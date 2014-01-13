MetaTrader 5 / Negociação
Como Assinar Sinais de Negociação

O serviço de Sinais permite aos usuários conectar-se a qualquer sinal e copiar automaticamente negociações de traders profissionais. Milhares de sinais para o MetaTrader 4 e o MetaTrader 5 estão disponíveis no serviço. Leia o artigo para saber como é fácil se inscrever, e como escolher a melhor opção entre as variedades de sinais disponíveis.

Sinais de negociação no MetaTrader 4 e MetaTrader 5


Como escolher um sinal

O serviço fornece um grande número de sinais para assinatura. Como escolher o mais adequado?

Classificação

Para ajudar os usuários a escolher os melhores sinais, nós compilamos uma classificação de sinais com base em vários critérios. Os classificados como Top sinais aparecem primeiro na lista. E vice-versa, sinais de baixa classificação são escondidos da vitrine no site e em terminais de negociação para proteger os assinantes de estratégias de baixa qualidade.

Seleção de Sinais com as melhores condições

A vitrine de provedores de sinais é uma função especial para a seleção de sinais com as condições mais adequadas para a cópia. Os usuários só precisam especificar o nome do servidor, em que a sua conta de negociação está aberta. O sistema irá captar os sinais com as melhores configurações de correspondência de instrumentos de negociação e com o menor desvio.

Seleção de sinais com as melhores condições

Aviso

Ao selecionar um sinal, certifique-se de analisar cuidadosamente todo o complexo de relatórios negócios. Preste atenção aos avisos que são exibidos na página de sinal.

Avisos na página de Sinal

Classificação e filtragem

Para selecionar sinais com base em critérios específicos, use as funções de classificação e filtragem.

Classificação e filtragem

A vitrine de Sinais em MetaTrader e Favoritos

Os comerciantes podem selecionar sinais e assiná-los diretamente dos terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5.

Uma vitrine de Sinais no MetaTrader, adicionando aos favoritos

Clique no cabeçalho da coluna para classificar os sinais nesse sentido - pelo crescimento, rebaixamento, o número de assinantes, etc

Alguns sinais que correspondem aos critérios selecionados podem ser encontrados na lista. Adicione-os aos favoritos, assim você pode facilmente voltar a eles mais tarde e avaliá-los mais uma vez. Clique na estrela da lista ou na página do sinal e o sinal selecionado será exibido em uma guia separada "Favoritos".


Como assinar um sinal

Assinar um sinal é fácil. São necessárias duas contas: a conta MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 de negociação e a conta MQL5.community.

Para assinar os sinais pagos, deve haver dinheiro suficiente na conta MQL5.community do usuário.

Vá para as configurações do terminal de negociação e especifique a conta MQL5 na aba "Comunidade":

Configurando a conexão com o MQL5.community no terminal de negociação

Agora você pode assinar um sinal diretamente do terminal de negociação ou no site do MQL5.com.

Assinando a partir de um Terminal

Selecione o sinal na vitrine. A assinatura pode ser selecionada diretamente na lista ou na página de detalhes do sinal. Clique em "Inscrever-se ..." e confirme a inscrição na janela que apareceu.

Assinando os sinais a partir do terminal de comércio

Verifique todos os parâmetros de subscrição e preste uma especial atenção aos avisos (se houver) de descasamento entre as condições de negociação. Recomenda-se usar sinais com condições de negociação semelhantes.

Para continuar a inscrição, concorde com os termos de uso do serviço de Sinais e especifique a senha MQL5.community para confirmar a inscrição. Após isso, uma janela de parâmetros de cópia será aberta.

Configurações da Cópia do Sinal

Se necessário, altere as configurações. Após clicar em "OK" a cópia da negociação irá começar.

Se você não consegue encontrar o sinal desejado na vitrine de Sinais de seu terminal, utilize o sistema de busca interno.

Como se inscrever no site

Abra a página de Sinais e clique em "Inscrever-se". Se a plataforma de negociação não está instalada em seu PC, clique no link "baixe aqui" que aparece em sua janela. O site oficial do MetaTrader 4 ou do MetaTrader 5 será aberto, onde o terminal pode ser baixado e instalado. Caso contrário, clique em "Iniciar cópia no MetaTrader". O terminal de negociação será aberto. Um terminal de negociação será aberto. A página de sinal selecionada será aberta no terminal, e a janela de confirmação de inscrição será exibida. A assinatura é concluída a partir do terminal, como descrito acima.

Assinando os sinais em MQL5.com

  • Todas as assinaturas podem ser gerenciadas na seção 'Minhas Assinaturas ".
  • Com uma conta real é possível somente assinar um sinal baseado em uma conta real.


Controle de Assinatura

Todas as ações, inclusive as operações do sinais relacionados, são registradas no Diário do terminal. Aqui estão alguns exemplos de registros importantes de assinatura. Todos os registros associados com os sinais começam com a palavra-chave "sinal".

O terminal detectou uma assinatura com o sinal de "My trade" para a conta JohnSmith, a data de expiração da assinatura é de - 28/09/2014, a cópia está ativada.

Signal - 'My trade' for 'JohnSmith' subscription found, 2014.09.28 expiration, enabled

Parâmetros da cópia: usa 5% do depósito, sem limite sobre o patrimônio líquido mínimo, permissão do desvio é de 0,5 do spread, a cópia de Stop Loss e Take Profit está desativada.

Signal - money management: use 5% of deposit, equity limit: 0.00 USD, deviation/slippage: 0.5 spreads, copy SL/TP: disabled

O saldo e a alavancagem do assinante e do provedor de sinais, bem como o percentual copiado calculado se baseiam nesses detalhes. Neste caso, o volume a ser copiado é de 7% da fonte.

Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 7% (old value 1%)
Signal - subscriber has balance 4 919.27 USD, leverage 1:100
Signal - signal provider has balance 638.31 USD, leverage 1:500

Um aviso de incompatibilidade nas configurações dos símbolos (EURUSD) do assinante e da conta do provedor de sinais. Neste caso, os valores do volume mínimo permitido diferem: 0,01 e 0,1.

Signal - different specification of symbol EURUSD, signal provider has minimal volume 0.01, subscriber has 0.10

A posição em GBPUSD encontrada na conta de negociação, não está relacionada com o sinal que o usuário está inscrito. Note que estas posições aumentam a carga global sobre a conta em comparação com o fornecedor do sinal.

Signal - local position [#78109460 buy 0.10 GBPUSD at 1.66023], does not correspond to signal provider

O símbolo GBPNZD não foi encontrado. Se o provedor negocia este símbolo, as operações relacionadas não serão copiados na conta do trader.

Signal - symbol GBPNZD not found

O terminal detectou uma assinatura com o sinal de "My trade" para a conta JohnSmith, a data de expiração da assinatura é - 28/09/2014, a cópia é desativada. Permitir a cópia nas configurações do sinal do terminal.

Signal - signal subscription disabled, enable realtime subscription in 'Signals' settings
Signal - 'My trade' for 'JohnSmith' subscription found, 2014.09.28 expiration, disabled

O uso dos serviços no site mql5.com

O site mql5.com e todos os serviços disponíveis nele são de propriedade da MetaQuotes Ltd.

MetaQuotes Ltd é um fornecedor de tecnologia e não presta qualquer consultoria financeira. Os usuários do serviço processam e transmitem todas as suas operações através de seus corretores com quem eles mantêm as contas de negociação. Você concordou que a MetaQuotes Ltd não se responsabiliza por qualquer decisão de investimento tomada por você e exclui a MetaQuotes Ltd de qualquer responsabilidade, direta ou indireta do uso deste serviço.


Conclusão

O serviço de Sinais fornece o máximo de comodidade e segurança para todos aqueles que querem copiar negociações de traders profissionais. Tudo o que você precisa para começar é uma conta no MetaTrader e uma conta no MQL5.community. Conecte-se com os mais bem sucedidos traders e ganhe dinheiro com eles.


ASSINE OS SINAIS AGORA MESMO.


Nós recomendamos os seguintes artigos referentes ao serviço de sinais:

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/523

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

