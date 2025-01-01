- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
Create
Crea una risorsa grafica per il rendering di una scena 3D senza associazione ad un oggetto chart.
|
virtual bool Create(
Parametri
name
[in] Nome dell'oggetto grafico.
width
[in] Larghezza del frame.
height
[in] Altezza del frame.
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] Metodo di gestione del colore. Vedere la descrizione della funzione ResourceCreate() per saperne di più sui metodi di gestione del colore.
Nota
true - se viene creata una risorsa, altrimenti - false.