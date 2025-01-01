DocumentazioneSezioni
Crea una risorsa grafica per il rendering di una scena 3D senza associazione ad un oggetto chart.

virtual bool  Create(
   const string       name,                                 // nome dell'oggetto grafico
   const int          width,                                // spessore 
   const int          height,                               // altezza
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // formato colore
   );

Parametri

name

[in] Nome dell'oggetto grafico.

width

[in] Larghezza del frame.

height

[in] Altezza del frame.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in] Metodo di gestione del colore. Vedere la descrizione della funzione ResourceCreate() per saperne di più sui metodi di gestione del colore.

Nota

true - se viene creata una risorsa, altrimenti - false.