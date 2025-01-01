DocumentaçãoSeções
GetData

Obtém o elemento das timeseries pela posição inicial e número de elementos.

int  GetData(
   int   start_pos,     // starting position
   int   count,         // number of elements to get
   double& buffer       // target array
   ) const

Parâmetros

start_pos

[in]  Posição inicial das timeseries.

count

[in]  Número de elementos necessários.

buffer

[in]  Referência do array de destino aos dados.

Valor de retorno

>=0 se bem sucedida, -1 em caso de erro.

GetData

Obtém o elemento das timeseries pelo início do tempo e pelo número de elementos.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // starting time
   int       count,          // number of elements
   double&     buffer        // target array
   ) const

Parâmetros

start_time

[in]  Início do tempo.

count

[in]  Número de elementos necessários.

buffer

[in]  Referente ao array de destino para os dados.

Valor de retorno

>=0 se bem sucedida, -1 em caso de erro.

GetData

Obtém o elemento das timeseries pelo início e final dos tempos.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // starting time
   datetime  stop_time,      // stop time
   double&   buffer          // target array
   ) const

Parâmetros

start_time

[in]  Início do tempo.

stop_time

[in]  Tempo final.

buffer

[in]  Referente ao array de destino para os dados

Valor de retorno

>=0 se bem sucedida, -1 em caso de erro.