Informações e Dicas Relacionadas ao Terminal MetaTrader 5 - página 4
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Tem havido várias razões para mim, do porque escolhi escrever este artigo e investigar se o mesmo é factível.
Primeiro, o MetaTrader 5 estava fora e disponível por um longo tempo, mas todos nós ainda estamos esperando por nossos corretores favoritos para nos permitir negociar em tempo real. Alguns fizeram estratégias usando MQL5 e tiveram um bom desempenho, querendo executá-los em contas reais agora. Outros, talvez, gostam de como a negociação é organizada e querem negociar manualmente, mas usando MetaTrader 5, ao invés do MetaTrader 4.
Segunda razão, durante o Automated Trading Championship todos ficaram pensando em acompanhar líderes em suas próprias contas reais. Alguns criaram sua própria maneira de acompanhar as negociações, mas alguns ainda estão procurando como fazer isso, como obter resultados o mais próximo possível aos comerciantes no campeonato e como aplicar a mesma gestão de dinheiro.
Em terceiro lugar, algumas pessoas têm boas estratégias e querem oferecer seus sinais de negociação, não só para eles mesmos, mas também para os seus amigos ou outros. Eles precisam de possibilidade para aceitar múltiplas conexões sem perder o desempenho e distribuir sinais de tempo real.
Estas são as questões as quais perduram em minha mente e eu tentarei encontrar uma solução a qual cobriria esses requisitos.
Análise de Regressão Múltipla. Gerador de Estratégia e Tester in One
Um conhecido meu, quando atendendo um curso de negociação Forex, recebeu uma tarefa para desenvolver um sistema de negociação. Depois de ter problemas com ele por cerca de uma semana, ele disse que essa tarefa era provavelmente mais difícil do que escrever uma tese. Foi então que eu sugeri o uso da análise de regressão múltipla. Como resultado, um sistema de comércio desenvolvido a partir do zero de um dia para o outro foi aprovado com sucesso pelo examinador.
O sucesso do uso da regressão múltipla é a capacidade de encontrar rapidamente as relações entre os indicadores e preço. As relações detectadas permitem predizer o valor de preço baseado nos valores do indicador com um certo grau de probabilidade. Programa estatístico moderno permite filtrar simultaneamente milhares de parâmetros na tentativa de encontrar essas relações. Isso pode ser comparado a peneirar ouro industrial a partir de cascalho.
Uma estratégia pronta para uso, bem como um gerador de estratégia será desenvolvido através do carregamento de dados indicadores para a análise de regressão múltipla e aplicação da manipulação de dados, respectivamente.
Este artigo demonstrará o processo de criação de uma estratégia de negociação por meio da análise de regressão múltipla.
Algumas dicas para clientes iniciantes
Um provérbio que é geralmente atribuído a diversas pessoas famosas diz: "Aquele que não comete erros nunca faz nada." A menos que você considere a própria inatividade um erro, é difícil argumentar contra esta afirmação. Mas você sempre pode analisar os erros anteriores (os seus e os dos outros) para minimizar o número dos seus erros futuros. Tentaremos analisar possíveis situações que surgem ao executar empregos no serviço de mesmo nome.A nossa meta é fazer isso da forma mais objetiva possível.
Quem é quem na MQL5.community?
O website MQL5.com se lembra de todas as suas conquistas! Quantos dos seus tópicos são épicos, quão popular são os seus artigos e quantas vezes seus programas na base do código são baixados - esta é apenas uma pequena parte do que é lembrado em MQL5.com.
Em seu perfil, você pode ver o quanto você tem feito para a MQL5.community e quão perto você interage com outros membros da comunidade. Todas as suas conquistas no site são públicas. Tal publicidade incentivará novatos a participarem ativamente na vida da comunidade, enquanto que aos usuários ativos, que têm estado por muito tempo com a gente, uma boa reputação será razão de orgulho.
Quem é quem na MQL5.community? Usando as "nuvens de palavras", vamos desenhar o quadro geral de todas as conquistas do membros da MQL5.community.
Fundamentos de estatística
O que é estatística? Aqui está a definição encontrada na Wikipédia: "Estatística é o estudo da coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de dados". (Estatísticas). Esta definição sugere três componentes principais das estatísticas: coleta de dados, medidas e analises. A análise de dados parece ser especialmente útil para o negociador, como a informação recebida é fornecida pelo corretor, ou através de um terminal de negociação, e já é medida.
Os comerciantes modernos (principalmente) usam a análise técnica para decidir se querem comprar ou vender. Eles lidam com estatísticas em praticamente tudo o que fazem ao usar um determinado indicador ou ao tentar prever o nível de preços para o próximo período. Na verdade, o próprio gráfico de flutuação de preços representa certas estatísticas de uma ação ou moeda no tempo apropriado. Por isso é muito importante compreender os princípios básicos das estatísticas subjacentes à maioria dos mecanismos que facilitam o processo de tomada de decisão para um comerciante.
Novo sistema de publicação de artigo em MQL5.community
Uma contribuição enorme à popularidade das linguagens MQL4 e MQL5 fizeram pelos numerosos artigos, na maioria escritos por você - por traders e para traders. Apreciamos o seu trabalho. Além de pagar a você por seus artigos, nós estamos constantemente pensando em como tornar o processo de escrever simples, claro e confortável para os autores.
Nós analisamos nossa experiência de comunicação com os autores dos artigos e encontramos entendimento mútuo de ponto-chave! às vezes, os autores não conseguem entender o porquê que os moderadores criticam o design e a formatação de seus artigos. Enquanto nós, os moderadores, obviamente não formulamos bem o que queremos de você.
Decidimos resolver esse problema. Como resultado, o site da MQL5.community tem um novo sistema de publicação descrito abaixo. No novo sistema, nós tentamos fazer todo o processo de escrever artigos claro e confortável, dividindo-os em vários passos.
Metaquotes ID no terminal móvel Metatrader
Aparelhos com Android e iOS oferecem muitos recursos que sequer conhecemos. Um desses recursos são as notificações do tipo push que permitem recebermos mensagens pessoais, independentemente do nosso número de telefone ou operadora de telefonia móvel. O terminal móvel MetaTrader já consegue receber essas mensagens diretamente do robô de negociação. Você apenas precisa saber o ID MetaQuotes do seu aparelho. Mais de 200.000 terminais móveis já receberam o ID.
O mundo ao nosso redor está mudando constantemente. Poucas pessoas se lembram dos pagers, mas eles eram muito populares na época. Os telefones GSM permitiram o envio de mensagens SMS para qualquer usuário da rede de telefonia móvel e os pagers foram logo esquecidos.
Podemos esperar ainda mais? Sim, podemos! Podemos aumentar ainda mais as nossas oportunidades através das notificações push - o novo serviço oferecido pelos smartphones modernos.
Redes neurais: Da teoria à prática
Atualmente, todo negociador já deve ter ouvido falar sobre redes neurais e sabe como é interessante utilizá-las. A maioria acredita que as pessoas que sabem lidar com redes neurais são algum tipo de super-humano. Neste artigo, tentaremos explicar a arquitetura da rede neural, descrever as suas aplicações e apresentar exemplos de uso prático.
Como comprar um robô de negociação na AppStore do MetaTrader?
Agora você também pode usar robôs de negociação e quaisquer indicadores técnicos com o MetaTrader 5. Você apenas precisa executar o terminal de negociação MetaTrader 5 e abrir a aba Mercado da janela Toolbox.
Aqui você pode selecionar os aplicativos que melhor se adaptam ao seu estilo de negociação. Os aplicativos disponíveis incluem robôs de negociação (Experts), indicadores técnicos, diversos painéis, bibliotecas, analisadores e utilidades. Cada programa tem uma descrição que permite que você faça uma escolha razoável.
Você já fez a sua escolha? Agora é hora de comprar. Isso também é muito simples:
Como preparar cotações do MetaTrader 5 para outros aplicativos
Introdução
1. Tópicos abordados
2. Formato de dados
3. Parâmetros externos do programa
4. Verificação dos parâmetros inseridos pelo usuário
5. Variáveis globais
6. Painel de informações
7. Bloco principal do aplicativo
8. Criação de pastas e arquivamento de dados
Conclusão