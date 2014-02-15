Estratégias/Trade Systems - página 7
Olá rapaziadaah!! Tudo bem com vocês??!! Vou compartilhar uma estratégia aqui! Essa é mais antiga do que andar pra frente..kkkk!! mas é bem forte, acredito que todos já devem conhecer, é a estratégia das três médias móveis. A primeira média móvel é uma média simples de 55 períodos (verde), a segunda é uma média móvel exponencial de 12 períodos (vermelha) e a terceira é outra média móvel exponencial de 26 períodos (azul). Temos que proteger a média móvel simples (verde), a partir do ponto no qual a tendência está definida se o preço fechar velas desrespeitando essa média móvel simples (linha verde) estaremos diante de uma mudança de tendência e aí é hora de sairmos e aguardar outro ponto de entrada. Eu fiz algumas fotos explicando tudo, ficou bem legal, confiram que é bem interessante! hehehe!!!
Muito bom jbarrionuevo!
Realmente este tipo de estratégias são as primeiras que a gente começa a aprender, como falou o Figurelli, até uma estratégia de MA bem otimizada é lucrativa!
Este sistema de Três MAs pode ser lucrativo, mas tem muitas armadilhas, pois nos momentos que os compradores e vendedores estão brigando para firmar a posição, ocorrem muitos sinais que não se confirmam. Então para ter sucesso neste sistema deve existir muito do feeling do operador e também ele utilizar outras ferramentas para uma tomada de decisão, não ficar somente na MA.
Veja um exemplo abaixo, temos duas posições muito boa e algumas que tirariam, de repente todo o lucro, realmente não me detive em números. Sim é um gráfico de 5 minutos, mas isto acontece em todos os timeframes!
Olá Sr Paulo! Boa tarde!!
Eu olhei a foto que o senhor postou e fiz algumas anotações, esse seria o meu comportamento diante das questões levantadas.
Grande abraço!
Estratégia com Médias Móveis são muito boas e muito lucrativas, mas só e somente só quando o mercado está num evento muuuito conhecido por nós chamado TENDÊNCIA kkkkk....
Pra mim, média móvel está entre os 5 melhores setups para seguir tendência
Mas tem muitas armadilhas, como barrigadas do preço, costurada, tudo isso faz a gente perder muito dinheiro e a gente quebra muito rápido... Já estou muito calejado desses tipos de coisas, portanto, eu aviso, muito cuidado, mas é uma estratégia promissora, sempre foi...
Na minha opinião tudo isso é igual música, só aprendemos isso se tocarmos o piano ou a sanfona ou a viola, é claro que não podemos nos apresentar no rock in rio já de cara (começar com 100 mil dólares reais na conta trading), mas podemos fazer barulho dentro de casa ou até num lual com os amigos (conta pequena com poucos dólares), e na hora de cantar... nunca erguer muito a voz (alavancagem), pois sou iniciante e posso ficar rouco, não tenho costume. Aí vamos praticando, praticando, praticando, e quando aprendermos a cantar e fazer música, estaremos prontos e não teremos vergonha de se apresentar para 50 mil pessoas ou mais..., o importante é o cachê...hehehe!!
Novamente, na minha opinião, tenho que praticar, isso significa com dinheiro de verdade, fazer trades..muitos trades... assim vou errar e aprender, errando e aprendendo, errando e apreendendo.
No simulador até minha avó opera, pq lá estamos dentro de uma redoma de cristal indestrutível, lá não temos medo de nada, assim fica fácil... por isso que tudo dá certo lá...
Bom, são palavras duras, mas peço para que ninguém se ofenda, é apenas o meu ponto de vista, pode ser ignorante, mas ainda assim é meu.
Mais uma obra de arte senhores! Muito legal!!!
Vou te dar um conselho cara, para que seu capital não se exponha tanto ao risco, regula melhor o teu Stop Loss, pelo o que vi desta imagem, seu TP tá quase igual ao SL, quando na verdade a distancia do SL deveria ser 3 vezes menor que a distância do TP, isto é usando-se uma relação risco/ganho de 1/3, ou seja, arrisca-se 1 pip para tentar tres
Espero que tenha entendido o meu conselho, e não me leve a mal :)
Acha Rafael, se eu não gostasse de sugestões não divulgaria minhas operações hehehe...
Eu aprendi a proporcionalidade de riscos quando era girino nisto aqui heheheh... quando defino o target preciso ter em mente quanto tempo minha operação vai durar e se o preço vai bater em algum suporte ou resistência.
No caso daquela imagem, o take tava pequeno mesmo pq eu queria encerrar aquela operação sem passar por muitas retrações....odeio retração..hehehe... gosto de entrar quando elas acabam...e o sistema nos diz isso...
Outra coisa importante que o stop loss na imagem nos ensina é que devemos sempre proteger a SMA de 55 períodos (linha verde) pois é ela quem vai nos dizer "game over" ou "you win"...
O correto é sempre trabalhar assim mesmo, de 1 para 3 ou até de 1 para 1 no máximo....., mas essa regra não combina muito com o scalp, a meu ver..., gosto bastante de scalp..é muito louco.., mas é como andar de bicicleta na contra-mão, muito risco...hehehe...
Como eu havia dito, para operações curtas o stop e o target devem ser curtos e para operações longas o stop e o target devem ser longos... assim fica melhor, a meu ver...
Rafael, eu particularmente acredito que o Stop Loss não é uma regra rígida a ser seguida, acho esta questão muito de estratégia, conheço operadores que não usam Stop Loss. Usando esta proporção de risco benefício 1/3 nesta operação vendida do Barrionuevo, ele não poderia ter entrado na posição, visto que o melhor Stop Loss foi exatamente o que ele usou, acima da MA Verde e da última resistência plausível em torno do preço 0,8275. Você pode alegar que então ele poderia colocar um TP maior, então eu respondo, nesta situação, ele colocando um alvo maior apenas para compensar o SL, ele correria muito mais risco do preço reverter do que está correndo agora com uma relação risco-benefício de 1/1.5, pois para ter um proporção de 1/3 ele teria que colocar o alvo bem abaixo de um Forte Suporte. Veja a imagem! Então, eu concordo com a posição do Barrionuevo!