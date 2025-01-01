DocumentaçãoSeções
Este grupo de capítulos contém detalhes técnicos das classes TimeSeries da biblioteca padrão MQL5 e descrições de todos os seus componentes fundamentais.

Classe

Descrição

CiSpread

Fornece um acesso aos dados históricos do spread

CiTime

Fornece um acesso aos tempos de abertura das barras no histórico

CiTickVolume

Fornece um acesso aos volumes de ticks das barras no histórico

CiRealVolume

Fornece um acesso aos volumes reais das barras no histórico

CiOpen

Fornece um acesso para abertura dos preços das barras no histórico

CiHigh

Fornece um acesso para máxima dos preços das barras no histórico

CiLow

Fornece um acesso para mínima dos preços das barras no histórico

CiClose

Fornece um acesso ao fechamento dos preços das barras no histórico