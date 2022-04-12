Informações e Dicas Relacionadas ao Terminal MetaTrader 5 - página 10
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Ola! gostei do texto pq tem umas partes que são bem iniciantes mesmo. Nao sei se e pq eu venho do metastock mas não acho nenhum texto fácil mesmo, iniciante sobre o metatrader. Gosto de fazer meu próprios indicadores a partir dos dados brutos do mercado (aqueles da secao 1.7 low, high etc). Entao pergunto:
eternamente grato
Ricardo
Bom dia pessoal!!!!
Começando agora com o metatrader5, estou treinando no DEMO, minha duvida é que quando mando uma ordem de comprar ou venda a coloração da linha que aparece no gráfico está igual tanto para compra como para venda, não era para ser linha vermelha pontilhada para venda e compra linha azul azul?
Ei bom dia, não consigo adicionar os ativos mini dolar e mini indice na minha plataforma meta trader 5 eu digitos os codigos WDO e WIN mas a plataforma não os encontra. O que fazer?
Boa tarde!
Tenho uma conta Demo do MT5, é possível zerar o saldo da Negociação?
Olá pessoal!
Minha conta é Demo pela Rico, gostaria de saber se tem como zerar o saldo de negociação.
Abraços,
Roberto
Ei bom dia, não consigo adicionar os ativos mini dolar e mini indice na minha plataforma meta trader 5 eu digitos os codigos WDO e WIN mas a plataforma não os encontra. O que fazer?
Olá!
Eles estão como WDOM2018 e WINM2018, voce também pode procurar em futuros e colocar as 3 letras que aparecem as opções.
boa tarde,
preciso muito de ajuda pois sou leiga nestas actividades, Fiz um deposito pequeno numa correctora, este valor esta a ser movimentado sem saber quem o esta a gerir e sem qualquer justificação, gostava de ficar com o controle e aprender a investir, alguem tem muita paciencia para me ajudar pois não sei por onde começar.
obrigado
boa tarde,
preciso muito de ajuda pois sou leiga nestas actividades, Fiz um deposito pequeno numa correctora, este valor esta a ser movimentado sem saber quem o esta a gerir e sem qualquer justificação, gostava de ficar com o controle e aprender a investir, alguem tem muita paciencia para me ajudar pois não sei por onde começar.
obrigado
Olá pessoal!
Estou com um problema que é o seguinte. Utilizo dois PCs (um i7 HQ novo e um dual core antigo). O código roda perfeito no PC antigo, mas no novo fica essa coisa doida aí da foto. Era pra ter feito apenas uma venda e ter apenas uma linha vermelha. Já recompilei, desinstalei o MT5, e continua a mesma coisa. Alguém sabe o que está acontecendo?
Obrigado!