Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertMoneyCheckOpenLong 

CheckOpenLong

Obtém o volume para posição comprada.

virtual double  CheckOpenLong(
   double  price,     // price
   double  sl         // Stop Loss
   )

Parâmetros

price

[in]  preço de abertura da posição comprada.

sl

[in]  preço para finalizar a perda do capital (Stop Loss).

Valor de retorno

O volume de negociação para posição comprada.