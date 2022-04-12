Informações e Dicas Relacionadas ao Terminal MetaTrader 5 - página 7
Guia prático do MQL5: Registrando o histórico de negociações em um arquivo e criando gráficos de saldo para cada símbolo no Excel
Ao me comunicar em vários fóruns, utilizei frequentemente exemplos de meus resultados de teste exibidos como capturas de tela de gráficos do Microsoft Excel. Por muitas vezes me foi pedido para explicar como tais gráficos podem ser criados. O Excel oferece características amplas para criação de gráficos e existem vários livros sobre esse assunto. Para encontrar a informação necessária em um livro, talvez seja necessário lê-lo por inteiro. Agora, enfim, eu tenho algum tempo para explicar tudo nesse artigo.
Nos dois artigos anteriores Guia prático do MQL5: Consultor Especialista multi-moeda - Abordagem simples, organizada e rápida e Guia prático do MQL5: Desenvolvendo um Consultor Especialista multi-moeda com número ilimitado de parâmetros lidamos com o desenvolvimento de CEs multi-moeda no MQL5. Sabemos que os resultados de testes no MetaTrader 5 são exibidos como uma curva de balanço/igualdade geral, isto é, se você precisa visualizar os resultados para cada símbolo separadamente, você deve, mais uma vez, ir nos parâmetros externos do Consultor Especialista para desabilitar todos os símbolos exceto daquele cujos resultados são necessários e depois executar o teste novamente. Isso é inconveniente.
Então hoje vou mostrar a você um método simples de como você pode obter gráficos de balanço para todos os símbolos juntamente com o resultado cumulativo de um Consultor Especialista multi-moeda em um único diagrama do Excel com apenas alguns cliques. Para reconstruir o exemplo, tomaremos o Consultor Especialista multi-moeda do artigo anterior. Ele será aperfeiçoado com uma função que escreverá o histórico de negociações e curvas de saldo para todos os símbolos para um arquivo .csv na conclusão do teste. Além disso, adicionaremos outra coluna para o relatório para mostrar as reduções de todos as máximas locais.
Vamos criar um catálogo do Excel montado de forma a ser capaz de conectar-se ao arquivo de dados. O catálogo pode ser aberto o tempo todo, então não será necessário ser fechado antes de executar outro teste. Na conclusão do teste, você só precisará atualizar os dados pressionando uma determinada tecla para ser capaz de ver as alterações no relatório e no gráfico.
Indicador para o gráfico de Ponto e Figura
Existem vários tipos de gráficos que fornecem informações sobre a situação do mercado atual. Muitos deles, como o Gráfico de Ponto e Figura, são o legado de um passado remoto.
Esse tipo de gráfico é conhecido desde o final do século XIX. Ele foi mencionado pela primeira vez por Charles Dow em seu editorial no Wall Street Journal, escrito em 20 de julho de 1901, que o rotulou de método do "livro". E embora Dow tenha mencionado o método do "livro" já em 1886, ele foi o primeiro a definir oficialmente seu uso até os dias de hoje.
Apesar do fato de que Dow apenas descreveu esse método nos editoriais, você pode encontrar agora muitos livros que fornecem detalhes sobre esse método. Um desses livros que eu recomendaria aos negociantes novatos é um livro de Thomas J. Dorsey intitulado "Point and Figure Charting: The Essential Application for Forecasting and Tracking Market Prices".
Rede em nuvem do MQL5: Você ainda está calculando?
Logo fará um ano e meio desde que a Rede em nuvem do MQL5 foi inaugurada. Esse evento inovador nos conduziu para uma era de negócios algorítmicos - agora com poucos cliques, negociadores podem ter centenas e milhares de núcleos de computação a sua disposição para a otimização de suas estratégias de negócios.
Todas as questões envolvendo a instalação da rede, a configuração e a estrutura estão abrangidos na Seção de perguntas frequentes da página oficial do MQL5 Cloud Network. E ainda há uma pergunta que tem consumido muitos de nós: "Quanto custa?" E para responder a essa pergunta de uma vez por todas, adicionamos uma característica especial que permite todos os clientes agentes em nuvem verem quantas tarefas foram computadas a partir da otimização de seu Consultor Especialista. Tudo o que você precisa é ir em Agentes -> Tarefas no seu perfil do MQL5.community.
Construindo um negociante de notícias automático
Como a Investopedia explica, um negociante de notícias é "um negociante ou investidor que toma decisões de negociação ou investimento baseadas em anúncios de notícias". De fato, relatos econômicos como o PIB de um país, índices de confiança do consumidor e dados de emprego dos países, entre outros, frequentemente produzem movimentos significantes nos mercados de moeda corrente. Você já compareceu a um lançamento da folha de pagamento dos empregos não agrícolas nos EUA? Se já, você já sabe que esses relatórios podem determinar o futuro recente das moedas correntes e agir como catalisadores para as reversões das tendências.
Assistente MQL5: Como ensinar um EA a abrir ordens pendentes a qualquer preço
Um Expert Advisor gerado usando o assistente do MQL5 só pode abrir ordens pendentes na distância fixada do preço atual. Isto significa que, se a situação do mercado muda (por exemplo, uma alteração na volatilidade do mercado), o Expert Advisor terá que ser executado novamente com os novos parâmetros.
Isto não seria adequado para muitos sistemas de negociação. Na maioria dos casos, o nível do preço para ordens pendentes é determinado dinamicamente por um sistema de negociação. E a distância do preço atual está mudando constantemente. Neste artigo, discutiremos como modificar um Expert Advisor gerado usando o assistente do MQL5 de modo que ele possa abrir ordens pendentes em diferentes distâncias do preço atual.
Surpreenda seus clientes MQL5 com um coquetel prático de tecnologias!
O MQL5 fornece programadores com um conjunto muito completo de funções e IPA baseado em objetos que podem fazer tudo o eles quiserem dentro do ambiente MetaTrader. No entanto, Tecnologia Web é uma ferramenta extremamente versátil hoje em dia que pode vir para o resgate em algumas situações quando você precisa fazer algo muito específico, seja para surpreender seus clientes com algo diferente ou simplesmente por você não ter tempo suficiente para dominar uma parte específica da Biblioteca Padrão MT5. O exercício de hoje o leva através de um exemplo prático de como você pode gerenciar a duração de desenvolvimento, ao mesmo tempo que você também cria um coquetel tecnológico incrível.
Este tutorial está mostrando como você pode criar um arquivo CSV a partir de uma GUI (Interface de usuário gráfica) conduzida pela web. Nós criamos, especificamente, o calendário de notícias utilizado pelo EA explicado no artigo Construção de um negociador de notícias automático. As tecnologias da web que vamos trabalhar são HTML5, CSS e JQuery. Este exercício é especialmente interessante para desenvolvedores MQL5 que já possuam algum conhecimento da Web ou que desejam aprender algumas dessas tecnologias a fim de combiná-las com os seus desenvolvimentos MQL5. Pessoalmente, eu tive a oportunidade de trabalhar nos últimos anos com JQuery, HTML5 e CSS, por isso estou muito familiarizado com tudo isso. E tudo isso é conhecido como o lado do cliente de uma aplicação de web.
Guia prático do MQL5: Salvando resultados de otimização de um Expert Advisor baseado em critérios especificados
Continuamos as séries de artigos sobre a programação do MQL5. Desta vez, veremos como obter resultados de cada etapa de otimização durante a otimização do parâmetro do Expert Advisor. A implementação será feita de modo a garantir que, se forem atingidas as condições especificadas nos parâmetros externos, os valores das etapas correspondentes serão gravados em um arquivo. Além dos valores de teste, também salvaremos os parâmetros que levaram a tais resultados.
Guia prático do MQL5: Monitoramento de múltiplos períodos de tempo em uma única janela
Ao escolher a direção para abertura de uma posição, um gráfico de preço com vários períodos de tempo exibidos no mesmo momento pode ser bastante útil. O terminal do cliente MetaTrader 5 fornece 21 períodos de tempo para análise. Você pode tirar proveito de objetos gráficos especiais, os quais você pode colocar no gráfico existente e definir o símbolo, período de tempo e algumas outras propriedades ali mesmo. Você pode adicionar qualquer número de tais objetos gráficos, no entanto, seria bastante inconveniente e demorado se feito manualmente. Além disso, nem todas as propriedades gráficas podem ser ajustadas no modo manual.
Neste artigo, vamos examinar mais detalhadamente tais objetos gráficos. Para fins ilustrativos, criaremos um indicador com controles (botões), que nos permitirá definir vários objetos gráficos em uma sub-janela ao mesmo tempo. Além disso, os objetos gráficos se encaixarão com precisão na sub-janela e serão ajustados automaticamente quando o gráfico principal ou a janela do terminal forem redimensionados.
Além de botões para adição de objetos gráficos, teremos também botões para ativar/desativar algumas das propriedades do gráfico, incluindo aquelas que só podem ser modificadas por meio de programação.
Guia prático do MQL5: Desenvolvimento de um indicador de símbolos múltiplos no MQL5
Neste artigo, vamos considerar o desenvolvimento de um indicador de volatilidade de símbolos múltiplos. O desenvolvimento de indicadores de símbolos múltiplos pode apresentar algumas dificuldades para os desenvolvedores novatos do MQL5, as quais este artigo ajuda a esclarecer. As principais questões que surgem no curso do desenvolvimento de um indicador de símbolos múltiplos têm a ver com sincronização de dados de outros símbolos em relação ao símbolo atual, a falta de alguns dados de indicadores e a identificação de início de barras 'reais' de um determinado período de tempo. Todas essas questões serão atentamente consideradas no artigo.
Obteremos valores do indicador de Taxa de média real (ATR) já calculada para cada símbolo baseado no identificador. Para fins ilustrativos, haverá seis símbolos cujos nomes podem ser definidos nos parâmetros externos do indicador. Os nomes inseridos serão verificados para estarem corretos. Se um determinado símbolo especificado nos parâmetros não estiver disponível na lista geral, nenhum cálculo será feito para ele. Todos os símbolos disponíveis serão adicionados à janela Market Watch, a menos que já estejam disponíveis lá.
No artigo anterior intitulado "Guia prático do MQL5: Controles da sub-janela indicadora - barra de rolagem" já falamos sobre a tela na qual você pode imprimir texto e até mesmo desenhar. Desta vez, não vamos desenhar na tela, mas vamos usá-la para exibir mensagens sobre os processos atuais do programa para que o usuário saiba o que está acontecendo em um determinado espaço do tempo.
Criando um Expert Advisor de múltiplos sistemas e múltiplas moedas
Eu acredito que existam pouquíssimos traders que negociem mais que um símbolo de negociação e que usem várias estratégias. Esta abordagem não só permite que você, potencialmente, aumente o seu lucro, mas também minimiza o risco de redução substancial na gestão do dinheiro eficiente. Ao criar um Expert Advisor, o primeiro passo natural para a verificação da eficiência da estratégia do programa é a otimização, a fim de determinar os melhores parâmetros de entrada.
Com os valores dos parâmetros identificados, os Expert Advisors estariam tecnicamente prontos para negociação. No entanto, isso deixaria uma importante questão sem resposta. Quais seriam os resultados dos testes se um trader pudesse colocar todas as suas estratégias juntas em um único Expert Advisor? A percepção de que a redução de vários símbolos ou estratégias podem, em algum ponto sobrepor resultado em uma redução total terrível ou mesmo em uma chamada de margem podem, por vezes, chegar como uma surpresa desagradável.
Este artigo introduz um conceito de criação de Expert Advisor de múltiplos sistemas e múltiplas moedas que nos permitirá encontrar uma resposta a esta importante questão.