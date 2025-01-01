Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresClasses de timesseries
Classes de timesseries
Este grupo de capítulos contém detalhes técnicos das classes TimeSeries da biblioteca padrão MQL5 e descrições de todos os seus componentes fundamentais.
Classe
Descrição
Fornece um acesso aos dados históricos do spread
Fornece um acesso aos tempos de abertura das barras no histórico
Fornece um acesso aos volumes de ticks das barras no histórico
Fornece um acesso aos volumes reais das barras no histórico
Fornece um acesso para abertura dos preços das barras no histórico
Fornece um acesso para máxima dos preços das barras no histórico
Fornece um acesso para mínima dos preços das barras no histórico
Fornece um acesso ao fechamento dos preços das barras no histórico