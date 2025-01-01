- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
Create
チャートオブジェクトに結合しないグラフィックリソースを作成します。
|
virtual bool Create(
パラメータ
name
[in] グラフィックオブジェクト名
width
[in] フレーム幅
height
[in] フレームの高さ
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] 色処理方法色処理方法についてはResourceCreate() 関数の説明で詳しく知ることが出来ます。
注意事項
リソースが作成された場合はtrue、それ以外の場合はfalse