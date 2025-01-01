- Create
GetData
Obtém o elemento das timeseries pelo índice.
|
datetime GetData(
Parâmetros
index
[in] O índice do elemento necessário.
Valor de retorno
Elemento de buffer das timeseries, ou 0.
GetData
Obtém o elemento das timeseries pela posição inicial e número de elementos.
|
int GetData(
Parâmetros
start_pos
[in] Posição inicial das timeseries.
count
[in] Número de elementos necessários.
buffer
[in] Referência do array de destino aos dados.
Valor de retorno
>=0 se bem sucedida, -1 em caso de erro.
GetData
Obtém o elemento das timeseries pelo início do tempo e pelo número de elementos.
|
int GetData(
Parâmetros
start_time
[in] Início do tempo.
count
[in] Número de elementos necessários.
buffer
[in] Referente ao array de destino para os dados.
Valor de retorno
>=0 se bem sucedida, -1 em caso de erro.
GetData
Obtém o elemento das timeseries pelo início e final dos tempos.
|
int GetData(
Parâmetros
start_time
[in] Início do tempo.
stop_time
[in] Tempo final.
buffer
[in] Referente ao array de destino para os dados
Valor de retorno
>=0 se bem sucedida, -1 em caso de erro.