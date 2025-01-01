ドキュメントセクション
Create

チャートオブジェクトに結合しないグラフィックリソースを作成します。

virtual bool  Create(
  const string      name,                                // グラフィカルオブジェクト名
  const int          width,                                // 幅
  const int          height,                              // 高さ
  ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // 色形式
  );

パラメータ

name

[in] グラフィックオブジェクト名

width

[in] フレーム幅

height

[in] フレームの高さ

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in] 色処理方法色処理方法についてはResourceCreate() 関数の説明で詳しく知ることが出来ます。

注意事項

リソースが作成された場合はtrue、それ以外の場合はfalse