQL5: O Histórico de transações e a biblioteca de função para obter propriedades de posição
É hora de brevemente resumir a informação fornecida nos artigos anteriores sobre as propriedades de posição. Neste artigo, criaremos algumas funções adicionais para obter propriedades que podem apenas serem obtidas após acessar o histórico de transações. Também nos familiarizaremos com estruturas de dados que nos permitirá acessar propriedades de posição e símbolo de forma mais conveniente.
Sistemas de negociação onde volumes de posição permanecem o mesmo durante sua existência não requerem realmente o uso de funções que serão fornecidas neste artigo. Mas se você planeja implementar um sistema de administração de dinheiro e controlar um tamanho da posição de um lote em sua estratégia de negociação em um momento mais tarde, estas funções serão indispensáveis.
Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma sugestão para aqueles leitores que seguiram um link para este artigo, enquanto visitantes de primeira viagem ao website, ou apenas começaram a aprender a linguagem MQL5, para começar com os primeiros artigos da série "Guia prático do MQL5".
O indicador ZigZag: Nova abordagem e novas soluções
Todo investidor conhece certamente o indicador ZigZag destinado à análise dos movimentos de preço de uma dada amplitude ou maior. A linha ZigZag é uma linha quebrada, cujos nós ficam localizados nos altos e baixos do gráfico de preços.
Existem muitas variações desse indicador: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ainda, muitos desenvolvedores de programas do MQL5 são entusiastas na criação de seus próprios ZigZag "ideais". Os principais aspectos negativos do indicador ZigZag são a demora, marcações incorretas de nós questionáveis (barra externa) e desempenho insatisfatório.
Na minha opinião, a implementação mais elegante do ZigZag foi proposta por Yuri Kulikov (Yurich). Além disso, existem alguns artigos do MQL4 muito bons, como o "Notas para os leigos: ZigZag..." e "O show deve continuar, ou Mais uma vez sobre o ZigZag". O assunto parece ter sido explorado substancialmente, com um grande número de publicações disponíveis. E, ainda, existe algo hipnotizante a respeito dele. Agora, também despertou meu interesse, particularmente na possibilidade de criação de um indicador avançado ZigZag.
Esse artigo descreve um método para criar um ZigZag avançado utilizando o indicador Envelopes. Presume-se que podemos encontrar uma certa combinação de parâmetros de entrada para uma série de Envelopes, pelos quais a maioria dos nós dos ZigZags se encontram nos confins das faixas dos Envelopes.
Guia prático do MQL5: Desenvolvendo uma estrutura para um sistema de negócios baseado na estratégia de tela tripla
Ao buscar ou desenvolver sistemas de negócios, muitos investidores devem ter ouvido falar a respeito da estratégia da tela tripla apresentada pelo Dr. Alexander Elder. Existem várias pessoas na internet cujo julgamento sobre essa estratégia é negativo. Entretanto, muitas pessoas acreditam que ela pode ajudar alguém a obter lucro. Você não precisa confiar nessas duas opiniões. Tudo deve ser sempre verificado previamente. Se você estudar programação, tudo está em suas mãos já que pode verificar o desempenho da estratégia de negócios utilizando testes comparativos.
Nesse artigo, desenvolveremos uma estrutura para um sistema de negócios baseado na estratégia de tela tripla no MQL5. O Consultor Especialista não será desenvolvido do zero. Ao invés disso, simplesmente modificaremos o programa do artigo anterior "Guia prático do MQL5: Usando indicadores para definir condições de negócio em Consultores Especialistas". Então o artigo também demonstrará como você pode modificar facilmente padrões de programas já prontos.
O Consultor Especialista do artigo anterior já apresenta a possibilidade de habilitar/desabilitar o Stop Loss/Take Profit (parar perdas/obter lucros) e os níveis de Trailing Stop (parada móvel), aumento do volume de posição e inversão de posição no sinal oposto. Todas as funções necessárias foram estabelecidas. Então, nossa tarefa está focada na alteração da lista de parâmetros externos através da inclusão de opções adicionais e da modificação de algumas funções existentes.
Para fins ilustrativos, organizaremos quatro sinais em três prazos a serem gerados utilizando o indicador de Média Móvel. Mais tarde, ao prosseguir para o experimento na estrutura desenvolvida, você será capaz de empregar qualquer outro indicador através de uma ligeira modificação no código. Também implementaremos a oportunidade de ajustar intervalos de tempo para cada tela. Se o parâmetro responsável pelo período do indicador tiver valor zero, isso indicará que a tela correspondente não está utilizada. Em outras palavras, o sistema pode ser montado para ter um ou dois intervalos de tempo.
Antes de começar, faça uma cópia da pasta com os arquivos do Consultor Especialista do artigo anterior e o renomeie.
Guia prático do MQL5: Consultor Especialista multi-moeda - Abordagem simples, organizada e rápida"
Este artigo descreverá uma implementação de uma abordagem simples, adequada para um Consultor Especialista multi-moeda. Isso significa que você será capaz de montar o Consultor Especialista para testes/negócios sob condições idênticas, mas com parâmetros diferentes para cada símbolo. Como um exemplo, criaremos um padrão para dois símbolos, mas de forma a ser capaz de somar símbolos adicionais, se necessário, fazendo pequenas alterações ao código.
Um padrão multi-moeda pode ser implementado no MQL5 de várias formas:
Podemos utilizar um padrão onde o Consultor Especialista seja guiado pelo tempo, sendo capaz de realizar verificações mais precisas nos intervalos de tempo especificados na função OnTimer().
De forma alternativa, como em todos os Consultores Especialistas apresentados nos artigos anteriores da série, a verificação pode ser feita na função OnTick() na qual o Consultor Especialista dependerá de pontos para o símbolo atual que estiver operando. Então, se há uma barra completa em outro símbolo, enquanto ainda não há ponto para o símbolo atual, o Consultor Especialista somente realizará uma verificação assim que houver um novo ponto para o símbolo atual.
Ainda há outra opção interessante sugerida por seu autor Konstantin Gruzdev (Lizar). Ela emprega um modelo de evento: utilizando a função OnChartEvent(), um Consultor Especialista obtêm eventos que são reproduzidos por agentes do indicador localizados nos gráficos de símbolos envolvidos nos testes/negócios. Agentes indicadores podem reproduzir uma nova barra e eventos de ponto dos símbolos aos quais estão anexados. Esse tipo de indicador (EventsSpy.mq5) pode ser obtido no fim do artigo. Precisaremos dele para a operação do Consultor Especialista.
Guia prático do MQL5: Desenvolvendo um Consultor Especialista multi-moeda com um número ilimitado de parâmetros
O Consultor Especialista multi-moeda considerado no arquivo anterior "Guia prático do MQL5: Consultor Especialista multi-moeda - Abordagem simples, organizada e rápida", pode ser muito útil se o número de símbolos e de parâmetros de estratégia de negociação utilizado for pequeno. No entanto, existe uma restrição quanto ao número de parâmetros de entrada de um Consultor Especialista no MQL5: ele não deve ser maior que 1024.
E embora este número seja muitas vezes suficiente, é muito inconveniente usar uma lista de parâmetros tão grande. Toda vez que uma mudança ou otimização dos parâmetros para um dado símbolo for solicitada, você terá que procurar parâmetros para aquele específico símbolo na longa lista de parâmetros.
Neste artigo, criaremos um padrão que utiliza um único conjunto de parâmetros para otimização do sistema de negociação, enquanto permite um número ilimitado de parâmetros. A lista de símbolos será criada no arquivo de texto padrão (*.txt). Os parâmetros de entrada para cada símbolo também serão armazenados nos arquivos.
É necessário ser mencionado aqui que o Consultor Especialista trabalhará em um símbolo no modo de operação normal, mas você será capaz de testá-lo no Examinador de Estratégia em uma variedade de símbolos selecionados (em cada símbolo separadamente).
De fato, seria ainda mais conveniente criar a lista de símbolos diretamente na janela de Observação do mercado (Market Watch), considerando que ela ainda permite salvar os conjuntos de símbolos já prontos. Poderíamos até fazer o Consultor Especialista obter a lista de símbolos na janela Market Watch diretamente do Examinador de Estratégia. Mas, infelizmente, até o momento não é possível acessar a janela Market Watch a partir do Examinador de Estratégia, então, teremos que criar a lista de símbolos manualmente com antecedência ou usar um script.