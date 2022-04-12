Informações e Dicas Relacionadas ao Terminal MetaTrader 5 - página 3
A Implementação da Análise Automática das Ondas de Elliott em MQL5
Um dos métodos mais populares de análise do mercado é o princípio das ondas de Elliott. No entanto, este processo é muito complicado, o que leva à utilização de instrumentos adicionais. Um desses instrumentos é o marcador automático.
Este artigo descreve a criação de um analisador automático de ondas de Elliott na linguagem MQL5. Supõe-se que o leitor já esteja familiarizado com a teoria da onda, se não, você precisa consultar as fontes adequadas.
Aplicação da transformada de Fisher e da transformada Inversa de Fisher à Análise de Mercado não MetaTrader 5
Este Artigo apresenta uma Aplicação da transformada de Fisher e da transformada inversa de Fisher AOS Mercados Financeiros.
A Teoria de transformada de Fisher E colocada los Prática Pela implementation da version MQL5 fazer indicador RSI suavizado de transformada inversa de Fisher, apresentada na Edição de Outubro de 2010 Da Revista "ações e commodities" . A lucratividade fazer indicador de e testada retroativamente Pelô consultor especialista Que da uti Sinais baseados nenhum indicador de Fisher.
O ARTIGO E baseado nsa Livros de JFEhlers E los Artigos Encontrados na Internet. Todas como REFERÊNCIAS São citadas AO final, DO ARTIGO.
Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados de negociação e estratégias de testes
Indicadores: Fisher Transform
newdigital , 2013/10/23 11:52Ehlers Fisher Transform indicador técnico
Desenvolvido por John Ehlers
O Ehlers Fisher Transform foi originalmente usado para negociar ações e commodities Mercado.
O Ehlers Fisher Transform indicador tem duas linhas, linha e a linha de sinal de Fisher Transformam; sinais são gerados quando existe uma passagem destas duas linhas que se parece com o oscilador estocástico.
Ele foi projetado para definir grandes reversões de preços usando os indicadores de tempo de resposta rápido e afiados, pontos de viragem distintas. Este indicador é um indicador importante.
Este indicador é baseado na suposição de que os preços não têm uma função densidade de probabilidade de Gauss (em forma de sino movimento curvo), mas que através da normalização de preços e aplicação da Fisher Transform você pode criar uma função de densidade de probabilidade quase Gaussian sobre as linhas desenhadas.
Análise Técnica
Sinais de negociação Forex pode ser gerado com precisão pin-point usando os pontos de cruzamento da Fisher transformar e sua linha de sinal.
No entanto, este indicador não é muito preciso, como com todos os principais indicadores, o indicador vai dar muitos sinais falsos e é propenso a whipsaws, portanto, recomenda-se trocar esse indicador em combinação com outros indicadores técnicos.
Como Adicionar Novas Linguagens de IU na Plataforma MetaTrader 5
A interface do usuário da plataforma MetaTrader 5 é traduzido em vários idiomas. O terminal do cliente tem o maior suporte para vários idiomas - além do Inglês, tem sido traduzido em russo, alemão, francês, espanhol, italiano, português, polonês, chinês, árabe e turco. Algumas dessas linguagens estão disponíveis em outros componentes da plataforma - MetaEditor, Administrator e Manager.
Não se preocupe se a sua língua materna não está entre as suportados. O MetaTrader 5 incorpora originalmente o suporte Unicode completo, e o utilitário MultiLanguage Pack especial é usado para traduzir a interface do usuário. Este utilitário permite que qualquer pessoa traduza os componentes do cliente da plataforma MetaTrader 5 para qualquer idioma do mundo.Neste artigo, vamos considerar todo o processo de adição de um novo idioma da interface do usuário. Você vai aprender como fazer o download, instalar e começar a usar o utilitário MultiLanguage Pack do MetaTrader 5 Nós cobriremos as especificidades de uso e, em seguida, veremos o resultado final.
Dr. Tradelove ou como parei de me preocupar e criei um Expert Advisor para autotreinamento
Depois de criar o Expert Advisor todos nós podemos usar o built-in Strategy Tester para selecionar os parâmetros ideais. Após selecioná-los, executamos o Expert Advisor uma vez e assim que qualquer mudança significativa ocorra, o Expert Advisor é então parado e otimizado repetidamente usando o Strategy Tester, e assim por diante.
Podemos atribuir a reotimização e tomada de decisões de reotimização como um processo para o Expert Advisor sem, naturalmente, interromper seu trabalho?
Uma das soluções para esse problema foi proposta pela Quantum em seu artigo "Adaptive Trading Systems and Their Use in MetaTrader5 Terminal", dedicado ao uso de um sistema de negociação real juntamente com algumas (em número ilimitado) estratégias de negociação virtuais, onde a estratégia selecionada foi até agora a que trouxe o maior lucro. A decisão de mudar a estratégia de negociação é adotada depois de um certo valor de barra fixa ter sido superado.
Eu proponho usar um código algorítimo (GA) genético selecionado pelo joo no artigo "Genetic Algorithms - It's Easy!". Veremos a implementação de tal Expert Advisor (um dos exemplos abaixo é um EA proposto para participação no Automated Trading Championship 2011).
O "Tudo ou Nada" Estratégia Forex
O objetivo deste artigo é o de criar a estratégia de negociação mais simples que implementa o princípio de jogo "Tudo ou Nada". Esse é um exemplo de um Consultor Especialista que implementa a loteria de mercado ForEx. O objetivo principal da loteria Consultor Especialista é aumentar o depósito inicial várias vezes com a maior probabilidade possível. A rentabilidade, ou seja, o aumento do depósito em média, não é necessária a partir da loteria Consultor Especialista. Em contraste com a loteria convencional, que é jogada com a venda de milhares de bilhetes, a loteria Consultor especialista é jogada na loteria Forex, usando ForEx como uma fonte de dinheiro em caso de vitória.
Criando Consultores Especialistas em minutos usando a árvore EA: Parte Um
EA Tree é o primeiro construtor do Consultor Especialista do Metatrader MQL5 com recurso de arrastar e soltar. é um aplicativo do Windows que é executado localmente no seu computador. Você pode criar um código MQL5 complexo usando uma interface gráfica do usuário muito fácil de usar.
Na árvore EA, Consultores Especialistas são criados por ligação de caixas juntas. As caixas podem conter funções MQL5, indicadores técnicos, indicadores personalizados ou valores. As saídas de uma caixa podem ser conectadas às entradas de uma outra caixa para formar uma "árvore de caixas". A árvore EA gera o código MQL5 da "árvore de caixas" e, em seguida, usa a plataforma MetaTrader 5 instalada no seu computador para converter o código MQL5 em um Consultor Especialista executável.
Talvez o nome desse tópico deva mudar para dicas relacionadas ao MetaTrader 5, uma vez que o conteúdo, muito bom por sinal, talvez intimide os novos usuários a postarem algo aqui.
Veja o tópico:
Atenção! Nova inclusão nas Regras muito importante para o Serviço de sinais
Como se tornar um provedor de sinais para MetaTrader 4 e MetaTrader 5
Você deseja oferecer os seus sinais de negociação e obter lucros? Registre-se como vendedor no website MQL5.com e configure a sua conta de negociação para oferecer os seus sinais aos negociadores. Lembre-se de que você pode criar apenas um sinal para uma conta de negociação.Além disso, todos os sinais pagos devem passar por um período de teste de um mês. Durante esse período, eles são verificados para ver se cumprem diversos requisitos (evidentemente, não há qualquer período de teste para sinais gratuitos). Se você passar com êxito pelo período de teste, você obterá acesso a todo o mercado de usuários do MetaTrader 4 e do MetaTrader 5. Você receberá acesso direto aos seus potenciais assinantes.