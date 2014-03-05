Análise técnica: O que analisamos?

Introdução



Hoje em dia, é muito fácil começar a negociar com a flutuação da moeda. Basta instalar o MetaTrader (MT) no seu computador e abrir uma conta em um centro de negócios; depois disso, você pode começar a negociar. é claro, todos querem negociar com lucro. E aqui a experiência mundial em negócios vem nos ajudar.



As ferramentas mais populares para análise técnica estão inclusas no MetaTrader na forma de indicadores, e você pode encontrar na Internet muitas publicações sobre este tópico escritas pelos autores mais populares.



Infelizmente, mesmo se você seguir rigidamente estas instruções e as recomendações dos gurus mais respeitados em análise técnica, isso não o levará a um resultado desejado o tempo todo. Por quê? Este artigo não fornecerá uma resposta para essa pergunta. Mas, vamos tentar entender, o que analisamos?





O que analisamos?



O mercado financeiro moderno é um organismo muito sensível. Quase qualquer evento no mundo o afeta de alguma maneira. Uma grande quantidade de diferentes fatores afetam constantemente o mercado, o que resulta em uma flutuação constante das cotas. Esta exata constante mudança nas cotas de moeda é o único e suficiente objeto de investigação durante a análise técnica do mercado.

Suponha que nosso computador esteja conectado a um centro de negócio através do terminal de cliente MetaTrader. Neste caso, as cotas vêm para o terminal em uma forma discreta - como indicadores separados (ticks). Sabemos que o sinal contínuo inicial pode ser restaurado por seus indicadores se a frequência da amostra for mais de duas vezes maior que a frequência máxima dentro do intervalo do sinal inicial. Não precisamos restaurar o sinal contínuo inicial nesta fase; mas se em nosso caso for teoricamente possível, significa que o sinal inicial não foi distorcido durante o processo de amostra.

Infelizmente, uma frequência variável da amostra é utilizada ao formar ticks. As indicações de cotas (ticks) vêm para o terminal com um intervalo aproximado de metade de um segundo para diversos minutos. Não sabemos o algoritmo da alteração da frequência de amostra; além disso, não sabemos a frequência máxima dentro do intervalo do sinal inicial. Tudo isso nos impede de avaliar a distorção feita durante o processo de amostra.



Só resta supor que essa forma de quantização não leva a uma perda de informação e o sinal contínuo inicial (cotações de mercado de moedas) não seja distorcido de forma significativa. Considerando esta suposição e o fato de que a frequência de amostra pode chegar a 2Hz, obtemos um valor estimado (aproximado) do limite superior do intervalo do sinal inicial, isso é de 1 Hz.

é bastante difícil processar o sinal quando a frequência da amostra é variável, mas praticamente, a análise de mercado pelos ticks que chegam ao terminal é muito rara. A maioria das pessoas prefere utilizar períodos de tempo começando a partir de M30 para mais.



Se você selecionar o modo Gráfico de linha no terminal MetaTrader, você verá então uma sequência de indicações com um intervalo fixo da amostra, o que é igual ao valor do período de tempo atual. Vamos pular alguns detalhes e considerar que esta sequência seja formada a partir dos ticks que chegam ao terminal.



Então, se escolhermos uma indicação (tick) a partir da sequência de entrada a cada 30 minutos, no resultado obteremos uma sequência com a frequência fixa da amostra que é igual a 1/1800 Hz; esta será a sequência das indicações para o período de tempo M30. As sequências dos outros períodos de tempo são formadas da mesma forma. Obviamente, esta forma de formar sequências das indicações é virtualmente equivalente à quantização do sinal contínuo inicial com o intervalo igual ao valor do período de tempo selecionado.







Figura 1. Formas de representação das cotas



A discussão acima resulta em uma conclusão de que o objeto da análise técnica é o fluxo de mudança constante das cotas de mercado, que estão disponíveis para nós de forma discreta como as indicações com a frequência de discretização (ticks) e as indicações com a frequência fixa de discretização (períodos de tempo). Pelo que o espectro de citações iniciais encontra-se dentro do intervalo de 0 Hz a 1 Hz.

Devido ao período do menor período de tempo M1 no MetaTrader ser igual a 1 minuto, então, devido a nosso modelo, o sinal inicial das cotas ao formar a sequência das indicações passará pela discretização de frequência 1/60 Hz. Esta frequência é 120 vezes menor que o valor duplo do limite superior do espectro do sinal inicial (2 Hz). Tal transformação do sinal definitivamente levará a esta distorção irreversível. A Fig. 2 mostra a natureza desta distorção.





Figura 2. Sobreposição do espectro



Suponha que o espectro do sinal inicial pareça como o mostrado na fig. 2, e seu limite superior é igual a Fh. Se a frequência de amostra Fd1 for maior que Fh, então a sequência das indicações obtidas como resultado da quantização será um espectro não sobreposto. Tal sequência é uma representação discreta adequada do sinal inicial.

A diminuição da frequência da amostra abaixo do valor duplo de Fh levará a sobreposição do espectro na sequência resultante, e parará sendo equivalente ao sinal contínuo inicial. A fig. 2 demonstra um exemplo, quando a frequência de amostra Fd2 é levemente menor que o valor duplo de Fh. Como mencionado anteriormente, a frequência de amostra para o período de tempo M1 é 120 vezes menor que o aceitável.



Uma frequência tão baixa da sequência resultante leva a uma sobreposição múltipla do espectro e uma distorção muito maior em comparação ao caso demonstrado na fig. 2. Conforme movemos para períodos de tempo maiores, a frequência de amostra se torna inferior e o nível de distorção aumenta. Formalmente, as sequências das indicações de diferentes períodos de tempo não estão espelhando uma a outra, além de não exibir as cotas iniciais corretamente.

Deste modo, ao utilizar diferentes indicadores e sistemas que funcionem com períodos de tempo, analisamos uma representação distorcida das cotas. Neste caso, a análise técnica de cotas é complicada significantemente, e o uso de métodos estritos de matemática se tornam sem sentido na maioria dos casos.



Por exemplo, um espectro de qualquer período de tempo, que é obtido através da discreta transformação Fourier, não será uma estimativa do espectro do sinal inicial das cotas. Será um espectro das cotas iniciais repetidamente sobrepostas sobre si com uma troca de frequência. A sobreposição repetida do espectro pode também levar à formação de uma estrutura fractal na sequência resultante.

A estimativa quantitativa da distorção trazida às cotas iniciais vai além do escopo deste artigo, vamos apenas tentar demonstrar que ela existe.

Como o sinal inicial, teremos um fragmento aleatório da sequência de indicações das cotas GBPUSD M5. A fig. 3 (linha verde) demonstra o resultado da filtragem deste sinal utilizando o filtro passa-baixo, que é o filtro análogo ao SMA, com período 45 utilizado no MetaTrader.



Depois, a partir da sequência inicial, escolha cada 15º indicação e forme uma sequência para o período de tempo M75 (se não existir no MetaTrader 4). Deste modo, utilizando apenas uma simples afinação da sequência inicial, diminuímos sua frequência de amostra em 15 vezes.



A fig. 3 (linha vermelha) demonstra o resultado da filtragem do sinal obtido utilizando o filtro passa-baixo, que é o filtro análogo ao SMA, com período. O período do filtro diminui proporcionalmente para diminuição da frequência, para manter a frequência deste corte do filtro passa-baixa inalterado.







Figura 3. Filtragem das cotas GBPUSD



Se presumirmos que o sinal não é distorcido durante a diminuição da frequência de discretização, então o resultado desta filtragem deve ser análogo ao da filtragem do sinal inicial. A fig. 3 demonstra claramente a diferença entre as curvas obtidas como resultado do processamento das sequências M5 e M75. Muito provavelmente, é a influência da distorção causada pela sobreposição do espectro ao diminuir a frequência de amostra.

Talvez, utilizar um filtro passa-baixa não seja a melhor forma de determinar a distorção causada pela sobreposição do espectro, mas o dado exemplo demonstra que ela pode afetar as indicações reais das cotas, mesmo se você utilizar os métodos simples de análise.

Utilizar as sequências de diferentes períodos de tempo é conveniente para visualização de cotas; porém, se usarmos uma abordagem matemática para analisá-las, então a troca para períodos de tempo maiores pode apenas ser utilizada para diminuir a quantidade de cálculos devido à diminuição da quantidade de indicações processadas.



Se o volume de cálculo não for considerado, então a troca para períodos de tempo maiores se torna sem sentido, exceto para a distorção de adição do sinal inicial. Teoricamente, a variável ideal é analisar as cotas por ticks que chegam ao terminal. Se tivermos o histórico de ticks, então, usando a interpolação (por exemplo, splines) podemos ser capazes de alternar para a sequência com a frequência de amostra fixa e selecionar uma bastante alta.

Quando não existem informações do ponto de vista da distorção de cotas, para análise é melhor usar a sequência de menor período de tempo M1. Se necessário, podemos diminuir a frequência de amostra desta sequência, mas antes de fazer isso, precisamos suprimir suas frequências que são maiores que uma metade da nova frequência da discretização.



O grau do efeito da distorção descrita no resultado da análise de cotas depende fortemente da sensibilidade dos algorítimos que são usados para a análise. é possível que em alguns casos, esta distorção não afete os resultados obtidos de forma significativa; porém, para uma interpretação correta dos cálculos, você deve lembrar de sua presença.

Uma fila de suposições é aceita no discurso acima para atrair a atenção para a distorção conectada com a sobreposição do espectro. Na realidade, existem muitos fatores que podem nos impedir de usar métodos estritos matemáticos de processamento digital no MetaTrader - a presença de lacunas entre as indicações das cotas, barras puladas, o método de formação de séries de tempo no MetaTrader, que aceita o valor de indicação no momento que o tick não corresponde ao tempo de formação da indicação.

Existe outra questão vinculada à representação de cotas no terminal do cliente. Quero chamar sua atenção aqui. Até agora, não falamos nada sobre o modo de exibição de candlesticks.



Existem muitos trabalhos dedicados à análise de candlesticks; eles consideram diferentes métodos de previsão do comportamento das cotas com base na forma dos candlesticks ou a combinação deles. Não vamos duvidar da eficácia destes métodos, mas vamos verificar o que enfrentaremos tentando realizar uma análise matemática dos valores «Baixo» e «Alto» em qualquer período de tempo.

Como você sabe «Baixo» e «Alto» são iguais ao valor mínimo e máximo das cotas dentro do período do período de tempo selecionado. Não sabemos o momento em que estes valores são alcançados. Os valores «Baixo» e «Alto» não têm uma ligação definitiva para o eixo de tempo; a única coisa que sabemos sobre eles é que as cotas alcançaram estes valores em algum momento dentro do período de tempo selecionado. Assim, tanto «Baixo» como «Alto» são as consequências das indicações com um período variável de discretização, o que pega um valor aleatório dentro do período de zero ao valor que é igual ao período de tempo selecionado.

A partir do ponto de vista dos métodos matemáticos de processamento digital de sinais, tal representação dos valores «Baixo» e «Alto» - como uma função de tempo - é bastante exótica. é claro que somos livre para usar algoritmos padrão para processar estas sequências; mas como interpretar os resultados obtidos? Por exemplo, qual é a frequência de corte de um simples filtro passa-baixa de primeira ordem ao filtrar tais sinais?



Para trabalhar com as funções representadas na forma de uma sequência com frequência de mudança alternada da amostra, você provavelmente precisa de um aparelho matemático; e a aplicação dos algoritmos desenvolvidos para sequências com frequência de amostra fixa provavelmente levará à incerteza dos resultado obtidos ao analisar os valores «Baixo» e «Alto». é por isso que precisamos tomar cuidado ao prever o comportamento das cotas com base na análise matemática das sequências de «Baixo» e «Alto».

Quando cotas são representadas na forma de candlesticks, cada uma delas possui não apenas os valores «Baixo» e «Alto», mas os valores «Aberto» e «Fechado» também; todos juntos eles formam um candlestick. Vejamos, quão definitiva é a representação das cotas que é feita por um candlestick em um intervalo de um período de tempo.





Figura 4. Formação de um candlestick



A fig.4 mostra três sequências completamente diferentes que resultam na formação do mesmo candlestick. Como pode ver, é praticamente impossível determinar o comportamento das cotas pela forma do candlestick; e os valores «Baixo» e «Alto» não têm uma ligação de tempo.



O número de tais exemplos é infinito. Talvez, a representação das cotas como candlesticks seja uma ferramenta conveniente para uma rápida estimativa visual de seu comportamento, mas as indicações «Baixo» e «Alto» dos candlesticks não são aproveitáveis para uma análise matemática. As indicações «Baixo» e «Alto» são um pouco melhores; porém, aqui enfrentam um problema de incerteza do tempo que leva o início destas sequências.



Por exemplo, como o valor «Aberto» temos o valor do primeiro tick que vem dentro do período analisado; se não existem ticks dentro do período do período de tempo, então, o candlestick não será formado de maneira nenhuma. Além disso, ao usar «Aberto» e «Fechado», não devemos esquecer sobre os erros vinculados com a sobreposição de espectro.

Aqui temos uma conclusão de que a melhor forma para uma análise matemática das cotas é utilizar a sequência de valores «Abertos» retirados do menor período de tempo; e as indicações adicionais «Baixa», «Alta» e «Aberta», que formam um candlestick, muito provavelmente não levam nenhuma informação nova.



Para analisar cotas, em vez do valor «Fechado» você pode tentar usar a metade da soma de «Aberto» da barra atual e «Fechado» da barra anterior, que á dividida por dois. Talvez, tal abordagem diminuirá a influência de incerteza de momentos de inícios das indicações «Aberto» e «Fechado» e definirá o tempo de começo do período de tempo de forma mais exata.





Conclusão



A abordagem da representação das cotas descritas no artigo é amplamente difundida. é usada não apenas no MetaTrader, mas também nas outras plataformas. Os mesmos períodos de tempo, barras e candlesticks podem ser observados no novo MetaTrader 5. Podemos dizer que tal representação das cotas é tradicional e, muito provavelmente, tem algumas vantagens; mas, do ponto de vista formal, as cotas que são dadas a um usuário são distorcidas para uma análise matemática.

O crescimento do desempenho computacional permite o uso de mais e mais complicados algoritmos matemáticos para análise técnica; e estes algoritmos são geralmente muito sensíveis a diferentes imprecisões. Um bom exemplo é o algoritmo de extrapolação de funções. Fora tudo isso, a documentação técnica dos indicadores não contém nenhum aviso sobre as possíveis imprecisões que podem aparecem ao trocar os períodos de tempo no decorrer.

O principal propósito deste artigo é chamar atenção dos desenvolvedores dos indicadores técnicos e sistemas de negócio para o fato de que quando analisar a dinâmica do mercado usando uma representação distorcida do mesmo, eles devem considerar a influência da distorção nos resultados da análise, a menos que a influência não tenha importância.

