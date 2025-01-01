Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertMoneyCheckOpenLong PercentValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShortCheckReverseCheckClose CheckOpenLong Obtém o volume para posição comprada. virtual double CheckOpenLong( double price, // price double sl // Stop Loss ) Parâmetros price [in] preço de abertura da posição comprada. sl [in] preço para finalizar a perda do capital (Stop Loss). Valor de retorno O volume de negociação para posição comprada. ValidationSettings CheckOpenShort