Informações e Dicas Relacionadas ao Terminal MetaTrader 5

Ola! gostei do texto pq tem umas partes que são bem iniciantes mesmo. Nao sei se e pq eu venho do metastock mas não acho nenhum texto fácil mesmo, iniciante sobre o metatrader. Gosto de fazer meu próprios indicadores a partir dos dados brutos do mercado (aqueles da secao 1.7 low, high etc). Entao pergunto:

  1. onde no guia eu encontro a referencia sobre esses dados, bem como os indices para utilizar os dados de datas passadas (t-1,2,3,...)
  2. como passar os dados históricos dos indicadores para planilhas do tipo excel, Exemplo = ter mais uma coluna com o macd do tempo referido, outra oara o IFR etc
  3. isso acima (2) e possível dentro do próprio metatrader?

eternamente grato

Ricardo

 

Bom dia pessoal!!!!

Começando agora com o metatrader5, estou treinando no DEMO, minha duvida é que quando mando uma ordem de comprar ou venda a coloração da linha que aparece no gráfico está igual tanto para compra como para venda, não era para ser linha vermelha pontilhada para venda e compra linha azul azul?

 

Ei bom dia, não consigo adicionar os ativos mini dolar e mini indice na minha plataforma meta trader 5 eu digitos os codigos WDO e WIN mas a plataforma não os encontra. O que fazer?

 

Boa tarde!

Tenho uma conta Demo do MT5, é possível zerar o saldo da Negociação?

 

Olá pessoal!


Minha conta é Demo pela Rico, gostaria de saber se tem como zerar o saldo de negociação.


Abraços,

Roberto

 
ThiagusM:

Ei bom dia, não consigo adicionar os ativos mini dolar e mini indice na minha plataforma meta trader 5 eu digitos os codigos WDO e WIN mas a plataforma não os encontra. O que fazer?

Olá!

Eles estão como WDOM2018 e WINM2018, voce também pode procurar em futuros e colocar as 3 letras que aparecem as opções.

 

boa tarde,

preciso muito de ajuda pois sou leiga nestas actividades, Fiz um deposito pequeno numa correctora, este valor esta a ser movimentado sem saber quem o esta a gerir e sem qualquer justificação, gostava de ficar com o controle e aprender a investir, alguem tem muita paciencia para me ajudar pois não sei por onde começar.

obrigado

 
Tens que verificar com a equipa da correctora quem está a movimentar tua conta. Só eles poderão te orientar.
 
obrigado
 

Saída do Testador

Olá pessoal! 

Estou com um problema que é o seguinte. Utilizo dois PCs (um i7 HQ novo e um dual core antigo). O código roda perfeito no PC antigo, mas no novo fica essa coisa doida aí da foto. Era pra ter feito apenas uma venda e ter apenas uma linha vermelha. Já recompilei, desinstalei o MT5, e continua a mesma coisa. Alguém sabe o que está acontecendo?


Obrigado!

